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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Агаев Алияр
Англия (до 21 года)
0:0
Первый тайм: 2'
Германия (до 21 года)
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 135
Англия (до 21 года) 65.2% (88)
X 23% (31)
Германия (до 21 года) 11.9% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Англия (до 21 года)
Ничья
Германия (до 21 года)
2.70
3.58
2.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Траффорд
Джеймс
16
Джонсон
Бен
15
Крессвел
Чарли
12
Брэнтуэйт
Джерред
3
Томас
Люк
19
Эллиотт
Харви
6
Скипп
Оливер
8
Рамси
Джакоб
20
Палмер
Коул
9
Арчер
Камерон
23
Мадуэке
Нони
1
Атуболу
Ноа
2
Вагноман
Жоша
5
Биссек
Янн-Аурель
4
Дордой
Мартон
14
Матричани
Хеннинг
6
Краусс
Том
8
Кайтель
Янник
17
Вайсхаупт
Ноа
10
Штиллер
Анджело
9
Шаде
Кевин
19
Вайпер
Нельсон
Англия (до 21 года)
4-4-2
Германия (до 21 года)
4-3-1-2

История личных встреч

Англия (до 21 года)
Германия (до 21 года)

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ТМ(2Г
3:1
ТМ(2Г
1:2
Е(2Г
2:2
ТМ(2Г
1:0
ТМ(2Г
3:2
ТМ(2Г
3:2
ТМС
2:0
Е
0:4
Е
0:4
Е
1:1

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

4
13

Голов в среднем за матч

1
2.17

Среднее время на гол

90
41

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1.6
1.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

56
50

Бомбардиры внутри турнира

Англия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмил 2 1
Гордон Энтони 1 0.5
Рамси Джакоб 1 0.5
Гиббс-Уайт Морган 0 0
Арчер Камерон 0 0
Германия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биссек Янн-Аурель 1 0.5
Штиллер Анджело 0 0

Карточки

Англия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Джонс Кёртис 1 0
Джонсон Бен 1 0
Гордон Энтони 1 0
Ааронс Макс 1 0
Рамси Джакоб 1 0
Германия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайтель Янник 1 0
Краусс Том 1 0
Штиллер Анджело 1 0
Алиду Фариде 1 0
Матричани Хеннинг 1 0

Результаты матчей

Англия (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Германия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Англия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Германия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Англия (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Германия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Англия (до 21 года)
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Англия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 4:0
Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 3:1 Италия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 1:2 Косово (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:5 Англия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 3:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Албания (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 3:1 Андорра (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:1 Словения (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:2 Англия (до 21 года) - Косово (до 21 года) 2:0 Хорватия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Португалия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:0 Англия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1
Германия (до 21 года)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Чехия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:1 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Румыния (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:0 Италия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:4
Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 3:1 Германия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Польша (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:2 Германия (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 4:0 Израиль (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:1 Германия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 4:0 Германия (до 21 года) - Сан-Марино (до 21 года) 4:0 Германия (до 21 года) - Польша (до 21 года) 0:4 Венгрия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:5 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:2 Латвия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:3 Сан-Марино (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:6 Германия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:0 Нидерланды (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:2 Дания (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:2 Германия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 0:0

Результаты матчей

Англия (до 21 года)
Германия (до 21 года)

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Англия (до 21 года)
Германия (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия (до 21 года)
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Чехия (до 21 года)
 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Германия (до 21 года)
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Израиль (до 21 года)
 2 0 1 1 1 - 3 1
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 2 (1)
Испания (до 21 года) Руис Абель 2
Англия (до 21 года) Смит-Роу Эмил 2
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 1 (2)
Грузия (до 21 года) Цитаишвили Георгий 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 1
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 2
Франция (до 21 года) Адли Амин 2
Бельгия (до 21 года) Де Винтер Кони 2
Хорватия (до 21 года) Стойкович Лука 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Мадуэке в первой атаке сыграл на правый край штрафной площади на Арчера, который пробил на силу по воротам, но Атуболу парировал мяч перед собой, после чего один из защитников вынес мяч в аут.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • 1'
    Хорошую попытку сделал Камерон Арчер. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 1'
    Мадуэке Нони создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 1'
    Англия (до21) начинает контратаку
  • 1'
    Англия (до21) совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Германия (до 21 года) начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    1'
    Судья начинает матч
  • До матча
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Англия (до 21 года) 0:0 Германия (до 21 года)

Исход игры
Англия (до 21 года)
65.7% (90)
Ничья
22.6% (31)
Германия (до 21 года)
11.7% (16)
Тотал 2.5
Больше
64.75% (79)
Меньше
35.25% (43)
Обе команды забьют
Да
82.79% (101)
Нет
17.21% (21)
Популярный счёт
2:1 Англия (до 21 года)
32.1% (44)
1:1 Ничья
16.1% (22)
1:0 Англия (до 21 года)
10.9% (15)
1:2 Германия (до 21 года)
8% (11)
3:2 Англия (до 21 года)
7.3% (10)
2:2 Ничья
5.1% (7)
2:0 Англия (до 21 года)
3.6% (5)
3:1 Англия (до 21 года)
2.2% (3)
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