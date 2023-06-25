Тур: 2. Стадион: имени Рамаза Шенгелия. Главный судья: Обренович Раде
1:0
Первый тайм: 37'
Ход матча
15'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Джонсон
Бен
23
Мадуэке
Нони
21
Гомес
Анхель
17
Джонс
Кёртис
21
Лемкин
Став
12
Ревиво
Рой
13
Халаили
Анан
15
Азулай
Эйтан
20
Лейоус
Гишам
10
Глух
Оскар
11
Тургеман
Дор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Джонсон БенЗащитник
-
23 Мадуэке НониПолузащитник
-
21 Гомес АнхельПолузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Рашуорт КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Палмер КоулПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Карсли Ли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Лемкин СтавЗащитник
- Защитник
-
12 Ревиво РойЗащитник
-
13 Халаили АнанПолузащитник
-
15 Азулай ЭйтанПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Лейоус ГишамПолузащитник
-
10 Глух ОскарПолузащитник
-
11 Тургеман ДорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
-
14 Билу ОзПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хаяй ИлайПолузащитник
- Нападающий
-
17 Преда Аяно
-
Главный тренер: Лузон Гай
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Англия (до 21 года)
Израиль (до 21 года)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
180
Бомбардиры внутри турнира
Англия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гордон Энтони
|1
|0.5
|Смит-Роу Эмил
|1
|0.5
|Рамси Джакоб
|1
|0.5
|Гиббс-Уайт Морган
|0
|0
|Арчер Камерон
|0
|0
Израиль (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тургеман Дор
|1
|0.5
|Глух Оскар
|0
|0
Карточки
Англия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Рамси Джакоб
|1
|0
Израиль (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карзев Эден
|1
|1
|Перец Даниэль
|1
|0
|Коэн Гиль
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
|Ревиво Рой
|1
|0
Результаты матчей
Англия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Израиль (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Англия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Израиль (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Англия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Израиль (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Англия (до 21 года)
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 4:0 Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 3:1
Италия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 1:2 Косово (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:5 Англия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 3:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Албания (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 3:1 Андорра (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:1 Словения (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:2 Англия (до 21 года) - Косово (до 21 года) 2:0 Хорватия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Португалия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:0 Англия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1 Англия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 5:0
Израиль (до 21 года)
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Израиль (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:2 Швейцария (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:1 Хорватия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:0
Украина (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Израиль (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 0:0 Ирландия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Израиль (до 21 года) - Сан-Марино (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:0 Израиль (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:1 Израиль (до 21 года) - Польша (до 21 года) 2:2 Израиль (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 3:0 Сан-Марино (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:4 Израиль (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 2:1 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:2 Польша (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Венгрия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Испания (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:0 Израиль (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 1:1
Результаты матчей
Англия (до 21 года)
Израиль (до 21 года)
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Англия (до 21 года)
Израиль (до 21 года)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|3.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
- — Выход в 1/4 финала
|Испания (до 21 года)
|Гомес Серхио
|1 (2)
|Грузия (до 21 года)
|Цитаишвили Георгий
|1 (2)
|Украина (до 21 года)
|Кащук Алексей
|1 (1)
|Швейцария (до 21 года)
|Имери Кастриот
|1 (1)
|Англия (до 21 года)
|Гордон Энтони
|1 (1)
|Израиль (до 21 года)
|Карзев Эден
|1 1
|Нидерланды (до 21 года)
|Тимбер Квинтен
|2
|Хорватия (до 21 года)
|Стойкович Лука
|2
|Португалия (до 21 года)
|Араужу Томаш
|1
|Франция (до 21 года)
|Баде Луак
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Англия (до 21 года) 1:0 Израиль (до 21 года)
Исход игры
Англия (до 21 года)
89.5% (111)
Ничья
3.2% (4)
Израиль (до 21 года)
7.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
41.74% (48)
Меньше
58.26% (67)
Обе команды забьют
Да
31.3% (36)
Нет
68.7% (79)
Популярный счёт
2:0 Англия (до 21 года)
44.4% (55)
2:1 Англия (до 21 года)
14.5% (18)
3:0 Англия (до 21 года)
9.7% (12)
3:1 Англия (до 21 года)
8.9% (11)
1:0 Англия (до 21 года)
8.1% (10)
2:3 Израиль (до 21 года)
3.2% (4)
1:2 Израиль (до 21 года)
1.6% (2)
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