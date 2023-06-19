Франция (до 21 года) - Испания (до 21 года)

Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года)

Франция (до 21 года) - Норвегия (до 21 года)

Франция (до 21 года) - Бельгия (до 21 года)

23.09.2022

Германия (до 21 года) - Франция (до 21 года)

0:1

09.06.2022

Украина (до 21 года) - Франция (до 21 года)

3:3

06.06.2022

Армения (до 21 года) - Франция (до 21 года)

1:4

02.06.2022

Франция (до 21 года) - Сербия (до 21 года)

2:0

28.03.2022

Франция (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года)

5:0

24.03.2022

Франция (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года)

2:0

16.11.2021

Северная Македония (до 21 года) - Франция (до 21 года)

0:1

11.11.2021

Франция (до 21 года) - Армения (до 21 года)

7:0

12.10.2021

Сербия (до 21 года) - Франция (до 21 года)

0:3

08.10.2021

Франция (до 21 года) - Украина (до 21 года)

5:0

06.09.2021

Фарерские острова (до 21 года) - Франция (до 21 года)

1:1

02.09.2021

Франция (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года)

3:0

31.05.2021

Нидерланды (до 21 года) - Франция (до 21 года)

2:1

31.03.2021

Исландия (до 21 года) - Франция (до 21 года)

0:2

28.03.2021

Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года)

0:2

25.03.2021

Франция (до 21 года) - Дания (до 21 года)

0:1