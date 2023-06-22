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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 2. Стадион: .
Португалия (до 21 года)
 
Позже
Нидерланды (до 21 года)
Прогнозы 57
Португалия (до 21 года) 66.7% (38)
X 21.1% (12)
Нидерланды (до 21 года) 12.3% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Португалия (до 21 года)
Ничья
Нидерланды (до 21 года)
2.75
3.20
2.69
Все Коэффициенты

История личных встреч

Португалия (до 21 года)
Нидерланды (до 21 года)

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Е(2ГОМ
2:1
Е(2ГОМ
4:2
ТМ(2Г
1:1
ОТЕ2(2Г
5:4
ОТЕ2(2Г
0:2
ТМС
0:0
ТМС
3:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2.5
1.25

Среднее время на гол

36
72

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

2.13
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

42
65

Бомбардиры внутри турнира

Португалия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нидерланды (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Португалия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араужу Томаш 0 1
Нидерланды (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравенберх Райан 1 0
Тимбер Квинтен 1 0

Результаты матчей

Португалия (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нидерланды (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Португалия (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нидерланды (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Португалия (до 21 года)
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Грузия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 2:0 Португалия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Румыния (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:2 Португалия (до 21 года) - Япония (до 21 года) 1:2
Португалия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 5:1 Португалия (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 4:1 Португалия (до 21 года) - Греция (до 21 года) 2:1 Лихтенштейн (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:9 Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:5 Греция (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:4 Португалия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 1:1 Португалия (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 6:0 Кипр (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Исландия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года) 11:0 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:0 Германия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 5:3 Швейцария (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:3
Нидерланды (до 21 года)
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Бельгия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:0 Чехия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Нидерланды (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Румыния (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:0
Бельгия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:2 Уэльс (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:1 Нидерланды (до 21 года) - Гибралтар (до 21 года) 6:0 Молдова (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:3 Нидерланды (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:0 Гибралтар (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:7 Нидерланды (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 3:1 Нидерланды (до 21 года) - Уэльс (до 21 года) 5:0 Швейцария (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 2:2 Нидерланды (до 21 года) - Молдова (до 21 года) 3:0 Нидерланды (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:2 Нидерланды (до 21 года) - Франция (до 21 года) 2:1 Нидерланды (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 6:1 Германия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Румыния (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1

Результаты матчей

Португалия (до 21 года)
Нидерланды (до 21 года)

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Португалия (до 21 года)
Нидерланды (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия (до 21 года)
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Нидерланды (до 21 года)
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Бельгия (до 21 года)
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Португалия (до 21 года)
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 1 (1)
Украина (до 21 года) Кащук Алексей 1 (1)
Испания (до 21 года) Миранда Хуан 1
Испания (до 21 года) Баэна Алехандро 1
Украина (до 21 года) Сикан Даниил 1
Весь список

Топ нарушителей
Португалия (до 21 года) Араужу Томаш 1
Бельгия (до 21 года) Вертессен Йорбе 1
Испания (до 21 года) Баэна Алехандро 1
Нидерланды (до 21 года) Гравенберх Райан 1
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Португалия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июня 2023, осталось 2 дня 10 часов 7 минут.



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    • Прогнозы 57
    Португалия (до 21 года) 66.7% (38)
    X 21.1% (12)
    Нидерланды (до 21 года) 12.3% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Португалия (до 21 года)
    Ничья
    Нидерланды (до 21 года)
    2.75
    3.20
    2.69
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Португалия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Португалия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года)

    Исход игры
    Португалия (до 21 года)
    66.7% (38)
    Ничья
    21.1% (12)
    Нидерланды (до 21 года)
    12.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.27% (37)
    Меньше
    32.73% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    83.64% (46)
    Нет
    16.36% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Португалия (до 21 года)
    49.1% (28)
    1:1 Ничья
    15.8% (9)
    1:0 Португалия (до 21 года)
    12.3% (7)
    1:2 Нидерланды (до 21 года)
    7% (4)
    2:2 Ничья
    3.5% (2)
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    Португалия (до 21 года)
    Нидерланды (до 21 года)
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