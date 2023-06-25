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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 3. Стадион: .
Испания (до 21 года)
 
Позже
Украина (до 21 года)
Прогнозы 45
Испания (до 21 года) 88.9% (40)
X 6.7% (3)
Украина (до 21 года) 4.4% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Испания (до 21 года)
Ничья
Украина (до 21 года)
1.74
3.85
4.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Испания (до 21 года)
Украина (до 21 года)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Испания (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомес Серхио 1 0.5
Руис Абель 1 0.5
Миранда Хуан 1 0.5
Баэна Алехандро 1 0.5
Гомес Виктор 0 0
Украина (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кащук Алексей 1 0.5
Сикан Даниил 1 0.5
Бондаренко Артём 0 0

Карточки

Испания (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 1 0
Пачеко Хон 1 0
Украина (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванат Владислав 0 1

Результаты матчей

Испания (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Украина (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Испания (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Украина (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2
Испания (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Украина (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Испания (до 21 года)
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:0 Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:3 Франция (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:0 Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2
Испания (до 21 года) - Япония (до 21 года) 2:0 Испания (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:4 Испания (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 7:1 Северная Ирландия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:6 Словакия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 2:3 Испания (до 21 года) - Литва (до 21 года) 8:0 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Мальта (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:5 Испания (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 3:0 Испания (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:2 Литва (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:2 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Испания (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:1 Испания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 2:0
Украина (до 21 года)
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Румыния (до 21 года) - Украина (до 21 года) 0:1 Украина (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:0 Украина (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 2:2 Украина (до 21 года) - Kuwait U21 2:0
Италия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 3:1 Украина (до 21 года) - Дания (до 21 года) 3:2 Грузия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Словакия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 3:2 Армения (до 21 года) - Украина (до 21 года) 0:2 Украина (до 21 года) - Франция (до 21 года) 3:3 Украина (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 4:0 Фарерские острова (до 21 года) - Украина (до 21 года) 0:4 Украина (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 2:1 Северная Македония (до 21 года) - Украина (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 1:0 Франция (до 21 года) - Украина (до 21 года) 5:0 Украина (до 21 года) - Армения (до 21 года) 2:1 Сербия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 0:1

Результаты матчей

Испания (до 21 года)
Украина (до 21 года)

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Испания (до 21 года)
Украина (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (до 21 года)
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Украина (до 21 года)
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Хорватия (до 21 года)
 2 0 0 2 0 - 3 0
4.
Румыния (до 21 года)
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 1 (2)
Грузия (до 21 года) Цитаишвили Георгий 1 (2)
Украина (до 21 года) Кащук Алексей 1 (1)
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 1 (1)
Бельгия (до 21 года) Кюйпер Максим 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 1
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 2
Хорватия (до 21 года) Стойкович Лука 2
Португалия (до 21 года) Араужу Томаш 1
Франция (до 21 года) Баде Луак 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Испания (до 21 года) - Украина (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июня 2023, осталось 2 дня 12 часов 39 минут.



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    • Прогнозы 45
    Испания (до 21 года) 88.9% (40)
    X 6.7% (3)
    Украина (до 21 года) 4.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Испания (до 21 года)
    Ничья
    Украина (до 21 года)
    1.74
    3.85
    4.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Испания (до 21 года) - Украина (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Испания (до 21 года) - Украина (до 21 года)

    Исход игры
    Испания (до 21 года)
    88.9% (40)
    Ничья
    6.7% (3)
    Украина (до 21 года)
    4.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.82% (25)
    Меньше
    43.18% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    52.27% (23)
    Нет
    47.73% (21)
    Популярный счёт
    2:0 Испания (до 21 года)
    26.7% (12)
    2:1 Испания (до 21 года)
    26.7% (12)
    3:1 Испания (до 21 года)
    15.6% (7)
    3:0 Испания (до 21 года)
    11.1% (5)
    1:0 Испания (до 21 года)
    8.9% (4)
    1:1 Ничья
    6.7% (3)
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    Испания (до 21 года)
    Украина (до 21 года)
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