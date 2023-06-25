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ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Обренович Раде
Англия (до 21 года)
1:0
Первый тайм: 37'
Израиль (до 21 года)
0'
1:0
15' Гол
Гордон Энтони

Ход матча

15'
Гордон Энтони
(Гиббс-Уайт Морган)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 120
Англия (до 21 года) 89.2% (107)
X 3.3% (4)
Израиль (до 21 года) 7.5% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Англия (до 21 года)
Ничья
Израиль (до 21 года)
1.37
9.00
9.05
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Траффорд
Джеймс
14
Гарнер
Джеймс
5
Харвуд-Беллис
Тэйлор
4
Колуилл
Леви
16
Джонсон
Бен
23
Мадуэке
Нони
21
Гомес
Анхель
17
Джонс
Кёртис
10
Смит-Роу
Эмил
7
Гиббс-Уайт
Морган
11
Гордон
Энтони
1
Перец
Даниэль
2
Жабер
Карем
21
Лемкин
Став
5
Коэн
Гиль
12
Ревиво
Рой
13
Халаили
Анан
15
Азулай
Эйтан
6
Гандельман
Омри
20
Лейоус
Гишам
10
Глух
Оскар
11
Тургеман
Дор
Англия (до 21 года)
4-4-2
Израиль (до 21 года)
4-4-1-1

История личных встреч

Англия (до 21 года)
Израиль (до 21 года)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е(2Г
1:0
ТМС
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
180

Бомбардиры внутри турнира

Англия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гордон Энтони 1 0.5
Смит-Роу Эмил 1 0.5
Рамси Джакоб 1 0.5
Гиббс-Уайт Морган 0 0
Арчер Камерон 0 0
Израиль (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тургеман Дор 1 0.5
Глух Оскар 0 0

Карточки

Англия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Гордон Энтони 1 0
Ааронс Макс 1 0
Рамси Джакоб 1 0
Израиль (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карзев Эден 1 1
Перец Даниэль 1 0
Коэн Гиль 1 0
Гандельман Омри 1 0
Ревиво Рой 1 0

Результаты матчей

Англия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Израиль (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Англия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Израиль (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Англия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Израиль (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Англия (до 21 года)
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 4:0 Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 3:1
Италия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 1:2 Косово (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:5 Англия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 3:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Албания (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 3:1 Андорра (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:1 Словения (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:2 Англия (до 21 года) - Косово (до 21 года) 2:0 Хорватия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Португалия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:0 Англия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1 Англия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 5:0
Израиль (до 21 года)
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Израиль (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:2 Швейцария (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:1 Хорватия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:0
Украина (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Израиль (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 0:0 Ирландия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Израиль (до 21 года) - Сан-Марино (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:0 Израиль (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:1 Израиль (до 21 года) - Польша (до 21 года) 2:2 Израиль (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 3:0 Сан-Марино (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:4 Израиль (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 2:1 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:2 Польша (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Венгрия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Испания (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:0 Израиль (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 1:1

Результаты матчей

Англия (до 21 года)
Израиль (до 21 года)

