Швейцария (до 21 года) - Италия (до 21 года)

Франция (до 21 года) - Италия (до 21 года)

Италия (до 21 года) - Украина (до 21 года)

Сербия (до 21 года) - Италия (до 21 года)

19.11.2022

Италия (до 21 года) - Германия (до 21 года)

2:4

26.09.2022

Италия (до 21 года) - Япония (до 21 года)

1:1

22.09.2022

Италия (до 21 года) - Англия (до 21 года)

0:2

14.06.2022

Италия (до 21 года) - Ирландия (до 21 года)

4:1

09.06.2022

Швеция (до 21 года) - Италия (до 21 года)

1:1

06.06.2022

Люксембург (до 21 года) - Италия (до 21 года)

0:3

29.03.2022

Италия (до 21 года) - Босния и Герцеговина (до 21 года)

1:0

25.03.2022

Черногория (до 21 года) - Италия (до 21 года)

1:1

16.11.2021

Италия (до 21 года) - Румыния (до 21 года)

4:2

12.11.2021

Ирландия (до 21 года) - Италия (до 21 года)

0:2

12.10.2021

Италия (до 21 года) - Швеция (до 21 года)

1:1

08.10.2021

Босния и Герцеговина (до 21 года) - Италия (до 21 года)

1:2

07.09.2021

Италия (до 21 года) - Черногория (до 21 года)

1:0

03.09.2021

Италия (до 21 года) - Люксембург (до 21 года)

3:0

31.05.2021

Португалия (до 21 года) - Италия (до 21 года)

5:3

30.03.2021

Италия (до 21 года) - Словения (до 21 года)

4:0