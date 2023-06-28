Тур: 3. Стадион: имени Рамаза Шенгелия. Главный судья: Струкан Дуйе
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
21
Лемкин
Став
10
Глух
Оскар
15
Азулай
Эйтан
12
Ревиво
Рой
11
Тургеман
Дор
22
Калоч
Филип
18
Пех
Давид
20
Жамбурек
Ян
14
Фила
Даниэль
10
Карабец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Лемкин СтавЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Глух ОскарПолузащитник
-
15 Азулай ЭйтанПолузащитник
-
12 Ревиво РойПолузащитник
- Нападающий
-
11 Тургеман ДорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
-
13 Халаили АнанПолузащитник
-
14 Билу ОзПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лейоус ГишамПолузащитник
-
22 Хаяй ИлайПолузащитник
-
17 Преда Аяно
-
Главный тренер: Лузон Гай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Калоч ФилипПолузащитник
-
18 Пех ДавидПолузащитник
-
20 Жамбурек ЯнПолузащитник
-
14 Фила ДаниэльПолузащитник
-
10 Карабец АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Шулц ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Юрасек МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Коубек Матей
-
19 Влчек Томаш
-
Главный тренер: Сухопарек Ян
Бомбардиры внутри турнира
Израиль (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тургеман Дор
|1
|0.5
|Глух Оскар
|0
|0
Чехия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сейк Вацлав
|1
|0.5
|Витик Мартин
|1
|0.5
|Кушей Васил
|0
|0
Карточки
Израиль (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карзев Эден
|1
|1
|Перец Даниэль
|1
|0
|Коэн Гиль
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
|Ревиво Рой
|1
|0
|Хаяй Илай
|1
|0
Чехия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шулц Павел
|1
|0
|Сейк Вацлав
|1
|0
|Черв Лукаш
|1
|0
|Ярош Витезслав
|1
|0
|Карабец Адам
|1
|0
|Юрасек Матей
|1
|0
Результаты матчей
Израиль (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Чехия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
2
Израиль (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Чехия (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Израиль (до 21 года)
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Англия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:0 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Израиль (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:2 Швейцария (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:1
Хорватия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:0 Украина (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Израиль (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 0:0 Ирландия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Израиль (до 21 года) - Сан-Марино (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:0 Израиль (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:1 Израиль (до 21 года) - Польша (до 21 года) 2:2 Израиль (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 3:0 Сан-Марино (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:4 Израиль (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 2:1 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:2 Польша (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Венгрия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Испания (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:0
Чехия (до 21 года)
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Чехия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:1 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Чехия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Чехия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:0
Норвегия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 4:0 Португалия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 5:1 Чехия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 0:0 Исландия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:2 Чехия (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 7:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Андорра (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:3 Албания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:1 Словения (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:1 Англия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 3:1 Чехия (до 21 года) - Косово (до 21 года) 3:0 Косово (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:1 Чехия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 4:0 Чехия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 2:0 Словения (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:1
Результаты матчей
Израиль (до 21 года)
Чехия (до 21 года)
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Израиль (до 21 года)
Чехия (до 21 года)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
- — Выход в 1/4 финала
|Швейцария (до 21 года)
|Имери Кастриот
|2 (1)
|Испания (до 21 года)
|Руис Абель
|2
|Англия (до 21 года)
|Смит-Роу Эмил
|2
|Испания (до 21 года)
|Гомес Серхио
|1 (2)
|Грузия (до 21 года)
|Цитаишвили Георгий
|1 (2)
|Израиль (до 21 года)
|Карзев Эден
|1 1
|Нидерланды (до 21 года)
|Тимбер Квинтен
|2
|Франция (до 21 года)
|Адли Амин
|2
|Бельгия (до 21 года)
|Де Винтер Кони
|2
|Хорватия (до 21 года)
|Стойкович Лука
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Израиль (до 21 года) - Чехия (до 21 года)
Исход игры
Израиль (до 21 года)
24.1% (32)
Ничья
35.3% (47)
Чехия (до 21 года)
40.6% (54)
Тотал 2.5
Больше
45.38% (54)
Меньше
54.62% (65)
Обе команды забьют
Да
76.47% (91)
Нет
23.53% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.6% (38)
1:2 Чехия (до 21 года)
21.8% (29)
0:1 Чехия (до 21 года)
11.3% (15)
2:1 Израиль (до 21 года)
9% (12)
3:2 Израиль (до 21 года)
5.3% (7)
1:0 Израиль (до 21 года)
5.3% (7)
2:2 Ничья
3.8% (5)
0:2 Чехия (до 21 года)
2.3% (3)
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