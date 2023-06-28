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ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Струкан Дуйе
Израиль (до 21 года)
 
Позже
Чехия (до 21 года)

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 130
Израиль (до 21 года) 23.8% (31)
X 36.9% (48)
Чехия (до 21 года) 39.2% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Израиль (до 21 года)
Ничья
Чехия (до 21 года)
3.10
3.59
2.46
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Перец
Даниэль
21
Лемкин
Став
6
Гандельман
Омри
5
Коэн
Гиль
2
Жабер
Карем
7
Карзев
Эден
10
Глух
Оскар
15
Азулай
Эйтан
12
Ревиво
Рой
9
Горно
Идан
11
Тургеман
Дор
1
Ярош
Витезслав
4
Габриэль
Адам
2
Витик
Мартин
3
Хранак
Робин
6
Фукала
Михал
22
Калоч
Филип
18
Пех
Давид
20
Жамбурек
Ян
14
Фила
Даниэль
10
Карабец
Адам
7
Кушей
Васил
Израиль (до 21 года)
3-5-2
Чехия (до 21 года)
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Израиль (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тургеман Дор 1 0.5
Глух Оскар 0 0
Чехия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сейк Вацлав 1 0.5
Витик Мартин 1 0.5
Кушей Васил 0 0

Карточки

Израиль (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карзев Эден 1 1
Перец Даниэль 1 0
Коэн Гиль 1 0
Гандельман Омри 1 0
Ревиво Рой 1 0
Хаяй Илай 1 0
Чехия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шулц Павел 1 0
Сейк Вацлав 1 0
Черв Лукаш 1 0
Ярош Витезслав 1 0
Карабец Адам 1 0
Юрасек Матей 1 0

Результаты матчей

Израиль (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Чехия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
2
Израиль (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Чехия (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Израиль (до 21 года)
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Англия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:0 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Израиль (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:2 Швейцария (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:1
Хорватия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:0 Украина (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Израиль (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 0:0 Ирландия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Израиль (до 21 года) - Сан-Марино (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:0 Израиль (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:1 Израиль (до 21 года) - Польша (до 21 года) 2:2 Израиль (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 3:0 Сан-Марино (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:4 Израиль (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 2:1 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:2 Польша (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Венгрия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Испания (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:0
Чехия (до 21 года)
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Чехия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:1 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Чехия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Чехия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:0
Норвегия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 4:0 Португалия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 5:1 Чехия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 0:0 Исландия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:2 Чехия (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 7:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Андорра (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:3 Албания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:1 Словения (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:1 Англия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 3:1 Чехия (до 21 года) - Косово (до 21 года) 3:0 Косово (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:1 Чехия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 4:0 Чехия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 2:0 Словения (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:1

Результаты матчей

Израиль (до 21 года)
Чехия (до 21 года)

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Израиль (до 21 года)
Чехия (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия (до 21 года)
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Чехия (до 21 года)
 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Германия (до 21 года)
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Израиль (до 21 года)
 2 0 1 1 1 - 3 1
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 2 (1)
Испания (до 21 года) Руис Абель 2
Англия (до 21 года) Смит-Роу Эмил 2
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 1 (2)
Грузия (до 21 года) Цитаишвили Георгий 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 1
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 2
Франция (до 21 года) Адли Амин 2
Бельгия (до 21 года) Де Винтер Кони 2
Хорватия (до 21 года) Стойкович Лука 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ramaz Shengelia Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Израиль (до 21 года) - Чехия (до 21 года)

Исход игры
Израиль (до 21 года)
24.1% (32)
Ничья
35.3% (47)
Чехия (до 21 года)
40.6% (54)
Тотал 2.5
Больше
45.38% (54)
Меньше
54.62% (65)
Обе команды забьют
Да
76.47% (91)
Нет
23.53% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.6% (38)
1:2 Чехия (до 21 года)
21.8% (29)
0:1 Чехия (до 21 года)
11.3% (15)
2:1 Израиль (до 21 года)
9% (12)
3:2 Израиль (до 21 года)
5.3% (7)
1:0 Израиль (до 21 года)
5.3% (7)
2:2 Ничья
3.8% (5)
0:2 Чехия (до 21 года)
2.3% (3)
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