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Англия (до 21 года)
Израиль (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия (до 21 года)
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Чехия (до 21 года)
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Израиль (до 21 года)
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Германия (до 21 года)
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 1 (2)
Грузия (до 21 года) Цитаишвили Георгий 1 (2)
Украина (до 21 года) Кащук Алексей 1 (1)
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 1 (1)
Англия (до 21 года) Гордон Энтони 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 1
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 2
Хорватия (до 21 года) Стойкович Лука 2
Португалия (до 21 года) Араужу Томаш 1
Франция (до 21 года) Баде Луак 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    Чехи в параллельном матче забили гол в ворота сборной Германии. Зреет сенсация в той встрече, хотя игрового времени впереди много, так что не стоит забегать так далеко.
  • 35'
    Заброс на правый фланг штрафной площади следовал на рывок Мадуэке, но тот нарвался на корпус вражеского защитника, из-за которого не сумел продолжить атаку.
  • 34'
    Но номинальные гости всё никак не могут толком пересечь центральную линию, не говоря уже о чём-то большем.
  • 33'
    Гай Лузон активно жестикулирует у кромки поля. Явно тренер израильтян требует от своих подопечных, чтобы они активней шли в атаку.
  • 32'
    Заброс на левый край атаки в направлении Смита-Роу получился слишком сильным, из-за чего мяч просто ушёл за лицевую линию, так что будет удар от ворот для Переца.
  • 31'
    Долгое время англичане катают мяч поперёк поля. Некоторые зрители на трибунах начали свистеть и гудеть, требуя более активных действий.
  • 30'
    Израильтяне в последние минуты снова вынуждены фактически всем составом держать оборону на своей трети поля, даже не заикаясь о каких-то контратаках.
  • 29'
    Заброс с правого фланга из глубины поля следовал в штрафную площадку следовал в направлении Гордона, но тот под прессингом более физически мощного опекуна не сумел нормально обработать мяч.
  • 28'
    Есть сегодня вероятность, что сборная Англии не только гарантирует себе выход в плей-офф, но даже первое место в группе. Для этого ей надо победить, а также надеяться, что в параллельной встрече немцы сыграют вничью с чехами.
  • 27'
    Джонсон по левом флангу протащил мяч к лицевой линии, после чего пытался на полном ходу выполнить подачу в штрафную площадку, но мяч немного срезался с ноги и улетел за ворота.
  • 26'
    Сборная Англии начала агрессивно прессинговать непосредственно у чужой штрафной площади. Явно не прочь она попытаться по ходу первого тайма забить свой второй гол в этот вечер.
  • 25'
    Мадуэке на правом фланге атаки попытался запрессинговать соперника, но тот сыграл здорово, двинув мячом в ногу сопернику, что игровой снаряд срикошетил за боковую линию.
  • 24'
    Гандельман с дальней дистанции нанёс первый удар в сторону ворот сборной Англии в этом матче. Но мяч полетел намного выше и правее створа ворот.
  • Угловой
    23'
    Первый угловой в матче на левом фланге заработали англичане. Подача от флажка последовала на ближнюю штангу, но там израильские защитники смогли разобраться.
  • 22'
    Заброс по правому флангу на забегание Тургеману было выполнено небрежно, так что мяч вышел за боковую линию поля, но 11-й номер номинальных гостей всё равно поднял большой палец правой руки вверх.
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    • 21'
      Очень умело пасуются на своей половине поля англичане, заставляя соперников много бегать и тратить драгоценные силы.
    • 20'
      Израильтяне снова решили включиться в прессинг на чужой половине поля. Спровоцировать соперников на ошибку очень непросто, но надо хотя бы пытаться что-то предпринимать.
    • 19'
      Сборная Англии не собирается как-то менять свою тактику после первого забитого мяча, продолжая доминировать на поле и пытаясь вывести кого-то на ударную позицию.
    • 18'
      Достаточно большим фаворитом англичане считались до матча букмекерами. Как видим, что это было неслучайно. На поле в первой четверти матча мы фактически видим только одну команду.
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Энтони Гордон!!!
      На левом фланге атаки Гиббс-Уайт обыгрался в пас с партнёром по команде, после чего вырезал подачу на линию вратарской площади, а набежавший Гордон головой чётко срезал мяч в дальний угол.
    • 16'
      Защитники сборной Англии решили попасоваться с Траффордом, чтобы вратарь сильно не заскучал и чувствовал себя полноценным игроком этого матча.
    • 15'
      Длинный пас на правый фланг атаки сборной Израиля следовал на забегание Жаберу, но слишком сильно получилось, так что мяч ушёл за пределы поля.
    • 14'
      Смит-Роу с левого фланга сместился немного в центр, после чего задумал скрытый пас в штрафную площадку на Гордона, но получилось слабовато, так что мяч был перехвачен.
    • Фол, нарушение
      13'
      Аут на правом фланге заработали номинальные гости, решив вбросить мяч наудачу в штрафную площадку, но англичане легко отбились, после чего израильтяне на всякий случай нарушили правила.
    • 12'
      Контригра пока что у сборной Израиля совсем не получается - англичанам удаётся перекусывать все попытки соперников ещё в центральной зоне.
    • 11'
      Гордон с левого фланга прострелил в штрафную площадку на Гиббса-Уайта, но того успел опередить защитник. Мяч срикошетил на Джонса, который пробивал с ходу, но попал в соперника.
    • 10'
      Израильтяне пошли в прессинг на чужой половине поля, стараясь активно мешать англичанам начинать их новые позиционные атаки.
    • 9'
      Гарнер поддержал атаку номинальных хозяев поля правым флангом, но попытка его прострельной передачи была блокирована - мяч ушёл за боковую линию.
    • 8'
      Болельщики на трибунах ведут себя достаточно пассивно пока что, хотя можно заметить на трибунах публику как с английскими, так и с израильскими флагами.
    • 7'
      Израильтянам надо прибавлять и пытаться хоть изредка самим владеть мячом, иначе гол в их ворота достаточно скоро созреет.
    • 6'
      Вертикальный пас в штрафную площадку следовал на ход активному Гордону, но того на мгновение успел опередить Перец, забрав мяч практически в ногах у вражеского нападающего.
    • Офсайд
      5'
      Через короткий пас англичане сейчас смогли войти в чужие владения и Гордон на завершающей стадии пяткой метров с пяти отправил мяч в сетку ворот, но он находился в очевидном офсайде, так что взятие ворот не зафиксировано.
    • 4'
      Гиббс-Уайт по центральной оси набрал высокую скорость, пытаясь просочиться в чужие владения на дриблинге, но один из защитников сумел выбить мяч у него из-под ног.
