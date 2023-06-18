Румыния (до 21 года) - Германия (до 21 года)

Румыния (до 21 года) - Португалия (до 21 года)

Румыния (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года)

Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года)

07.06.2022

Словакия (до 21 года) - Румыния (до 21 года)

4:3

03.06.2022

Грузия (до 21 года) - Румыния (до 21 года)

2:0

29.03.2022

Марокко (до 21 года) - Румыния (до 21 года)

2:2

25.03.2022

Румыния (до 21 года) - Финляндия (до 21 года)

2:1

16.11.2021

Италия (до 21 года) - Румыния (до 21 года)

4:2

09.10.2021

Румыния (до 21 года) - Мексика (до 21 года)

1:3

07.09.2021

Румыния (до 21 года) - Грузия (до 21 года)

1:1

30.03.2021

Германия (до 21 года) - Румыния (до 21 года)

0:0

27.03.2021

Венгрия (до 21 года) - Румыния (до 21 года)

1:2

24.03.2021

Румыния (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года)

1:1

17.11.2020

Румыния (до 21 года) - Дания (до 21 года)

1:1

13.10.2020

Румыния (до 21 года) - Мальта (до 21 года)

4:1

09.10.2020

Украина (до 21 года) - Румыния (до 21 года)

1:0

08.09.2020

Мальта (до 21 года) - Румыния (до 21 года)

0:3

04.09.2020

Финляндия (до 21 года) - Румыния (до 21 года)

1:3

19.11.2019

Северная Ирландия (до 21 года) - Румыния (до 21 года)

0:0