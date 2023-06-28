  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
Швейцария (до 21 года)
0:1
Первый тайм: 25'
Франция (до 21 года)
0'
0:1
16' Пенальти
Гуйри Амин

Ход матча

16'
0:1
Гуйри Амин
18'
 
Ле Фе Энцо
Коне Куадио

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 133
Швейцария (до 21 года) 12% (16)
X 15.8% (21)
Франция (до 21 года) 72.2% (96)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Швейцария (до 21 года)
Ничья
Франция (до 21 года)
4.22
5.10
1.86
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Саипи
Амир
2
Блюм
Левин
4
Стеригу
Леонидас
13
Аменда
Орель
3
Вуйоз
Николя
8
Яшари
Ардон
22
Ридер
Фабиан
19
Малес
Дариан
10
Имери
Кастриот
7
Ндой
Дан
23
Амдуни
Зеки
16
Шевалье
Люка
20
Калюлю
Пьер
4
Баде
Луак
14
Люкеба
Кастелло
5
Нкунку
Нильс
7
Коне
Куадио
8
Какере
Максанс
19
Тюрам
Кефрен
10
Шерки
Райан
17
Баркола
Бредли
11
Гуйри
Амин
Швейцария (до 21 года)
4-2-3-1
Франция (до 21 года)
4-3-1-2

История личных встреч

Швейцария (до 21 года)
Франция (до 21 года)

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

Е(2ГОМ
3:1
Е(2ГОМ
3:1
ТМ(2Г
2:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

33
90

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имери Кастриот 2 0.67
Ндой Дан 1 0.33
Амдуни Зеки 1 0.33
Ридер Фабиан 0 0
Зом Симон 0 0
Франция (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олисе Майкл 1 0.33
Баркола Бредли 1 0.33
Мюинга Арно 1 0.33
Гуйри Амин 1 (1) 0.33
Адли Амин 0 0
Калюлю Пьер 0 0

Карточки

Швейцария (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зом Симон 1 0
Бурч Марко 1 0
Ридер Фабиан 1 0
Блюм Левин 1 0
Франция (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адли Амин 2 0
Баде Луак 0 1
Симакан Мохамед 1 0
Ле Фе Энцо 1 0
Нкунку Нильс 1 0

Результаты матчей

Швейцария (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Франция (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Швейцария (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Франция (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Швейцария (до 21 года)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Франция (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
3
75%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Швейцария (до 21 года)
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Швейцария (до 21 года) - Италия (до 21 года) 2:3 Норвегия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 1:2 Швейцария (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:1 Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2
Швейцария (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 2:3 Швейцария (до 21 года) - Япония (до 21 года) 2:1 Молдова (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 1:1 Швейцария (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 1:0 Нидерланды (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 2:0 Швейцария (до 21 года) - Уэльс (до 21 года) 5:1 Уэльс (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) - Молдова (до 21 года) 3:0 Болгария (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 2:2 Гибралтар (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:4 Швейцария (до 21 года) - Гибралтар (до 21 года) 4:0 Швейцария (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 2:0 Швейцария (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:3 Хорватия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1
Франция (до 21 года)
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Норвегия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) - Италия (до 21 года) 2:1 Франция (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:0 Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 4:0
Франция (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:1 Франция (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 2:2 Германия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Украина (до 21 года) - Франция (до 21 года) 3:3 Армения (до 21 года) - Франция (до 21 года) 1:4 Франция (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 2:0 Франция (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 5:0 Франция (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 2:0 Северная Македония (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) - Армения (до 21 года) 7:0 Сербия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:3 Франция (до 21 года) - Украина (до 21 года) 5:0 Фарерские острова (до 21 года) - Франция (до 21 года) 1:1 Франция (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 3:0 Нидерланды (до 21 года) - Франция (до 21 года) 2:1 Исландия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2

Результаты матчей

Швейцария (до 21 года)
Франция (до 21 года)

