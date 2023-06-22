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ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Феснич Оратиу
Чехия (до 21 года)
0:0
Первый тайм: 23'
Англия (до 21 года)
0'
19' Желтая карточка
Сейк Вацлав
20' Желтая карточка
Гордон Энтони

Ход матча

19'
Сейк Вацлав
 
20'
 
Гордон Энтони

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 25 Владение мячом, % 75

Владение мячом

Прогнозы 124
Чехия (до 21 года) 4% (5)
X 7.3% (9)
Англия (до 21 года) 88.7% (110)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чехия (до 21 года)
Ничья
Англия (до 21 года)
7.20
4.80
1.45
Все Коэффициенты
1
Ярош
Витезслав
4
Габриэль
Адам
2
Витик
Мартин
3
Хранак
Робин
12
Цедидла
Мартин
8
Черв
Лукаш
22
Калоч
Филип
11
Шулц
Павел
20
Жамбурек
Ян
7
Кушей
Васил
9
Сейк
Вацлав
1
Траффорд
Джеймс
14
Гарнер
Джеймс
5
Харвуд-Беллис
Тэйлор
4
Колуилл
Леви
2
Ааронс
Макс
17
Джонс
Кёртис
8
Рамси
Джакоб
23
Мадуэке
Нони
21
Гомес
Анхель
11
Гордон
Энтони
7
Гиббс-Уайт
Морган
Чехия (до 21 года)
4-2-3-1
Англия (до 21 года)
4-2-3-1

История личных встреч

Чехия (до 21 года)
Англия (до 21 года)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

Е(2ГОМ
1:2
Е(2ГОМ
3:1
ТМ(2Г
0:1
Е
1:2
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
75

Результаты последних матчей

Чехия (до 21 года)
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Чехия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Чехия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:0 Норвегия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 4:0 Португалия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 5:1
Чехия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 0:0 Исландия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:2 Чехия (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 7:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Андорра (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:3 Албания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:1 Словения (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:1 Англия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 3:1 Чехия (до 21 года) - Косово (до 21 года) 3:0 Косово (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:1 Чехия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 4:0 Чехия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 2:0 Словения (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:1 Чехия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:1 Греция (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:2
Англия (до 21 года)
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Англия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 4:0 Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 3:1 Италия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2
Англия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 1:2 Косово (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:5 Англия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 3:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Албания (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 3:1 Андорра (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:1 Словения (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:2 Англия (до 21 года) - Косово (до 21 года) 2:0 Хорватия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Португалия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:0 Англия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1 Англия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 5:0 Англия (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 3:1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Израиль (до 21 года)
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Англия (до 21 года)
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Чехия (до 21 года)
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Германия (до 21 года)
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 1 (1)
Украина (до 21 года) Кащук Алексей 1 (1)
Испания (до 21 года) Миранда Хуан 1
Испания (до 21 года) Баэна Алехандро 1
Украина (до 21 года) Сикан Даниил 1
Весь список

