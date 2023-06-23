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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 2. Стадион: .
Англия (до 21 года)
 
Позже
Израиль (до 21 года)
Прогнозы 53
Англия (до 21 года) 94.3% (50)
X 1.9% (1)
Израиль (до 21 года) 3.8% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Англия (до 21 года)
Ничья
Израиль (до 21 года)
1.32
5.20
9.55
Все Коэффициенты

История личных встреч

Англия (до 21 года)
Израиль (до 21 года)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е(2Г
1:0
ТМС
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
180

Бомбардиры внутри турнира

Англия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмил 1 1
Рамси Джакоб 1 1
Гордон Энтони 0 0
Арчер Камерон 0 0
Израиль (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тургеман Дор 1 1
Глух Оскар 0 0

Карточки

Англия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Гордон Энтони 1 0
Ааронс Макс 1 0
Рамси Джакоб 1 0
Израиль (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карзев Эден 1 1
Даниэл Перец 1 0
Коэн Гиль 1 0
Гандельман Омри 1 0
Ревиво Рой 1 0

Результаты матчей

Англия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Израиль (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Англия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Израиль (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Англия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Израиль (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Англия (до 21 года)
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 4:0 Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 3:1
Италия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 1:2 Косово (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:5 Англия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 3:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Албания (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 3:1 Андорра (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:1 Словения (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:2 Англия (до 21 года) - Косово (до 21 года) 2:0 Хорватия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Португалия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:0 Англия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1 Англия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 5:0
Израиль (до 21 года)
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Израиль (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:2 Швейцария (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:1 Хорватия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:0
Украина (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Израиль (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 0:0 Ирландия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Израиль (до 21 года) - Сан-Марино (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:0 Израиль (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:1 Израиль (до 21 года) - Польша (до 21 года) 2:2 Израиль (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 3:0 Сан-Марино (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:4 Израиль (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 2:1 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:2 Польша (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Венгрия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Испания (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:0 Израиль (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 1:1

Результаты матчей

Англия (до 21 года)
Израиль (до 21 года)

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Англия (до 21 года)
Израиль (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия (до 21 года)
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Германия (до 21 года)
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Израиль (до 21 года)
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Чехия (до 21 года)
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 1 (1)
Украина (до 21 года) Кащук Алексей 1 (1)
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 1 (1)
Италия (до 21 года) Пеллегри Пьетро 1
Норвегия (до 21 года) Сейде Эмиль Конрадсен 1
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 1
Португалия (до 21 года) Араужу Томаш 1
Франция (до 21 года) Баде Луак 1
Норвегия (до 21 года) Хове Йохан 1
Англия (до 21 года) Гиббс-Уайт Морган 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Англия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 июня 2023, осталось 2 дня 9 часов 17 минут.



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    • Прогнозы 53
    Англия (до 21 года) 94.3% (50)
    X 1.9% (1)
    Израиль (до 21 года) 3.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Англия (до 21 года)
    Ничья
    Израиль (до 21 года)
    1.32
    5.20
    9.55
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Англия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Англия (до 21 года) - Израиль (до 21 года)

    Исход игры
    Англия (до 21 года)
    94.3% (50)
    Ничья
    1.9% (1)
    Израиль (до 21 года)
    3.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.23% (23)
    Меньше
    55.77% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    28.85% (15)
    Нет
    71.15% (37)
    Популярный счёт
    2:0 Англия (до 21 года)
    49.1% (26)
    2:1 Англия (до 21 года)
    13.2% (7)
    3:0 Англия (до 21 года)
    13.2% (7)
    3:1 Англия (до 21 года)
    9.4% (5)
    4:0 Англия (до 21 года)
    3.8% (2)
    1:2 Израиль (до 21 года)
    3.8% (2)
    1:0 Англия (до 21 года)
    3.8% (2)
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    Англия (до 21 года)
    Израиль (до 21 года)
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