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Швейцария (до 21 года)
Франция (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (до 21 года)
 1:0 3 3 0 0 4 - 1 9
2.
Италия (до 21 года)
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
3.
Швейцария (до 21 года)
 0:1 3 1 0 2 4 - 5 3
4.
Норвегия (до 21 года)
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 2 (1)
Испания (до 21 года) Руис Абель 2
Англия (до 21 года) Смит-Роу Эмил 2
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 1 (2)
Грузия (до 21 года) Цитаишвили Георгий 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 1
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 2
Франция (до 21 года) Адли Амин 2
Чехия (до 21 года) Ярош Витезслав 2
Бельгия (до 21 года) Де Винтер Кони 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    Баркола после проникающего паса Тюрама избежал положения "вне игры" и в борьбе с двумя защитниками пробил низом с линии штрафной, но проблем у голкипера не возникло.
  • 24'
    Теперь Амдуни приближается к штрафной из глубины и отмечается ударом метров с 20, однако мяч проходит немного левее цели.
  • 23'
    После навеса с правого фланга Ндой исполнил скидку к линии вратарской, а Амдуни исхитрился пробить в падении через себя, однако мяч разминулся со створом.
  • Угловой
    22'
    Угловой с правого фланга подают французы, Тюрам выскакивал на мяч и был готов пробить, но не попал по мячу как следует.
  • 21'
    Отметим, что Гуйри отпраздновал гол с футболкой Майкла Олисе, который получил травму и был заменен в игре против Норвегии, сейчас на неопределенный срок выбыл Коне.
  • 20'
    Баркола на широком шаге добирается до штрафной площади соперника с правого края, однако прострел в центр удается прервать защитникам.
  • Замена
    19'
    Энцо Ле Фе появился на поле вместо травмировавшегося Куадио Коне. Угловой в исполнении сборной Швейцарии к моменту не привел.
  • 18'
    Позиционная атака сборной Швейцарии завершается неточным ударом в исполнении Ридера, однако мяч при этом зацепил голову соперника и ушел на угловой.
  • Пенальти
    16'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! АМИН ГУЙРИ!
    Уверенно реализует пенальти форвард "Ренна", пробивая в правый от себя угол, Саипи прыгнул в другую сторону!
  • Травма, повреждение
    14'
    Пока в игре пауза, Коне нужна помощь по итогам эпизода, случившегося чуть раньше.
  • Пенальти!
    13'
    Пенальти в ворота сборной Швейцарии! Шерки вошел в штрафную с правого края и был готов бить по воротам, однако Ридер попал по ноге французу!
  • 12'
    Параллельно в этой группе играют сборные Италии и Норвегии, также не лишенные турнирной мотивации, там пока тоже без быстрых голов.
  • 10'
    Малособытийным получается стартовый отрезок встречи, не удается командам вспомнить о существовании ворот.
  • 8'
    В подготовительной стадии у французов получается на первых минутах немало, однако ближе к штрафной площади пока возникают проблемы.
  • 7'
    Отметим, что группа D перекрестна с квартетом В в четвертьфинале, победителя группы ждёт встреча со сборной Украины, а вторая команда сыграет против Испании.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      5'
      Первый угловой в матче исполнили швейцарцы, однако с навесом Ридера оборона сборной Франции справилась.
    • 4'
      Сборная Швейцарии обыграла Норвегию 2:1, а вот Италии уступила 2:3. Раскладов в этой группе немало, команде Патрика Рахмена может хватить ничейного исхода и даже поражения - правда, так рисковать всё-таки не хотелось бы.
    • 3'
      Какере сам выбрался на ударную позицию перед штрафной и попытался пробить, однако на пути мяча возник Аменда.
    • 2'
      Напомним, что сборная Франции выиграла оба поединка в группе D - итальянцы были обыграны 2:1, а для успеха над Норвегией хватило одного-единственного гола Олисе.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Швейцария (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Швейцария (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года)

    Исход игры
    Швейцария (до 21 года)
    12% (16)
    Ничья
    15.8% (21)
    Франция (до 21 года)
    72.2% (96)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.04% (80)
    Меньше
    34.96% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    78.05% (96)
    Нет
    21.95% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Франция (до 21 года)
    39.8% (53)
    1:1 Ничья
    12.8% (17)
    0:1 Франция (до 21 года)
    9.8% (13)
    1:3 Франция (до 21 года)
    9% (12)
    0:2 Франция (до 21 года)
    8.3% (11)
    3:2 Швейцария (до 21 года)
    6% (8)
    2:1 Швейцария (до 21 года)
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Швейцария (до 21 года)
    Франция (до 21 года)
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     