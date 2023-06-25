Тур: 3. Стадион: Батуми Стадиум.
История личных встреч
Англия (до 21 года)
Германия (до 21 года)
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
4
13
Голов в среднем за матч
1
2.17
Среднее время на гол
90
41
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
1.6
1.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
56
50
Бомбардиры внутри турнира
Англия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смит-Роу Эмил
|2
|1
|Гордон Энтони
|1
|0.5
|Рамси Джакоб
|1
|0.5
|Гиббс-Уайт Морган
|0
|0
|Арчер Камерон
|0
|0
Германия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биссек Янн-Аурель
|1
|0.5
|Штиллер Анджело
|0
|0
Карточки
Англия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Джонс Кёртис
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Рамси Джакоб
|1
|0
Германия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайтель Янник
|1
|0
|Краусс Том
|1
|0
|Штиллер Анджело
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
|Матричани Хеннинг
|1
|0
Результаты матчей
Англия (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Германия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Англия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Германия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Англия (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Германия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Англия (до 21 года)
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Англия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 4:0
Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 3:1 Италия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 1:2 Косово (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:5 Англия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 3:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Албания (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 3:1 Андорра (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:1 Словения (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:2 Англия (до 21 года) - Косово (до 21 года) 2:0 Хорватия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Португалия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:0 Англия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1
Германия (до 21 года)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Чехия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:1 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Румыния (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:0 Италия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:4
Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 3:1 Германия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Польша (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:2 Германия (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 4:0 Израиль (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:1 Германия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 4:0 Германия (до 21 года) - Сан-Марино (до 21 года) 4:0 Германия (до 21 года) - Польша (до 21 года) 0:4 Венгрия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:5 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:2 Латвия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:3 Сан-Марино (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:6 Германия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:0 Нидерланды (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:2 Дания (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:2 Германия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 0:0
Результаты матчей
Англия (до 21 года)
Германия (до 21 года)
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Англия (до 21 года)
Германия (до 21 года)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
- — Выход в 1/4 финала
|Швейцария (до 21 года)
|Имери Кастриот
|2 (1)
|Англия (до 21 года)
|Смит-Роу Эмил
|2
|Испания (до 21 года)
|Гомес Серхио
|1 (2)
|Грузия (до 21 года)
|Цитаишвили Георгий
|1 (2)
|Украина (до 21 года)
|Кащук Алексей
|1 (1)
|Израиль (до 21 года)
|Карзев Эден
|1 1
|Нидерланды (до 21 года)
|Тимбер Квинтен
|2
|Франция (до 21 года)
|Адли Амин
|2
|Хорватия (до 21 года)
|Стойкович Лука
|2
|Португалия (до 21 года)
|Араужу Томаш
|1
Прогнозы на матч Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года)
Исход игры
Англия (до 21 года)
71.2% (42)
Ничья
16.9% (10)
Германия (до 21 года)
11.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
78.57% (44)
Меньше
21.43% (12)
Обе команды забьют
Да
85.71% (48)
Нет
14.29% (8)
Популярный счёт
2:1 Англия (до 21 года)
45.8% (27)
2:2 Ничья
8.5% (5)
1:2 Германия (до 21 года)
8.5% (5)
1:1 Ничья
6.8% (4)
3:2 Англия (до 21 года)
6.8% (4)
1:0 Англия (до 21 года)
6.8% (4)
2:0 Англия (до 21 года)
5.1% (3)
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