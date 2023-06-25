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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 3. Стадион: .
Англия (до 21 года)
 
Позже
Германия (до 21 года)
Прогнозы 58
Англия (до 21 года) 70.7% (41)
X 17.2% (10)
Германия (до 21 года) 12.1% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Англия (до 21 года)
Ничья
Германия (до 21 года)
2.60
3.55
2.65
Все Коэффициенты

История личных встреч

Англия (до 21 года)
Германия (до 21 года)

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ТМ(2Г
3:1
ТМ(2Г
1:2
Е(2Г
2:2
ТМ(2Г
1:0
ТМ(2Г
3:2
ТМ(2Г
3:2
ТМС
2:0
Е
0:4
Е
0:4
Е
1:1

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

4
13

Голов в среднем за матч

1
2.17

Среднее время на гол

90
41

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1.6
1.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

56
50

Бомбардиры внутри турнира

Англия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмил 2 1
Гордон Энтони 1 0.5
Рамси Джакоб 1 0.5
Гиббс-Уайт Морган 0 0
Арчер Камерон 0 0
Германия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биссек Янн-Аурель 1 0.5
Штиллер Анджело 0 0

Карточки

Англия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Джонс Кёртис 1 0
Джонсон Бен 1 0
Гордон Энтони 1 0
Ааронс Макс 1 0
Рамси Джакоб 1 0
Германия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайтель Янник 1 0
Краусс Том 1 0
Штиллер Анджело 1 0
Алиду Фариде 1 0
Матричани Хеннинг 1 0

Результаты матчей

Англия (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Германия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Англия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Германия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Англия (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Германия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Англия (до 21 года)
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Англия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 4:0
Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 3:1 Италия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 1:2 Косово (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:5 Англия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 3:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Албания (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 3:1 Андорра (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:1 Словения (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:2 Англия (до 21 года) - Косово (до 21 года) 2:0 Хорватия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Португалия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:0 Англия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1
Германия (до 21 года)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Чехия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:1 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Румыния (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:0 Италия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:4
Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 3:1 Германия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Польша (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:2 Германия (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 4:0 Израиль (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:1 Германия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 4:0 Германия (до 21 года) - Сан-Марино (до 21 года) 4:0 Германия (до 21 года) - Польша (до 21 года) 0:4 Венгрия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:5 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:2 Латвия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:3 Сан-Марино (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:6 Германия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:0 Нидерланды (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:2 Дания (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:2 Германия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 0:0

Результаты матчей

Англия (до 21 года)
Германия (до 21 года)

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Англия (до 21 года)
Германия (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия (до 21 года)
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Чехия (до 21 года)
 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Германия (до 21 года)
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Израиль (до 21 года)
 2 0 1 1 1 - 3 1
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 2 (1)
Англия (до 21 года) Смит-Роу Эмил 2
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 1 (2)
Грузия (до 21 года) Цитаишвили Георгий 1 (2)
Украина (до 21 года) Кащук Алексей 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 1
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 2
Франция (до 21 года) Адли Амин 2
Хорватия (до 21 года) Стойкович Лука 2
Португалия (до 21 года) Араужу Томаш 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июня 2023, осталось 2 дня 10 часов 12 минут.



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    • Прогнозы 58
    Англия (до 21 года) 70.7% (41)
    X 17.2% (10)
    Германия (до 21 года) 12.1% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Англия (до 21 года)
    Ничья
    Германия (до 21 года)
    2.60
    3.55
    2.65
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года)

    Исход игры
    Англия (до 21 года)
    71.2% (42)
    Ничья
    16.9% (10)
    Германия (до 21 года)
    11.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.57% (44)
    Меньше
    21.43% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (48)
    Нет
    14.29% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Англия (до 21 года)
    45.8% (27)
    2:2 Ничья
    8.5% (5)
    1:2 Германия (до 21 года)
    8.5% (5)
    1:1 Ничья
    6.8% (4)
    3:2 Англия (до 21 года)
    6.8% (4)
    1:0 Англия (до 21 года)
    6.8% (4)
    2:0 Англия (до 21 года)
    5.1% (3)
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    Англия (до 21 года)
    Германия (до 21 года)
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