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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 2. Стадион: .
Швейцария (до 21 года)
 
Позже
Италия (до 21 года)
Прогнозы 51
Швейцария (до 21 года) 5.9% (3)
X 21.6% (11)
Италия (до 21 года) 72.5% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Швейцария (до 21 года)
Ничья
Италия (до 21 года)
3.95
3.50
1.96
Все Коэффициенты

История личных встреч

Швейцария (до 21 года)
Италия (до 21 года)

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ТМ(2Г
0:1
ТМ(2Г
3:0
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имери Кастриот 1 1
Ндой Дан 1 1
Ридер Фабиан 0 0
Италия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегри Пьетро 1 1
Тонали Сандро 0 0

Карточки

Швейцария (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурч Марко 1 0
Ридер Фабиан 1 0
Италия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паризи Фабьяно 1 0
Скальвини Джорджио 1 0

Результаты матчей

Швейцария (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Италия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Швейцария (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Италия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Швейцария (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Италия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Швейцария (до 21 года)
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Норвегия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 1:2 Швейцария (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:1 Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2 Швейцария (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 2:3
Швейцария (до 21 года) - Япония (до 21 года) 2:1 Молдова (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 1:1 Швейцария (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 1:0 Нидерланды (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 2:0 Швейцария (до 21 года) - Уэльс (до 21 года) 5:1 Уэльс (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) - Молдова (до 21 года) 3:0 Болгария (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 2:2 Гибралтар (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:4 Швейцария (до 21 года) - Гибралтар (до 21 года) 4:0 Швейцария (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 2:0 Швейцария (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:3 Хорватия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:1
Италия (до 21 года)
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Италия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 3:1 Сербия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:2 Италия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:4 Италия (до 21 года) - Япония (до 21 года) 1:1
Италия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Италия (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 4:1 Швеция (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:1 Люксембург (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:3 Италия (до 21 года) - Босния и Герцеговина (до 21 года) 1:0 Черногория (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:1 Италия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 4:2 Ирландия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:2 Италия (до 21 года) - Швеция (до 21 года) 1:1 Босния и Герцеговина (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:2 Италия (до 21 года) - Черногория (до 21 года) 1:0 Италия (до 21 года) - Люксембург (до 21 года) 3:0 Португалия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 5:3 Италия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 4:0 Испания (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:0 Чехия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:1

Результаты матчей

Швейцария (до 21 года)
Италия (до 21 года)

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Швейцария (до 21 года)
Италия (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария (до 21 года)
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Франция (до 21 года)
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Норвегия (до 21 года)
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Италия (до 21 года)
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 1 (1)
Украина (до 21 года) Кащук Алексей 1 (1)
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 1 (1)
Италия (до 21 года) Пеллегри Пьетро 1
Норвегия (до 21 года) Сейде Эмиль Конрадсен 1
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 1
Португалия (до 21 года) Араужу Томаш 1
Франция (до 21 года) Баде Луак 1
Норвегия (до 21 года) Хове Йохан 1
Англия (до 21 года) Гиббс-Уайт Морган 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария (до 21 года) - Италия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 июня 2023, осталось 2 дня 9 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 51
    Швейцария (до 21 года) 5.9% (3)
    X 21.6% (11)
    Италия (до 21 года) 72.5% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Швейцария (до 21 года)
    Ничья
    Италия (до 21 года)
    3.95
    3.50
    1.96
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Швейцария (до 21 года) - Италия (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Швейцария (до 21 года) - Италия (до 21 года)

    Исход игры
    Швейцария (до 21 года)
    5.9% (3)
    Ничья
    21.6% (11)
    Италия (до 21 года)
    72.5% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    66% (33)
    Меньше
    34% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    78% (39)
    Нет
    22% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Италия (до 21 года)
    45.1% (23)
    1:1 Ничья
    13.7% (7)
    0:2 Италия (до 21 года)
    9.8% (5)
    2:2 Ничья
    7.8% (4)
    0:1 Италия (до 21 года)
    7.8% (4)
    1:3 Италия (до 21 года)
    5.9% (3)
    2:1 Швейцария (до 21 года)
    3.9% (2)
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    Швейцария (до 21 года)
    Италия (до 21 года)
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