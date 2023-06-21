  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Ламбрехтс Эрик
Румыния (до 21 года)
 
Позже
Испания (до 21 года)
Прогнозы 124
Румыния (до 21 года) 1.6% (2)
X 6.5% (8)
Испания (до 21 года) 91.9% (114)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Румыния (до 21 года)
Ничья
Испания (до 21 года)
9.60
6.00
1.30
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Попа
Михай
2
Пантя
Александру
4
Раковитан
Богдан
14
Дикан
Виктор
15
Борза
Себастьян
11
Исфан
Александру
6
Албу
Константин
17
Питу
Алекси
19
Мунтяну
Луис
21
Бирлигея
Даниэль
18
Попеску
Октавиан
1
Тенас
Арнау
12
Мартинес
Арнау
14
Паредес
Айтор
5
Пачеко
Хон
3
Миранда
Хуан
6
Бланко
Антонио
16
Баэна
Алехандро
10
Родри
Родриго
8
Сансет
Ойян
17
Гомес
Серхио
9
Руис
Абель
Румыния (до 21 года)
4-3-3
Испания (до 21 года)
4-2-3-1

История личных встреч

Румыния (до 21 года)
Испания (до 21 года)

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМ(2Г
1:4
ТМ(2Г
1:0

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
45

Результаты последних матчей

Румыния (до 21 года)
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Румыния (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:2 Румыния (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:4
Словакия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 4:3 Грузия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 2:0 Марокко (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 2:2 Румыния (до 21 года) - Финляндия (до 21 года) 2:1 Италия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 4:2 Румыния (до 21 года) - Мексика (до 21 года) 1:3 Румыния (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 1:1 Германия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 1:2 Румыния (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Румыния (до 21 года) - Дания (до 21 года) 1:1 Румыния (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 4:1 Украина (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 1:0 Мальта (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 0:3 Финляндия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 1:3 Северная Ирландия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 0:0
Испания (до 21 года)
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Франция (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:0 Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2 Испания (до 21 года) - Япония (до 21 года) 2:0 Испания (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0
Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:4 Испания (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 7:1 Северная Ирландия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:6 Словакия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 2:3 Испания (до 21 года) - Литва (до 21 года) 8:0 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Мальта (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:5 Испания (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 3:0 Испания (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:2 Литва (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:2 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Испания (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:1 Испания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 2:0 Испания (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:0 Словения (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Украина (до 21 года)
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Испания (до 21 года)
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Румыния (до 21 года)
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Хорватия (до 21 года)
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Украина (до 21 года) Кащук Алексей 1 (1)
Украина (до 21 года) Сикан Даниил 1
Грузия (до 21 года) Сазонов Саба 1
Грузия (до 21 года) Гагуа Гиорги 1
Грузия (до 21 года) Цитаишвили Георгий 0 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Португалия (до 21 года) Араужу Томаш 1
Бельгия (до 21 года) Вертессен Йорбе 1
Нидерланды (до 21 года) Гравенберх Райан 1
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 1
Бельгия (до 21 года) Матазо Элио 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча первого тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы до 21 года, в котором сборная Румынии сыграет со сборной Испании. Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июня 2023, осталось 14 минут.

    Главный судья: Ламбрехтс Эрик

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 124
Румыния (до 21 года) 1.6% (2)
X 6.5% (8)
Испания (до 21 года) 91.9% (114)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Румыния (до 21 года)
Ничья
Испания (до 21 года)
9.60
6.00
1.30
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года)

Исход игры
Румыния (до 21 года)
1.6% (2)
Ничья
6.5% (8)
Испания (до 21 года)
91.9% (114)
Тотал 2.5
Больше
48.67% (55)
Меньше
51.33% (58)
Обе команды забьют
Да
39.82% (45)
Нет
60.18% (68)
Популярный счёт
0:2 Испания (до 21 года)
37.9% (47)
1:2 Испания (до 21 года)
21% (26)
0:1 Испания (до 21 года)
8.1% (10)
1:3 Испания (до 21 года)
8.1% (10)
0:3 Испания (до 21 года)
8.1% (10)
2:2 Ничья
4.8% (6)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Румыния (до 21 года)
Испания (до 21 года)
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 