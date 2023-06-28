Англия (до 21 года) - Израиль (до 21 года)

Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года)

Израиль (до 21 года) - Бельгия (до 21 года)

Швейцария (до 21 года) - Израиль (до 21 года)

23.03.2023

Хорватия (до 21 года) - Израиль (до 21 года)

0:0

19.11.2022

Украина (до 21 года) - Израиль (до 21 года)

1:1

16.11.2022

Грузия (до 21 года) - Израиль (до 21 года)

1:2

27.09.2022

Израиль (до 21 года) - Ирландия (до 21 года)

0:0

23.09.2022

Ирландия (до 21 года) - Израиль (до 21 года)

1:1

07.06.2022

Израиль (до 21 года) - Сан-Марино (до 21 года)

2:0

02.06.2022

Латвия (до 21 года) - Израиль (до 21 года)

1:0

29.03.2022

Израиль (до 21 года) - Германия (до 21 года)

0:1

24.03.2022

Израиль (до 21 года) - Польша (до 21 года)

2:2

16.11.2021

Израиль (до 21 года) - Венгрия (до 21 года)

3:0

11.11.2021

Сан-Марино (до 21 года) - Израиль (до 21 года)

0:4

12.10.2021

Израиль (до 21 года) - Латвия (до 21 года)

2:1

07.10.2021

Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года)

3:2

07.09.2021

Польша (до 21 года) - Израиль (до 21 года)

1:2

02.09.2021

Венгрия (до 21 года) - Израиль (до 21 года)

1:2

17.11.2020

Испания (до 21 года) - Израиль (до 21 года)

3:0