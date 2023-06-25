Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года)

Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года)

Франция (до 21 года) - Испания (до 21 года)

Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года)

18.11.2022

Испания (до 21 года) - Япония (до 21 года)

2:0

27.09.2022

Испания (до 21 года) - Норвегия (до 21 года)

3:0

23.09.2022

Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года)

1:4

07.06.2022

Испания (до 21 года) - Мальта (до 21 года)

7:1

03.06.2022

Северная Ирландия (до 21 года) - Испания (до 21 года)

0:6

29.03.2022

Словакия (до 21 года) - Испания (до 21 года)

2:3

25.03.2022

Испания (до 21 года) - Литва (до 21 года)

8:0

16.11.2021

Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года)

1:0

12.11.2021

Мальта (до 21 года) - Испания (до 21 года)

0:5

12.10.2021

Испания (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года)

3:0

08.10.2021

Испания (до 21 года) - Словакия (до 21 года)

3:2

07.09.2021

Литва (до 21 года) - Испания (до 21 года)

0:2

03.09.2021

Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года)

4:1

03.06.2021

Испания (до 21 года) - Португалия (до 21 года)

0:1

31.05.2021

Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года)

2:1

30.03.2021

Испания (до 21 года) - Чехия (до 21 года)

2:0