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ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Аль-Хаким Мохаммед
Швейцария (до 21 года)
0:2
Первый тайм: 38'
Италия (до 21 года)
0'
0:1
6' Гол
Пирола Лоренцо
0:2
11' Гол
Ньонто Вильфред
25' Желтая карточка
Пеллегри Пьетро
36' Желтая карточка
Зом Симон

Ход матча

6'
0:1
Пирола Лоренцо
(Тонали Сандро)
11'
0:2
Ньонто Вильфред
25'
 
Пеллегри Пьетро
36'
Зом Симон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 114
Швейцария (до 21 года) 7.9% (9)
X 21.1% (24)
Италия (до 21 года) 71.1% (81)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Швейцария (до 21 года)
Ничья
Италия (до 21 года)
43.00
3.85
1.89
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Саипи
Амир
2
Блюм
Левин
4
Стеригу
Леонидас
5
Бурч
Марко
20
Омерагич
Бечир
6
Зом
Симон
10
Имери
Кастриот
22
Ридер
Фабиан
8
Яшари
Ардон
7
Ндой
Дан
23
Амдуни
Зеки
1
Карнесекки
Марко
15
Околи
Меме
5
Пирола
Лоренцо
2
Скальвини
Джорджио
12
Белланова
Рауль
8
Тонали
Сандро
10
Ровелла
Николо
16
Бове
Эдоардо
3
Паризи
Фабьяно
11
Пеллегри
Пьетро
17
Ньонто
Вильфред
Швейцария (до 21 года)
4-4-2
Италия (до 21 года)
3-5-2

История личных встреч

Швейцария (до 21 года)
Италия (до 21 года)

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ТМ(2Г
0:1
ТМ(2Г
3:0
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имери Кастриот 1 0.5
Ндой Дан 1 0.5
Ридер Фабиан 0 0
Италия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегри Пьетро 1 0.5
Пирола Лоренцо 1 0.5
Ньонто Вильфред 1 0.5
Тонали Сандро 0 0

Карточки

Швейцария (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурч Марко 1 0
Ридер Фабиан 1 0
Италия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паризи Фабьяно 1 0
Скальвини Джорджио 1 0

Результаты матчей

Швейцария (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Италия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Швейцария (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Италия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Швейцария (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Италия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Швейцария (до 21 года)
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Норвегия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 1:2 Швейцария (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:1 Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2 Швейцария (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 2:3
Швейцария (до 21 года) - Япония (до 21 года) 2:1 Молдова (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 1:1 Швейцария (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 1:0 Нидерланды (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 2:0 Швейцария (до 21 года) - Уэльс (до 21 года) 5:1 Уэльс (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) - Молдова (до 21 года) 3:0 Болгария (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 2:2 Гибралтар (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:4 Швейцария (до 21 года) - Гибралтар (до 21 года) 4:0 Швейцария (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 2:0 Швейцария (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:3 Хорватия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:1
Италия (до 21 года)
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Франция (до 21 года) - Италия (до 21 года) 2:1 Италия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 3:1 Сербия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:2 Италия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:4
Италия (до 21 года) - Япония (до 21 года) 1:1 Италия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Италия (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 4:1 Швеция (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:1 Люксембург (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:3 Италия (до 21 года) - Босния и Герцеговина (до 21 года) 1:0 Черногория (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:1 Италия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 4:2 Ирландия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:2 Италия (до 21 года) - Швеция (до 21 года) 1:1 Босния и Герцеговина (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:2 Италия (до 21 года) - Черногория (до 21 года) 1:0 Италия (до 21 года) - Люксембург (до 21 года) 3:0 Португалия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 5:3 Италия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 4:0 Испания (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:0

Результаты матчей

Швейцария (до 21 года)
Италия (до 21 года)

