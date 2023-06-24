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ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Испания (до 21 года)
 
Позже
Хорватия (до 21 года)
Прогнозы 123
Испания (до 21 года) 91.9% (113)
X 7.3% (9)
Хорватия (до 21 года) 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Испания (до 21 года)
Ничья
Хорватия (до 21 года)
1.48
5.20
8.10
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тенас
Арнау
2
Гомес
Виктор
14
Паредес
Айтор
5
Пачеко
Хон
3
Миранда
Хуан
16
Баэна
Алехандро
6
Бланко
Антонио
10
Родри
Родриго
8
Сансет
Ойян
17
Гомес
Серхио
9
Руис
Абель
1
Котарски
Доминик
2
Сигур
Нико
6
Франич
Бартол
15
Перкович
Мауро
16
Кризманич
Крешимир
7
Шего
Мишель
10
Батурина
Мартин
19
Булат
Марко
8
Пршир
Юрица
13
Фриган
Матия
20
Бельо
Дион
Дрене
Испания (до 21 года)
4-2-3-1
Хорватия (до 21 года)
4-5-1

История личных встреч

Испания (до 21 года)
Хорватия (до 21 года)

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Е(2Г
2:1
Е(2ГОМ
0:3
Е(2ГОМ
2:3
Е(2Г
6:0
Е
0:2
Е
0:3
Е
2:1

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2.5
2.67

Среднее время на гол

36
33

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.25

Среднее время на гол

135
72

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.71
1.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
48

Бомбардиры внутри турнира

Испания (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомес Серхио 1 1
Миранда Хуан 1 1
Баэна Алехандро 1 1
Гомес Виктор 0 0
Хорватия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Испания (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 1 0
Пачеко Хон 1 0
Хорватия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Качавенда Лукас 1 0
Стойкович Лука 1 0

Результаты матчей

Испания (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Хорватия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Испания (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хорватия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Испания (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хорватия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Испания (до 21 года)
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:3 Франция (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:0 Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2 Испания (до 21 года) - Япония (до 21 года) 2:0
Испания (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:4 Испания (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 7:1 Северная Ирландия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:6 Словакия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 2:3 Испания (до 21 года) - Литва (до 21 года) 8:0 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Мальта (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:5 Испания (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 3:0 Испания (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:2 Литва (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:2 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Испания (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:1 Испания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 2:0 Испания (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:0
Хорватия (до 21 года)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Украина (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:0 Англия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:2 Хорватия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:0 Хорватия (до 21 года) - Австрия (до 21 года) 1:1
Польша (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:3 Дания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:1 Хорватия (до 21 года) - Дания (до 21 года) 2:1 Эстония (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 0:4 Норвегия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 3:2 Хорватия (до 21 года) - Финляндия (до 21 года) 2:3 Хорватия (до 21 года) - Австрия (до 21 года) 0:0 Австрия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:3 Хорватия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 2:0 Азербайджан (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:5 Хорватия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:2 Финляндия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 0:2 Хорватия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 2:0 Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:1 Хорватия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Хорватия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2

Результаты матчей

Испания (до 21 года)
Хорватия (до 21 года)

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Испания (до 21 года)
Хорватия (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Украина (до 21 года)
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Испания (до 21 года)
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Хорватия (до 21 года)
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Румыния (до 21 года)
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Грузия (до 21 года) Цитаишвили Георгий 1 (2)
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 1 (1)
Украина (до 21 года) Кащук Алексей 1 (1)
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 1 (1)
Бельгия (до 21 года) Кюйпер Максим 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 1
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 2
Португалия (до 21 года) Араужу Томаш 1
Франция (до 21 года) Баде Луак 1
Украина (до 21 года) Ванат Владислав 1
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
    Ассистент: Рогир Хониг (Нидерланды);
    Ассистент: Патрик Иниа (Нидерланды);
    Резервный: Жоау Педру Пиньейру (Португалия).
  • Доброй ночи, уважаемые любители игр сборных! Приветствуем вам на молодежном чемпионате Европы по футболу (до 21 года)! В очном противостоянии сойдутся лицом к лицу игроки сборных Испании (до 21 года) и Хорватии (до 21 года). Встреча состоится в Бухаресте, на стадионе «Джулешти - Валентин Стэнеску».

    Для вас проведет текстовую трансляцию встречи Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июня 2023, осталось 26 минут.

    Главный судья: Линдхут Аллард

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 123
Испания (до 21 года) 91.9% (113)
X 7.3% (9)
Хорватия (до 21 года) 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Испания (до 21 года)
Ничья
Хорватия (до 21 года)
1.48
5.20
8.10
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Где смотреть матч Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года)

Исход игры
Испания (до 21 года)
91.9% (113)
Ничья
7.3% (9)
Хорватия (до 21 года)
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.45% (62)
Меньше
46.55% (54)
Обе команды забьют
Да
56.03% (65)
Нет
43.97% (51)
Популярный счёт
2:0 Испания (до 21 года)
30.9% (38)
2:1 Испания (до 21 года)
30.9% (38)
3:1 Испания (до 21 года)
12.2% (15)
1:0 Испания (до 21 года)
8.9% (11)
1:1 Ничья
4.1% (5)
2:2 Ничья
2.4% (3)
3:2 Испания (до 21 года)
2.4% (3)
3:0 Испания (до 21 года)
1.6% (2)
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