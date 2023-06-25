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ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Чехия (до 21 года)
1:0
Первый тайм: 37'
Германия (до 21 года)
0'
1:0
33' Гол
Сейк Вацлав

Ход матча

33'
Сейк Вацлав
(Кушей Васил)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 122
Чехия (до 21 года) 9% (11)
X 8.2% (10)
Германия (до 21 года) 82.8% (101)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чехия (до 21 года)
Ничья
Германия (до 21 года)
5.31
4.10
2.01
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ярош
Витезслав
4
Габриэль
Адам
2
Витик
Мартин
3
Хранак
Робин
6
Фукала
Михал
8
Черв
Лукаш
20
Жамбурек
Ян
10
Карабец
Адам
21
Валента
Матей
7
Кушей
Васил
9
Сейк
Вацлав
1
Атуболу
Ноа
2
Вагноман
Жоша
5
Биссек
Янн-Аурель
14
Матричани
Хеннинг
22
Нец
Лука
6
Краусс
Том
8
Кайтель
Янник
10
Штиллер
Анджело
9
Шаде
Кевин
18
Гусенбашич
Денис
20
Нганкам
Жессик
Чехия (до 21 года)
4-2-3-1
Германия (до 21 года)
4-3-2-1

История личных встреч

Чехия (до 21 года)
Германия (до 21 года)

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Е(2Г
2:0
Е(2Г
1:1
ТМ(2Г
1:1
Е
1:1
Е
1:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Чехия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Германия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биссек Янн-Аурель 1 0.5
Штиллер Анджело 0 0

Карточки

Чехия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шулц Павел 1 0
Сейк Вацлав 1 0
Карабец Адам 1 0
Германия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиллер Анджело 1 0
Матричани Хеннинг 1 0

Результаты матчей

Чехия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Германия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Чехия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Германия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Чехия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Германия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чехия (до 21 года)
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Чехия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Чехия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:0 Норвегия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 4:0
Португалия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 5:1 Чехия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 0:0 Исландия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:2 Чехия (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 7:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Андорра (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:3 Албания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:1 Словения (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:1 Англия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 3:1 Чехия (до 21 года) - Косово (до 21 года) 3:0 Косово (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:1 Чехия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 4:0 Чехия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 2:0 Словения (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:1 Чехия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:1
Германия (до 21 года)
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Румыния (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:0 Италия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:4 Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 3:1
Германия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Польша (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:2 Германия (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 4:0 Израиль (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:1 Германия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 4:0 Германия (до 21 года) - Сан-Марино (до 21 года) 4:0 Германия (до 21 года) - Польша (до 21 года) 0:4 Венгрия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:5 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:2 Латвия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:3 Сан-Марино (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:6 Германия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:0 Нидерланды (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:2 Дания (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:2 Германия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 0:0 Германия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1

Результаты матчей

Чехия (до 21 года)
Германия (до 21 года)

