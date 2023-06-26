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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 3. Стадион: .
Израиль (до 21 года)
 
Позже
Чехия (до 21 года)
Прогнозы 57
Израиль (до 21 года) 38.6% (22)
X 35.1% (20)
Чехия (до 21 года) 26.3% (15)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Израиль (до 21 года)
Ничья
Чехия (до 21 года)
2.70
3.45
2.55
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Израиль (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тургеман Дор 1 0.5
Глух Оскар 0 0
Чехия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сейк Вацлав 1 0.5
Витик Мартин 1 0.5
Кушей Васил 0 0

Карточки

Израиль (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карзев Эден 1 1
Перец Даниэль 1 0
Коэн Гиль 1 0
Гандельман Омри 1 0
Ревиво Рой 1 0
Хаяй Илай 1 0
Чехия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шулц Павел 1 0
Сейк Вацлав 1 0
Черв Лукаш 1 0
Ярош Витезслав 1 0
Карабец Адам 1 0
Юрасек Матей 1 0

Результаты матчей

Израиль (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Чехия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
2
Израиль (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Чехия (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Израиль (до 21 года)
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Англия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:0 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Израиль (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:2 Швейцария (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:1
Хорватия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:0 Украина (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Израиль (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 0:0 Ирландия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Израиль (до 21 года) - Сан-Марино (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:0 Израиль (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:1 Израиль (до 21 года) - Польша (до 21 года) 2:2 Израиль (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 3:0 Сан-Марино (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:4 Израиль (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 2:1 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:2 Польша (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Венгрия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Испания (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:0
Чехия (до 21 года)
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Чехия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:1 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Чехия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Чехия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:0
Норвегия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 4:0 Португалия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 5:1 Чехия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 0:0 Исландия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:2 Чехия (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 7:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Андорра (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:3 Албания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:1 Словения (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:1 Англия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 3:1 Чехия (до 21 года) - Косово (до 21 года) 3:0 Косово (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:1 Чехия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 4:0 Чехия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 2:0 Словения (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:1

Результаты матчей

Израиль (до 21 года)
Чехия (до 21 года)

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Израиль (до 21 года)
Чехия (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия (до 21 года)
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Чехия (до 21 года)
 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Германия (до 21 года)
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Израиль (до 21 года)
 2 0 1 1 1 - 3 1
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 2 (1)
Англия (до 21 года) Смит-Роу Эмил 2
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 1 (2)
Грузия (до 21 года) Цитаишвили Георгий 1 (2)
Украина (до 21 года) Кащук Алексей 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 1
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 2
Франция (до 21 года) Адли Амин 2
Хорватия (до 21 года) Стойкович Лука 2
Португалия (до 21 года) Араужу Томаш 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Израиль (до 21 года) - Чехия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июня 2023, осталось 2 дня 10 часов 12 минут.



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    • Прогнозы 57
    Израиль (до 21 года) 38.6% (22)
    X 35.1% (20)
    Чехия (до 21 года) 26.3% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Израиль (до 21 года)
    Ничья
    Чехия (до 21 года)
    2.70
    3.45
    2.55
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Израиль (до 21 года) - Чехия (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Израиль (до 21 года) - Чехия (до 21 года)

    Исход игры
    Израиль (до 21 года)
    37.9% (22)
    Ничья
    34.5% (20)
    Чехия (до 21 года)
    27.6% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.21% (27)
    Меньше
    51.79% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    76.79% (43)
    Нет
    23.21% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.3% (17)
    1:2 Чехия (до 21 года)
    17.2% (10)
    2:1 Израиль (до 21 года)
    17.2% (10)
    1:0 Израиль (до 21 года)
    8.6% (5)
    3:2 Израиль (до 21 года)
    6.9% (4)
    0:1 Чехия (до 21 года)
    6.9% (4)
    0:2 Чехия (до 21 года)
    3.4% (2)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
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    Израиль (до 21 года)
    Чехия (до 21 года)
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