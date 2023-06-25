Израильтяне в последние минуты снова вынуждены фактически всем составом держать оборону на своей трети поля, даже не заикаясь о каких-то контратаках.

Долгое время англичане катают мяч поперёк поля. Некоторые зрители на трибунах начали свистеть и гудеть, требуя более активных действий.

Заброс на левый край атаки в направлении Смита-Роу получился слишком сильным, из-за чего мяч просто ушёл за лицевую линию, так что будет удар от ворот для Переца.

Гай Лузон активно жестикулирует у кромки поля. Явно тренер израильтян требует от своих подопечных, чтобы они активней шли в атаку.

Но номинальные гости всё никак не могут толком пересечь центральную линию, не говоря уже о чём-то большем.

Заброс на правый фланг штрафной площади следовал на рывок Мадуэке, но тот нарвался на корпус вражеского защитника, из-за которого не сумел продолжить атаку.

Чехи в параллельном матче забили гол в ворота сборной Германии. Зреет сенсация в той встрече, хотя игрового времени впереди много, так что не стоит забегать так далеко.

29' Заброс с правого фланга из глубины поля следовал в штрафную площадку следовал в направлении Гордона, но тот под прессингом более физически мощного опекуна не сумел нормально обработать мяч.

28' Есть сегодня вероятность, что сборная Англии не только гарантирует себе выход в плей-офф, но даже первое место в группе. Для этого ей надо победить, а также надеяться, что в параллельной встрече немцы сыграют вничью с чехами.

27' Джонсон по левом флангу протащил мяч к лицевой линии, после чего пытался на полном ходу выполнить подачу в штрафную площадку, но мяч немного срезался с ноги и улетел за ворота.

26' Сборная Англии начала агрессивно прессинговать непосредственно у чужой штрафной площади. Явно не прочь она попытаться по ходу первого тайма забить свой второй гол в этот вечер.

25' Мадуэке на правом фланге атаки попытался запрессинговать соперника, но тот сыграл здорово, двинув мячом в ногу сопернику, что игровой снаряд срикошетил за боковую линию.

24' Гандельман с дальней дистанции нанёс первый удар в сторону ворот сборной Англии в этом матче. Но мяч полетел намного выше и правее створа ворот.

23' Первый угловой в матче на левом фланге заработали англичане. Подача от флажка последовала на ближнюю штангу, но там израильские защитники смогли разобраться.