  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Ламбрехтс Эрик
Италия (до 21 года)
0:0
Первый тайм: 26'
Норвегия (до 21 года)
0'
6' Желтая карточка
Эвьен Хэкон

Ход матча

6'
 
Эвьен Хэкон

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 134
Италия (до 21 года) 88.8% (119)
X 3.7% (5)
Норвегия (до 21 года) 7.5% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Италия (до 21 года)
Ничья
Норвегия (до 21 года)
1.57
4.80
6.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Карнесекки
Марко
15
Околи
Меме
6
Ловато
Маттео
2
Скальвини
Джорджио
12
Белланова
Рауль
10
Ровелла
Николо
8
Тонали
Сандро
4
Риччи
Самуэле
3
Паризи
Фабьяно
11
Пеллегри
Пьетро
17
Ньонто
Вильфред
12
Клаессон
Кристоффер
2
Себулонсен
Себастьян
3
Хеггхейм
Хенрик
4
Даланн
Йеспер
5
Мёллер
Вольфе
Давид
16
Эвьен
Хэкон
7
Китолано
Джошуа
8
Хове
Йохан
11
Сейде
Эмиль
Конрадсен
9
Ятта
Сиди
20
Ботхейм
Эрик
Италия (до 21 года)
3-5-2
Норвегия (до 21 года)
4-4-2

История личных встреч

Италия (до 21 года)
Норвегия (до 21 года)

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМ(2Г
1:1
Е(2Г
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Италия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегри Пьетро 1 0.33
Пирола Лоренцо 1 0.33
Паризи Фабьяно 1 0.33
Ньонто Вильфред 1 0.33
Тонали Сандро 0 0
Норвегия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сейде Эмиль Конрадсен 1 0.33
Зафеирис Христос 0 0

Карточки

Италия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегри Пьетро 1 0
Паризи Фабьяно 1 0
Скальвини Джорджио 1 0
Норвегия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хове Йохан 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Фур-Хьельде Лео 1 0
Ятта Сиди 1 0

Результаты матчей

Италия (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Норвегия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

3
0
Италия (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Норвегия (до 21 года)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

4
1
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Италия (до 21 года)
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Швейцария (до 21 года) - Италия (до 21 года) 2:3 Франция (до 21 года) - Италия (до 21 года) 2:1 Италия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 3:1 Сербия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:2
Италия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:4 Италия (до 21 года) - Япония (до 21 года) 1:1 Италия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Италия (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 4:1 Швеция (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:1 Люксембург (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:3 Италия (до 21 года) - Босния и Герцеговина (до 21 года) 1:0 Черногория (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:1 Италия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 4:2 Ирландия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:2 Италия (до 21 года) - Швеция (до 21 года) 1:1 Босния и Герцеговина (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:2 Италия (до 21 года) - Черногория (до 21 года) 1:0 Италия (до 21 года) - Люксембург (до 21 года) 3:0 Португалия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 5:3 Италия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 4:0
Норвегия (до 21 года)
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Норвегия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Норвегия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 1:2 Шотландия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:1 Шотландия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 0:0
Португалия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Нидерланды (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Норвегия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 4:0 Франция (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:1 Испания (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Швейцария (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 2:3 Норвегия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 2:1 Финляндия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 0:2 Норвегия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 3:2 Австрия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 2:1 Азербайджан (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:2 Норвегия (до 21 года) - Финляндия (до 21 года) 3:1 Норвегия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 3:0 Хорватия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:2 Эстония (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 0:5 Норвегия (до 21 года) - Австрия (до 21 года) 3:1

Результаты матчей

Италия (до 21 года)
Норвегия (до 21 года)