    • 3'
      Левым флангом первую попытку обострения англичане сделали. Гордон, пытаясь проникнуть в штрафную площадку, обыгрывался в пас с Мадуэке, но первым на скидку Нони успел выскочивший из ворот Перец.
    • 2'
      Первые секунды матча проходят в спокойном темпе без какого-либо сумбура. Израильтяне расположились всем составом на своей половине поля, просто наблюдая, как соперники катают мяч поперёк поля.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • 36'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      36'
      Дор Тургеман наказан за толчок Харвуд-Беллис Тэйлор
    • 35'
      Коэн Гиль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Англия (до21) начинает контратаку
    • 35'
      Смит-Роу Эмил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Гомес Анхель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Англия (до21): 67%, Израиль (до 21 года): 33%.
    • 34'
      Даниэль Перетц взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Roy Revivo ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 33'
      Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.
    • 32'
      Stav Lemkin ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 31'
      Англия (до21) контролирует мяч.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Израиль (до 21 года)
    • 30'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Англия (до21): 67%, Израиль (до 21 года): 33%.
    • 29'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Удар от ворот произведет Израиль (до 21 года)
    • 27'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      27'
      Судья сигнализирует, что Дор Тургеман из команды Израиль (до 21 года) поставил подножку. Пострадал Джонсон Бен
    • 26'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Удар от ворот произведет Израиль (до 21 года)
    • 25'
      Контроль мяча: Англия (до21): 68%, Израиль (до 21 года): 32%.
    • 25'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 24'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Англия (до21)
    • 23'
      Омри Гандельман нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 23'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Джеймс Траффорд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Даниэль Перетц из команды Израиль (до 21 года) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Дор Тургеман из команды Израиль (до 21 года) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      22'
      Гиббс-Уайт Морган навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Stav Lemkin ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Колуилл Леви выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Англия (до21): 66%, Израиль (до 21 года): 34%.
    • 19'
      Джеймс Траффорд взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Судья сигнализирует, что Жабер Карем из команды Израиль (до 21 года) поставил подножку. Пострадал Гиббс-Уайт Морган
    • 18'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 17'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Команда Англия (до21) забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 15'
      Гиббс-Уайт Морган сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      15'
      ГОООООЛ - Гордон Энтони Англия (до21) забивает ударом головой
    • 15'
      Гиббс-Уайт Морган из команды Англия (до21) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Англия (до21): 67%, Израиль (до 21 года): 33%.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Англия (до21)
    • 14'
      Гарнер Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Гомес Анхель успешно блокирует удар.
    • 13'
      Eitan Azulay нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 13'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Гарнер Джеймс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Жабер Карем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      12'
      Жабер Карем наказан за толчок Гордон Энтони
    • 11'
      Колуилл Леви ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Игрок из команды Израиль (до 21 года) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 11'
      Джонсон Бен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 10'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Англия (до21): 73%, Израиль (до 21 года): 27%.
    • 10'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 10'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 9'
      Коэн Гиль успешно блокирует удар.
    • 9'
      Джонс Кёртис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 9'
      Коэн Гиль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Джонсон Бен из команды Англия (до21) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 9'
      Харвуд-Беллис Тэйлор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Eitan Azulay ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Roy Revivo из команды Израиль (до 21 года) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 6'
      Омри Гандельман ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 6'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Даниэль Перетц взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Харвуд-Беллис Тэйлор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Англия (до21): 50%, Израиль (до 21 года): 50%.
    • Офсайд
      4'
      Смит-Роу Эмил из команды Англия (до21) в офсайде
    • 4'
      Гиббс-Уайт Морган создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Stav Lemkin ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 3'
      Коэн Гиль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Даниэль Перетц взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Англия (до21) пытается что-то создать.
    • 1'
      Англия (до21) контролирует мяч.
    • 1'
      Англия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Жабер Карем выиграл воздушное противоборство у Гиббс-Уайт Морган.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Англия (до21) начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ramaz Shengelia Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Англия (до 21 года) 1:0 Израиль (до 21 года)

    Исход игры
    Англия (до 21 года)
    89.5% (111)
    Ничья
    3.2% (4)
    Израиль (до 21 года)
    7.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.74% (48)
    Меньше
    58.26% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    31.3% (36)
    Нет
    68.7% (79)
    Популярный счёт
    2:0 Англия (до 21 года)
    44.4% (55)
    2:1 Англия (до 21 года)
    14.5% (18)
    3:0 Англия (до 21 года)
    9.7% (12)
    3:1 Англия (до 21 года)
    8.9% (11)
    1:0 Англия (до 21 года)
    8.1% (10)
    2:3 Израиль (до 21 года)
    3.2% (4)
    1:2 Израиль (до 21 года)
    1.6% (2)
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    Израиль (до 21 года)
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