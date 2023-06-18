Тур: 1. Стадион: Стадионул Стяуа.
История личных встреч
Румыния (до 21 года)
Испания (до 21 года)
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
45
Результаты последних матчей
Румыния (до 21 года)
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Румыния (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:2 Румыния (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:4
Словакия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 4:3 Грузия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 2:0 Марокко (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 2:2 Румыния (до 21 года) - Финляндия (до 21 года) 2:1 Италия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 4:2 Румыния (до 21 года) - Мексика (до 21 года) 1:3 Румыния (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 1:1 Германия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 1:2 Румыния (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Румыния (до 21 года) - Дания (до 21 года) 1:1 Румыния (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 4:1 Украина (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 1:0 Мальта (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 0:3 Финляндия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 1:3 Северная Ирландия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 0:0
Испания (до 21 года)
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Франция (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:0 Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2 Испания (до 21 года) - Япония (до 21 года) 2:0 Испания (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0
Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:4 Испания (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 7:1 Северная Ирландия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:6 Словакия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 2:3 Испания (до 21 года) - Литва (до 21 года) 8:0 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Мальта (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:5 Испания (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 3:0 Испания (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:2 Литва (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:2 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Испания (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:1 Испания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 2:0 Испания (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:0 Словения (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:3
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
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|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/4 финала
Прогнозы на матч Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года)
Исход игры
Румыния (до 21 года)
0% (0)
Ничья
2.4% (1)
Испания (до 21 года)
97.6% (40)
Тотал 2.5
Больше
47.5% (19)
Меньше
52.5% (21)
Обе команды забьют
Да
35% (14)
Нет
65% (26)
Популярный счёт
0:2 Испания (до 21 года)
41.5% (17)
1:2 Испания (до 21 года)
26.8% (11)
0:3 Испания (до 21 года)
14.6% (6)
0:1 Испания (до 21 года)
7.3% (3)
1:3 Испания (до 21 года)
4.9% (2)
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