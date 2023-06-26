Швейцария (до 21 года) - Италия (до 21 года)

Норвегия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года)

Швейцария (до 21 года) - Израиль (до 21 года)

Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года)

24.09.2022

Швейцария (до 21 года) - Норвегия (до 21 года)

2:3

22.09.2022

Швейцария (до 21 года) - Япония (до 21 года)

2:1

08.06.2022

Молдова (до 21 года) - Швейцария (до 21 года)

1:1

04.06.2022

Швейцария (до 21 года) - Болгария (до 21 года)

1:0

29.03.2022

Нидерланды (до 21 года) - Швейцария (до 21 года)

2:0

25.03.2022

Швейцария (до 21 года) - Уэльс (до 21 года)

5:1

16.11.2021

Уэльс (до 21 года) - Швейцария (до 21 года)

0:1

12.11.2021

Швейцария (до 21 года) - Молдова (до 21 года)

3:0

12.10.2021

Болгария (до 21 года) - Швейцария (до 21 года)

0:1

08.10.2021

Швейцария (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года)

2:2

07.09.2021

Гибралтар (до 21 года) - Швейцария (до 21 года)

0:4

03.09.2021

Швейцария (до 21 года) - Гибралтар (до 21 года)

4:0

30.05.2021

Швейцария (до 21 года) - Ирландия (до 21 года)

2:0

31.03.2021

Швейцария (до 21 года) - Португалия (до 21 года)

0:3

28.03.2021

Хорватия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года)

3:2

25.03.2021

Англия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года)

0:1