Тур: 1. Стадион: Клуж Арена.
История личных встреч
Франция (до 21 года)
Италия (до 21 года)
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1
Тотал матчей
1.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
120
90
Результаты последних матчей
Франция (до 21 года)
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Франция (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:0 Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 4:0 Франция (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:1 Франция (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 2:2
Германия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Украина (до 21 года) - Франция (до 21 года) 3:3 Армения (до 21 года) - Франция (до 21 года) 1:4 Франция (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 2:0 Франция (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 5:0 Франция (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 2:0 Северная Македония (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) - Армения (до 21 года) 7:0 Сербия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:3 Франция (до 21 года) - Украина (до 21 года) 5:0 Фарерские острова (до 21 года) - Франция (до 21 года) 1:1 Франция (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 3:0 Нидерланды (до 21 года) - Франция (до 21 года) 2:1 Исландия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:1
Италия (до 21 года)
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Италия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 3:1 Сербия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:2 Италия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:4 Италия (до 21 года) - Япония (до 21 года) 1:1
Италия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Италия (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 4:1 Швеция (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:1 Люксембург (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:3 Италия (до 21 года) - Босния и Герцеговина (до 21 года) 1:0 Черногория (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:1 Италия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 4:2 Ирландия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:2 Италия (до 21 года) - Швеция (до 21 года) 1:1 Босния и Герцеговина (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:2 Италия (до 21 года) - Черногория (до 21 года) 1:0 Италия (до 21 года) - Люксембург (до 21 года) 3:0 Португалия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 5:3 Италия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 4:0 Испания (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:0 Чехия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:1
Группа D
|Команда
|И
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|Н
|П
|Г
|О
|1.
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|0 - 0
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|2.
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|0
|0
|0 - 0
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|3.
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|0 - 0
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|4.
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|0 - 0
|0
- — Выход в 1/4 финала
Прогнозы на матч Франция (до 21 года) - Италия (до 21 года)
Исход игры
Франция (до 21 года)
68.3% (41)
Ничья
20% (12)
Италия (до 21 года)
11.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
72.41% (42)
Меньше
27.59% (16)
Обе команды забьют
Да
87.93% (51)
Нет
12.07% (7)
Популярный счёт
2:1 Франция (до 21 года)
46.7% (28)
1:1 Ничья
15% (9)
1:2 Италия (до 21 года)
8.3% (5)
1:0 Франция (до 21 года)
8.3% (5)
3:2 Франция (до 21 года)
6.7% (4)
2:2 Ничья
5% (3)
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