Тур: 2. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Аль-Хаким Мохаммед
0:2
Первый тайм: 38'
0'
0:1
6' ГолПирола Лоренцо
0:2
11' ГолНьонто Вильфред
25' Желтая карточкаПеллегри Пьетро
36' Желтая карточкаЗом Симон
Ход матча
6'
0:1
11'
0:2
25'
36'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 5
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Ридер
Фабиан
7
Ндой
Дан
23
Амдуни
Зеки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Ндой ДанПолузащитник
-
23 Амдуни ЗекиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Аменда ОрельЗащитник
-
17 Крониг ЯнЗащитник
-
16 Мюллер СержЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Каприле ЭлияВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Николато Паоло
История личных встреч
Швейцария (до 21 года)
Италия (до 21 года)
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Швейцария (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имери Кастриот
|1
|0.5
|Ндой Дан
|1
|0.5
|Ридер Фабиан
|0
|0
Италия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.5
|Пирола Лоренцо
|1
|0.5
|Ньонто Вильфред
|1
|0.5
|Тонали Сандро
|0
|0
Карточки
Швейцария (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бурч Марко
|1
|0
|Ридер Фабиан
|1
|0
Италия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паризи Фабьяно
|1
|0
|Скальвини Джорджио
|1
|0
Результаты матчей
Швейцария (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Италия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Швейцария (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Италия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Швейцария (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Италия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Швейцария (до 21 года)
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Норвегия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 1:2 Швейцария (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:1 Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2 Швейцария (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 2:3
Швейцария (до 21 года) - Япония (до 21 года) 2:1 Молдова (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 1:1 Швейцария (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 1:0 Нидерланды (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 2:0 Швейцария (до 21 года) - Уэльс (до 21 года) 5:1 Уэльс (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) - Молдова (до 21 года) 3:0 Болгария (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 2:2 Гибралтар (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:4 Швейцария (до 21 года) - Гибралтар (до 21 года) 4:0 Швейцария (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 2:0 Швейцария (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:3 Хорватия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:1
Италия (до 21 года)
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Франция (до 21 года) - Италия (до 21 года) 2:1 Италия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 3:1 Сербия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:2 Италия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:4
Италия (до 21 года) - Япония (до 21 года) 1:1 Италия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Италия (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 4:1 Швеция (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:1 Люксембург (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:3 Италия (до 21 года) - Босния и Герцеговина (до 21 года) 1:0 Черногория (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:1 Италия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 4:2 Ирландия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:2 Италия (до 21 года) - Швеция (до 21 года) 1:1 Босния и Герцеговина (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:2 Италия (до 21 года) - Черногория (до 21 года) 1:0 Италия (до 21 года) - Люксембург (до 21 года) 3:0 Португалия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 5:3 Италия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 4:0 Испания (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:0
Результаты матчей
Швейцария (до 21 года)
Италия (до 21 года)
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Швейцария (до 21 года)
Италия (до 21 года)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в 1/4 финала
|Испания (до 21 года)
|Гомес Серхио
|1 (2)
|Грузия (до 21 года)
|Цитаишвили Георгий
|1 (2)
|Украина (до 21 года)
|Кащук Алексей
|1 (1)
|Швейцария (до 21 года)
|Имери Кастриот
|1 (1)
|Англия (до 21 года)
|Гордон Энтони
|1 (1)
|Израиль (до 21 года)
|Карзев Эден
|1 1
|Нидерланды (до 21 года)
|Тимбер Квинтен
|2
|Хорватия (до 21 года)
|Стойкович Лука
|2
|Португалия (до 21 года)
|Араужу Томаш
|1
|Франция (до 21 года)
|Баде Луак
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Швейцария (до 21 года) 0:2 Италия (до 21 года)
Исход игры
Швейцария (до 21 года)
8.5% (10)
Ничья
20.5% (24)
Италия (до 21 года)
70.9% (83)
Тотал 2.5
Больше
61.4% (70)
Меньше
38.6% (44)
Обе команды забьют
Да
73.68% (84)
Нет
26.32% (30)
Популярный счёт
1:2 Италия (до 21 года)
40.2% (47)
0:1 Италия (до 21 года)
17.1% (20)
1:1 Ничья
13.7% (16)
2:2 Ничья
6% (7)
1:3 Италия (до 21 года)
5.1% (6)
0:2 Италия (до 21 года)
5.1% (6)
2:1 Швейцария (до 21 года)
4.3% (5)
3:2 Швейцария (до 21 года)
1.7% (2)
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