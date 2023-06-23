Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года)

Чехия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года)

Чехия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года)

Норвегия (до 21 года) - Чехия (до 21 года)

18.11.2022

Португалия (до 21 года) - Чехия (до 21 года)

5:1

27.09.2022

Чехия (до 21 года) - Исландия (до 21 года)

0:0

23.09.2022

Исландия (до 21 года) - Чехия (до 21 года)

1:2

13.06.2022

Чехия (до 21 года) - Андорра (до 21 года)

7:0

03.06.2022

Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года)

1:2

29.03.2022

Андорра (до 21 года) - Чехия (до 21 года)

0:3

25.03.2022

Албания (до 21 года) - Чехия (до 21 года)

0:1

16.11.2021

Словения (до 21 года) - Чехия (до 21 года)

1:1

11.11.2021

Англия (до 21 года) - Чехия (до 21 года)

3:1

12.10.2021

Чехия (до 21 года) - Косово (до 21 года)

3:0

07.10.2021

Косово (до 21 года) - Чехия (до 21 года)

0:1

06.09.2021

Чехия (до 21 года) - Албания (до 21 года)

4:0

02.09.2021

Чехия (до 21 года) - Словения (до 21 года)

1:0

30.03.2021

Испания (до 21 года) - Чехия (до 21 года)

2:0

27.03.2021

Словения (до 21 года) - Чехия (до 21 года)

1:1

24.03.2021

Чехия (до 21 года) - Италия (до 21 года)

1:1