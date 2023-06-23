Тур: 2. Стадион: Батуми Стадиум.
История личных встреч
Чехия (до 21 года)
Германия (до 21 года)
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Чехия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Германия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биссек Янн-Аурель
|1
|1
|Штиллер Анджело
|0
|0
Карточки
Чехия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шулц Павел
|1
|0
|Сейк Вацлав
|1
|0
|Карабец Адам
|1
|0
Германия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штиллер Анджело
|1
|0
|Матричани Хеннинг
|1
|0
Результаты матчей
Чехия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Германия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Чехия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Германия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Чехия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Германия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Чехия (до 21 года)
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Чехия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Чехия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:0 Норвегия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 4:0
Португалия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 5:1 Чехия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 0:0 Исландия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:2 Чехия (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 7:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Андорра (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:3 Албания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:1 Словения (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:1 Англия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 3:1 Чехия (до 21 года) - Косово (до 21 года) 3:0 Косово (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:1 Чехия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 4:0 Чехия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 2:0 Словения (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:1 Чехия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:1
Германия (до 21 года)
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Румыния (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:0 Италия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:4 Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 3:1
Германия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Польша (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:2 Германия (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 4:0 Израиль (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:1 Германия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 4:0 Германия (до 21 года) - Сан-Марино (до 21 года) 4:0 Германия (до 21 года) - Польша (до 21 года) 0:4 Венгрия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:5 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:2 Латвия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:3 Сан-Марино (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:6 Германия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:0 Нидерланды (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:2 Дания (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:2 Германия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 0:0 Германия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1
Результаты матчей
Чехия (до 21 года)
Германия (до 21 года)
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Чехия (до 21 года)
Германия (до 21 года)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/4 финала
|Испания (до 21 года)
|Гомес Серхио
|1 (1)
|Украина (до 21 года)
|Кащук Алексей
|1 (1)
|Швейцария (до 21 года)
|Имери Кастриот
|1 (1)
|Италия (до 21 года)
|Пеллегри Пьетро
|1
|Норвегия (до 21 года)
|Сейде Эмиль Конрадсен
|1
|Израиль (до 21 года)
|Карзев Эден
|1 1
|Португалия (до 21 года)
|Араужу Томаш
|1
|Франция (до 21 года)
|Баде Луак
|1
|Норвегия (до 21 года)
|Хове Йохан
|1
|Англия (до 21 года)
|Гиббс-Уайт Морган
|1
Прогнозы на матч Чехия (до 21 года) - Германия (до 21 года)
Исход игры
Чехия (до 21 года)
5.7% (3)
Ничья
5.7% (3)
Германия (до 21 года)
88.7% (47)
Тотал 2.5
Больше
78.43% (40)
Меньше
21.57% (11)
Обе команды забьют
Да
82.35% (42)
Нет
17.65% (9)
Популярный счёт
1:2 Германия (до 21 года)
50.9% (27)
1:3 Германия (до 21 года)
17% (9)
0:2 Германия (до 21 года)
7.5% (4)
0:1 Германия (до 21 года)
7.5% (4)
2:1 Чехия (до 21 года)
5.7% (3)
1:1 Ничья
5.7% (3)
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