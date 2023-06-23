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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 2. Стадион: .
Чехия (до 21 года)
 
Позже
Германия (до 21 года)
Прогнозы 53
Чехия (до 21 года) 5.7% (3)
X 5.7% (3)
Германия (до 21 года) 88.7% (47)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Чехия (до 21 года)
Ничья
Германия (до 21 года)
5.40
4.10
1.61
Все Коэффициенты

История личных встреч

Чехия (до 21 года)
Германия (до 21 года)

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Е(2Г
2:0
Е(2Г
1:1
ТМ(2Г
1:1
Е
1:1
Е
1:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Чехия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Германия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биссек Янн-Аурель 1 1
Штиллер Анджело 0 0

Карточки

Чехия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шулц Павел 1 0
Сейк Вацлав 1 0
Карабец Адам 1 0
Германия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиллер Анджело 1 0
Матричани Хеннинг 1 0

Результаты матчей

Чехия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Германия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Чехия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Германия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Чехия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Германия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чехия (до 21 года)
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Чехия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Чехия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:0 Норвегия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 4:0
Португалия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 5:1 Чехия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 0:0 Исландия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:2 Чехия (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 7:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Андорра (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:3 Албания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:1 Словения (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:1 Англия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 3:1 Чехия (до 21 года) - Косово (до 21 года) 3:0 Косово (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:1 Чехия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 4:0 Чехия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 2:0 Словения (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:1 Чехия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:1
Германия (до 21 года)
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Румыния (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:0 Италия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:4 Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 3:1
Германия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Польша (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:2 Германия (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 4:0 Израиль (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:1 Германия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 4:0 Германия (до 21 года) - Сан-Марино (до 21 года) 4:0 Германия (до 21 года) - Польша (до 21 года) 0:4 Венгрия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:5 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:2 Латвия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:3 Сан-Марино (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:6 Германия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:0 Нидерланды (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:2 Дания (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:2 Германия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 0:0 Германия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1

Результаты матчей

Чехия (до 21 года)
Германия (до 21 года)

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Чехия (до 21 года)
Германия (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия (до 21 года)
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Германия (до 21 года)
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Израиль (до 21 года)
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Чехия (до 21 года)
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 1 (1)
Украина (до 21 года) Кащук Алексей 1 (1)
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 1 (1)
Италия (до 21 года) Пеллегри Пьетро 1
Норвегия (до 21 года) Сейде Эмиль Конрадсен 1
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 1
Португалия (до 21 года) Араужу Томаш 1
Франция (до 21 года) Баде Луак 1
Норвегия (до 21 года) Хове Йохан 1
Англия (до 21 года) Гиббс-Уайт Морган 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Чехия (до 21 года) - Германия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 июня 2023, осталось 2 дня 9 часов 16 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Чехия (до 21 года) 5.7% (3)
    X 5.7% (3)
    Германия (до 21 года) 88.7% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Чехия (до 21 года)
    Ничья
    Германия (до 21 года)
    5.40
    4.10
    1.61
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Чехия (до 21 года) - Германия (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Чехия (до 21 года) - Германия (до 21 года)

    Исход игры
    Чехия (до 21 года)
    5.7% (3)
    Ничья
    5.7% (3)
    Германия (до 21 года)
    88.7% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.43% (40)
    Меньше
    21.57% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    82.35% (42)
    Нет
    17.65% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Германия (до 21 года)
    50.9% (27)
    1:3 Германия (до 21 года)
    17% (9)
    0:2 Германия (до 21 года)
    7.5% (4)
    0:1 Германия (до 21 года)
    7.5% (4)
    2:1 Чехия (до 21 года)
    5.7% (3)
    1:1 Ничья
    5.7% (3)
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    Германия (до 21 года)
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