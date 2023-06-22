Тур: 2. Стадион: Стадион имени Михаила Месхи.
История личных встреч
Португалия (до 21 года)
Нидерланды (до 21 года)
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2.5
1.25
Среднее время на гол
36
72
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
2.13
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
42
65
Бомбардиры внутри турнира
Португалия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Нидерланды (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Португалия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араужу Томаш
|0
|1
Нидерланды (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Тимбер Квинтен
|1
|0
Результаты матчей
Португалия (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нидерланды (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Португалия (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нидерланды (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Португалия (до 21 года)
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Грузия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 2:0 Португалия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Румыния (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:2 Португалия (до 21 года) - Япония (до 21 года) 1:2
Португалия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 5:1 Португалия (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 4:1 Португалия (до 21 года) - Греция (до 21 года) 2:1 Лихтенштейн (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:9 Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:5 Греция (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:4 Португалия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 1:1 Португалия (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 6:0 Кипр (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Исландия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года) 11:0 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:0 Германия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 5:3 Швейцария (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:3
Нидерланды (до 21 года)
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Бельгия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:0 Чехия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Нидерланды (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Румыния (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:0
Бельгия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:2 Уэльс (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:1 Нидерланды (до 21 года) - Гибралтар (до 21 года) 6:0 Молдова (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:3 Нидерланды (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:0 Гибралтар (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:7 Нидерланды (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 3:1 Нидерланды (до 21 года) - Уэльс (до 21 года) 5:0 Швейцария (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 2:2 Нидерланды (до 21 года) - Молдова (до 21 года) 3:0 Нидерланды (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:2 Нидерланды (до 21 года) - Франция (до 21 года) 2:1 Нидерланды (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 6:1 Германия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Румыния (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1
Результаты матчей
Португалия (до 21 года)
Нидерланды (до 21 года)
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Португалия (до 21 года)
Нидерланды (до 21 года)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/4 финала
|Испания (до 21 года)
|Гомес Серхио
|1 (1)
|Украина (до 21 года)
|Кащук Алексей
|1 (1)
|Испания (до 21 года)
|Миранда Хуан
|1
|Испания (до 21 года)
|Баэна Алехандро
|1
|Украина (до 21 года)
|Сикан Даниил
|1
|Португалия (до 21 года)
|Араужу Томаш
|1
|Бельгия (до 21 года)
|Вертессен Йорбе
|1
|Испания (до 21 года)
|Баэна Алехандро
|1
|Нидерланды (до 21 года)
|Гравенберх Райан
|1
|Нидерланды (до 21 года)
|Тимбер Квинтен
|1
Прогнозы на матч Португалия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года)
Исход игры
Португалия (до 21 года)
66.7% (38)
Ничья
21.1% (12)
Нидерланды (до 21 года)
12.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
67.27% (37)
Меньше
32.73% (18)
Обе команды забьют
Да
83.64% (46)
Нет
16.36% (9)
Популярный счёт
2:1 Португалия (до 21 года)
49.1% (28)
1:1 Ничья
15.8% (9)
1:0 Португалия (до 21 года)
12.3% (7)
1:2 Нидерланды (до 21 года)
7% (4)
2:2 Ничья
3.5% (2)
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