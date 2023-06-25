Тур: 2. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Румсас Донатас
0:0
Первый тайм: 30'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Бобб
Оскар
20
Ботхейм
Эрик
17
Нуса
Антонио
16
Шевалье
Люка
22
Олисе
Майкл
13
Шотар
Жорис
15
Адли
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бобб ОскарНападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
-
17 Нуса АнтониоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Рослер КолинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Сахрауи ОсамНападающий
-
16 Эвьен ХэконНападающий
-
Главный тренер: Смеруд Лейф Гуннар
- Основной состав
-
16 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Олисе МайклПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Адли АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Баич СтефанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
10 Шерки РайанНападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
-
21 Вахи ЭлюНападающий
-
Главный тренер: Риполл Сильвен
История личных встреч
Норвегия (до 21 года)
Франция (до 21 года)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
5
0.5
Среднее время на гол
18
180
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
2.33
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
67
Бомбардиры внутри турнира
Норвегия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сейде Эмиль Конрадсен
|1
|0.5
|Зафеирис Христос
|0
|0
Франция (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баркола Бредли
|1
|0.5
|Мюинга Арно
|1
|0.5
|Калюлю Пьер
|0
|0
Карточки
Норвегия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хове Йохан
|1
|0
Франция (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баде Луак
|0
|1
|Симакан Мохамед
|1
|0
|Ле Фе Энцо
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Нкунку Нильс
|1
|0
Результаты матчей
Норвегия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Франция (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Норвегия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Франция (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Норвегия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Франция (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Норвегия (до 21 года)
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Норвегия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 1:2 Шотландия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:1 Шотландия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 0:0 Португалия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0
Нидерланды (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Норвегия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 4:0 Франция (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:1 Испания (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Швейцария (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 2:3 Норвегия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 2:1 Финляндия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 0:2 Норвегия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 3:2 Австрия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 2:1 Азербайджан (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:2 Норвегия (до 21 года) - Финляндия (до 21 года) 3:1 Норвегия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 3:0 Хорватия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:2 Эстония (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 0:5 Норвегия (до 21 года) - Австрия (до 21 года) 3:1 Португалия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 4:1
Франция (до 21 года)
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Франция (до 21 года) - Италия (до 21 года) 2:1 Франция (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:0 Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 4:0 Франция (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:1
Франция (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 2:2 Германия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Украина (до 21 года) - Франция (до 21 года) 3:3 Армения (до 21 года) - Франция (до 21 года) 1:4 Франция (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 2:0 Франция (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 5:0 Франция (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 2:0 Северная Македония (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) - Армения (до 21 года) 7:0 Сербия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:3 Франция (до 21 года) - Украина (до 21 года) 5:0 Фарерские острова (до 21 года) - Франция (до 21 года) 1:1 Франция (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 3:0 Нидерланды (до 21 года) - Франция (до 21 года) 2:1 Исландия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2
Результаты матчей
Норвегия (до 21 года)
Франция (до 21 года)
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Норвегия (до 21 года)
Франция (до 21 года)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
- — Выход в 1/4 финала
|Швейцария (до 21 года)
|Имери Кастриот
|2 (1)
|Англия (до 21 года)
|Смит-Роу Эмил
|2
|Испания (до 21 года)
|Гомес Серхио
|1 (2)
|Грузия (до 21 года)
|Цитаишвили Георгий
|1 (2)
|Украина (до 21 года)
|Кащук Алексей
|1 (1)
|Израиль (до 21 года)
|Карзев Эден
|1 1
|Нидерланды (до 21 года)
|Тимбер Квинтен
|2
|Хорватия (до 21 года)
|Стойкович Лука
|2
|Португалия (до 21 года)
|Араужу Томаш
|1
|Франция (до 21 года)
|Баде Луак
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Норвегия (до 21 года) 0:0 Франция (до 21 года)
Исход игры
Норвегия (до 21 года)
5.8% (7)
Ничья
3.3% (4)
Франция (до 21 года)
90.8% (109)
Тотал 2.5
Больше
66.38% (77)
Меньше
33.62% (39)
Обе команды забьют
Да
63.79% (74)
Нет
36.21% (42)
Популярный счёт
1:2 Франция (до 21 года)
41.7% (50)
0:2 Франция (до 21 года)
20% (24)
1:3 Франция (до 21 года)
12.5% (15)
0:1 Франция (до 21 года)
7.5% (9)
3:2 Норвегия (до 21 года)
3.3% (4)
0:3 Франция (до 21 года)
3.3% (4)
1:1 Ничья
2.5% (3)
1:0 Норвегия (до 21 года)
1.7% (2)
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