Румыния (до 21 года) - Германия (до 21 года)

Италия (до 21 года) - Германия (до 21 года)

Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года)

Германия (до 21 года) - Франция (до 21 года)

07.06.2022

Польша (до 21 года) - Германия (до 21 года)

1:2

03.06.2022

Германия (до 21 года) - Венгрия (до 21 года)

4:0

29.03.2022

Израиль (до 21 года) - Германия (до 21 года)

0:1

25.03.2022

Германия (до 21 года) - Латвия (до 21 года)

4:0

16.11.2021

Германия (до 21 года) - Сан-Марино (до 21 года)

4:0

12.11.2021

Германия (до 21 года) - Польша (до 21 года)

0:4

12.10.2021

Венгрия (до 21 года) - Германия (до 21 года)

1:5

07.10.2021

Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года)

3:2

07.09.2021

Латвия (до 21 года) - Германия (до 21 года)

1:3

02.09.2021

Сан-Марино (до 21 года) - Германия (до 21 года)

0:6

06.06.2021

Германия (до 21 года) - Португалия (до 21 года)

1:0

03.06.2021

Нидерланды (до 21 года) - Германия (до 21 года)

1:2

31.05.2021

Дания (до 21 года) - Германия (до 21 года)

2:2

30.03.2021

Германия (до 21 года) - Румыния (до 21 года)

0:0

27.03.2021

Германия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года)

1:1

24.03.2021

Венгрия (до 21 года) - Германия (до 21 года)

0:3