Англия (до 21 года) - Израиль (до 21 года)

Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года)

Англия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года)

Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года)

27.09.2022

Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года)

3:1

22.09.2022

Италия (до 21 года) - Англия (до 21 года)

0:2

13.06.2022

Англия (до 21 года) - Словения (до 21 года)

1:2

10.06.2022

Косово (до 21 года) - Англия (до 21 года)

0:5

07.06.2022

Англия (до 21 года) - Албания (до 21 года)

3:0

03.06.2022

Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года)

1:2

29.03.2022

Албания (до 21 года) - Англия (до 21 года)

0:3

25.03.2022

Англия (до 21 года) - Андорра (до 21 года)

4:1

16.11.2021

Грузия (до 21 года) - Англия (до 21 года)

3:2

11.11.2021

Англия (до 21 года) - Чехия (до 21 года)

3:1

11.10.2021

Андорра (до 21 года) - Англия (до 21 года)

0:1

07.10.2021

Словения (до 21 года) - Англия (до 21 года)

2:2

07.09.2021

Англия (до 21 года) - Косово (до 21 года)

2:0

31.03.2021

Хорватия (до 21 года) - Англия (до 21 года)

1:2

28.03.2021

Португалия (до 21 года) - Англия (до 21 года)

2:0

25.03.2021

Англия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года)

0:1