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ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Хорватия (до 21 года)
0:0
Первый тайм: 23'
Румыния (до 21 года)
0'
21' Желтая карточка
Ходжа Велдин

Ход матча

21'
Ходжа Велдин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 129
Хорватия (до 21 года) 79.8% (103)
X 13.2% (17)
Румыния (до 21 года) 7% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хорватия (до 21 года)
Ничья
Румыния (до 21 года)
2.19
3.55
3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Пандур
Ивор
2
Сигур
Нико
6
Франич
Бартол
15
Перкович
Мауро
16
Кризманич
Крешимир
13
Фриган
Матия
21
Ходжа
Велдин
19
Булат
Марко
18
Видович
Габриэль
10
Батурина
Мартин
20
Бельо
Дион
Дрене
1
Тарновану
Стефан
2
Пантя
Александру
4
Раковитан
Богдан
14
Дикан
Виктор
3
Тичу
Валентин
Константин
5
Ликсандру
Михай
6
Албу
Константин
11
Ишфан
Александру
19
Мунтяну
Луис
18
Попеску
Октавиан
9
Маркович
Йован
Хорватия (до 21 года)
4-4-2
Румыния (до 21 года)
4-2-3-1

История личных встреч

Хорватия (до 21 года)
Румыния (до 21 года)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е(2Г
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Румыния (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Хорватия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойкович Лука 2 0
Шего Мишель 1 0
Фриган Матия 1 0
Качавенда Лукас 1 0
Румыния (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Албу Константин 1 0
Петрила Клаудиу 1 0
Раковитан Богдан 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Ликсандру Михай 1 0
Дикан Виктор 1 0
Тичу Валентин Константин 1 0

Результаты матчей

Хорватия (до 21 года)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Румыния (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

0
0
Хорватия (до 21 года)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Румыния (до 21 года)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хорватия (до 21 года)
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:0 Украина (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:0 Англия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:2 Хорватия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:0
Хорватия (до 21 года) - Австрия (до 21 года) 1:1 Польша (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:3 Дания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:1 Хорватия (до 21 года) - Дания (до 21 года) 2:1 Эстония (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 0:4 Норвегия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 3:2 Хорватия (до 21 года) - Финляндия (до 21 года) 2:3 Хорватия (до 21 года) - Австрия (до 21 года) 0:0 Австрия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:3 Хорватия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 2:0 Азербайджан (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:5 Хорватия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:2 Финляндия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 0:2 Хорватия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 2:0 Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:1 Хорватия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2
Румыния (до 21 года)
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Румыния (до 21 года) - Украина (до 21 года) 0:1 Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:3 Румыния (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:2
Румыния (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:4 Словакия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 4:3 Грузия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 2:0 Марокко (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 2:2 Румыния (до 21 года) - Финляндия (до 21 года) 2:1 Италия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 4:2 Румыния (до 21 года) - Мексика (до 21 года) 1:3 Румыния (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 1:1 Германия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 1:2 Румыния (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Румыния (до 21 года) - Дания (до 21 года) 1:1 Румыния (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 4:1 Украина (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 1:0 Мальта (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 0:3

Результаты матчей

Хорватия (до 21 года)
Румыния (до 21 года)

