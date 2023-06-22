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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 2. Стадион: .
Румыния (до 21 года)
 
Позже
Украина (до 21 года)
Прогнозы 55
Румыния (до 21 года) 30.9% (17)
X 18.2% (10)
Украина (до 21 года) 50.9% (28)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Румыния (до 21 года)
Ничья
Украина (до 21 года)
3.05
3.35
2.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Румыния (до 21 года)
Украина (до 21 года)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е(2ГОМ
1:0
Е(2ГОМ
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Румыния (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Украина (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кащук Алексей 1 1
Сикан Даниил 1 1
Бондаренко Артём 0 0

Карточки

Румыния (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дикан Виктор 1 0
Тичу Валентин Константин 1 0
Украина (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Румыния (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Украина (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Румыния (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Украина (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Румыния (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Украина (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Румыния (до 21 года)
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Румыния (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:2 Румыния (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:4
Словакия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 4:3 Грузия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 2:0 Марокко (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 2:2 Румыния (до 21 года) - Финляндия (до 21 года) 2:1 Италия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 4:2 Румыния (до 21 года) - Мексика (до 21 года) 1:3 Румыния (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 1:1 Германия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 1:2 Румыния (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Румыния (до 21 года) - Дания (до 21 года) 1:1 Румыния (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 4:1 Украина (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 1:0 Мальта (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 0:3 Финляндия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 1:3 Северная Ирландия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 0:0
Украина (до 21 года)
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Украина (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:0 Украина (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 2:2 Украина (до 21 года) - Kuwait U21 2:0 Италия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 3:1
Украина (до 21 года) - Дания (до 21 года) 3:2 Грузия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Словакия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 3:2 Армения (до 21 года) - Украина (до 21 года) 0:2 Украина (до 21 года) - Франция (до 21 года) 3:3 Украина (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 4:0 Фарерские острова (до 21 года) - Украина (до 21 года) 0:4 Украина (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 2:1 Северная Македония (до 21 года) - Украина (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 1:0 Франция (до 21 года) - Украина (до 21 года) 5:0 Украина (до 21 года) - Армения (до 21 года) 2:1 Сербия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 0:1 Турция (до 21 года) - Украина (до 21 года) 1:1

Результаты матчей

Румыния (до 21 года)
Украина (до 21 года)

Точный счет

0:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Румыния (до 21 года)
Украина (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (до 21 года)
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Украина (до 21 года)
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Хорватия (до 21 года)
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Румыния (до 21 года)
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 1 (1)
Украина (до 21 года) Кащук Алексей 1 (1)
Испания (до 21 года) Миранда Хуан 1
Испания (до 21 года) Баэна Алехандро 1
Украина (до 21 года) Сикан Даниил 1
Весь список

Топ нарушителей
Португалия (до 21 года) Араужу Томаш 1
Бельгия (до 21 года) Вертессен Йорбе 1
Испания (до 21 года) Баэна Алехандро 1
Нидерланды (до 21 года) Гравенберх Райан 1
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Румыния (до 21 года) - Украина (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июня 2023, осталось 2 дня 10 часов 7 минут.



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    • Прогнозы 55
    Румыния (до 21 года) 30.9% (17)
    X 18.2% (10)
    Украина (до 21 года) 50.9% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Румыния (до 21 года)
    Ничья
    Украина (до 21 года)
    3.05
    3.35
    2.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Румыния (до 21 года) - Украина (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Румыния (до 21 года) - Украина (до 21 года)

    Исход игры
    Румыния (до 21 года)
    29.8% (17)
    Ничья
    17.5% (10)
    Украина (до 21 года)
    52.6% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.38% (32)
    Меньше
    39.62% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    77.36% (41)
    Нет
    22.64% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Украина (до 21 года)
    35.1% (20)
    1:1 Ничья
    15.8% (9)
    2:1 Румыния (до 21 года)
    12.3% (7)
    0:1 Украина (до 21 года)
    8.8% (5)
    1:0 Румыния (до 21 года)
    7% (4)
    2:0 Румыния (до 21 года)
    3.5% (2)
    1:3 Украина (до 21 года)
    3.5% (2)
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    Румыния (до 21 года)
    Украина (до 21 года)
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