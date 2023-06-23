Тур: 2. Стадион: имени Рамаза Шенгелия.
История личных встреч
Англия (до 21 года)
Израиль (до 21 года)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
180
Бомбардиры внутри турнира
Англия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смит-Роу Эмил
|1
|1
|Рамси Джакоб
|1
|1
|Гордон Энтони
|0
|0
|Арчер Камерон
|0
|0
Израиль (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тургеман Дор
|1
|1
|Глух Оскар
|0
|0
Карточки
Англия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Рамси Джакоб
|1
|0
Израиль (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карзев Эден
|1
|1
|Даниэл Перец
|1
|0
|Коэн Гиль
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
|Ревиво Рой
|1
|0
Результаты матчей
Англия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Израиль (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Англия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Израиль (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Англия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Израиль (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Англия (до 21 года)
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 4:0 Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 3:1
Италия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 1:2 Косово (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:5 Англия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 3:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Албания (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 3:1 Андорра (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:1 Словения (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:2 Англия (до 21 года) - Косово (до 21 года) 2:0 Хорватия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Португалия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:0 Англия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1 Англия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 5:0
Израиль (до 21 года)
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Израиль (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:2 Швейцария (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:1 Хорватия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:0
Украина (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Израиль (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 0:0 Ирландия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Израиль (до 21 года) - Сан-Марино (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:0 Израиль (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:1 Израиль (до 21 года) - Польша (до 21 года) 2:2 Израиль (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 3:0 Сан-Марино (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:4 Израиль (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 2:1 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:2 Польша (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Венгрия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Испания (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:0 Израиль (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 1:1
Результаты матчей
Англия (до 21 года)
Израиль (до 21 года)
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Англия (до 21 года)
Израиль (до 21 года)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/4 финала
|Испания (до 21 года)
|Гомес Серхио
|1 (1)
|Украина (до 21 года)
|Кащук Алексей
|1 (1)
|Швейцария (до 21 года)
|Имери Кастриот
|1 (1)
|Италия (до 21 года)
|Пеллегри Пьетро
|1
|Норвегия (до 21 года)
|Сейде Эмиль Конрадсен
|1
|Израиль (до 21 года)
|Карзев Эден
|1 1
|Португалия (до 21 года)
|Араужу Томаш
|1
|Франция (до 21 года)
|Баде Луак
|1
|Норвегия (до 21 года)
|Хове Йохан
|1
|Англия (до 21 года)
|Гиббс-Уайт Морган
|1
Прогнозы на матч Англия (до 21 года) - Израиль (до 21 года)
Исход игры
Англия (до 21 года)
94.3% (50)
Ничья
1.9% (1)
Израиль (до 21 года)
3.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
44.23% (23)
Меньше
55.77% (29)
Обе команды забьют
Да
28.85% (15)
Нет
71.15% (37)
Популярный счёт
2:0 Англия (до 21 года)
49.1% (26)
2:1 Англия (до 21 года)
13.2% (7)
3:0 Англия (до 21 года)
13.2% (7)
3:1 Англия (до 21 года)
9.4% (5)
4:0 Англия (до 21 года)
3.8% (2)
1:2 Израиль (до 21 года)
3.8% (2)
1:0 Англия (до 21 года)
3.8% (2)
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