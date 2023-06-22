Грузия (до 21 года) - Португалия (до 21 года)

Грузия (до 21 года) - Кипр (до 21 года)

Грузия (до 21 года) - Латвия (до 21 года)

Грузия (до 21 года) - Украина (до 21 года)

16.11.2022

Грузия (до 21 года) - Израиль (до 21 года)

1:2

27.09.2022

Турция (до 21 года) - Грузия (до 21 года)

1:0

24.09.2022

Португалия (до 21 года) - Грузия (до 21 года)

4:1

03.06.2022

Грузия (до 21 года) - Румыния (до 21 года)

2:0

29.03.2022

Грузия (до 21 года) - Эстония (до 21 года)

4:1

16.11.2021

Грузия (до 21 года) - Англия (до 21 года)

3:2

07.09.2021

Румыния (до 21 года) - Грузия (до 21 года)

1:1

29.03.2021

Грузия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

4:1

12.11.2020

Грузия (до 21 года) - Словакия (до 21 года)

2:1

13.10.2020

Грузия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года)

1:0

09.10.2020

Грузия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года)

0:3

08.09.2020

Лихтенштейн (до 21 года) - Грузия (до 21 года)

0:2

04.09.2020

Грузия (до 21 года) - Франция (до 21 года)

0:2

18.11.2019

Словакия (до 21 года) - Грузия (до 21 года)

3:2

15.11.2019

Франция (до 21 года) - Грузия (до 21 года)

3:2

11.10.2019

Швейцария (до 21 года) - Грузия (до 21 года)

2:1