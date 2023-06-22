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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 2. Стадион: .
Норвегия (до 21 года)
 
Позже
Франция (до 21 года)
Прогнозы 52
Норвегия (до 21 года) 0% (0)
X 3.8% (2)
Франция (до 21 года) 96.2% (50)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Норвегия (до 21 года)
Ничья
Франция (до 21 года)
7.00
4.70
1.45
Все Коэффициенты

История личных встреч

Норвегия (до 21 года)
Франция (до 21 года)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМ(2Г
1:1
ММ
5:3
ММ
1:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
0.5

Среднее время на гол

18
180

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
67

Бомбардиры внутри турнира

Норвегия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сейде Эмиль Конрадсен 1 1
Зафеирис Христос 0 0
Франция (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баркола Бредли 1 1
Мюинга Арно 1 1
Калюлю Пьер 0 0

Карточки

Норвегия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хове Йохан 1 0
Франция (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баде Луак 0 1
Ле Фе Энцо 1 0
Адли Амин 1 0
Нкунку Нильс 1 0

Результаты матчей

Норвегия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Франция (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Норвегия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Франция (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Норвегия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Франция (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Норвегия (до 21 года)
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Норвегия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 1:2 Шотландия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:1 Шотландия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 0:0 Португалия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0
Нидерланды (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Норвегия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 4:0 Франция (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:1 Испания (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Швейцария (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 2:3 Норвегия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 2:1 Финляндия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 0:2 Норвегия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 3:2 Австрия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 2:1 Азербайджан (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:2 Норвегия (до 21 года) - Финляндия (до 21 года) 3:1 Норвегия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 3:0 Хорватия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:2 Эстония (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 0:5 Норвегия (до 21 года) - Австрия (до 21 года) 3:1 Португалия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 4:1
Франция (до 21 года)
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Франция (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:0 Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 4:0 Франция (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:1 Франция (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 2:2
Германия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Украина (до 21 года) - Франция (до 21 года) 3:3 Армения (до 21 года) - Франция (до 21 года) 1:4 Франция (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 2:0 Франция (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 5:0 Франция (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 2:0 Северная Македония (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) - Армения (до 21 года) 7:0 Сербия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:3 Франция (до 21 года) - Украина (до 21 года) 5:0 Фарерские острова (до 21 года) - Франция (до 21 года) 1:1 Франция (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 3:0 Нидерланды (до 21 года) - Франция (до 21 года) 2:1 Исландия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:1

Результаты матчей

Норвегия (до 21 года)
Франция (до 21 года)

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Норвегия (до 21 года)
Франция (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария (до 21 года)
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Франция (до 21 года)
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Норвегия (до 21 года)
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Италия (до 21 года)
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 1 (1)
Украина (до 21 года) Кащук Алексей 1 (1)
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 1 (1)
Италия (до 21 года) Пеллегри Пьетро 1
Норвегия (до 21 года) Сейде Эмиль Конрадсен 1
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 1
Португалия (до 21 года) Араужу Томаш 1
Франция (до 21 года) Баде Луак 1
Норвегия (до 21 года) Хове Йохан 1
Англия (до 21 года) Гиббс-Уайт Морган 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Норвегия (до 21 года) - Франция (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 июня 2023, осталось 2 дня 12 часов 2 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Норвегия (до 21 года) 0% (0)
    X 3.8% (2)
    Франция (до 21 года) 96.2% (50)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Норвегия (до 21 года)
    Ничья
    Франция (до 21 года)
    7.00
    4.70
    1.45
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Норвегия (до 21 года) - Франция (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Норвегия (до 21 года) - Франция (до 21 года)

    Исход игры
    Норвегия (до 21 года)
    0% (0)
    Ничья
    3.8% (2)
    Франция (до 21 года)
    96.2% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    78% (39)
    Меньше
    22% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    72% (36)
    Нет
    28% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Франция (до 21 года)
    50% (26)
    0:2 Франция (до 21 года)
    13.5% (7)
    1:3 Франция (до 21 года)
    13.5% (7)
    0:3 Франция (до 21 года)
    5.8% (3)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
    0:1 Франция (до 21 года)
    3.8% (2)
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    Норвегия (до 21 года)
    Франция (до 21 года)
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