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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 1. Стадион: .
Франция (до 21 года)
 
Позже
Италия (до 21 года)
Прогнозы 59
Франция (до 21 года) 67.8% (40)
X 20.3% (12)
Италия (до 21 года) 11.9% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Франция (до 21 года)
Ничья
Италия (до 21 года)
2.12
3.50
3.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Франция (до 21 года)
Италия (до 21 года)

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ТМ(2Г
1:1
ТМ(2Г
0:1
ТМ(2Г
1:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Тотал матчей

1.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

120
90

Результаты последних матчей

Франция (до 21 года)
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Франция (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:0 Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 4:0 Франция (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:1 Франция (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 2:2
Германия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Украина (до 21 года) - Франция (до 21 года) 3:3 Армения (до 21 года) - Франция (до 21 года) 1:4 Франция (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 2:0 Франция (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 5:0 Франция (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 2:0 Северная Македония (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) - Армения (до 21 года) 7:0 Сербия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:3 Франция (до 21 года) - Украина (до 21 года) 5:0 Фарерские острова (до 21 года) - Франция (до 21 года) 1:1 Франция (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 3:0 Нидерланды (до 21 года) - Франция (до 21 года) 2:1 Исландия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:1
Италия (до 21 года)
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Италия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 3:1 Сербия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:2 Италия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:4 Италия (до 21 года) - Япония (до 21 года) 1:1
Италия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Италия (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 4:1 Швеция (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:1 Люксембург (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:3 Италия (до 21 года) - Босния и Герцеговина (до 21 года) 1:0 Черногория (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:1 Италия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 4:2 Ирландия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:2 Италия (до 21 года) - Швеция (до 21 года) 1:1 Босния и Герцеговина (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:2 Италия (до 21 года) - Черногория (до 21 года) 1:0 Италия (до 21 года) - Люксембург (до 21 года) 3:0 Португалия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 5:3 Италия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 4:0 Испания (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:0 Чехия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:1

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Швейцария (до 21 года)
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Норвегия (до 21 года)
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Франция (до 21 года)
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Италия (до 21 года)
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/4 финала
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Франция (до 21 года) - Италия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июня 2023, осталось 2 дня 11 часов 4 минуты.



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    • Прогнозы 59
    Франция (до 21 года) 67.8% (40)
    X 20.3% (12)
    Италия (до 21 года) 11.9% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Франция (до 21 года)
    Ничья
    Италия (до 21 года)
    2.12
    3.50
    3.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Франция (до 21 года) - Италия (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Франция (до 21 года) - Италия (до 21 года)

    Исход игры
    Франция (до 21 года)
    68.3% (41)
    Ничья
    20% (12)
    Италия (до 21 года)
    11.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.41% (42)
    Меньше
    27.59% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    87.93% (51)
    Нет
    12.07% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Франция (до 21 года)
    46.7% (28)
    1:1 Ничья
    15% (9)
    1:2 Италия (до 21 года)
    8.3% (5)
    1:0 Франция (до 21 года)
    8.3% (5)
    3:2 Франция (до 21 года)
    6.7% (4)
    2:2 Ничья
    5% (3)
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    Италия (до 21 года)
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