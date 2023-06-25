Тур: 3. Стадион: Стадион имени Михаила Месхи.
История личных встреч
Португалия (до 21 года)
Бельгия (до 21 года)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Португалия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алмейда Андре IV
|1
|0.5
|Нету Педру
|0
|0
Бельгия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кюйпер Максим
|1
|0.5
|Рамазани Ларжи
|1
|0.5
|Вранкс Астер
|0
|0
Карточки
Португалия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араужу Томаш
|0
|1
|Нету Педру
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
|Саму Кошта
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
|Феррейра Зе
|1
|0
Бельгия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вертессен Йорбе
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|0
|Матазо Элио
|1
|0
|Де Винтер Кони
|1
|0
|Кейта Мандела
|1
|0
Результаты матчей
Португалия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бельгия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Португалия (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бельгия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Португалия (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бельгия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Португалия (до 21 года)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Португалия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 2:0 Португалия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Румыния (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:2
Португалия (до 21 года) - Япония (до 21 года) 1:2 Португалия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 5:1 Португалия (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 4:1 Португалия (до 21 года) - Греция (до 21 года) 2:1 Лихтенштейн (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:9 Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:5 Греция (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:4 Португалия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 1:1 Португалия (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 6:0 Кипр (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Исландия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года) 11:0 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:0 Германия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 5:3
Бельгия (до 21 года)
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Грузия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 2:2 Бельгия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 0:0 Израиль (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:2 Чехия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:0
Франция (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 2:2 Бельгия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:2 Бельгия (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 0:0 Дания (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 1:1 Шотландия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:2 Бельгия (до 21 года) - Турция (до 21 года) 2:0 Бельгия (до 21 года) - Дания (до 21 года) 1:0 Бельгия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:0 Турция (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:3 Казахстан (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 1:3 Босния и Герцеговина (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 3:2 Молдова (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 1:0 Бельгия (до 21 года) - Уэльс (до 21 года) 5:0 Бельгия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 4:1 Германия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 2:3 Бельгия (до 21 года) - Молдова (до 21 года) 4:1
Результаты матчей
Португалия (до 21 года)
Бельгия (до 21 года)
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Португалия (до 21 года)
Бельгия (до 21 года)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|3.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
- — Выход в 1/4 финала
|Испания (до 21 года)
|Гомес Серхио
|1 (2)
|Грузия (до 21 года)
|Цитаишвили Георгий
|1 (2)
|Украина (до 21 года)
|Кащук Алексей
|1 (1)
|Швейцария (до 21 года)
|Имери Кастриот
|1 (1)
|Бельгия (до 21 года)
|Кюйпер Максим
|1 (1)
|Израиль (до 21 года)
|Карзев Эден
|1 1
|Нидерланды (до 21 года)
|Тимбер Квинтен
|2
|Хорватия (до 21 года)
|Стойкович Лука
|2
|Португалия (до 21 года)
|Араужу Томаш
|1
|Франция (до 21 года)
|Баде Луак
|1
Прогнозы на матч Португалия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года)
Исход игры
Португалия (до 21 года)
64% (32)
Ничья
14% (7)
Бельгия (до 21 года)
22% (11)
Тотал 2.5
Больше
75% (36)
Меньше
25% (12)
Обе команды забьют
Да
87.5% (42)
Нет
12.5% (6)
Популярный счёт
2:1 Португалия (до 21 года)
46% (23)
1:2 Бельгия (до 21 года)
16% (8)
1:1 Ничья
12% (6)
1:0 Португалия (до 21 года)
6% (3)
3:1 Португалия (до 21 года)
6% (3)
0:1 Бельгия (до 21 года)
4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!