Тур: 1. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Пиньейру Жоау
1:0
Первый тайм: 26'
Ход матча
19'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Бобб
Оскар
20
Ботхейм
Эрик
7
Ндой
Дан
22
Ридер
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бобб ОскарНападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Рослер КолинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сахрауи ОсамНападающий
-
16 Эвьен ХэконНападающий
-
17 Нуса АнтониоНападающий
-
Главный тренер: Смеруд Лейф Гуннар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Ндой ДанПолузащитник
- Нападающий
-
22 Ридер ФабианНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Аменда ОрельЗащитник
-
17 Крониг ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
-
23 Амдуни ЗекиНападающий
-
-
-
16 Мюллер Серж
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
История личных встреч
Норвегия (до 21 года)
Швейцария (до 21 года)
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
67
Результаты последних матчей
Норвегия (до 21 года)
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шотландия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:1 Шотландия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 0:0 Португалия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Нидерланды (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0
Норвегия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 4:0 Франция (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:1 Испания (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Швейцария (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 2:3 Норвегия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 2:1 Финляндия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 0:2 Норвегия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 3:2 Австрия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 2:1 Азербайджан (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:2 Норвегия (до 21 года) - Финляндия (до 21 года) 3:1 Норвегия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 3:0 Хорватия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:2 Эстония (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 0:5 Норвегия (до 21 года) - Австрия (до 21 года) 3:1 Португалия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 4:1 Нидерланды (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 2:0
Швейцария (до 21 года)
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Швейцария (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:1 Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2 Швейцария (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 2:3 Швейцария (до 21 года) - Япония (до 21 года) 2:1
Молдова (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 1:1 Швейцария (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 1:0 Нидерланды (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 2:0 Швейцария (до 21 года) - Уэльс (до 21 года) 5:1 Уэльс (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) - Молдова (до 21 года) 3:0 Болгария (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 2:2 Гибралтар (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:4 Швейцария (до 21 года) - Гибралтар (до 21 года) 4:0 Швейцария (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 2:0 Швейцария (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:3 Хорватия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:1 Швейцария (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 2:1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в 1/4 финала
|Испания (до 21 года)
|Гомес Серхио
|1 (1)
|Украина (до 21 года)
|Кащук Алексей
|1 (1)
|Испания (до 21 года)
|Миранда Хуан
|1
|Испания (до 21 года)
|Баэна Алехандро
|1
|Украина (до 21 года)
|Сикан Даниил
|1
|Португалия (до 21 года)
|Араужу Томаш
|1
|Бельгия (до 21 года)
|Вертессен Йорбе
|1
|Испания (до 21 года)
|Баэна Алехандро
|1
|Нидерланды (до 21 года)
|Гравенберх Райан
|1
|Нидерланды (до 21 года)
|Тимбер Квинтен
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Норвегия (до 21 года) 1:0 Швейцария (до 21 года)
Исход игры
Норвегия (до 21 года)
30.2% (39)
Ничья
43.4% (56)
Швейцария (до 21 года)
26.4% (34)
Тотал 2.5
Больше
47.41% (55)
Меньше
52.59% (61)
Обе команды забьют
Да
85.34% (99)
Нет
14.66% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.9% (45)
1:2 Швейцария (до 21 года)
19.4% (25)
2:1 Норвегия (до 21 года)
15.5% (20)
1:0 Норвегия (до 21 года)
7% (9)
2:2 Ничья
4.7% (6)
0:1 Швейцария (до 21 года)
2.3% (3)
2:0 Норвегия (до 21 года)
1.6% (2)
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