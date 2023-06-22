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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 2. Стадион: .
Грузия (до 21 года)
 
Позже
Бельгия (до 21 года)
Прогнозы 55
Грузия (до 21 года) 7.3% (4)
X 1.8% (1)
Бельгия (до 21 года) 90.9% (50)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Грузия (до 21 года)
Ничья
Бельгия (до 21 года)
6.00
4.20
1.55
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Грузия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сазонов Саба 1 1
Гагуа Гиорги 1 1
Цитаишвили Георгий 0 0
Бельгия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Грузия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хвадагиани Саба 1 0
Гагуа Гиорги 1 0
Бельгия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вертессен Йорбе 1 0
Матазо Элио 1 0
Кейта Мандела 1 0

Результаты матчей

Грузия (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бельгия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Грузия (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бельгия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Грузия (до 21 года)
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Грузия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 2:0 Грузия (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 2:0 Грузия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 1:0 Грузия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 1:1
Грузия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Турция (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 1:0 Португалия (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 2:0 Грузия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 3:2 Румыния (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 2:1 Грузия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 1:0 Грузия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:3 Лихтенштейн (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 0:2 Грузия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Словакия (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 3:2 Франция (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 3:2 Швейцария (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 2:1
Бельгия (до 21 года)
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бельгия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:0 Израиль (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:2 Чехия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:0 Франция (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 2:2
Бельгия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:2 Бельгия (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 0:0 Дания (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 1:1 Шотландия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:2 Бельгия (до 21 года) - Турция (до 21 года) 2:0 Бельгия (до 21 года) - Дания (до 21 года) 1:0 Бельгия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:0 Турция (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:3 Казахстан (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 1:3 Босния и Герцеговина (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 3:2 Молдова (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 1:0 Бельгия (до 21 года) - Уэльс (до 21 года) 5:0 Бельгия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 4:1 Германия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 2:3 Бельгия (до 21 года) - Молдова (до 21 года) 4:1 Бельгия (до 21 года) - Босния и Герцеговина (до 21 года) 0:0

Результаты матчей

Грузия (до 21 года)
Бельгия (до 21 года)

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Грузия (до 21 года)
Бельгия (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия (до 21 года)
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Нидерланды (до 21 года)
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Бельгия (до 21 года)
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Португалия (до 21 года)
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 1 (1)
Украина (до 21 года) Кащук Алексей 1 (1)
Испания (до 21 года) Миранда Хуан 1
Испания (до 21 года) Баэна Алехандро 1
Украина (до 21 года) Сикан Даниил 1
Весь список

Топ нарушителей
Португалия (до 21 года) Араужу Томаш 1
Бельгия (до 21 года) Вертессен Йорбе 1
Испания (до 21 года) Баэна Алехандро 1
Нидерланды (до 21 года) Гравенберх Райан 1
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Грузия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июня 2023, осталось 2 дня 10 часов 7 минут.



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    • Прогнозы 55
    Грузия (до 21 года) 7.3% (4)
    X 1.8% (1)
    Бельгия (до 21 года) 90.9% (50)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Грузия (до 21 года)
    Ничья
    Бельгия (до 21 года)
    6.00
    4.20
    1.55
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Грузия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года)

    Исход игры
    Грузия (до 21 года)
    7% (4)
    Ничья
    1.8% (1)
    Бельгия (до 21 года)
    91.2% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (35)
    Меньше
    36.36% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (30)
    Нет
    45.45% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Бельгия (до 21 года)
    35.1% (20)
    0:2 Бельгия (до 21 года)
    21.1% (12)
    0:1 Бельгия (до 21 года)
    10.5% (6)
    2:1 Грузия (до 21 года)
    5.3% (3)
    1:3 Бельгия (до 21 года)
    5.3% (3)
    0:3 Бельгия (до 21 года)
    5.3% (3)
    0:4 Бельгия (до 21 года)
    3.5% (2)
    1:4 Бельгия (до 21 года)
    3.5% (2)
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    Бельгия (до 21 года)
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