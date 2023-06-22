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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Германия (до 21 года)
0:1
Первый тайм: 24'
Израиль (до 21 года)
0'
0:0
3' Не забитый пенальти
Мукоко Юссуфа
15' Желтая карточка
Матричани Хеннинг
0:1
20' Гол
Тургеман Дор

Ход матча

3'
Мукоко Юссуфа
0:0
15'
Матричани Хеннинг
 
20'
0:1
Тургеман Дор
(Глух Оскар)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 81 Владение мячом, % 19

Владение мячом

Прогнозы 129
Германия (до 21 года) 92.2% (119)
X 3.9% (5)
Израиль (до 21 года) 3.9% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Германия (до 21 года)
Ничья
Израиль (до 21 года)
1.54
4.90
7.10
Все Коэффициенты
1
Атуболу
Ноа
2
Вагноман
Жоша
5
Биссек
Янн-Аурель
14
Матричани
Хеннинг
22
Нец
Лука
6
Краусс
Том
8
Кайтель
Янник
10
Штиллер
Анджело
18
Гусенбашич
Денис
9
Шаде
Кевин
11
Мукоко
Юссуфа
1
Даниэл
Перец
21
Лемкин
Став
5
Коэн
Гиль
6
Гандельман
Омри
2
Жабер
Карем
12
Ревиво
Рой
14
Oz
Bilu
7
Карзев
Эден
15
Eitan
Azulay
11
Тургеман
Дор
10
Глух
Оскар
Германия (до 21 года)
4-3-1-2
Израиль (до 21 года)
5-3-2

История личных встреч

Германия (до 21 года)
Израиль (до 21 года)

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

400%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

Е(2ГОМ
0:1
Е(2ГОМ
3:2
Е(2ГОМ
3:0
Е(2ГОМ
2:5
ММ
1:2
ТМС
0:0
Е
0:0
Е
2:2

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Среднее время на гол

60
36

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
60

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Германия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матричани Хеннинг 1 0
Израиль (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Германия (до 21 года)
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Румыния (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:0 Италия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:4 Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 3:1 Германия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1
Польша (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:2 Германия (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 4:0 Израиль (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:1 Германия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 4:0 Германия (до 21 года) - Сан-Марино (до 21 года) 4:0 Германия (до 21 года) - Польша (до 21 года) 0:4 Венгрия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:5 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:2 Латвия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:3 Сан-Марино (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:6 Германия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:0 Нидерланды (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:2 Дания (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:2 Германия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 0:0 Германия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Венгрия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:3
Израиль (до 21 года)
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Израиль (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:2 Швейцария (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:1 Хорватия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:0 Украина (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1
Грузия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Израиль (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 0:0 Ирландия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Израиль (до 21 года) - Сан-Марино (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:0 Израиль (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:1 Израиль (до 21 года) - Польша (до 21 года) 2:2 Израиль (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 3:0 Сан-Марино (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:4 Израиль (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 2:1 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:2 Польша (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Венгрия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Испания (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:0 Израиль (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 1:1 Северная Македония (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Израиль (до 21 года)
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Англия (до 21 года)
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Чехия (до 21 года)
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Германия (до 21 года)
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 1 (1)
Украина (до 21 года) Кащук Алексей 1 (1)
Испания (до 21 года) Миранда Хуан 1
Испания (до 21 года) Баэна Алехандро 1
Украина (до 21 года) Сикан Даниил 1
Весь список

