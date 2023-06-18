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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 1. Стадион: .
Румыния (до 21 года)
 
Позже
Испания (до 21 года)
Прогнозы 40
Румыния (до 21 года) 0% (0)
X 2.5% (1)
Испания (до 21 года) 97.5% (39)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Румыния (до 21 года)
Ничья
Испания (до 21 года)
9.60
5.60
1.27
Все Коэффициенты

История личных встреч

Румыния (до 21 года)
Испания (до 21 года)

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМ(2Г
1:4
ТМ(2Г
1:0

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
45

Результаты последних матчей

Румыния (до 21 года)
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Румыния (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:2 Румыния (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:4
Словакия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 4:3 Грузия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 2:0 Марокко (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 2:2 Румыния (до 21 года) - Финляндия (до 21 года) 2:1 Италия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 4:2 Румыния (до 21 года) - Мексика (до 21 года) 1:3 Румыния (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 1:1 Германия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 1:2 Румыния (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Румыния (до 21 года) - Дания (до 21 года) 1:1 Румыния (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 4:1 Украина (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 1:0 Мальта (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 0:3 Финляндия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 1:3 Северная Ирландия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 0:0
Испания (до 21 года)
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Франция (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:0 Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2 Испания (до 21 года) - Япония (до 21 года) 2:0 Испания (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0
Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:4 Испания (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 7:1 Северная Ирландия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:6 Словакия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 2:3 Испания (до 21 года) - Литва (до 21 года) 8:0 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Мальта (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:5 Испания (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 3:0 Испания (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:2 Литва (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:2 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Испания (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:1 Испания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 2:0 Испания (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:0 Словения (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:3

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Украина (до 21 года)
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Хорватия (до 21 года)
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Румыния (до 21 года)
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Испания (до 21 года)
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/4 финала
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июня 2023, осталось 2 дня 14 часов 39 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Румыния (до 21 года) 0% (0)
    X 2.5% (1)
    Испания (до 21 года) 97.5% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Румыния (до 21 года)
    Ничья
    Испания (до 21 года)
    9.60
    5.60
    1.27
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года)

    Исход игры
    Румыния (до 21 года)
    0% (0)
    Ничья
    2.4% (1)
    Испания (до 21 года)
    97.6% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.5% (19)
    Меньше
    52.5% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    35% (14)
    Нет
    65% (26)
    Популярный счёт
    0:2 Испания (до 21 года)
    41.5% (17)
    1:2 Испания (до 21 года)
    26.8% (11)
    0:3 Испания (до 21 года)
    14.6% (6)
    0:1 Испания (до 21 года)
    7.3% (3)
    1:3 Испания (до 21 года)
    4.9% (2)
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    Испания (до 21 года)
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