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Швейцария (до 21 года)
Италия (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (до 21 года)
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Италия (до 21 года)
 2:0 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Швейцария (до 21 года)
 0:2 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Норвегия (до 21 года)
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 1 (2)
Грузия (до 21 года) Цитаишвили Георгий 1 (2)
Украина (до 21 года) Кащук Алексей 1 (1)
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 1 (1)
Англия (до 21 года) Гордон Энтони 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 1
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 2
Хорватия (до 21 года) Стойкович Лука 2
Португалия (до 21 года) Араужу Томаш 1
Франция (до 21 года) Баде Луак 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    Еще одна подача на Пеллегри, который по левому краю протиснулся к воротам соперника, сделал мяч в центр штрафной, но вновь безадресным этот пас вышел. 
  • 35'
    Пеллегри запускал мяч на Ньонто, который пытался добежать до снаряда у лицевой линии, но в игре его оставить не сумел, упустив сферу за пределы поля.
  • 34'
    Фанаты сборной Италии сейчас снова включились в процесс боления. Они активно гонят вперед свой коллектив, который немного ослабил хватку. 
  • 32'
    Более получаса провели соперники на поле тем временем. Швейцария продолжает мячом владеть на половине поля соперника и активно угрожать обороне соперника.
  • 31'
    Медики уже "колдуют" над игроком и приводят его в чувства. Будем надеяться, что все будет в порядке с футболистом сборной Италии, который уверенно спас свою команду в голевой ситуации.
  • Травма, повреждение
    30'
    Швейцария заработала штрафной удар. Имери с правого края подал мяч так, что тот полетел под перекладину. Карнесекки добрался до мяча в броске и даже перевел его на угловой, но во время приземления получил повреждение!
  • 29'
    С правого края Бове забрасывал мяч в штрафную соперника, но никто из партнеров не добрался до снаряда в этой ситуации. Сфера ушла за пределы поля. 
  • 27'
    Оба наставника у кромки поля стоят сейчас. Каждый из них активно проявляет себя в районе бровки, пытаясь своих футболистов отправить в активный прессинг.
  • Фол, нарушение
    26'
    Бове в грубой манере действовал в отборе на правом фланге, на половине поля соперника. В итоге повезло итальянцу, что избежал он "горчичника".
  • Желтая карточка
    25'
    25 минут провели на поле соперники. Сейчас Пеллегри получает от рефери карточку желтого цвета. Грубо в подкате против Бурча он сыграл, на что был наказан судьей. 
  • 23'
    Ничем опасным подача от углового флага не закончилась. Бурч сумел нейтрализовать навес от Тонали, который, судя по всему, начинает входить во вкус. 
  • Угловой
    22'
    Снова Тонали заработал стандартное положение в центре поля. В итоге разыграли стандарт итальянцы, и тот же Тонали с дальнего расстояния попал во вратаря Швейцарии. Тот перевел сферу на угловой. 
  • 21'
    Немало, кстати говоря, фанатов пришло на стадион сегодня. Значительно больше, чем на вчерашней встрече между Нидерландами и Португалией. Может, ближе к плей-офф будут более активно ходить фанаты на матчи МЧЕ?
  • Офсайд
    20'
    МОМЕНТ! Но тут офсайд! Ндой в центр штрафной получил мяч и нанес выстрел по рамке противника, но попал во вратаря, который уверенно спас свой коллектив. Но через мгновение рефери офсайд определил. 
  • 18'
    Швейцария снова отдала мяч под контроль сопернику, который итак уже два гола в рамку противника забил, и намеревается вовсе по итогу первого тайма громить противника. 
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    • 17'
      Ньонто снова мяч получил, с левого края выполнил передачу в чужую штрафную, но слишком авантюрным вышел этот пас. Никто до него не добрался.
    • 16'
      Паризи после розыгрыша стандарта у ворот Швейцарии головой нанес выстрел по рамке соперника, но в створ рамки попасть не сумел. Выше цели он выстрелил. 
    • 15'
      Круто действует Италия. Еще толком матч не начался, с "скуадра адзурра" ведет уже в 2 гола и не намерена останавливаться на достигнутом.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НЬОНТО! 0:2!
      Заталкивает он буквально мяч в ворота соперника! С правого края Белланова отдал передачу в центр штрафной. Оттуда пробил по рамке противника Ньонто. Саипи смог отбить снаряд перед собой, но на добивании был вновь первым форвард "скуадры адзурры". Он послал мяч в сторону ворот, а защитник не смог вынести сферу с линии ворот, попросту не попав по снаряду. 
    • Анонс
      12'
      По проценту владения игровым снарядом впереди футболисты сборной Италии. Правда, преимущество над соперником весьма незначительное - 48% против 52%. 
    • 11'
      Швейцария также старается навязать сопернику свою игру. Владеет снарядом альпийский коллектив сейчас и пытается забить ответный гол.
    • Опасный момент
      10'
      МОМЕНТИЩЕ! Омерагич! После навеса с левого края Омерагич на ближней штанге сыграл головой. Наносил он выстрел в левый угол, но попасть в створ ворот ему не удалось!
    • 9'
      Забили итальянцы и задали тон этой игре. Теперь команда из Швейцарии будет стараться тут же отыграться и сравнять счет на табло.
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПИРОЛА! 10:1!
      Открывает счет Италия! Вот вам и розыгрыш углового удара. Тонали от левого углового флага выполнил навес в центр штрафной, и Пирола с шести метров головой переправил мяч в ворота, несмотря на тот факт, что буквально висел на нем один из оппонентов.
    • Опасный момент
      7'
      НИЧЕГО СЕБЕ! После подачи с правого края от итальянцев Зом на дальней штанге добрался до мяча и едва сферу не перевел в собственную рамку. Рядом со стойкой сфера прошла.
    • 6'
      Пирола с левого края посылал мяч в штрафную соперника - сфера прилетела в руки голкиперу Швейцарии, который действовал на выходе очень уверенно и смог выручить свой коллектив.
    • Фол, нарушение
      5'
      В центре поля итальянцы нарушили правила. Был сбит на газон Яшари. Не торопятся альпийцы мяч разыгрывать. Тем не менее, подача последует.
    • Фол, нарушение
      4'
      Тонали заработал первый штрафной для своей команды. Разыграл игрок итальянской сборной мяч накоротке с партнером. Тут же последовала подача в штрафную где Ньонто не успел обработать мяч, который на него адресовал напарник. 
    • 3'
      На первых минутах встречах соперники владеют снарядом поочередно. Швейцария атаковала по левому флангу. Зом выполнял навес в центр штрафной, но на выходе сыграл вратарь.
    • 2'
      Футболисты сборной Швейцарии вышли сегодня на футбольный газон в красных футболках и трусах, а их соперники итальянцы предстали на арене в чисто синем обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Доброй ночи, уважаемые любители игр сборных! Приветствуем вам на молодежном чемпионате Европы по футболу (до 21 года)! В очном противостоянии сойдутся лицом к лицу игроки сборных Швейцарии (до 21 года) и Италии (до 21 года). Встреча состоится в Клуж-Напоке, на стадионе «Клуж-Арена».