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Хорватия (до 21 года)
Румыния (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (до 21 года)
 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Украина (до 21 года)
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Хорватия (до 21 года)
 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
4.
Румыния (до 21 года)
 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 2 (1)
Англия (до 21 года) Смит-Роу Эмил 2
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 1 (2)
Грузия (до 21 года) Цитаишвили Георгий 1 (2)
Украина (до 21 года) Кащук Алексей 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 1
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 2
Франция (до 21 года) Адли Амин 2
Бельгия (до 21 года) Де Винтер Кони 2
Хорватия (до 21 года) Стойкович Лука 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    23'
    Попеску после передачи Мунтяну оказался один перед воротами соперника и пробил в дальний угол метров с шести, однако Пандур продемонстрировал чудеса реакции, выручив свою команду!
  • 22'
    Сигур поддержал атаку своей команды и сильно навесил с правого края штрафной - на этот мяч никто не успел.
  • Желтая карточка
    21'
    Ходжа получает желтую карточку за срыв перспективной атаки, которую разгонял Мунтяну.
  • 19'
    Мунтяну на левом фланге атаки уверенно разобрался с соперником, вошел в штрафную и пробил в ближний угол - Пандур поймал мяч намертво.
  • 17'
    Напомним, что 4 года назад команды встречались на групповом этапе молодежного Евро, тогда Румыния победила 4:1 и выиграла группу, но в полуфинале уступила сборной Германии.
  • 16'
    Еще одна атака хорватской сборной завершается высокой подачей Фригана с правого фланга - партнерам до мяча добраться не удается.
  • 15'
    Первый удар в створ случился на исходе четверти часа игры - Бельо получил мяч на левом краю штрафной и пробил низом в ближний угол, но Тарновану справился уверенно.
  • 13'
    Всё-таки постепенно обозначается преимущество сборной Хорватии, наверняка "шашечные" планируют сегодня владеть мячом больше соперника.
  • 12'
    Пока довольно много суеты в действиях обеих команд, несмотря на отсутствие турнирной мотивации, раскрепоститься и показать лучшие качества им пока не удается.
  • 10'
    Фриган на широком шаге вошел в штрафную румын и с правого края исполнил прострел в центр, который удалось прервать обороне хозяев турнира.
  • 8'
    Напомним, что команды никаких турнирных задач в этой группе уже не решают, проиграли и хорваты, и румыны оба своих матча, позволив Испании и Украине шагнуть в плей-офф.
  • Офсайд
    6'
    Бельо после скидки партнера головой имел шанс ворваться в штрафную площадь хозяев, однако арбитры определили у хорвата офсайд.
  • 4'
    Мунтяну завершает быструю атаку сборной Румынии попыткой дальнего удара, однако на пути мяча своевременно возникает Кризманич.
  • Угловой
    3'
    Угловой на левом фланге заработали хорваты, однако навес в исполнении Батурины получился не самым точным.
  • 2'
    Первая атака хозяев завершается подачей с правого фланга - Пандур забирает мяч на выходе.
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    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 23'
      Румыния (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Пантя Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Xорватия (до21) пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      21'
      Велдин Ходза совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Велдин Ходза из команды Xорватия (до21) поставил подножку. Пострадал Луи Мунтяну
    • Фол, нарушение
      20'
      Франич Бартол наказан за толчок Луи Мунтяну
    • 20'
      Контроль мяча: Xорватия (до21): 51%, Румыния (до 21 года): 49%.
    • 19'
      Хорошую попытку сделал Луи Мунтяну. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 19'
      Румыния (до 21 года) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Mauro Perkovic ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Тичу Валентин Константин выиграл воздушное противоборство у Сигур Нико.
    • 18'
      Тичу Валентин Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Xорватия (до21) контролирует мяч.
    • 16'
      Xорватия (до21) пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Xорватия (до21): 49%, Румыния (до 21 года): 51%.
    • 15'
      Хорошую попытку сделал Бельо Дион Дрене. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 14'
      Xорватия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Дикан Виктор из команды Румыния (до 21 года) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Xорватия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Xорватия (до21) контролирует мяч.
    • 12'
      Gabriel Vidovic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Xорватия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Румыния (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Дикан Виктор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Xорватия (до21) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Контроль мяча: Xорватия (до21): 44%, Румыния (до 21 года): 56%.
    • 10'
      Marko Bulat из команды Xорватия (до21) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Xорватия (до21) пытается что-то создать.
    • 9'
      Тичу Валентин Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      8'
      Constantin Albu из команды Румыния (до 21 года) заходит слишком далеко, он валит Бельо Дион Дрене.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Xорватия (до21)
    • 7'
      Румыния (до 21 года) пытается что-то создать.
    • Офсайд
      7'
      Marko Bulat из команды Xорватия (до21) в офсайде
    • Офсайд
      6'
      Бельо Дион Дрене из команды Xорватия (до21) в офсайде
    • 6'
      Xорватия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Xорватия (до21) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Xорватия (до21): 26%, Румыния (до 21 года): 74%.
    • 4'
      Румыния (до 21 года) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Kresimir Krizmanic успешно блокирует удар.
    • 4'
      Луи Мунтяну нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      Маркович Йован из команды Румыния (до 21 года) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      3'
      Батурина Мартин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Богдан Раковитан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Xорватия (до21) пытается что-то создать.
    • 3'
      Румыния (до 21 года) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Румыния (до 21 года) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Румыния (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Румыния (до 21 года) начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Steaua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хорватия (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года)

    Исход игры
    Хорватия (до 21 года)
    79.2% (103)
    Ничья
    13.8% (18)
    Румыния (до 21 года)
    6.9% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.78% (60)
    Меньше
    51.22% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    58.54% (72)
    Нет
    41.46% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Хорватия (до 21 года)
    32.3% (42)
    1:0 Хорватия (до 21 года)
    23.1% (30)
    2:0 Хорватия (до 21 года)
    15.4% (20)
    1:1 Ничья
    9.2% (12)
    2:3 Румыния (до 21 года)
    4.6% (6)
    3:1 Хорватия (до 21 года)
    3.8% (5)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    1:2 Румыния (до 21 года)
    1.5% (2)
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