С правого края Бове забрасывал мяч в штрафную соперника, но никто из партнеров не добрался до снаряда в этой ситуации. Сфера ушла за пределы поля.

Швейцария заработала штрафной удар. Имери с правого края подал мяч так, что тот полетел под перекладину. Карнесекки добрался до мяча в броске и даже перевел его на угловой, но во время приземления получил повреждение!

Медики уже "колдуют" над игроком и приводят его в чувства. Будем надеяться, что все будет в порядке с футболистом сборной Италии, который уверенно спас свою команду в голевой ситуации.

Более получаса провели соперники на поле тем временем. Швейцария продолжает мячом владеть на половине поля соперника и активно угрожать обороне соперника.

Фанаты сборной Италии сейчас снова включились в процесс боления. Они активно гонят вперед свой коллектив, который немного ослабил хватку.

Пеллегри запускал мяч на Ньонто, который пытался добежать до снаряда у лицевой линии, но в игре его оставить не сумел, упустив сферу за пределы поля.

Еще одна подача на Пеллегри, который по левому краю протиснулся к воротам соперника, сделал мяч в центр штрафной, но вновь безадресным этот пас вышел.

Швейцария снова отдала мяч под контроль сопернику, который итак уже два гола в рамку противника забил, и намеревается вовсе по итогу первого тайма громить противника.

МОМЕНТ! Но тут офсайд! Ндой в центр штрафной получил мяч и нанес выстрел по рамке противника, но попал во вратаря, который уверенно спас свой коллектив. Но через мгновение рефери офсайд определил.

Немало, кстати говоря, фанатов пришло на стадион сегодня. Значительно больше, чем на вчерашней встрече между Нидерландами и Португалией. Может, ближе к плей-офф будут более активно ходить фанаты на матчи МЧЕ?

Снова Тонали заработал стандартное положение в центре поля. В итоге разыграли стандарт итальянцы, и тот же Тонали с дальнего расстояния попал во вратаря Швейцарии. Тот перевел сферу на угловой.

Ничем опасным подача от углового флага не закончилась. Бурч сумел нейтрализовать навес от Тонали, который, судя по всему, начинает входить во вкус.

25 минут провели на поле соперники. Сейчас Пеллегри получает от рефери карточку желтого цвета. Грубо в подкате против Бурча он сыграл, на что был наказан судьей.

Бове в грубой манере действовал в отборе на правом фланге, на половине поля соперника. В итоге повезло итальянцу, что избежал он "горчичника".

Оба наставника у кромки поля стоят сейчас. Каждый из них активно проявляет себя в районе бровки, пытаясь своих футболистов отправить в активный прессинг.

17' Ньонто снова мяч получил, с левого края выполнил передачу в чужую штрафную, но слишком авантюрным вышел этот пас. Никто до него не добрался.

16' Паризи после розыгрыша стандарта у ворот Швейцарии головой нанес выстрел по рамке соперника, но в створ рамки попасть не сумел. Выше цели он выстрелил.

15' Круто действует Италия. Еще толком матч не начался, с "скуадра адзурра" ведет уже в 2 гола и не намерена останавливаться на достигнутом.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НЬОНТО! 0:2!

Заталкивает он буквально мяч в ворота соперника! С правого края Белланова отдал передачу в центр штрафной. Оттуда пробил по рамке противника Ньонто. Саипи смог отбить снаряд перед собой, но на добивании был вновь первым форвард "скуадры адзурры". Он послал мяч в сторону ворот, а защитник не смог вынести сферу с линии ворот, попросту не попав по снаряду.

12' По проценту владения игровым снарядом впереди футболисты сборной Италии. Правда, преимущество над соперником весьма незначительное - 48% против 52%.

11' Швейцария также старается навязать сопернику свою игру. Владеет снарядом альпийский коллектив сейчас и пытается забить ответный гол.

10' МОМЕНТИЩЕ! Омерагич! После навеса с левого края Омерагич на ближней штанге сыграл головой. Наносил он выстрел в левый угол, но попасть в створ ворот ему не удалось!

9' Забили итальянцы и задали тон этой игре. Теперь команда из Швейцарии будет стараться тут же отыграться и сравнять счет на табло.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПИРОЛА! 10:1!

Открывает счет Италия! Вот вам и розыгрыш углового удара. Тонали от левого углового флага выполнил навес в центр штрафной, и Пирола с шести метров головой переправил мяч в ворота, несмотря на тот факт, что буквально висел на нем один из оппонентов.