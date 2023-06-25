Первый тайм

36' Биссек Янн-Аурель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Vasil Kusej сделал результативную передачу.

33' Vasil Kusej создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Штиллер Анджело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Robin Hranac успешно блокирует удар.

32' Лука Нец выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Lukas Cerv выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Шаде Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Хорошую попытку сделал Валента Матей . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Адам Карабец создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Адам Карабец выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Vasil Kusej выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Хорошую попытку сделал Адам Карабец. Удар в створ, но вратарь начеку

28' Noah Atubolu ошибается в защите.

28' Матричани Хеннинг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Габриэль Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Габриэль Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Безумный фол. Denis Huseinbasic грубо играет против соперника. Пострадал Габриэль Адам

26' Шаде Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Штиллер Анджело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Витезслав Ярош взял и забрал мяч на выходе

24' Жамбурек Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Краусс Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Матч возобновится спорным мячом

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Судья свистит. Lukas Cerv атаковал сзади соперника. Это Нганкам Жессик заработал своей команде штрафной

21' Штиллер Анджело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Вагноман Жоша пробует нанести удар издали, но Витезслав Ярош держит все под контролем

18' Габриэль Адам пробует нанести удар издали, но Noah Atubolu держит все под контролем

18' Жамбурек Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Шаде Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Штиллер Анджело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Штиллер Анджело пробует нанести удар издали, но Витезслав Ярош держит все под контролем

12' Нганкам Жессик наказан за толчок Адам Карабец

10' Noah Atubolu взял и забрал мяч на выходе

10' Сейк Вацлав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Штиллер Анджело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Лука Нец выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Фукала Михал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Хорошую попытку сделал Vasil Kusej. Удар в створ, но вратарь начеку

6' Штиллер Анджело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Вагноман Жоша не смог попасть в створ ударом издали

5' Матричани Хеннинг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Lukas Cerv выиграл воздушное противоборство у Denis Huseinbasic.

1' Robin Hranac ослабляет давление, выбив мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола