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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Румсас Донатас
Норвегия (до 21 года)
0:0
Первый тайм: 30'
Франция (до 21 года)
0'
6' Желтая карточка
Симакан Мохамед

Ход матча

6'
 
Симакан Мохамед

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 120
Норвегия (до 21 года) 5.8% (7)
X 3.3% (4)
Франция (до 21 года) 90.8% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Норвегия (до 21 года)
Ничья
Франция (до 21 года)
6.34
4.80
1.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Клаессон
Кристоффер
2
Себулонсен
Себастьян
3
Хеггхейм
Хенрик
4
Даланн
Йеспер
13
Фур-Хьельде
Лео
8
Хове
Йохан
7
Китолано
Джошуа
22
Зафеирис
Христос
10
Бобб
Оскар
20
Ботхейм
Эрик
17
Нуса
Антонио
16
Шевалье
Люка
18
Диаките
Бафоде
2
Симакан
Мохамед
14
Люкеба
Кастелло
3
Ларуси
Яссер
22
Олисе
Майкл
13
Шотар
Жорис
8
Какере
Максанс
15
Адли
Амин
6
Ле
Фе
Энцо
9
Мюинга
Арно
Норвегия (до 21 года)
4-3-3
Франция (до 21 года)
4-4-1-1

История личных встреч

Норвегия (до 21 года)
Франция (до 21 года)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМ(2Г
1:1
ММ
5:3
ММ
1:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
0.5

Среднее время на гол

18
180

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
67

Бомбардиры внутри турнира

Норвегия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сейде Эмиль Конрадсен 1 0.5
Зафеирис Христос 0 0
Франция (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баркола Бредли 1 0.5
Мюинга Арно 1 0.5
Калюлю Пьер 0 0

Карточки

Норвегия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хове Йохан 1 0
Франция (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баде Луак 0 1
Симакан Мохамед 1 0
Ле Фе Энцо 1 0
Адли Амин 1 0
Нкунку Нильс 1 0

Результаты матчей

Норвегия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Франция (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Норвегия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Франция (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Норвегия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Франция (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Норвегия (до 21 года)
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Норвегия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 1:2 Шотландия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:1 Шотландия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 0:0 Португалия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0
Нидерланды (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Норвегия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 4:0 Франция (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:1 Испания (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Швейцария (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 2:3 Норвегия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 2:1 Финляндия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 0:2 Норвегия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 3:2 Австрия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 2:1 Азербайджан (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:2 Норвегия (до 21 года) - Финляндия (до 21 года) 3:1 Норвегия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 3:0 Хорватия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:2 Эстония (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 0:5 Норвегия (до 21 года) - Австрия (до 21 года) 3:1 Португалия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 4:1
Франция (до 21 года)
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Франция (до 21 года) - Италия (до 21 года) 2:1 Франция (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:0 Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 4:0 Франция (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:1
Франция (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 2:2 Германия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Украина (до 21 года) - Франция (до 21 года) 3:3 Армения (до 21 года) - Франция (до 21 года) 1:4 Франция (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 2:0 Франция (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 5:0 Франция (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 2:0 Северная Македония (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) - Армения (до 21 года) 7:0 Сербия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:3 Франция (до 21 года) - Украина (до 21 года) 5:0 Фарерские острова (до 21 года) - Франция (до 21 года) 1:1 Франция (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 3:0 Нидерланды (до 21 года) - Франция (до 21 года) 2:1 Исландия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2

Результаты матчей

Норвегия (до 21 года)
Франция (до 21 года)

