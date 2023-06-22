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ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Норвегия (до 21 года)
1:0
Первый тайм: 26'
Швейцария (до 21 года)

Ход матча

19'
Сейде Эмиль Конрадсен
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 129
Норвегия (до 21 года) 30.2% (39)
X 43.4% (56)
Швейцария (до 21 года) 26.4% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Норвегия (до 21 года)
Ничья
Швейцария (до 21 года)
2.78
4.40
6.50
Все Коэффициенты
1
Кристиансен
Мадс
2
Себулонсен
Себастьян
3
Хеггхейм
Хенрик
4
Даланн
Йеспер
5
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Хове
Йохан
6
Маннсверк
Сиверт
22
Зафеирис
Христос
11
Сейде
Эмиль
Конрадсен
10
Бобб
Оскар
20
Ботхейм
Эрик
1
Саипи
Амир
2
Блюм
Левин
4
Стеригу
Леонидас
5
Бурч
Марко
20
Омерагич
Бечир
10
Имери
Кастриот
6
Зом
Симон
8
Яшари
Ардон
7
Ндой
Дан
9
Стожилкович
Филип
22
Ридер
Фабиан
Норвегия (до 21 года)
4-4-2
Швейцария (до 21 года)
4-4-2

История личных встреч

Норвегия (до 21 года)
Швейцария (до 21 года)

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМ(2Г
2:3
Е(2ГОМ
2:1
Е(2ГОМ
1:1
ТМС
1:2
Е(2Г
2:0
Е
2:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
67

Результаты последних матчей

Норвегия (до 21 года)
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шотландия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:1 Шотландия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 0:0 Португалия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Нидерланды (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0
Норвегия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 4:0 Франция (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:1 Испания (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Швейцария (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 2:3 Норвегия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 2:1 Финляндия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 0:2 Норвегия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 3:2 Австрия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 2:1 Азербайджан (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:2 Норвегия (до 21 года) - Финляндия (до 21 года) 3:1 Норвегия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 3:0 Хорватия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:2 Эстония (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 0:5 Норвегия (до 21 года) - Австрия (до 21 года) 3:1 Португалия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 4:1 Нидерланды (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 2:0
Швейцария (до 21 года)
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Швейцария (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:1 Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2 Швейцария (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 2:3 Швейцария (до 21 года) - Япония (до 21 года) 2:1
Молдова (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 1:1 Швейцария (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 1:0 Нидерланды (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 2:0 Швейцария (до 21 года) - Уэльс (до 21 года) 5:1 Уэльс (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) - Молдова (до 21 года) 3:0 Болгария (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 2:2 Гибралтар (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:4 Швейцария (до 21 года) - Гибралтар (до 21 года) 4:0 Швейцария (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 2:0 Швейцария (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:3 Хорватия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:1 Швейцария (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 2:1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норвегия (до 21 года)
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Италия (до 21 года)
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Франция (до 21 года)
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Швейцария (до 21 года)
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 1 (1)
Украина (до 21 года) Кащук Алексей 1 (1)
Испания (до 21 года) Миранда Хуан 1
Испания (до 21 года) Баэна Алехандро 1
Украина (до 21 года) Сикан Даниил 1
Весь список

Топ нарушителей
Португалия (до 21 года) Араужу Томаш 1
Бельгия (до 21 года) Вертессен Йорбе 1
Испания (до 21 года) Баэна Алехандро 1
Нидерланды (до 21 года) Гравенберх Райан 1
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    25'
    Зафейрис от углового флага навесил на Даланна, который головой пробил выше ворот.
  • 24'
    Навес Хове слева со штрафного к воротам соперники перехватили.
  • Угловой
    23'
    Зафейрис от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда набежавший Себулонсен ногой пробил немного выше перекладины.
  • 22'
    Боббу справа из пределов штрафной площади Омегарич не позволил пробить по воротам.
  • 21'
    Пас Даланна вперёд по правому флангу партнёров не нашёл.
  • Описание гола
    19'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    СЕЙДЕ!!! Даланн слева покатил мяч вперёд на Зефейриса, который в касание сделал пас к штрафной площади на Сейде. Эмиль вошёл в штрафную площадь, сместился немного к центру и с четырнадцати метров точно пробил в дальний угол.
  • 17'
    Швейцарцы больше проводят времени с мячом в стартовые минуты матча, а норвежская команда чаще доводит свои атаки до ударов по воротам.
  • 16'
    Имери выскочил к воротам, но не смог укротить мяч и Кристиансена не переиграл.
  • Опасный момент
    15'
    Хове справа прострелил на Сейде, который в касание с семи метров пробил рядом с ближней штангой.
  • Фол, нарушение
    14'
    Стожилкович в центре поля поставил подножку Мёллеру.
  • Фол, нарушение
    13'
    Имери в центре поля прихватил за футболку Сейде.
  • 12'
    Хове справа навесил на Ботхейма, который головой пробил под перекладины. Саипи мяч поймал.
  • 10'
    Постепенно ребята в красном стараются играть более активно. Мяч почаще стал находиться на половине поля скандинавов.
  • Травма, повреждение
    9'
    Хеггхейму потребовалась помощь  медиков после столкновения вверху с Омегаричем. Небольшая пауза в матче.
  • Угловой
    8'
    Имери от углового флага навесил к дальней штанге, где Омегаричу помешал нанести прицельный удар головой Хеггхейм.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 7'
      Ндой слева вошёл в штрафную площадь и низом пробил правее ворот.
    • Угловой
      6'
      Швейцарцы первый угловой удар разыграли. Попытка проникнуть слева в штрафную площадь успехом не увенчалась.
    • 4'
      Маннсверк справа прострел ил в центр штрафной площади, где мяч неожиданно дошёл до Ботхейма. Эрик оказался не готов к таким "подаркам" со стороны соперников и удара нанести не смог.
    • 3'
      Команды осторожно начали встречу. Попытки длинных забросов вперёд соперниками прерываются, а комбинации низом не проходят.
    • 2'
      Сборная Норвегии играет в белых футболках и тёмно-синих трусах, сборная Швейцарии - в красной форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Константин Рэдулеску"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча первого тура группы D ЕВРО-2023 для игроков до 21 года, в котором сыграют сборные Норвегии и Швейцарии. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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      • Прогнозы 129
      Норвегия (до 21 года) 30.2% (39)
      X 43.4% (56)
      Швейцария (до 21 года) 26.4% (34)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Норвегия (до 21 года)
      Ничья
      Швейцария (до 21 года)
      2.78
      4.40
      6.50
      Все Коэффициенты
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Норвегия (до 21 года) 1:0 Швейцария (до 21 года)

    Исход игры
    Норвегия (до 21 года)
    30.2% (39)
    Ничья
    43.4% (56)
    Швейцария (до 21 года)
    26.4% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.41% (55)
    Меньше
    52.59% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    85.34% (99)
    Нет
    14.66% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.9% (45)
    1:2 Швейцария (до 21 года)
    19.4% (25)
    2:1 Норвегия (до 21 года)
    15.5% (20)
    1:0 Норвегия (до 21 года)
    7% (9)
    2:2 Ничья
    4.7% (6)
    0:1 Швейцария (до 21 года)
    2.3% (3)
    2:0 Норвегия (до 21 года)
    1.6% (2)
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    Норвегия (до 21 года)
    Швейцария (до 21 года)
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