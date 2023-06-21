Тур: 1. Стадион: Стадионул Стяуа. Главный судья: Ламбрехтс Эрик
Прогноз на матч от Liveresult
12
Попа
Михай
14
Дикан
Виктор
17
Питу
Алекси
19
Мунтяну
Луис
17
Гомес
Серхио
- Основной состав
-
12 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Дикан ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Питу АлексиПолузащитник
-
19 Мунтяну ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
22 Поп Влад
-
Главный тренер: Сэндои Эмил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гомес СерхиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Хила МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Орос АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дения Санти
История личных встреч
Румыния (до 21 года)
Испания (до 21 года)
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
45
Результаты последних матчей
Румыния (до 21 года)
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Румыния (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:2 Румыния (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:4
Словакия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 4:3 Грузия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 2:0 Марокко (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 2:2 Румыния (до 21 года) - Финляндия (до 21 года) 2:1 Италия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 4:2 Румыния (до 21 года) - Мексика (до 21 года) 1:3 Румыния (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 1:1 Германия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 1:2 Румыния (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Румыния (до 21 года) - Дания (до 21 года) 1:1 Румыния (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 4:1 Украина (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 1:0 Мальта (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 0:3 Финляндия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 1:3 Северная Ирландия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 0:0
Испания (до 21 года)
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Франция (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:0 Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2 Испания (до 21 года) - Япония (до 21 года) 2:0 Испания (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0
Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:4 Испания (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 7:1 Северная Ирландия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:6 Словакия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 2:3 Испания (до 21 года) - Литва (до 21 года) 8:0 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Мальта (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:5 Испания (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 3:0 Испания (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:2 Литва (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:2 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Испания (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:1 Испания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 2:0 Испания (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:0 Словения (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/4 финала
|Украина (до 21 года)
|Кащук Алексей
|1 (1)
|Украина (до 21 года)
|Сикан Даниил
|1
|Грузия (до 21 года)
|Сазонов Саба
|1
|Грузия (до 21 года)
|Гагуа Гиорги
|1
|Грузия (до 21 года)
|Цитаишвили Георгий
|0 (2)
|Португалия (до 21 года)
|Араужу Томаш
|1
|Бельгия (до 21 года)
|Вертессен Йорбе
|1
|Нидерланды (до 21 года)
|Гравенберх Райан
|1
|Нидерланды (до 21 года)
|Тимбер Квинтен
|1
|Бельгия (до 21 года)
|Матазо Элио
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года)
Исход игры
Румыния (до 21 года)
1.6% (2)
Ничья
6.5% (8)
Испания (до 21 года)
91.9% (114)
Тотал 2.5
Больше
48.67% (55)
Меньше
51.33% (58)
Обе команды забьют
Да
39.82% (45)
Нет
60.18% (68)
Популярный счёт
0:2 Испания (до 21 года)
37.9% (47)
1:2 Испания (до 21 года)
21% (26)
0:1 Испания (до 21 года)
8.1% (10)
1:3 Испания (до 21 года)
8.1% (10)
0:3 Испания (до 21 года)
8.1% (10)
2:2 Ничья
4.8% (6)
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