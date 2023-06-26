Тур: 3. Стадион: Константин Рэдулеску.
История личных встреч
Швейцария (до 21 года)
Франция (до 21 года)
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
1
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
33
90
Бомбардиры внутри турнира
Швейцария (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имери Кастриот
|2
|1
|Ндой Дан
|1
|0.5
|Амдуни Зеки
|1
|0.5
|Ридер Фабиан
|0
|0
|Зом Симон
|0
|0
Франция (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олисе Майкл
|1
|0.5
|Баркола Бредли
|1
|0.5
|Мюинга Арно
|1
|0.5
|Адли Амин
|0
|0
|Калюлю Пьер
|0
|0
Карточки
Швейцария (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зом Симон
|1
|0
|Бурч Марко
|1
|0
|Ридер Фабиан
|1
|0
|Блюм Левин
|1
|0
Франция (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адли Амин
|2
|0
|Баде Луак
|0
|1
|Симакан Мохамед
|1
|0
|Ле Фе Энцо
|1
|0
|Нкунку Нильс
|1
|0
Результаты матчей
Швейцария (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Франция (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Швейцария (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Франция (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Швейцария (до 21 года)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Франция (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
2
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
3
75%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Швейцария (до 21 года)
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Швейцария (до 21 года) - Италия (до 21 года) 2:3 Норвегия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 1:2 Швейцария (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:1 Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2
Швейцария (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 2:3 Швейцария (до 21 года) - Япония (до 21 года) 2:1 Молдова (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 1:1 Швейцария (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 1:0 Нидерланды (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 2:0 Швейцария (до 21 года) - Уэльс (до 21 года) 5:1 Уэльс (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) - Молдова (до 21 года) 3:0 Болгария (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 2:2 Гибралтар (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:4 Швейцария (до 21 года) - Гибралтар (до 21 года) 4:0 Швейцария (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 2:0 Швейцария (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:3 Хорватия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1
Франция (до 21 года)
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Франция (до 21 года) - Италия (до 21 года) 2:1 Франция (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:0 Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 4:0 Франция (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:1
Франция (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 2:2 Германия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Украина (до 21 года) - Франция (до 21 года) 3:3 Армения (до 21 года) - Франция (до 21 года) 1:4 Франция (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 2:0 Франция (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 5:0 Франция (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 2:0 Северная Македония (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) - Армения (до 21 года) 7:0 Сербия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:3 Франция (до 21 года) - Украина (до 21 года) 5:0 Фарерские острова (до 21 года) - Франция (до 21 года) 1:1 Франция (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 3:0 Нидерланды (до 21 года) - Франция (до 21 года) 2:1 Исландия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2
Результаты матчей
Швейцария (до 21 года)
Франция (до 21 года)
Точный счет
2:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Швейцария (до 21 года)
Франция (до 21 года)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в 1/4 финала
|Швейцария (до 21 года)
|Имери Кастриот
|2 (1)
|Англия (до 21 года)
|Смит-Роу Эмил
|2
|Испания (до 21 года)
|Гомес Серхио
|1 (2)
|Грузия (до 21 года)
|Цитаишвили Георгий
|1 (2)
|Украина (до 21 года)
|Кащук Алексей
|1 (1)
|Израиль (до 21 года)
|Карзев Эден
|1 1
|Нидерланды (до 21 года)
|Тимбер Квинтен
|2
|Франция (до 21 года)
|Адли Амин
|2
|Хорватия (до 21 года)
|Стойкович Лука
|2
|Португалия (до 21 года)
|Араужу Томаш
|1
Прогнозы на матч Швейцария (до 21 года) - Франция (до 21 года)
Исход игры
Швейцария (до 21 года)
11.7% (7)
Ничья
15% (9)
Франция (до 21 года)
73.3% (44)
Тотал 2.5
Больше
69.64% (39)
Меньше
30.36% (17)
Обе команды забьют
Да
80.36% (45)
Нет
19.64% (11)
Популярный счёт
1:2 Франция (до 21 года)
45% (27)
1:1 Ничья
11.7% (7)
0:2 Франция (до 21 года)
10% (6)
3:2 Швейцария (до 21 года)
6.7% (4)
1:3 Франция (до 21 года)
6.7% (4)
0:1 Франция (до 21 года)
5% (3)
2:1 Швейцария (до 21 года)
3.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!