Тур: 2. Стадион: Борис Пайчадзе.
Бомбардиры внутри турнира
Грузия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сазонов Саба
|1
|1
|Гагуа Гиорги
|1
|1
|Цитаишвили Георгий
|0
|0
Бельгия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Грузия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хвадагиани Саба
|1
|0
|Гагуа Гиорги
|1
|0
Бельгия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вертессен Йорбе
|1
|0
|Матазо Элио
|1
|0
|Кейта Мандела
|1
|0
Результаты матчей
Грузия (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бельгия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Грузия (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бельгия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Грузия (до 21 года)
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Грузия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 2:0 Грузия (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 2:0 Грузия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 1:0 Грузия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 1:1
Грузия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Турция (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 1:0 Португалия (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 2:0 Грузия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 3:2 Румыния (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 2:1 Грузия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 1:0 Грузия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:3 Лихтенштейн (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 0:2 Грузия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Словакия (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 3:2 Франция (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 3:2 Швейцария (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 2:1
Бельгия (до 21 года)
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бельгия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:0 Израиль (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:2 Чехия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:0 Франция (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 2:2
Бельгия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:2 Бельгия (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 0:0 Дания (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 1:1 Шотландия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:2 Бельгия (до 21 года) - Турция (до 21 года) 2:0 Бельгия (до 21 года) - Дания (до 21 года) 1:0 Бельгия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:0 Турция (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:3 Казахстан (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 1:3 Босния и Герцеговина (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 3:2 Молдова (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 1:0 Бельгия (до 21 года) - Уэльс (до 21 года) 5:0 Бельгия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 4:1 Германия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 2:3 Бельгия (до 21 года) - Молдова (до 21 года) 4:1 Бельгия (до 21 года) - Босния и Герцеговина (до 21 года) 0:0
Результаты матчей
Грузия (до 21 года)
Бельгия (до 21 года)
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Грузия (до 21 года)
Бельгия (до 21 года)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/4 финала
|Испания (до 21 года)
|Гомес Серхио
|1 (1)
|Украина (до 21 года)
|Кащук Алексей
|1 (1)
|Испания (до 21 года)
|Миранда Хуан
|1
|Испания (до 21 года)
|Баэна Алехандро
|1
|Украина (до 21 года)
|Сикан Даниил
|1
|Португалия (до 21 года)
|Араужу Томаш
|1
|Бельгия (до 21 года)
|Вертессен Йорбе
|1
|Испания (до 21 года)
|Баэна Алехандро
|1
|Нидерланды (до 21 года)
|Гравенберх Райан
|1
|Нидерланды (до 21 года)
|Тимбер Квинтен
|1
Прогнозы на матч Грузия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года)
Исход игры
Грузия (до 21 года)
7% (4)
Ничья
1.8% (1)
Бельгия (до 21 года)
91.2% (52)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (35)
Меньше
36.36% (20)
Обе команды забьют
Да
54.55% (30)
Нет
45.45% (25)
Популярный счёт
1:2 Бельгия (до 21 года)
35.1% (20)
0:2 Бельгия (до 21 года)
21.1% (12)
0:1 Бельгия (до 21 года)
10.5% (6)
2:1 Грузия (до 21 года)
5.3% (3)
1:3 Бельгия (до 21 года)
5.3% (3)
0:3 Бельгия (до 21 года)
5.3% (3)
0:4 Бельгия (до 21 года)
3.5% (2)
1:4 Бельгия (до 21 года)
3.5% (2)
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