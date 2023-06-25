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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 3. Стадион: .
Нидерланды (до 21 года)
 
Позже
Грузия (до 21 года)
Прогнозы 50
Нидерланды (до 21 года) 92% (46)
X 6% (3)
Грузия (до 21 года) 2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нидерланды (до 21 года)
Ничья
Грузия (до 21 года)
1.75
3.80
4.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Нидерланды (до 21 года)
Грузия (до 21 года)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е(2Г
0:1
Е(2Г
0:6

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
6

Среднее время на гол

0
15

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
3.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
25

Бомбардиры внутри турнира

Нидерланды (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 1 0.5
Бургер Ваутер 0 0
Грузия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цитаишвили Георгий 1 0.5
Сазонов Саба 1 0.5
Гулиашвили Георгий 1 0.5
Гагуа Гиорги 1 0.5
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Азаров Ираклий 0 0

Карточки

Нидерланды (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимбер Квинтен 2 0
Бургер Ваутер 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Ван Хеке Ян-Поль 1 0
Ван Эвейк Милан 1 0
Грузия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гулиашвили Георгий 1 0
Гочолеишвили Гиорги 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Каландадзе Александре 1 0
Азаров Ираклий 1 0
Хвадагиани Саба 1 0
Гагуа Гиорги 1 0

Результаты матчей

Нидерланды (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Грузия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4
Нидерланды (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Грузия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нидерланды (до 21 года)
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Португалия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Бельгия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:0 Чехия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Нидерланды (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0
Румыния (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:0 Бельгия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:2 Уэльс (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:1 Нидерланды (до 21 года) - Гибралтар (до 21 года) 6:0 Молдова (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:3 Нидерланды (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:0 Гибралтар (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:7 Нидерланды (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 3:1 Нидерланды (до 21 года) - Уэльс (до 21 года) 5:0 Швейцария (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 2:2 Нидерланды (до 21 года) - Молдова (до 21 года) 3:0 Нидерланды (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:2 Нидерланды (до 21 года) - Франция (до 21 года) 2:1 Нидерланды (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 6:1 Германия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1
Грузия (до 21 года)
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Грузия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 2:2 Грузия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 2:0 Грузия (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 2:0 Грузия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 1:0
Грузия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Турция (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 1:0 Португалия (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 2:0 Грузия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 3:2 Румыния (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 2:1 Грузия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 1:0 Грузия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:3 Лихтенштейн (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 0:2 Грузия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Словакия (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 3:2 Франция (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 3:2

Результаты матчей

Нидерланды (до 21 года)
Грузия (до 21 года)

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Нидерланды (до 21 года)
Грузия (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия (до 21 года)
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Нидерланды (до 21 года)
 2 0 2 0 1 - 1 2
3.
Бельгия (до 21 года)
 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Португалия (до 21 года)
 2 0 1 1 1 - 3 1
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 1 (2)
Грузия (до 21 года) Цитаишвили Георгий 1 (2)
Украина (до 21 года) Кащук Алексей 1 (1)
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 1 (1)
Бельгия (до 21 года) Кюйпер Максим 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 1
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 2
Хорватия (до 21 года) Стойкович Лука 2
Португалия (до 21 года) Араужу Томаш 1
Франция (до 21 года) Баде Луак 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нидерланды (до 21 года) - Грузия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июня 2023, осталось 2 дня 9 часов 54 минуты.



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    • Прогнозы 50
    Нидерланды (до 21 года) 92% (46)
    X 6% (3)
    Грузия (до 21 года) 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нидерланды (до 21 года)
    Ничья
    Грузия (до 21 года)
    1.75
    3.80
    4.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Нидерланды (до 21 года) - Грузия (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Нидерланды (до 21 года) - Грузия (до 21 года)

    Исход игры
    Нидерланды (до 21 года)
    92% (46)
    Ничья
    6% (3)
    Грузия (до 21 года)
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.94% (23)
    Меньше
    53.06% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    44.9% (22)
    Нет
    55.1% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Нидерланды (до 21 года)
    38% (19)
    2:1 Нидерланды (до 21 года)
    26% (13)
    3:1 Нидерланды (до 21 года)
    12% (6)
    1:0 Нидерланды (до 21 года)
    8% (4)
    3:0 Нидерланды (до 21 года)
    8% (4)
    1:1 Ничья
    6% (3)
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    Нидерланды (до 21 года)
    Грузия (до 21 года)
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