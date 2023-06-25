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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 3. Стадион: .
Португалия (до 21 года)
 
Позже
Бельгия (до 21 года)
Прогнозы 50
Португалия (до 21 года) 64% (32)
X 14% (7)
Бельгия (до 21 года) 22% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Португалия (до 21 года)
Ничья
Бельгия (до 21 года)
2.60
3.40
2.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Португалия (до 21 года)
Бельгия (до 21 года)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ММ
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Португалия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алмейда Андре IV 1 0.5
Нету Педру 0 0
Бельгия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюйпер Максим 1 0.5
Рамазани Ларжи 1 0.5
Вранкс Астер 0 0

Карточки

Португалия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араужу Томаш 0 1
Нету Педру 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Саму Кошта 1 0
Соуза Афонсу 1 0
Феррейра Зе 1 0
Бельгия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вертессен Йорбе 1 0
Вранкс Астер 1 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 0
Матазо Элио 1 0
Де Винтер Кони 1 0
Кейта Мандела 1 0

Результаты матчей

Португалия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бельгия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Португалия (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бельгия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Португалия (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бельгия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Португалия (до 21 года)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Португалия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 2:0 Португалия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Румыния (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:2
Португалия (до 21 года) - Япония (до 21 года) 1:2 Португалия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 5:1 Португалия (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 4:1 Португалия (до 21 года) - Греция (до 21 года) 2:1 Лихтенштейн (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:9 Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:5 Греция (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:4 Португалия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 1:1 Португалия (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 6:0 Кипр (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Исландия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года) 11:0 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:0 Германия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 5:3
Бельгия (до 21 года)
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Грузия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 2:2 Бельгия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:0 Израиль (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:2 Чехия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:0
Франция (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 2:2 Бельгия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:2 Бельгия (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 0:0 Дания (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 1:1 Шотландия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:2 Бельгия (до 21 года) - Турция (до 21 года) 2:0 Бельгия (до 21 года) - Дания (до 21 года) 1:0 Бельгия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:0 Турция (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:3 Казахстан (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 1:3 Босния и Герцеговина (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 3:2 Молдова (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 1:0 Бельгия (до 21 года) - Уэльс (до 21 года) 5:0 Бельгия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 4:1 Германия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 2:3 Бельгия (до 21 года) - Молдова (до 21 года) 4:1

Результаты матчей

Португалия (до 21 года)
Бельгия (до 21 года)

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Португалия (до 21 года)
Бельгия (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия (до 21 года)
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Нидерланды (до 21 года)
 2 0 2 0 1 - 1 2
3.
Бельгия (до 21 года)
 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Португалия (до 21 года)
 2 0 1 1 1 - 3 1
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 1 (2)
Грузия (до 21 года) Цитаишвили Георгий 1 (2)
Украина (до 21 года) Кащук Алексей 1 (1)
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 1 (1)
Бельгия (до 21 года) Кюйпер Максим 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 1
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 2
Хорватия (до 21 года) Стойкович Лука 2
Португалия (до 21 года) Араужу Томаш 1
Франция (до 21 года) Баде Луак 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Португалия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июня 2023, осталось 2 дня 9 часов 54 минуты.



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    • Прогнозы 50
    Португалия (до 21 года) 64% (32)
    X 14% (7)
    Бельгия (до 21 года) 22% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Португалия (до 21 года)
    Ничья
    Бельгия (до 21 года)
    2.60
    3.40
    2.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Португалия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Португалия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года)

    Исход игры
    Португалия (до 21 года)
    64% (32)
    Ничья
    14% (7)
    Бельгия (до 21 года)
    22% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (36)
    Меньше
    25% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (42)
    Нет
    12.5% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Португалия (до 21 года)
    46% (23)
    1:2 Бельгия (до 21 года)
    16% (8)
    1:1 Ничья
    12% (6)
    1:0 Португалия (до 21 года)
    6% (3)
    3:1 Португалия (до 21 года)
    6% (3)
    0:1 Бельгия (до 21 года)
    4% (2)
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    Португалия (до 21 года)
    Бельгия (до 21 года)
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