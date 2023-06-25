Португалия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года)

Бельгия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года)

Чехия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года)

Нидерланды (до 21 года) - Норвегия (до 21 года)

27.09.2022

Румыния (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года)

0:0

23.09.2022

Бельгия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года)

1:2

11.06.2022

Уэльс (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года)

0:1

07.06.2022

Нидерланды (до 21 года) - Гибралтар (до 21 года)

6:0

03.06.2022

Молдова (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года)

0:3

29.03.2022

Нидерланды (до 21 года) - Швейцария (до 21 года)

2:0

25.03.2022

Болгария (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года)

0:0

15.11.2021

Гибралтар (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года)

0:7

12.11.2021

Нидерланды (до 21 года) - Болгария (до 21 года)

3:1

12.10.2021

Нидерланды (до 21 года) - Уэльс (до 21 года)

5:0

08.10.2021

Швейцария (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года)

2:2

07.09.2021

Нидерланды (до 21 года) - Молдова (до 21 года)

3:0

03.06.2021

Нидерланды (до 21 года) - Германия (до 21 года)

1:2

31.05.2021

Нидерланды (до 21 года) - Франция (до 21 года)

2:1

30.03.2021

Нидерланды (до 21 года) - Венгрия (до 21 года)

6:1

27.03.2021

Германия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года)

1:1