      Для вас проведет текстовую трансляцию встречи Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Мохаммед Аль-Хаким (Швеция);
      Ассистент: Фредрик Клювер (Швеция);
      Ассистент: Робин Вильде (Швеция);
      Резервный: Андрей Флорин Кивулете (Бухарест, Румыния).
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      • Прогнозы 114
      Швейцария (до 21 года) 7.9% (9)
      X 21.1% (24)
      Италия (до 21 года) 71.1% (81)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Швейцария (до 21 года)
      Ничья
      Италия (до 21 года)
      43.00
      3.85
      1.89
      Все Коэффициенты
      Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cluj Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 70 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Швейцария (до 21 года) 0:2 Италия (до 21 года)

    Исход игры
    Швейцария (до 21 года)
    8.5% (10)
    Ничья
    20.5% (24)
    Италия (до 21 года)
    70.9% (83)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.4% (70)
    Меньше
    38.6% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (84)
    Нет
    26.32% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Италия (до 21 года)
    40.2% (47)
    0:1 Италия (до 21 года)
    17.1% (20)
    1:1 Ничья
    13.7% (16)
    2:2 Ничья
    6% (7)
    1:3 Италия (до 21 года)
    5.1% (6)
    0:2 Италия (до 21 года)
    5.1% (6)
    2:1 Швейцария (до 21 года)
    4.3% (5)
    3:2 Швейцария (до 21 года)
    1.7% (2)
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    Италия (до 21 года)
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