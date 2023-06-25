Тур: 3. Стадион: Борис Пайчадзе.
История личных встреч
Нидерланды (до 21 года)
Грузия (до 21 года)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
6
Среднее время на гол
0
15
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
7
Голов в среднем за матч
0
3.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
25
Бомбардиры внутри турнира
Нидерланды (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бробби Брайан
|1
|0.5
|Бургер Ваутер
|0
|0
Грузия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.5
|Сазонов Саба
|1
|0.5
|Гулиашвили Георгий
|1
|0.5
|Гагуа Гиорги
|1
|0.5
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
Карточки
Нидерланды (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Ван Хеке Ян-Поль
|1
|0
|Ван Эвейк Милан
|1
|0
Грузия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гулиашвили Георгий
|1
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|0
|Мамардашвили Георгий
|1
|0
|Каландадзе Александре
|1
|0
|Азаров Ираклий
|1
|0
|Хвадагиани Саба
|1
|0
|Гагуа Гиорги
|1
|0
Результаты матчей
Нидерланды (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Грузия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
4
Нидерланды (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Грузия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нидерланды (до 21 года)
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Португалия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Бельгия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:0 Чехия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Нидерланды (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0
Румыния (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:0 Бельгия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:2 Уэльс (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:1 Нидерланды (до 21 года) - Гибралтар (до 21 года) 6:0 Молдова (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:3 Нидерланды (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:0 Гибралтар (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:7 Нидерланды (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 3:1 Нидерланды (до 21 года) - Уэльс (до 21 года) 5:0 Швейцария (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 2:2 Нидерланды (до 21 года) - Молдова (до 21 года) 3:0 Нидерланды (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:2 Нидерланды (до 21 года) - Франция (до 21 года) 2:1 Нидерланды (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 6:1 Германия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1
Грузия (до 21 года)
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Грузия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 2:2 Грузия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 2:0 Грузия (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 2:0 Грузия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 1:0
Грузия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Турция (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 1:0 Португалия (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 2:0 Грузия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 3:2 Румыния (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 2:1 Грузия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 1:0 Грузия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:3 Лихтенштейн (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 0:2 Грузия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Словакия (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 3:2 Франция (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 3:2
Результаты матчей
Нидерланды (до 21 года)
Грузия (до 21 года)
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Нидерланды (до 21 года)
Грузия (до 21 года)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|3.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
- — Выход в 1/4 финала
|Испания (до 21 года)
|Гомес Серхио
|1 (2)
|Грузия (до 21 года)
|Цитаишвили Георгий
|1 (2)
|Украина (до 21 года)
|Кащук Алексей
|1 (1)
|Швейцария (до 21 года)
|Имери Кастриот
|1 (1)
|Бельгия (до 21 года)
|Кюйпер Максим
|1 (1)
|Израиль (до 21 года)
|Карзев Эден
|1 1
|Нидерланды (до 21 года)
|Тимбер Квинтен
|2
|Хорватия (до 21 года)
|Стойкович Лука
|2
|Португалия (до 21 года)
|Араужу Томаш
|1
|Франция (до 21 года)
|Баде Луак
|1
Прогнозы на матч Нидерланды (до 21 года) - Грузия (до 21 года)
Исход игры
Нидерланды (до 21 года)
92% (46)
Ничья
6% (3)
Грузия (до 21 года)
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.94% (23)
Меньше
53.06% (26)
Обе команды забьют
Да
44.9% (22)
Нет
55.1% (27)
Популярный счёт
2:0 Нидерланды (до 21 года)
38% (19)
2:1 Нидерланды (до 21 года)
26% (13)
3:1 Нидерланды (до 21 года)
12% (6)
1:0 Нидерланды (до 21 года)
8% (4)
3:0 Нидерланды (до 21 года)
8% (4)
1:1 Ничья
6% (3)
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