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Норвегия (до 21 года)
Франция (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (до 21 года)
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Италия (до 21 года)
 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Швейцария (до 21 года)
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Норвегия (до 21 года)
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 2 (1)
Англия (до 21 года) Смит-Роу Эмил 2
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 1 (2)
Грузия (до 21 года) Цитаишвили Георгий 1 (2)
Украина (до 21 года) Кащук Алексей 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 1
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 2
Хорватия (до 21 года) Стойкович Лука 2
Португалия (до 21 года) Араужу Томаш 1
Франция (до 21 года) Баде Луак 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Много брака в действиях французов, конечно. И этот факт отражается на табло и статистике, которая выглядит более чем скудно. 
  • 26'
    Олисе после розыгрыша стандарта отправлял мяч на дальнюю штангу, куда никто из партнеров в тот момент не набежал. По итогу сфера просто вылетела за пределы поля.
  • Угловой
    25'
    "Трехцветные" вновь взяли мяч под свой контроль. Адли с излюбленного для французов правого края простреливал мяч в штрафную, но угодил в защитника. Быть первому в матче угловому.
  • 24'
    Пока не радует игра своей зрелищностью. Причем и норвежцы перестали отмечаться в атаке активными действиями, тогда как Франция и не начинала.
  • 23'
    На Мюинга с правого края пошла передача, но девятый номер команды номинальных гостей до сферы добраться не сумел, упустив ее за пределы футбольного газона.
  • Фол, нарушение
    21'
    Олисе сейчас на полном ходу пошел к воротам соперника, но получил толчок в спину. По итоге стандартное положение снова заработал игрок Франции.
  • 20'
    Середина первого тайма идет фактически в нашей встрече. Олисе столкнулся в центре поля с соперником, но смог подняться и побежать в отбор как ни в чем ни бывало.
  • 19'
    Снова заброс на Шотара последовал с левого края, и нанес он выстрел по рамке противника. Мяч намного выше рамки полетел. Было не так опасно, как могло показаться. 
  • 18'
    УХ! На Шотара отдал сейчас передачу рабоной партнер. Нанес далее выстрел с 23-х метров по рамке оппонента игрок, и сфера рядом со стойкой просвистела.
  • 16'
    Не было особых возможностей в атаке у Норвегии пока, но и такая же ситуация у Франции, которая хоть и владеет мячом, но толковыми атаками себя не проявляет.
  • 15'
    Ларуси с левого края сейчас прострелил мяч на Адли, который нанес удар по воротам соперника, но вратарь норвежцев обозначил свою позицию в воротах!
  • 14'
    А ведь эта сборная Франции обыгрывала Италию в первом туре. Сегодня ничего подобного мы не видим. "Петушки" своих фанатов ничем не радуют.
  • 12'
    Диаките на правом фланге снова мяч сохранил в игре, и даже спас его от аута, но под прессингом противников все же теряет сферу защитник "трехцветных".
  • 11'
    Даже перед своей штрафной сейчас ударно выходит из-под прессинга соперника норвежская сборная, практически не замечая соперника перед собой.
  • 10'
    Честно говоря, французы пока чаще мяч теряют. Вот и сейчас перевод на правый край, на Диаките, привел к потере мяча. Ушла сфера за боковую линию.
  • Бонусы букмекеров
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    • 8'
      Ни в чем Норвегия не хуже своего соперника. Отменно действует скандинавский коллектив, который держит своего противника под постоянным прессингом. 
    • 7'
      Ле Фе нанес удар по воротам соперника - сфера в перчатки голкиперу прилетела. Тот уверенно зафиксировал снаряд в своих перчатках. Сыграно было здорово. 
    • Желтая карточка
      6'
      Первая в матче желтая карточка. Симакан ее получает за фол в районе центрального круга. В грубом подкате он пошел на соперника и на "горчичник" нарвался.
    • 4'
      Теперь мяч перешел уже под контроль скандинавской команды. Заброс пошел на Себулонсена, который на правом фланге не смог догнать сферу и оставить ее в игре.
    • 3'
      Владеют инициативой на поле игроки сборной Франции, которые перекатывают мяч в район центрального круга и пока никуда не торопятся.
    • 2'
      Футболисты сборной Норвегии вышли сегодня на газон в красно-белых цветах, а игроки французской команды появились на футбольном газоне в бело-синем обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Норвегия (до 21 года) 0:0 Франция (до 21 года)

    Исход игры
    Норвегия (до 21 года)
    5.8% (7)
    Ничья
    3.3% (4)
    Франция (до 21 года)
    90.8% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.38% (77)
    Меньше
    33.62% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    63.79% (74)
    Нет
    36.21% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Франция (до 21 года)
    41.7% (50)
    0:2 Франция (до 21 года)
    20% (24)
    1:3 Франция (до 21 года)
    12.5% (15)
    0:1 Франция (до 21 года)
    7.5% (9)
    3:2 Норвегия (до 21 года)
    3.3% (4)
    0:3 Франция (до 21 года)
    3.3% (4)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    1:0 Норвегия (до 21 года)
    1.7% (2)
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    Норвегия (до 21 года)
    Франция (до 21 года)
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