Тур: 1. Стадион: Ramaz Shengelia Stadium. Главный судья: Делажо Вилли
0:1
Первый тайм: 24'
0'
0:0
3' Не забитый пенальтиМукоко Юссуфа
15' Желтая карточкаМатричани Хеннинг
0:1
20' ГолТургеман Дор
Ход матча
3'
0:0
20'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
81 Владение мячом, % 19
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Нец
Лука
21
Лемкин
Став
12
Ревиво
Рой
14
Oz
Bilu
15
Eitan
Azulay
11
Тургеман
Дор
10
Глух
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Нец ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Мантл НикоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фишер КилианПолузащитник
-
16 Мартель ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Алиду ФаридеНападающий
-
Главный тренер: Антонио ди Сальво
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Лемкин СтавЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ревиво РойЗащитник
-
14 Oz BiluПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Eitan AzulayПолузащитник
-
11 Тургеман ДорНападающий
-
10 Глух ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
13 Халаили АнанНападающий
-
20 Лейоус ГишамНападающий
-
-
8 Arad Bar
-
-
17 Ayano Preda
-
-
22 Ilay Hajaj
-
Главный тренер: Лузон Гай
История личных встреч
Германия (до 21 года)
Израиль (до 21 года)
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
400%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1.5
2.5
Среднее время на гол
60
36
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.38
1.5
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
60
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Германия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матричани Хеннинг
|1
|0
Израиль (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Германия (до 21 года)
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Румыния (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:0 Италия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:4 Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 3:1 Германия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1
Польша (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:2 Германия (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 4:0 Израиль (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:1 Германия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 4:0 Германия (до 21 года) - Сан-Марино (до 21 года) 4:0 Германия (до 21 года) - Польша (до 21 года) 0:4 Венгрия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:5 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:2 Латвия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:3 Сан-Марино (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:6 Германия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:0 Нидерланды (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:2 Дания (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:2 Германия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 0:0 Германия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Венгрия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:3
Израиль (до 21 года)
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Израиль (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:2 Швейцария (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:1 Хорватия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:0 Украина (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1
Грузия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Израиль (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 0:0 Ирландия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Израиль (до 21 года) - Сан-Марино (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:0 Израиль (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:1 Израиль (до 21 года) - Польша (до 21 года) 2:2 Израиль (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 3:0 Сан-Марино (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:4 Израиль (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 2:1 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:2 Польша (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Венгрия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Испания (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:0 Израиль (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 1:1 Северная Македония (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в 1/4 финала
|Испания (до 21 года)
|Гомес Серхио
|1 (1)
|Украина (до 21 года)
|Кащук Алексей
|1 (1)
|Испания (до 21 года)
|Миранда Хуан
|1
|Испания (до 21 года)
|Баэна Алехандро
|1
|Украина (до 21 года)
|Сикан Даниил
|1
|Португалия (до 21 года)
|Араужу Томаш
|1
|Бельгия (до 21 года)
|Вертессен Йорбе
|1
|Испания (до 21 года)
|Баэна Алехандро
|1
|Нидерланды (до 21 года)
|Гравенберх Райан
|1
|Нидерланды (до 21 года)
|Тимбер Квинтен
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Германия (до 21 года) 0:1 Израиль (до 21 года)
Исход игры
Германия (до 21 года)
92.2% (119)
Ничья
3.9% (5)
Израиль (до 21 года)
3.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
53.45% (62)
Меньше
46.55% (54)
Обе команды забьют
Да
48.28% (56)
Нет
51.72% (60)
Популярный счёт
2:0 Германия (до 21 года)
36.4% (47)
2:1 Германия (до 21 года)
20.2% (26)
3:1 Германия (до 21 года)
15.5% (20)
3:0 Германия (до 21 года)
4.7% (6)
1:0 Германия (до 21 года)
3.9% (5)
4:1 Германия (до 21 года)
3.1% (4)
2:3 Израиль (до 21 года)
1.6% (2)
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