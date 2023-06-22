Шотландия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года)

Шотландия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года)

Португалия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года)

Нидерланды (до 21 года) - Норвегия (до 21 года)

22.11.2022

Норвегия (до 21 года) - Чехия (до 21 года)

4:0

19.11.2022

Франция (до 21 года) - Норвегия (до 21 года)

1:1

27.09.2022

Испания (до 21 года) - Норвегия (до 21 года)

3:0

24.09.2022

Швейцария (до 21 года) - Норвегия (до 21 года)

2:3

14.06.2022

Норвегия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года)

2:1

10.06.2022

Финляндия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года)

0:2

03.06.2022

Норвегия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года)

3:2

29.03.2022

Австрия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года)

2:1

16.11.2021

Азербайджан (до 21 года) - Норвегия (до 21 года)

1:2

12.11.2021

Норвегия (до 21 года) - Финляндия (до 21 года)

3:1

12.10.2021

Норвегия (до 21 года) - Эстония (до 21 года)

3:0

08.10.2021

Хорватия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года)

3:2

07.09.2021

Эстония (до 21 года) - Норвегия (до 21 года)

0:5

03.09.2021

Норвегия (до 21 года) - Австрия (до 21 года)

3:1

09.10.2020

Португалия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года)

4:1

08.09.2020

Нидерланды (до 21 года) - Норвегия (до 21 года)

2:0