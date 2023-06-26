  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 3. Стадион: .
Швейцария (до 21 года)
 
Позже
Франция (до 21 года)
Прогнозы 58
Швейцария (до 21 года) 12.1% (7)
X 13.8% (8)
Франция (до 21 года) 74.1% (43)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Швейцария (до 21 года)
Ничья
Франция (до 21 года)
3.55
3.55
2.05
Все Коэффициенты

История личных встреч

Швейцария (до 21 года)
Франция (до 21 года)

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

Е(2ГОМ
3:1
Е(2ГОМ
3:1
ТМ(2Г
2:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

33
90

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имери Кастриот 2 1
Ндой Дан 1 0.5
Амдуни Зеки 1 0.5
Ридер Фабиан 0 0
Зом Симон 0 0
Франция (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олисе Майкл 1 0.5
Баркола Бредли 1 0.5
Мюинга Арно 1 0.5
Адли Амин 0 0
Калюлю Пьер 0 0

Карточки

Швейцария (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зом Симон 1 0
Бурч Марко 1 0
Ридер Фабиан 1 0
Блюм Левин 1 0
Франция (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адли Амин 2 0
Баде Луак 0 1
Симакан Мохамед 1 0
Ле Фе Энцо 1 0
Нкунку Нильс 1 0

Результаты матчей

Швейцария (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Франция (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Швейцария (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Франция (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Швейцария (до 21 года)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Франция (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
3
75%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Швейцария (до 21 года)
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Швейцария (до 21 года) - Италия (до 21 года) 2:3 Норвегия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 1:2 Швейцария (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:1 Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2
Швейцария (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 2:3 Швейцария (до 21 года) - Япония (до 21 года) 2:1 Молдова (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 1:1 Швейцария (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 1:0 Нидерланды (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 2:0 Швейцария (до 21 года) - Уэльс (до 21 года) 5:1 Уэльс (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) - Молдова (до 21 года) 3:0 Болгария (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 2:2 Гибралтар (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:4 Швейцария (до 21 года) - Гибралтар (до 21 года) 4:0 Швейцария (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 2:0 Швейцария (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:3 Хорватия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1
Франция (до 21 года)
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Франция (до 21 года) - Италия (до 21 года) 2:1 Франция (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:0 Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 4:0 Франция (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:1
Франция (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 2:2 Германия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Украина (до 21 года) - Франция (до 21 года) 3:3 Армения (до 21 года) - Франция (до 21 года) 1:4 Франция (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 2:0 Франция (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 5:0 Франция (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 2:0 Северная Македония (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) - Армения (до 21 года) 7:0 Сербия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:3 Франция (до 21 года) - Украина (до 21 года) 5:0 Фарерские острова (до 21 года) - Франция (до 21 года) 1:1 Франция (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 3:0 Нидерланды (до 21 года) - Франция (до 21 года) 2:1 Исландия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2

Результаты матчей

Швейцария (до 21 года)
Франция (до 21 года)

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Швейцария (до 21 года)
Франция (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (до 21 года)
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Италия (до 21 года)
 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Швейцария (до 21 года)
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Норвегия (до 21 года)
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 2 (1)
Англия (до 21 года) Смит-Роу Эмил 2
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 1 (2)
Грузия (до 21 года) Цитаишвили Георгий 1 (2)
Украина (до 21 года) Кащук Алексей 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 1
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 2
Франция (до 21 года) Адли Амин 2
Хорватия (до 21 года) Стойкович Лука 2
Португалия (до 21 года) Араужу Томаш 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария (до 21 года) - Франция (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июня 2023, осталось 2 дня 12 часов 57 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 39 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 58
    Швейцария (до 21 года) 12.1% (7)
    X 13.8% (8)
    Франция (до 21 года) 74.1% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Швейцария (до 21 года)
    Ничья
    Франция (до 21 года)
    3.55
    3.55
    2.05
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Швейцария (до 21 года) - Франция (до 21 года) онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Швейцария (до 21 года) - Франция (до 21 года)

    Исход игры
    Швейцария (до 21 года)
    11.7% (7)
    Ничья
    15% (9)
    Франция (до 21 года)
    73.3% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.64% (39)
    Меньше
    30.36% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    80.36% (45)
    Нет
    19.64% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Франция (до 21 года)
    45% (27)
    1:1 Ничья
    11.7% (7)
    0:2 Франция (до 21 года)
    10% (6)
    3:2 Швейцария (до 21 года)
    6.7% (4)
    1:3 Франция (до 21 года)
    6.7% (4)
    0:1 Франция (до 21 года)
    5% (3)
    2:1 Швейцария (до 21 года)
    3.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Швейцария (до 21 года)
    Франция (до 21 года)
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     