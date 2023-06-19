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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 1. Стадион: .
Чехия (до 21 года)
 
Позже
Англия (до 21 года)
Прогнозы 59
Чехия (до 21 года) 1.7% (1)
X 13.6% (8)
Англия (до 21 года) 84.7% (50)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Чехия (до 21 года)
Ничья
Англия (до 21 года)
5.20
4.05
1.64
Все Коэффициенты

История личных встреч

Чехия (до 21 года)
Англия (до 21 года)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

Е(2ГОМ
1:2
Е(2ГОМ
3:1
ТМ(2Г
0:1
Е
1:2
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
75

Результаты последних матчей

Чехия (до 21 года)
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Чехия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Чехия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:0 Норвегия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 4:0 Португалия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 5:1
Чехия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 0:0 Исландия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:2 Чехия (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 7:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Андорра (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:3 Албания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:1 Словения (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:1 Англия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 3:1 Чехия (до 21 года) - Косово (до 21 года) 3:0 Косово (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:1 Чехия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 4:0 Чехия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 2:0 Словения (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:1 Чехия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:1 Греция (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:2
Англия (до 21 года)
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Англия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 4:0 Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 3:1 Италия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2
Англия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 1:2 Косово (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:5 Англия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 3:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Албания (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 3:1 Андорра (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:1 Словения (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:2 Англия (до 21 года) - Косово (до 21 года) 2:0 Хорватия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Португалия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:0 Англия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1 Англия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 5:0 Англия (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 3:1

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Чехия (до 21 года)
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Англия (до 21 года)
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Израиль (до 21 года)
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Германия (до 21 года)
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/4 финала
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июня 2023, осталось 2 дня 8 часов 20 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Чехия (до 21 года) 1.7% (1)
    X 13.6% (8)
    Англия (до 21 года) 84.7% (50)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Чехия (до 21 года)
    Ничья
    Англия (до 21 года)
    5.20
    4.05
    1.64
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года)

    Исход игры
    Чехия (до 21 года)
    1.7% (1)
    Ничья
    13.3% (8)
    Англия (до 21 года)
    85% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.41% (42)
    Меньше
    27.59% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    77.59% (45)
    Нет
    22.41% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Англия (до 21 года)
    46.7% (28)
    1:3 Англия (до 21 года)
    11.7% (7)
    0:2 Англия (до 21 года)
    8.3% (5)
    0:1 Англия (до 21 года)
    8.3% (5)
    1:1 Ничья
    6.7% (4)
    2:2 Ничья
    5% (3)
    2:3 Англия (до 21 года)
    3.3% (2)
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    Англия (до 21 года)
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