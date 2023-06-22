Тур: 2. Стадион: Стадионул Джулешти - Валентин Стэнеску.
История личных встреч
Испания (до 21 года)
Хорватия (до 21 года)
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2.5
2.67
Среднее время на гол
36
33
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1.25
Среднее время на гол
135
72
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.71
1.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
48
Бомбардиры внутри турнира
Испания (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомес Серхио
|1
|1
|Миранда Хуан
|1
|1
|Баэна Алехандро
|1
|1
|Гомес Виктор
|0
|0
Хорватия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Испания (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
Хорватия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Качавенда Лукас
|1
|0
|Стойкович Лука
|1
|0
Результаты матчей
Испания (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Хорватия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Испания (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хорватия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
0
Испания (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хорватия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Испания (до 21 года)
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:3 Франция (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:0 Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2 Испания (до 21 года) - Япония (до 21 года) 2:0
Испания (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:4 Испания (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 7:1 Северная Ирландия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:6 Словакия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 2:3 Испания (до 21 года) - Литва (до 21 года) 8:0 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Мальта (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:5 Испания (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 3:0 Испания (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:2 Литва (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:2 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Испания (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:1 Испания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 2:0 Испания (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:0
Хорватия (до 21 года)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Украина (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:0 Англия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:2 Хорватия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:0 Хорватия (до 21 года) - Австрия (до 21 года) 1:1
Польша (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:3 Дания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:1 Хорватия (до 21 года) - Дания (до 21 года) 2:1 Эстония (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 0:4 Норвегия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 3:2 Хорватия (до 21 года) - Финляндия (до 21 года) 2:3 Хорватия (до 21 года) - Австрия (до 21 года) 0:0 Австрия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:3 Хорватия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 2:0 Азербайджан (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:5 Хорватия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:2 Финляндия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 0:2 Хорватия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 2:0 Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:1 Хорватия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Хорватия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2
Результаты матчей
Испания (до 21 года)
Хорватия (до 21 года)
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Испания (до 21 года)
Хорватия (до 21 года)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/4 финала
|Испания (до 21 года)
|Гомес Серхио
|1 (1)
|Украина (до 21 года)
|Кащук Алексей
|1 (1)
|Испания (до 21 года)
|Миранда Хуан
|1
|Испания (до 21 года)
|Баэна Алехандро
|1
|Украина (до 21 года)
|Сикан Даниил
|1
|Португалия (до 21 года)
|Араужу Томаш
|1
|Бельгия (до 21 года)
|Вертессен Йорбе
|1
|Испания (до 21 года)
|Баэна Алехандро
|1
|Нидерланды (до 21 года)
|Гравенберх Райан
|1
|Нидерланды (до 21 года)
|Тимбер Квинтен
|1
Прогнозы на матч Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года)
Исход игры
Испания (до 21 года)
90.6% (48)
Ничья
7.5% (4)
Хорватия (до 21 года)
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
60.78% (31)
Меньше
39.22% (20)
Обе команды забьют
Да
64.71% (33)
Нет
35.29% (18)
Популярный счёт
2:1 Испания (до 21 года)
41.5% (22)
2:0 Испания (до 21 года)
24.5% (13)
3:1 Испания (до 21 года)
11.3% (6)
1:0 Испания (до 21 года)
7.5% (4)
1:1 Ничья
5.7% (3)
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