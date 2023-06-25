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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 3. Стадион: .
Хорватия (до 21 года)
 
Позже
Румыния (до 21 года)
Прогнозы 45
Хорватия (до 21 года) 86.7% (39)
X 13.3% (6)
Румыния (до 21 года) 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хорватия (до 21 года)
Ничья
Румыния (до 21 года)
2.40
3.40
2.95
Все Коэффициенты

История личных встреч

Хорватия (до 21 года)
Румыния (до 21 года)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е(2Г
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Румыния (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Хорватия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойкович Лука 2 0
Шего Мишель 1 0
Фриган Матия 1 0
Качавенда Лукас 1 0
Румыния (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Албу Константин 1 0
Петрила Клаудиу 1 0
Раковитан Богдан 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Ликсандру Михай 1 0
Дикан Виктор 1 0
Тичу Валентин Константин 1 0

Результаты матчей

Хорватия (до 21 года)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Румыния (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

0
0
Хорватия (до 21 года)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Румыния (до 21 года)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хорватия (до 21 года)
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:0 Украина (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:0 Англия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:2 Хорватия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:0
Хорватия (до 21 года) - Австрия (до 21 года) 1:1 Польша (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:3 Дания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:1 Хорватия (до 21 года) - Дания (до 21 года) 2:1 Эстония (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 0:4 Норвегия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 3:2 Хорватия (до 21 года) - Финляндия (до 21 года) 2:3 Хорватия (до 21 года) - Австрия (до 21 года) 0:0 Австрия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:3 Хорватия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 2:0 Азербайджан (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:5 Хорватия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:2 Финляндия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 0:2 Хорватия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 2:0 Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:1 Хорватия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2
Румыния (до 21 года)
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Румыния (до 21 года) - Украина (до 21 года) 0:1 Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:3 Румыния (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:2
Румыния (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:4 Словакия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 4:3 Грузия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 2:0 Марокко (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 2:2 Румыния (до 21 года) - Финляндия (до 21 года) 2:1 Италия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 4:2 Румыния (до 21 года) - Мексика (до 21 года) 1:3 Румыния (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 1:1 Германия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 1:2 Румыния (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Румыния (до 21 года) - Дания (до 21 года) 1:1 Румыния (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 4:1 Украина (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 1:0 Мальта (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 0:3

Результаты матчей

Хорватия (до 21 года)
Румыния (до 21 года)

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Хорватия (до 21 года)
Румыния (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (до 21 года)
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Украина (до 21 года)
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Хорватия (до 21 года)
 2 0 0 2 0 - 3 0
4.
Румыния (до 21 года)
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 1 (2)
Грузия (до 21 года) Цитаишвили Георгий 1 (2)
Украина (до 21 года) Кащук Алексей 1 (1)
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 1 (1)
Бельгия (до 21 года) Кюйпер Максим 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 1
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 2
Хорватия (до 21 года) Стойкович Лука 2
Португалия (до 21 года) Араужу Томаш 1
Франция (до 21 года) Баде Луак 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июня 2023, осталось 2 дня 12 часов 39 минут.



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    • Прогнозы 45
    Хорватия (до 21 года) 86.7% (39)
    X 13.3% (6)
    Румыния (до 21 года) 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хорватия (до 21 года)
    Ничья
    Румыния (до 21 года)
    2.40
    3.40
    2.95
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Хорватия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Хорватия (до 21 года) - Румыния (до 21 года)

    Исход игры
    Хорватия (до 21 года)
    86.7% (39)
    Ничья
    13.3% (6)
    Румыния (до 21 года)
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.73% (21)
    Меньше
    52.27% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    59.09% (26)
    Нет
    40.91% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Хорватия (до 21 года)
    40% (18)
    2:0 Хорватия (до 21 года)
    35.6% (16)
    1:1 Ничья
    11.1% (5)
    3:1 Хорватия (до 21 года)
    4.4% (2)
    1:0 Хорватия (до 21 года)
    4.4% (2)
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    Румыния (до 21 года)
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