Тур: 3. Стадион: имени Рамаза Шенгелия.
Бомбардиры внутри турнира
Израиль (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тургеман Дор
|1
|0.5
|Глух Оскар
|0
|0
Чехия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сейк Вацлав
|1
|0.5
|Витик Мартин
|1
|0.5
|Кушей Васил
|0
|0
Карточки
Израиль (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карзев Эден
|1
|1
|Перец Даниэль
|1
|0
|Коэн Гиль
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
|Ревиво Рой
|1
|0
|Хаяй Илай
|1
|0
Чехия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шулц Павел
|1
|0
|Сейк Вацлав
|1
|0
|Черв Лукаш
|1
|0
|Ярош Витезслав
|1
|0
|Карабец Адам
|1
|0
|Юрасек Матей
|1
|0
Результаты матчей
Израиль (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Чехия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
2
Израиль (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Чехия (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Израиль (до 21 года)
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Англия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:0 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Израиль (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:2 Швейцария (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:1
Хорватия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:0 Украина (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Израиль (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 0:0 Ирландия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Израиль (до 21 года) - Сан-Марино (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:0 Израиль (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:1 Израиль (до 21 года) - Польша (до 21 года) 2:2 Израиль (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 3:0 Сан-Марино (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:4 Израиль (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 2:1 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:2 Польша (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Венгрия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Испания (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:0
Чехия (до 21 года)
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Чехия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:1 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Чехия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Чехия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:0
Норвегия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 4:0 Португалия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 5:1 Чехия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 0:0 Исландия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:2 Чехия (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 7:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Андорра (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:3 Албания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:1 Словения (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:1 Англия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 3:1 Чехия (до 21 года) - Косово (до 21 года) 3:0 Косово (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:1 Чехия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 4:0 Чехия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 2:0 Словения (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:1
Результаты матчей
Израиль (до 21 года)
Чехия (до 21 года)
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Израиль (до 21 года)
Чехия (до 21 года)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
- — Выход в 1/4 финала
|Швейцария (до 21 года)
|Имери Кастриот
|2 (1)
|Англия (до 21 года)
|Смит-Роу Эмил
|2
|Испания (до 21 года)
|Гомес Серхио
|1 (2)
|Грузия (до 21 года)
|Цитаишвили Георгий
|1 (2)
|Украина (до 21 года)
|Кащук Алексей
|1 (1)
|Израиль (до 21 года)
|Карзев Эден
|1 1
|Нидерланды (до 21 года)
|Тимбер Квинтен
|2
|Франция (до 21 года)
|Адли Амин
|2
|Хорватия (до 21 года)
|Стойкович Лука
|2
|Португалия (до 21 года)
|Араужу Томаш
|1
Прогнозы на матч Израиль (до 21 года) - Чехия (до 21 года)
Исход игры
Израиль (до 21 года)
37.9% (22)
Ничья
34.5% (20)
Чехия (до 21 года)
27.6% (16)
Тотал 2.5
Больше
48.21% (27)
Меньше
51.79% (29)
Обе команды забьют
Да
76.79% (43)
Нет
23.21% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.3% (17)
1:2 Чехия (до 21 года)
17.2% (10)
2:1 Израиль (до 21 года)
17.2% (10)
1:0 Израиль (до 21 года)
8.6% (5)
3:2 Израиль (до 21 года)
6.9% (4)
0:1 Чехия (до 21 года)
6.9% (4)
0:2 Чехия (до 21 года)
3.4% (2)
2:2 Ничья
3.4% (2)
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