Топ нарушителей
Португалия (до 21 года) Араужу Томаш 1
Бельгия (до 21 года) Вертессен Йорбе 1
Испания (до 21 года) Баэна Алехандро 1
Нидерланды (до 21 года) Гравенберх Райан 1
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Напомним, что сборные Чехии и Англии встречались друг с другом в отборочном турнире, тогда "львы" были сильнее в обоих случаях - 2:1 в Чехии и 3:1 дома.
  • Желтая карточка
    20'
    Неудачным получается штрафной в исполнении англичан, более того, Гордон попал локтем в голову Черву и также получил предупреждение.
  • Желтая карточка
    19'
    Сейк получает желтую карточку за срыв атаки, которую по левому флангу разгонял Ааронс.
  • Опасный момент
    18'
    Проваливается в обороне сборная Англии, Кушей вываливается на рандеву с Траффордом после заброса Габриэля, однако пробивает рядом с ближней штангой!
  • 16'
    И еще один момент создают чехи - Сейк после навеса Габриэря с павого фланга опережает Гарнера и головой подрезает мяч в дальний угол, но немного не попадает в створ.
  • 15'
    Кушей входит в штрафную англичан с правого фланга и исполняет передачу во вратарскую, где Траффорду никто не успел помешать.
  • 13'
    Накрывают чехи соперника в высоком прессинге, Сейк завершает момент ударом с правого края штрафной - мяч попадает в сетку с внешней стороны.
  • 12'
    Цедидла после заброса со штрафного оказывается на газоне во владениях Траффорда, но судейский свисток молчит.
  • 11'
    Шулц приближается к штрафной площади англичан и пробивает метров с 20, однако на пути мяча возникает Колуилл.
  • Фол, нарушение
    9'
    Первые фолы в этой встрече фиксирует румынский арбитр, с интервалом в несколько секунд отличились обе команды.
  • 8'
    Рамси после заброса из глубины поля укрощает мяч на правом краю штрафной и исполняет сильный прострел в центр, однако обороне чехов и голкиперу Ярошу удается совладать с мячом.
  • 7'
    Сегодня в борьбу вступают еще 8 сборных, в рамках группы С параллельно играют сборные Германии и Израиля. Во втором туре англичанам играть с израильтянами, а чехам встречаться с немцами.
  • 6'
    Напомним, что 8 сборных вступили в борьбу еще вчера - Украина, Грузия и Испания добились сухих побед, а Бельгия и Нидерланды в очном матче обошлись без голов.
  • Опасный момент
    5'
    Не менее остро отвечают чехи - Кушей добрался до штрафной соперника и мощно пробил с 15 метров, заставив вступать в игру Траффорда!
  • Опасный момент
    4'
    Мадуэке смещается с правого фланга вдоль линии штрафной, обыгрывает защитника и стреляет метров с 18 - перекладина спасает ворота сборной Чехии!
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    • 3'
      Мадуэке входит в штрафную чехов с правого фланга, накручивает на замахе защитника, однако прострел во второй темп получается неудачным.
    • 2'
      Траффорд выходит к границе собственной штрафной и как будто бы вылетает с мячом за её пределы - так, по крайней мере, показалось публике. Но рефери нарушения не определил.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 23'
      Удар от ворот произведет Чехия (до 21 года)
    • 22'
      Англия (до21) контролирует мяч.
    • 21'
      Игрок из команды Чехия (до 21 года) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 21'
      Харвуд-Беллис Тэйлор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Чехия (до 21 года) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Желтая карточка
      20'
      Гордон Энтони получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      20'
      Гордон Энтони из команды Англия (до21) толкнул локтем оппонента. Это Lukas Cerv заработал фол
    • 20'
      Витезслав Ярош взял и забрал мяч на выходе
    • 20'
      Контроль мяча: Чехия (до 21 года): 25%, Англия (до21): 75%.
    • Желтая карточка
      19'
      Сейк Вацлав - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      19'
      Сейк Вацлав из команды Чехия (до 21 года) заходит слишком далеко, он валит Ааронс Макс.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Англия (до21)
    • 19'
      Оооо... вот это был удар! Vasil Kusej должен был забить с этой позиции.
    • 19'
      Vasil Kusej оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 19'
      Габриэль Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      Чехия (до 21 года) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Габриэль Адам ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      17'
      Витик Мартин наказан за толчок Рамси Джакоб
    • 16'
      Удар от ворот произведет Англия (до21)
    • 16'
      Шанс! Сейк Вацлав из команды Чехия (до 21 года) пробил головой, но мимо
    • 16'
      Габриэль Адам из команды Чехия (до 21 года) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Чехия (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Чехия (до 21 года): 26%, Англия (до21): 74%.
    • 15'
      Джеймс Траффорд взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Чехия (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 14'
      Англия (до21) контролирует мяч.
    • 14'
      Чехия (до 21 года) контролирует мяч.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Англия (до21)
    • 14'
      Сейк Вацлав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 14'
      Сейк Вацлав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Англия (до21)
    • Фол, нарушение
      12'
      Судья сигнализирует, что Гомес Анхель из команды Англия (до21) поставил подножку. Пострадал Сейк Вацлав
    • 12'
      Колуилл Леви успешно блокирует удар.
    • 11'
      Жамбурек Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Чехия (до 21 года) пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      11'
      Гордон Энтони наказан за толчок Витик Мартин
    • 10'
      Контроль мяча: Чехия (до 21 года): 22%, Англия (до21): 78%.
    • 10'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Vasil Kusej из команды Чехия (до 21 года) поставил подножку. Пострадал Гарнер Джеймс
    • Фол, нарушение
      9'
      Джонс Кёртис из команды Англия (до21) опасно и грубо сыграл. Цедидла Мартин пострадал.
    • 8'
      Витезслав Ярош взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Габриэль Адам из команды Чехия (до 21 года) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Англия (до21) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Англия (до21) контролирует мяч.
    • 7'
      Гарнер Джеймс выиграл воздушное противоборство у Жамбурек Ян.
    • 7'
      Харвуд-Беллис Тэйлор из команды Англия (до21) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Игрок из команды Чехия (до 21 года) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 6'
      Чехия (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 5'
      Витезслав Ярош взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 5'
      Чехия (до 21 года) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Чехия (до 21 года): 15%, Англия (до21): 85%.
    • 5'
      Англия (до21) контролирует мяч.
    • 4'
      Хорошую попытку сделал Vasil Kusej. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 4'
      Чехия (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Чехия (до 21 года)
    • 4'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Мадуэке Нони!
    • 3'
      Калоч Филип из команды Чехия (до 21 года) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 2'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Джеймс Траффорд взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Чехия (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 1'
      Англия (до21) контролирует мяч.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Англия (до21) начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Batumi Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Чехия (до 21 года) 0:0 Англия (до 21 года) онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Чехия (до 21 года) 0:0 Англия (до 21 года)

    Исход игры
    Чехия (до 21 года)
    4.1% (5)
    Ничья
    7.3% (9)
    Англия (до 21 года)
    88.6% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.04% (84)
    Меньше
    26.96% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    74.78% (86)
    Нет
    25.22% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Англия (до 21 года)
    46.3% (57)
    0:2 Англия (до 21 года)
    13.8% (17)
    1:3 Англия (до 21 года)
    13% (16)
    0:1 Англия (до 21 года)
    6.5% (8)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    1:0 Чехия (до 21 года)
    1.6% (2)
    2:3 Англия (до 21 года)
    1.6% (2)
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    Англия (до 21 года)
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