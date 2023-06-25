Португалия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года)

Грузия (до 21 года) - Португалия (до 21 года)

Португалия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года)

Румыния (до 21 года) - Португалия (до 21 года)

22.11.2022

Португалия (до 21 года) - Япония (до 21 года)

1:2

18.11.2022

Португалия (до 21 года) - Чехия (до 21 года)

5:1

24.09.2022

Португалия (до 21 года) - Грузия (до 21 года)

4:1

11.06.2022

Португалия (до 21 года) - Греция (до 21 года)

2:1

07.06.2022

Лихтенштейн (до 21 года) - Португалия (до 21 года)

0:9

04.06.2022

Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года)

1:5

29.03.2022

Греция (до 21 года) - Португалия (до 21 года)

0:4

25.03.2022

Португалия (до 21 года) - Исландия (до 21 года)

1:1

16.11.2021

Португалия (до 21 года) - Кипр (до 21 года)

6:0

12.11.2021

Кипр (до 21 года) - Португалия (до 21 года)

0:1

12.10.2021

Исландия (до 21 года) - Португалия (до 21 года)

0:1

07.10.2021

Португалия (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года)

11:0

06.09.2021

Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

1:0

06.06.2021

Германия (до 21 года) - Португалия (до 21 года)

1:0

03.06.2021

Испания (до 21 года) - Португалия (до 21 года)

0:1

31.05.2021

Португалия (до 21 года) - Италия (до 21 года)

5:3