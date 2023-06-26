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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 3. Стадион: .
Италия (до 21 года)
 
Позже
Норвегия (до 21 года)
Прогнозы 58
Италия (до 21 года) 86.2% (50)
X 3.4% (2)
Норвегия (до 21 года) 10.3% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Италия (до 21 года)
Ничья
Норвегия (до 21 года)
1.80
3.92
4.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Италия (до 21 года)
Норвегия (до 21 года)

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМ(2Г
1:1
Е(2Г
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Италия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегри Пьетро 1 0.5
Пирола Лоренцо 1 0.5
Паризи Фабьяно 1 0.5
Ньонто Вильфред 1 0.5
Тонали Сандро 0 0
Норвегия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сейде Эмиль Конрадсен 1 0.5
Зафеирис Христос 0 0

Карточки

Италия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегри Пьетро 1 0
Паризи Фабьяно 1 0
Скальвини Джорджио 1 0
Норвегия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хове Йохан 1 0
Фур-Хьельде Лео 1 0
Ятта Сиди 1 0

Результаты матчей

Италия (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Норвегия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

3
0
Италия (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Норвегия (до 21 года)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

4
1
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Италия (до 21 года)
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Швейцария (до 21 года) - Италия (до 21 года) 2:3 Франция (до 21 года) - Италия (до 21 года) 2:1 Италия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 3:1 Сербия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:2
Италия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:4 Италия (до 21 года) - Япония (до 21 года) 1:1 Италия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Италия (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 4:1 Швеция (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:1 Люксембург (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:3 Италия (до 21 года) - Босния и Герцеговина (до 21 года) 1:0 Черногория (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:1 Италия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 4:2 Ирландия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:2 Италия (до 21 года) - Швеция (до 21 года) 1:1 Босния и Герцеговина (до 21 года) - Италия (до 21 года) 1:2 Италия (до 21 года) - Черногория (до 21 года) 1:0 Италия (до 21 года) - Люксембург (до 21 года) 3:0 Португалия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 5:3 Италия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 4:0
Норвегия (до 21 года)
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Норвегия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 1:2 Шотландия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:1 Шотландия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 0:0 Португалия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0
Нидерланды (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Норвегия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 4:0 Франция (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:1 Испания (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Швейцария (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 2:3 Норвегия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 2:1 Финляндия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 0:2 Норвегия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 3:2 Австрия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 2:1 Азербайджан (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:2 Норвегия (до 21 года) - Финляндия (до 21 года) 3:1 Норвегия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 3:0 Хорватия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:2 Эстония (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 0:5 Норвегия (до 21 года) - Австрия (до 21 года) 3:1 Португалия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 4:1

Результаты матчей

Италия (до 21 года)
Норвегия (до 21 года)

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Италия (до 21 года)
Норвегия (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (до 21 года)
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Италия (до 21 года)
 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Швейцария (до 21 года)
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Норвегия (до 21 года)
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 2 (1)
Англия (до 21 года) Смит-Роу Эмил 2
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 1 (2)
Грузия (до 21 года) Цитаишвили Георгий 1 (2)
Украина (до 21 года) Кащук Алексей 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 1
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 2
Франция (до 21 года) Адли Амин 2
Хорватия (до 21 года) Стойкович Лука 2
Португалия (до 21 года) Араужу Томаш 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Италия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июня 2023, осталось 2 дня 12 часов 57 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Италия (до 21 года) 86.2% (50)
    X 3.4% (2)
    Норвегия (до 21 года) 10.3% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Италия (до 21 года)
    Ничья
    Норвегия (до 21 года)
    1.80
    3.92
    4.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Италия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Италия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года)

    Исход игры
    Италия (до 21 года)
    86.2% (50)
    Ничья
    3.4% (2)
    Норвегия (до 21 года)
    10.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.07% (23)
    Меньше
    58.93% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    39.29% (22)
    Нет
    60.71% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Италия (до 21 года)
    48.3% (28)
    2:1 Италия (до 21 года)
    13.8% (8)
    2:3 Норвегия (до 21 года)
    10.3% (6)
    1:0 Италия (до 21 года)
    6.9% (4)
    3:1 Италия (до 21 года)
    6.9% (4)
    3:0 Италия (до 21 года)
    3.4% (2)
    4:1 Италия (до 21 года)
    3.4% (2)
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    Норвегия (до 21 года)
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