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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Румсас Донатас
Испания (до 21 года)
0:0
Первый тайм: 23'
Украина (до 21 года)
0'
7' Желтая карточка
Крыськив Дмитрий

Ход матча

7'
 
Крыськив Дмитрий

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 135
Испания (до 21 года) 82.2% (111)
X 11.1% (15)
Украина (до 21 года) 6.7% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Испания (до 21 года)
Ничья
Украина (до 21 года)
1.60
4.20
6.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Агирреcабала
Хулен
12
Мартинес
Арнау
4
Гильямон
Уго
15
Хила
Марио
20
Санчес
Мануэль
22
Бернабе
Адриан
8
Сансет
Ойян
11
Барренечеа
Андер
19
Орос
Аймар
7
Рикельме
Родриго
21
Камелло
Серхио
1
Нещерет
Руслан
13
Лях
Ростислав
8
Салюк
Владимир
3
Сирота
Александр
2
Вивчаренко
Константин
5
Желизко
Иван
14
Назаренко
Александр
19
Очеретько
Олег
18
Крыськив
Дмитрий
15
Брагару
Максим
7
Вьюнник
Богдан
Испания (до 21 года)
4-2-3-1
Украина (до 21 года)
4-1-4-1

История личных встреч

Испания (до 21 года)
Украина (до 21 года)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Испания (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомес Серхио 1 0.33
Руис Абель 1 0.33
Миранда Хуан 1 0.33
Баэна Алехандро 1 0.33
Гомес Виктор 0 0
Украина (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кащук Алексей 1 0.33
Сикан Даниил 1 0.33
Бондаренко Артём 0 0

Карточки

Испания (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 1 0
Пачеко Хон 1 0
Украина (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванат Владислав 0 1
Крыськив Дмитрий 1 0

Результаты матчей

Испания (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Украина (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Испания (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Украина (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2
Испания (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Украина (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Испания (до 21 года)
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:0 Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:3 Франция (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:0 Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2
Испания (до 21 года) - Япония (до 21 года) 2:0 Испания (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:4 Испания (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 7:1 Северная Ирландия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:6 Словакия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 2:3 Испания (до 21 года) - Литва (до 21 года) 8:0 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Мальта (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:5 Испания (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 3:0 Испания (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:2 Литва (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:2 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Испания (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:1 Испания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 2:0
Украина (до 21 года)
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Румыния (до 21 года) - Украина (до 21 года) 0:1 Украина (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:0 Украина (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 2:2 Украина (до 21 года) - Kuwait U21 2:0
Италия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 3:1 Украина (до 21 года) - Дания (до 21 года) 3:2 Грузия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Словакия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 3:2 Армения (до 21 года) - Украина (до 21 года) 0:2 Украина (до 21 года) - Франция (до 21 года) 3:3 Украина (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 4:0 Фарерские острова (до 21 года) - Украина (до 21 года) 0:4 Украина (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 2:1 Северная Македония (до 21 года) - Украина (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 1:0 Франция (до 21 года) - Украина (до 21 года) 5:0 Украина (до 21 года) - Армения (до 21 года) 2:1 Сербия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 0:1

Результаты матчей

Испания (до 21 года)
Украина (до 21 года)