Топ нарушителей
Португалия (до 21 года) Араужу Томаш 1
Бельгия (до 21 года) Вертессен Йорбе 1
Испания (до 21 года) Баэна Алехандро 1
Нидерланды (до 21 года) Гравенберх Райан 1
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    23'
    Матричиани получил по ногам на фланге поля, не получилось у него избежать контакта с ногой соперника. Сборная Германия готовит хороший стандарт.
  • 22'
    Глух выполнил прекрасную передачу из центральной части поля, отправив точно на ход своему партнёру, отличный гол получился!
  • Описание гола
    20'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Тургеман!
    Сборная Израиль открывает счёт в нашем матче! Тургеман нанёс неотразимый удар по воротам, после передачи из глубины поля, игрок на замахе убрал защитника и отправил мяч в сетку ворот!
  • Травма, повреждение
    19'
    Один из игроков команды сборной Израиль получил небольшое повреждение. Главный судья вызвал медицинский персонал для оказания необходимой помощи.
  • Желтая карточка
    17'
    Матричиани получает жёлтую карточку. Это был отложенный фол, игрок ударил соперника по ногам. Штрафной удар.
  • Опасный момент
    16'
    Опасный момент! Атуболу настолько застоялся в воротах без дела, что сейчас чуть было не допустил раковую ошибку. От вратаря мяч отскочил как от стены и достался сопернику. Тургеман наносил удар практически в упор по воротам, но голкипер справился!
  • 14'
    Медленный темп показывают команды. Сборная Израиля вовсе не беспокоит ворота Атуболу, а вот Перец уже имел возможность напрячься.
  • Офсайд
    13'
    Положение "вне игры" фиксирует линейный арбитр у игрока сборной Германии. Не получилось продолжить атаку, её прервал поднятый флажок.
  • 11'
    Полное превосходство по контролю мяча демонстрирует команда сборной Германии. Мяч двигается в разных зонах, но угрозы ворот это не приносит.
  • 10'
    Не получается командам поймать темп игры, конечно же мешает им проливной дождь. Мяч катается в центре поля без конструктивных действий у ворот соперника.
  • 8'
    Германия полностью контролирует мячом, причём делает это на половине поля соперника. Израильтяне защищаются в позиционной обороне.
  • Дождь
    7'
    Очень событийно начался матч, а тем временем в городе Кутаиси продолжается проливной дождь. Очень сложно играть в футбол в таких условиях.
  • 5'
    Перец спасает свою команду, отражая одиннадцати метровый удар, сохраняя счёт не открытым в нашем матче!
  • Не забитый пенальти
    4'
    Мукоко не смог реализовать пенальти, пробив в левый угол ворот, голкипер угадал с полётом мяча и отразил его надёжно!
  • Пенальти!
    3'
    Пенальти! Сборная команды Германии зарабатывает право на пробитие одиннадцати метрового удара! В штрафной площади защитник завалил соперника руками сзади, не дав развить атаку по правой стороне.
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    • 2'
      Сборная Германия ввела мяч с центра поля. Хозяева играют в белых цветах, а гостям достался комплект голубого цвета.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток. Игра началась!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

      Совсем скоро начнётся матч между сборными командами до 21 года: Германия - Израиль.
       
      Текстовую трансляцию проведёт - Дмитрий Матюшенцев. Надеемся команды покажут яркую и интересную игру!
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      • Прогнозы 129
      Германия (до 21 года) 92.2% (119)
      X 3.9% (5)
      Израиль (до 21 года) 3.9% (5)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Германия (до 21 года)
      Ничья
      Израиль (до 21 года)
      1.54
      4.90
      7.10
      Все Коэффициенты
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ramaz Shengelia Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Германия (до 21 года) 0:1 Израиль (до 21 года)

    Исход игры
    Германия (до 21 года)
    92.2% (119)
    Ничья
    3.9% (5)
    Израиль (до 21 года)
    3.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.45% (62)
    Меньше
    46.55% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    48.28% (56)
    Нет
    51.72% (60)
    Популярный счёт
    2:0 Германия (до 21 года)
    36.4% (47)
    2:1 Германия (до 21 года)
    20.2% (26)
    3:1 Германия (до 21 года)
    15.5% (20)
    3:0 Германия (до 21 года)
    4.7% (6)
    1:0 Германия (до 21 года)
    3.9% (5)
    4:1 Германия (до 21 года)
    3.1% (4)
    2:3 Израиль (до 21 года)
    1.6% (2)
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    Израиль (до 21 года)
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