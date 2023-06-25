Тур: 3. Стадион: Стадионул Стяуа.
История личных встреч
Хорватия (до 21 года)
Румыния (до 21 года)
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Бомбардиры внутри турнира
Хорватия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Румыния (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Хорватия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойкович Лука
|2
|0
|Шего Мишель
|1
|0
|Фриган Матия
|1
|0
|Качавенда Лукас
|1
|0
Румыния (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Албу Константин
|1
|0
|Петрила Клаудиу
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Ликсандру Михай
|1
|0
|Дикан Виктор
|1
|0
|Тичу Валентин Константин
|1
|0
Результаты матчей
Хорватия (до 21 года)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Румыния (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
0
0
Хорватия (до 21 года)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Румыния (до 21 года)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хорватия (до 21 года)
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:0 Украина (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:0 Англия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:2 Хорватия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:0
Хорватия (до 21 года) - Австрия (до 21 года) 1:1 Польша (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:3 Дания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:1 Хорватия (до 21 года) - Дания (до 21 года) 2:1 Эстония (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 0:4 Норвегия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 3:2 Хорватия (до 21 года) - Финляндия (до 21 года) 2:3 Хорватия (до 21 года) - Австрия (до 21 года) 0:0 Австрия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:3 Хорватия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 2:0 Азербайджан (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:5 Хорватия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:2 Финляндия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 0:2 Хорватия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 2:0 Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:1 Хорватия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2
Румыния (до 21 года)
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Румыния (до 21 года) - Украина (до 21 года) 0:1 Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:3 Румыния (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:2
Румыния (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:4 Словакия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 4:3 Грузия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 2:0 Марокко (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 2:2 Румыния (до 21 года) - Финляндия (до 21 года) 2:1 Италия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 4:2 Румыния (до 21 года) - Мексика (до 21 года) 1:3 Румыния (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 1:1 Германия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 1:2 Румыния (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Румыния (до 21 года) - Дания (до 21 года) 1:1 Румыния (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 4:1 Украина (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 1:0 Мальта (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 0:3
Результаты матчей
Хорватия (до 21 года)
Румыния (до 21 года)
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Хорватия (до 21 года)
Румыния (до 21 года)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/4 финала
|Испания (до 21 года)
|Гомес Серхио
|1 (2)
|Грузия (до 21 года)
|Цитаишвили Георгий
|1 (2)
|Украина (до 21 года)
|Кащук Алексей
|1 (1)
|Швейцария (до 21 года)
|Имери Кастриот
|1 (1)
|Бельгия (до 21 года)
|Кюйпер Максим
|1 (1)
|Израиль (до 21 года)
|Карзев Эден
|1 1
|Нидерланды (до 21 года)
|Тимбер Квинтен
|2
|Хорватия (до 21 года)
|Стойкович Лука
|2
|Португалия (до 21 года)
|Араужу Томаш
|1
|Франция (до 21 года)
|Баде Луак
|1
Прогнозы на матч Хорватия (до 21 года) - Румыния (до 21 года)
Исход игры
Хорватия (до 21 года)
86.7% (39)
Ничья
13.3% (6)
Румыния (до 21 года)
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.73% (21)
Меньше
52.27% (23)
Обе команды забьют
Да
59.09% (26)
Нет
40.91% (18)
Популярный счёт
2:1 Хорватия (до 21 года)
40% (18)
2:0 Хорватия (до 21 года)
35.6% (16)
1:1 Ничья
11.1% (5)
3:1 Хорватия (до 21 года)
4.4% (2)
1:0 Хорватия (до 21 года)
4.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!