Тур: 1. Стадион: Батуми Стадиум. Главный судья: Феснич Оратиу
0:0
Первый тайм: 23'
Ход матча
19'
20'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
25 Владение мячом, % 75
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Калоч
Филип
11
Шулц
Павел
20
Жамбурек
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Калоч ФилипПолузащитник
-
11 Шулц ПавелПолузащитник
-
20 Жамбурек ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Карабец АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Пех ДавидПолузащитник
-
14 Фила ДаниэльНападающий
-
17 Юрасек МатейНападающий
- Нападающий
-
-
15 Коубек Матей
-
19 Влчек Томаш
-
Главный тренер: Сухопарек Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мадуэке НониПолузащитник
-
21 Гомес АнхельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Рашуорт КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Джонсон БенЗащитник
- Полузащитник
-
18 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Палмер КоулПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Карсли Ли
История личных встреч
Чехия (до 21 года)
Англия (до 21 года)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
75
Результаты последних матчей
Чехия (до 21 года)
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Чехия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Чехия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:0 Норвегия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 4:0 Португалия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 5:1
Чехия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 0:0 Исландия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:2 Чехия (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 7:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Андорра (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:3 Албания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:1 Словения (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:1 Англия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 3:1 Чехия (до 21 года) - Косово (до 21 года) 3:0 Косово (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:1 Чехия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 4:0 Чехия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 2:0 Словения (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:1 Чехия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:1 Греция (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:2
Англия (до 21 года)
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Англия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 4:0 Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 3:1 Италия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2
Англия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 1:2 Косово (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:5 Англия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 3:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Албания (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 3:1 Андорра (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:1 Словения (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:2 Англия (до 21 года) - Косово (до 21 года) 2:0 Хорватия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Португалия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:0 Англия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1 Англия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 5:0 Англия (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 3:1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в 1/4 финала
|Испания (до 21 года)
|Гомес Серхио
|1 (1)
|Украина (до 21 года)
|Кащук Алексей
|1 (1)
|Испания (до 21 года)
|Миранда Хуан
|1
|Испания (до 21 года)
|Баэна Алехандро
|1
|Украина (до 21 года)
|Сикан Даниил
|1
|Португалия (до 21 года)
|Араужу Томаш
|1
|Бельгия (до 21 года)
|Вертессен Йорбе
|1
|Испания (до 21 года)
|Баэна Алехандро
|1
|Нидерланды (до 21 года)
|Гравенберх Райан
|1
|Нидерланды (до 21 года)
|Тимбер Квинтен
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Чехия (до 21 года) 0:0 Англия (до 21 года)
Исход игры
Чехия (до 21 года)
4.1% (5)
Ничья
7.3% (9)
Англия (до 21 года)
88.6% (109)
Тотал 2.5
Больше
73.04% (84)
Меньше
26.96% (31)
Обе команды забьют
Да
74.78% (86)
Нет
25.22% (29)
Популярный счёт
1:2 Англия (до 21 года)
46.3% (57)
0:2 Англия (до 21 года)
13.8% (17)
1:3 Англия (до 21 года)
13% (16)
0:1 Англия (до 21 года)
6.5% (8)
2:2 Ничья
3.3% (4)
1:1 Ничья
2.4% (3)
1:0 Чехия (до 21 года)
1.6% (2)
2:3 Англия (до 21 года)
1.6% (2)
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