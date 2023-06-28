Тур: 3. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Ламбрехтс Эрик
0:0
Первый тайм: 26'
Ход матча
6'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Околи
Меме
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Каприле ЭлияВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Николато Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Рослер КолинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бобб ОскарНападающий
-
14 Сахрауи ОсамНападающий
-
17 Нуса АнтониоНападающий
-
-
Главный тренер: Смеруд Лейф Гуннар
История личных встреч
Италия (до 21 года)
Норвегия (до 21 года)
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Италия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.33
|Пирола Лоренцо
|1
|0.33
|Паризи Фабьяно
|1
|0.33
|Ньонто Вильфред
|1
|0.33
|Тонали Сандро
|0
|0
Норвегия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сейде Эмиль Конрадсен
|1
|0.33
|Зафеирис Христос
|0
|0
Карточки
Италия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
|Паризи Фабьяно
|1
|0
|Скальвини Джорджио
|1
|0
Норвегия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хове Йохан
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Фур-Хьельде Лео
|1
|0
|Ятта Сиди
|1
|0
Результаты матчей
Италия (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Норвегия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
3
0
Италия (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Норвегия (до 21 года)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
3
0
Голы по времени матча
Забито
4
1
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Италия (до 21 года)
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Швейцария (до 21 года) - Италия (до 21 года) 2:3 Франция (до 21 года) - Италия (до 21 года) 2:1 Италия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 3:1 Сербия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:2
Италия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:4 Италия (до 21 года) - Япония (до 21 года) 1:1 Италия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Италия (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 4:1 Швеция (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:1 Люксембург (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:3 Италия (до 21 года) - Босния и Герцеговина (до 21 года) 1:0 Черногория (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:1 Италия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 4:2 Ирландия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:2 Италия (до 21 года) - Швеция (до 21 года) 1:1 Босния и Герцеговина (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:2 Италия (до 21 года) - Черногория (до 21 года) 1:0 Италия (до 21 года) - Люксембург (до 21 года) 3:0 Португалия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 5:3 Италия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 4:0
Норвегия (до 21 года)
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Норвегия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Норвегия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 1:2 Шотландия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:1 Шотландия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 0:0
Португалия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Нидерланды (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Норвегия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 4:0 Франция (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:1 Испания (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Швейцария (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 2:3 Норвегия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 2:1 Финляндия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 0:2 Норвегия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 3:2 Австрия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 2:1 Азербайджан (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:2 Норвегия (до 21 года) - Финляндия (до 21 года) 3:1 Норвегия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 3:0 Хорватия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:2 Эстония (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 0:5 Норвегия (до 21 года) - Австрия (до 21 года) 3:1
Результаты матчей
Италия (до 21 года)
Норвегия (до 21 года)
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Италия (до 21 года)
Норвегия (до 21 года)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
- — Выход в 1/4 финала
|Швейцария (до 21 года)
|Имери Кастриот
|2 (1)
|Испания (до 21 года)
|Руис Абель
|2
|Англия (до 21 года)
|Смит-Роу Эмил
|2
|Испания (до 21 года)
|Гомес Серхио
|1 (2)
|Грузия (до 21 года)
|Цитаишвили Георгий
|1 (2)
|Израиль (до 21 года)
|Карзев Эден
|1 1
|Нидерланды (до 21 года)
|Тимбер Квинтен
|2
|Франция (до 21 года)
|Адли Амин
|2
|Чехия (до 21 года)
|Ярош Витезслав
|2
|Бельгия (до 21 года)
|Де Винтер Кони
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Италия (до 21 года) 0:0 Норвегия (до 21 года)
Исход игры
Италия (до 21 года)
88.8% (119)
Ничья
3.7% (5)
Норвегия (до 21 года)
7.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
42.28% (52)
Меньше
57.72% (71)
Обе команды забьют
Да
41.46% (51)
Нет
58.54% (72)
Популярный счёт
2:0 Италия (до 21 года)
38.1% (51)
2:1 Италия (до 21 года)
23.1% (31)
1:0 Италия (до 21 года)
14.2% (19)
2:3 Норвегия (до 21 года)
6.7% (9)
3:1 Италия (до 21 года)
4.5% (6)
3:0 Италия (до 21 года)
1.5% (2)
4:1 Италия (до 21 года)
1.5% (2)
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