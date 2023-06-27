Первый тайм

23' Судя по повтору, фола на самом деле не было, а Нещерет просто сам рукой двинул себе мячом в ногу - соперник против него не фолил. Но система VAR на турнире заработает только с плей-офф.

22' Нещерет забрал мяч после прострела с левого фланга, после чего не сумел нормально ввести мяч в игру, а подобравший игровой снаряд Камелло отправил его в пустые ворота. Судья решил взятие ворот не фиксировать, увидев фол.

21' Брагару открывался в свободной зоне на левом фланге под длинный заброс от Нещерета, но вратарь всё-таки запоздал с запуском мяча, так что зафиксировано положение "вне игры".

20' Орос в середине поля попытался обокрасть Желизко, но последний очень уверенно сработал корпусом, так что испанцу удалось только нарушить правила.

19' Лях по правому краю совершил прорыв, вошёл в штрафную площадку и от лицевой линии выполнял прострел в центр штрафной площади, но мяч сумел выбить в поле один из испанцев.

18' Совсем без мяча в последние минуты играет сборная Испания. Сейчас украинцы катают тики-таку, заставляя соперников бегать по всей ширине поля и тратить силы.