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Италия (до 21 года)
Норвегия (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (до 21 года)
 1:0 3 3 0 0 4 - 1 9
2.
Италия (до 21 года)
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
3.
Швейцария (до 21 года)
 0:1 3 1 0 2 4 - 5 3
4.
Норвегия (до 21 года)
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 2 (1)
Испания (до 21 года) Руис Абель 2
Англия (до 21 года) Смит-Роу Эмил 2
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 1 (2)
Грузия (до 21 года) Цитаишвили Георгий 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 1
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 2
Франция (до 21 года) Адли Амин 2
Чехия (до 21 года) Ярош Витезслав 2
Бельгия (до 21 года) Де Винтер Кони 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    25 минут откатали на поле соперники. Кстати говоря, пока очень уверенно смотрится оборона норвежской команды, которая контролирует все перемещения итальянцев и успешно их нейтрализует.
  • Травма, повреждение
    23'
    Да, лежит и страдает сейчас Ньонто. Фола против него действительно не было, так что претензий со стороны игрока "скуадры адзурры" возникнуть не должно. 
  • 22'
    Ньонто вываливался слева на ворота соперника. Промедлил игрок молодежной сборной Италии и не успел пробить. Коллективно напали на него соперника и смогли обезмячить.
  • 21'
    Белланова с левого края простреливал мяч в штрафную соперника - сфера прилетела прямо в руки норвежскому голкиперу, уверенно сыгравшему на выходе и забравшему мяч почти с головы Пеллегри. 
  • 20'
    Паризи в центре поля получил по ноге. Рефери тут же дал свисток, определив нарушение правил. Без желтой карточки дело обошлось в этой ситуации.
  • 19'
    Паризи слева теперь набегал в штрафной соперника, простреливал он сферу вдоль вратарской, но никто из итальянцев не смог подставить ногу, чтобы направить мяч в сетку. 
  • 17'
    Да, пока Италия бьет по воротам соперника, но бесхитростные действия Ньонто и Пеллегри привели к тому, что пока без голов обходятся соперники на поле. 
  • 16'
    А сейчас Пеллегри на ровном месте в чужой штрафной упал на газон. Поставил он ногу не лучшим образом и не сумел удержать равновесие, рухнув тут же на газон местного стадиона.
  • Опасный момент
    15'
    НЕВЕРОЯТНО! Как он не забивает? С правого края партнер выложил Пеллегри мяч на блюдечке с белой каемочкой. Прямо на голову футболист получил снаряд и с шести метров мог расстреливать рамку противника, но направил сферу правее цели!
  • Опасный момент
    14'
    МОМЕНТ! Классная атака Италии, и снова подача от Пеллегри с правого края. Ньонто в центре штрафной выигрывает верх и головой пробивает в левый от себя угол - мяч летит рядом с левой стойкой!
  • 12'
    Едва голкипер норвежцев не доигрался до того, что Паризи у него перехватил мяч. В самый последний момент он вынес сферу подальше от ворот. Чудо избавило итальянцев от неприятностей. 
  • 11'
    Пеллегри слишком просто хотел протиснуться с мячом по правому флангу, но плотно опекал его один из норвежцев, который разрядил обстановку за счет выноса снаряда в аут.
  • Анонс
    10'
    Победа в этой встрече сборной Норвегии может спутать соперникам все карты. А уж разгромная виктория при условии успеха Франции и вовсе может помочь скандинавам выйти в плей-офф ЧЕ среди футболистов до 21 года. 
  • Судья
    9'
    Пеллегри попал по прессинг со стороны соперника и потерял игровой снаряд, упустив его за боковую линию. При этом, игрок пытался доказать, что против него фолили. Но нет, рефери не поверил.
  • Желтая карточка
    7'
    Эвьен срубает на скорости своего соперника, а получает все тот же Паризи сзади по ногам. Рефери не колебался ни секунды и показал желтый свет. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Дождь
      6'
      В Клуж-Напоке сегодня дождливо. Мокрый газон - это всегда дополнительное испытание, с которым приходится сталкиваться соперникам в условиях плотных игровых контактов. 
    • 5'
      Паризи оказался с мячом на правом фланге. Выполнил он подачу на дальнюю левую штангу, где никого из партнеров не оказалось. Удара по воротам в этой ситуации не последовало. 
    • 3'
      Владеет мячом на половине поля соперника итальянская сборная, которая, впрочем, сильно не форсирует события на поле, прижимая оппонента к воротам. 
    • 2'
      Футболисты сборной Италии предстали сегодня на поле в синих цветах, а игроки команды Норвегии вышли на футбольный газон в белом обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, встреча стартовала! С центра поля мяч разыграли футболисты сборной Италии. Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:
      Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия);
      Ассистент: Жо Де Вейрдт (Бельгия);
      Ассистент: Кевин Монтени (Бельгия);
      Резервный: Себастьян Гисхамер (Австрия).
    • Доброй ночи, уважаемые любители игр сборных! Приветствуем вам на молодежном чемпионате Европы по футболу (до 21 года)! В очном противостоянии сойдутся лицом к лицу игроки сборных Италии (до 21 года) и Норвегии (до 21 года). Встреча состоится в Клуж-Напоке, на стадионе «Клуж-Арена».

      Для вас проведет текстовую трансляцию встречи Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!
      • Прогнозы 134
      Италия (до 21 года) 88.8% (119)
      X 3.7% (5)
      Норвегия (до 21 года) 7.5% (10)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Италия (до 21 года)
      Ничья
      Норвегия (до 21 года)
      1.57
      4.80
      6.60
      Все Коэффициенты
      Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cluj Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Италия (до 21 года) 0:0 Норвегия (до 21 года) онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Италия (до 21 года) 0:0 Норвегия (до 21 года)

    Исход игры
    Италия (до 21 года)
    88.8% (119)
    Ничья
    3.7% (5)
    Норвегия (до 21 года)
    7.5% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.28% (52)
    Меньше
    57.72% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    41.46% (51)
    Нет
    58.54% (72)
    Популярный счёт
    2:0 Италия (до 21 года)
    38.1% (51)
    2:1 Италия (до 21 года)
    23.1% (31)
    1:0 Италия (до 21 года)
    14.2% (19)
    2:3 Норвегия (до 21 года)
    6.7% (9)
    3:1 Италия (до 21 года)
    4.5% (6)
    3:0 Италия (до 21 года)
    1.5% (2)
    4:1 Италия (до 21 года)
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Италия (до 21 года)
    Норвегия (до 21 года)
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     