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Чехия (до 21 года)
Германия (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия (до 21 года)
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Чехия (до 21 года)
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Израиль (до 21 года)
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Германия (до 21 года)
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 1 (2)
Грузия (до 21 года) Цитаишвили Георгий 1 (2)
Украина (до 21 года) Кащук Алексей 1 (1)
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 1 (1)
Англия (до 21 года) Гордон Энтони 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 1
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 2
Хорватия (до 21 года) Стойкович Лука 2
Португалия (до 21 года) Араужу Томаш 1
Франция (до 21 года) Баде Луак 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 37'
    Штиллер получает мяч в центре штрафной после фланговой подачи, однако удар десятки сборной Германии блокирует Гранач.
  • 36'
    Порядка 10 минут остается до перерыва, сборная Германии оказалась в небольшом нокдауне, пока не совсем понимают они, как им выбираться из этой ситуации.
  • 34'
    Забивает сборная Чехии свой первый гол на турнире, ставя сборную Германии в крайне затруднительное поражение. Впрочем, против Израиля немцам также приходилось отыгрываться.
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ВАЦЛАВ СЕЙК!
    Чехи справились с угловым и провели стремительную контратаку, Кушей промчался по левому флангу, вошел в штрафную и прострелил на пустые ворота на Сейка, который не промахнулся!
  • 32'
    Вагноман снова отмечается ударом из-за пределов штрафной, мяч цепляет ногу защитника и проходит рядом со штангой.
  • 31'
    Карабец прорывается в лицевую, уходит от опеки защитника и катит на Валенту, удар которого с близкого расстояния приходится в Атуболу.
  • 30'
    Полчаса отыграли команды, сохраняется у нас небольшое преимущество сборной Германии, но чехи регулярно огрызаются.
  • Опасный момент
    28'
    Атуболу, выбивая мяч из штрафной, попал в соперника, отскочил снаряд в центр штрафной, откуда Карабец пробивал, однако голкипер успел вернуться в створ и отвел угрозу!
  • Травма, повреждение
    27'
    Помощь врачей требуется Габриэлю, не удается защитнику сборной Чехии сразу подняться на ноги.
  • Фол, нарушение
    26'
    Гусенбашич жестковато фолит в центре поля против Габриэля, но карточек арбитр пока не показывает.
  • Угловой
    25'
    Новый угловой с левого фланга подает Штиллер, однако мяч застревает в гуще игроков, после чего немцы фолят.
  • 24'
    Еще один подход сборной Германии завершается неудачной передачей в штрафную, мяч приходит в руки Ярошу.
  • Фол, нарушение
    23'
    Штрафной на чужой половине поля заработали немцы, но после подачи Штиллера Биссек нарушил правила в верховой борьбе с Габриэлем.
  • 22'
    В параллельном матче этой группы сборная Англии забила в ворота Израиля, у команды Ли Карсли в лайв-таблице 6 очков.
  • Угловой
    21'
    После навеса Штиллера с углового Биссек пробивает головой из гущи игроков, однако мяч летит выше перекладины.
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    • Опасный момент
      20'
      Удар Вагномана из-за пределов штрафной Ярош отбивает перед собой, а на добивании один из немцев пробивает в открытый угол, но мяч цепляет Витика и проходит рядом со штангой!
    • 19'
      Пока сборная Германии владеет мячом 59 процентов игрового времени, но доставить мяч до штрафной соперника удается крайне редко.
    • 18'
      Габриэль смещается с правого фланга в центре и пробивает из-за пределов штрафной - Атуболу уверенно ловит мяч.
    • 16'
      Новая атака сборной Германии завершается подачей Неца с левого фланга - верховая борьба остается за чехами.
    • Угловой
      15'
      С углового Штиллер закручивает мяч во вратарскую, однако Ярош на выходе снаряд забирает.
    • Опасный момент
      14'
      Штиллер со штрафного пробивает поверх "стенки" в ближний верхний угол, однако Ярош в прыжке спасает свои ворота!
    • Фол, нарушение
      13'
      Сейк в верховой борьбе с Гусенбашичем нарушает правила, перспективный штрафной в 25 метрах от чужих ворот зарабатывают немцы.
    • Фол, нарушение
      12'
      Первое нарушение правил фиксирует арбитр сегодня - Кайтель на чужой половине поля подтолкнул в спину Черва.
    • 10'
      После подачи с левого фланга и пары верховых единоборств мяч отскочил в немецкую вратарскую, где достался Атуболу.
    • 9'
      Заброс по флангу на Кушея получился не самым удачным, Нец выиграл единоборство и заработал аут для своей команды.
    • 7'
      Кушей ворвался в штрафную с правого края и практически с нулевого угла направил мяч в створ, но Атуболу справился с угрозой.
    • 6'
      Нганкам с правого угла штрафной исполняет безадресную подачу, мяч улетает за ворота, защищаемые Ярошем.
    • 5'
      Вагноман подключился по правому флангу, сместился в центр и с левой зарядил с 25 метров в дальний угол - мяч прошел рядом со штангой.
    • 4'
      Пока сборная Чехии выглядит чуть поинтереснее, больше у них получается на чужой половине поля.
    • 3'
      Команды встречались в финальных стадиях чемпионатов Европы дважды - в 2015 году была ничья 1:1, а в 2017 голы Майера и Гнабри принесли победу немцам.
    • 2'
      Напомним, что сборная Чехии на старте турнира проиграла сборной Англии, хотя в первом тайме смотрелась не хуже, а сборная Германии поделила очки с Израилем - 1:1.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Batumi Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Чехия (до 21 года) 1:0 Германия (до 21 года)

    Исход игры
    Чехия (до 21 года)
    9.5% (12)
    Ничья
    7.9% (10)
    Германия (до 21 года)
    82.5% (104)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.93% (82)
    Меньше
    28.07% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    78.07% (89)
    Нет
    21.93% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Германия (до 21 года)
    47.6% (60)
    0:1 Германия (до 21 года)
    11.1% (14)
    1:3 Германия (до 21 года)
    9.5% (12)
    0:2 Германия (до 21 года)
    7.9% (10)
    1:1 Ничья
    6.3% (8)
    3:2 Чехия (до 21 года)
    3.2% (4)
    2:1 Чехия (до 21 года)
    3.2% (4)
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    Чехия (до 21 года)
    Германия (до 21 года)
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