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Испания (до 21 года)
Украина (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (до 21 года)
 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Украина (до 21 года)
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Хорватия (до 21 года)
 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
4.
Румыния (до 21 года)
 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 2 (1)
Англия (до 21 года) Смит-Роу Эмил 2
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 1 (2)
Грузия (до 21 года) Цитаишвили Георгий 1 (2)
Украина (до 21 года) Кащук Алексей 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 1
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 2
Франция (до 21 года) Адли Амин 2
Бельгия (до 21 года) Де Винтер Кони 2
Хорватия (до 21 года) Стойкович Лука 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Видеоповтор
    23'
    Судя по повтору, фола на самом деле не было, а Нещерет просто сам рукой двинул себе мячом в ногу - соперник против него не фолил. Но система VAR на турнире заработает только с плей-офф.
  • Судья
    22'
    Нещерет забрал мяч после прострела с левого фланга, после чего не сумел нормально ввести мяч в игру, а подобравший игровой снаряд Камелло отправил его в пустые ворота. Судья решил взятие ворот не фиксировать, увидев фол.
  • Офсайд
    21'
    Брагару открывался в свободной зоне на левом фланге под длинный заброс от Нещерета, но вратарь всё-таки запоздал с запуском мяча, так что зафиксировано положение "вне игры".
  • Фол, нарушение
    20'
    Орос в середине поля попытался обокрасть Желизко, но последний очень уверенно сработал корпусом, так что испанцу удалось только нарушить правила.
  • 19'
    Лях по правому краю совершил прорыв, вошёл в штрафную площадку и от лицевой линии выполнял прострел в центр штрафной площади, но мяч сумел выбить в поле один из испанцев.
  • 18'
    Совсем без мяча в последние минуты играет сборная Испания. Сейчас украинцы катают тики-таку, заставляя соперников бегать по всей ширине поля и тратить силы.
  • 17'
    Брагару с левого фланга сместился в центр и плотно пробивал по воротам с правой ноги, но мяч на себя принял Гильямон - мяч срикошетил за боковую линию.
  • Угловой
    16'
    Свой первый угловой на правом фланге заработали украинцы, однако никаких дивидендов из него для себя извлечь не смогли - мяч выбит обороняющимися в центральную зону.
  • 15'
    Назаренко на правом фланге атаки красиво обыграл одного соперника, после чего выполнял прострельную передачу вдоль ворот, но центральные защитники сборной Испании сработали надёжно.
  • 14'
    Испанцы сейчас всем составом опустились на свою треть поля, просто держа позиционную оборону. Видно, что команда Санти Дении побаивается своего соперника.
  • 13'
    Достаточно уверенно в своих владениях действует Нещерет. Несмотря на то, что место Трубина в основном составе ни у кого не вызывает сомнений, видим, что дублёр у него также в полном порядке.
  • 12'
    Агирреcабала получил пас от защитника, после чего вратаря едва не запрессинговал Вьюнник, но Хулен всё-таки успел вынести мяч к центральной линии поля.
  • Угловой
    11'
    Первый угловой в матче на левом фланге заработали испанцы. Подача последовала на ближнюю штангу на Гильямона, который головой пробил по воротам, но мяч полетел над целью.
  • Опасный момент
    10'
    Украинцы ответили своей быстрой атакой по центральной оси, в ходе которой следовал пас в штрафную площадку на Вьюнника, но тому в последний момент в подкате помешал пробить Хила.
  • 9'
    Видно, что Руслан Ротань раздражён после предыдущего эпизода. Фактически подарила его команда гол сопернику, но каким-то чудом избежала взятия ворот.
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    • Опасный момент
      8'
      ОПАСНО! Ужасный провал в обороне допустили украинцы - Желизко вывел Камелло на рандеву с Нещеретом, но испанский нападающий не сумел реализовать этот супершанс для себя.
    • Желтая карточка
      7'
      Правым краем испанцы разогнали свою контратаку с прострельной передачей низом в штрафную площадку, но мяч в аут сумел выбить Сирота. Крыськив после этого получил первую жёлтую карточку в матче.
    • 6'
      Спокойно украинцы катают сейчас мяч поперёк поля, но им не позволяют приблизиться к воротам Агирреcабалы на ударную дистанцию.
    • 5'
      Обе команды не стремятся демонстрировать интенсивный футбол на первых минутах встречи. Думаю, что большая часть матча будет проходить в подобном ключе. Не стоит исключать тот вариант, что встреча вовсе завершится без голов.
    • 4'
      Заброс на правый край штрафной площади номинальных гостей следовал, но там Нещерет очень уверенно сработал на выходе, забрав мяч.
    • 3'
      Рикельме на левом фланге атаки отобрал мяч у Салюка, после чего пошёл в обыгрыш, но смог заработать только аут.
    • 2'
      Обе команды выпустили экспериментальные составы на эту игру, так как уже гарантировали себе выход в 1/4 финала. Осталось только определиться, кто пойдёт с первого места. В этом плане испанцы являются фаворитами, так как их устроит даже ничья.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Giulesti-Valentin Stanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Испания (до 21 года) 0:0 Украина (до 21 года)

    Исход игры
    Испания (до 21 года)
    82.5% (113)
    Ничья
    10.9% (15)
    Украина (до 21 года)
    6.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.28% (65)
    Меньше
    46.72% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    52.46% (64)
    Нет
    47.54% (58)
    Популярный счёт
    2:1 Испания (до 21 года)
    24.8% (34)
    2:0 Испания (до 21 года)
    17.5% (24)
    1:0 Испания (до 21 года)
    17.5% (24)
    3:1 Испания (до 21 года)
    9.5% (13)
    1:1 Ничья
    5.8% (8)
    3:0 Испания (до 21 года)
    5.8% (8)
    2:3 Украина (до 21 года)
    3.6% (5)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
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    Испания (до 21 года)
    Украина (до 21 года)
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