Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года)

Украина (до 21 года) - Хорватия (до 21 года)

Англия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года)

Хорватия (до 21 года) - Израиль (до 21 года)

21.11.2022

Хорватия (до 21 года) - Австрия (до 21 года)

1:1

17.11.2022

Польша (до 21 года) - Хорватия (до 21 года)

1:3

27.09.2022

Дания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года)

2:1

23.09.2022

Хорватия (до 21 года) - Дания (до 21 года)

2:1

08.06.2022

Эстония (до 21 года) - Хорватия (до 21 года)

0:4

03.06.2022

Норвегия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года)

3:2

29.03.2022

Хорватия (до 21 года) - Финляндия (до 21 года)

2:3

25.03.2022

Хорватия (до 21 года) - Австрия (до 21 года)

0:0

16.11.2021

Австрия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года)

1:3

11.11.2021

Хорватия (до 21 года) - Эстония (до 21 года)

2:0

12.10.2021

Азербайджан (до 21 года) - Хорватия (до 21 года)

1:5

08.10.2021

Хорватия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года)

3:2

07.09.2021

Финляндия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года)

0:2

02.09.2021

Хорватия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года)

2:0

31.05.2021

Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года)

2:1

31.03.2021

Хорватия (до 21 года) - Англия (до 21 года)

1:2