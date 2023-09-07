Мбаппе попытался убежать в штрафную площадь по левому флангу, Килиан ушёл от Огбене, но вот Браун отлично сыграл в подкате и перехватил мяч.

Дембеле на правом фланге уже по традиции ушёл от Стивенса, а затем Усман выполнил подачу в центр штрафной площади, но у Тюрама в борьбе с Коллинзом не получилось головой направить мяч в левый угол ворот.

Люка Эрнандес на правой половине поля нарушил правила против Айда. Ирландия тщательно готовится к стандарту.

Браун со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Тюрам хорошо отработал в обороне и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Четыре минуты добавил Урс Шнидер к основному времени первого тайма.

Дембеле вновь на правом фланге попытался раскачать Стивенса, но на этот раз Энда выбил мяч на угловой.

Гризманн с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Тюрам под давлением Даффи головой вновь не смог как следует попасть по мячу и направить его в створ ворот.

Дембеле в подкате на половине поля соперника сбил Найта и тем самым не позволил Ирландии попытаться провести контратаку.

Тео совершил проход вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Даффи хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих владений.

Мбаппе с левой половины поля из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил по воротам, мяч задел защитника сборной Ирландии и уже слабо полетел точно в руки Базуну.

Мбаппе совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил подачу в штрафную площадь, Браун грамотно подставил ногу и отправил мяч на угловой.

Гризманн с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Упамекано в борьбе с Коллинзом головой пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

Тчуамени из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на Мбаппе, Килиан оказался в явном офсайде.

Сборная Франции настроена забить второй гол до перерыва, чтобы далее чувствовать себя спокойнее, но пока что Ирландия держится.

Жиру присел на газон и показал, что у него проблемы с левой стопой, не сможет Оливье продолжить матч, в составе сборной Франции быстро готовится замена.

В моменте с ударом по воротам из центра штрафной площади Жиру получил повреждение, тогда как раз Иган наступил на ногу французу уже после удара по воротам.

Огбене совершил рывок вперёд по правому флангу, но у угла штрафной площади Чидози уже сыграл неуверенно и выполнил пас назад.

Стивенс при входе в штрафную площадь с левого фланга отыгрался с Найтом, но затем в борьбе за мяч с Кунде Энда нарушил правила.

Стивенс по итогам прошлого эпизода сам получил повреждение. Вышли на поле теперь уже и врачи сборной Ирландии.

Поднялся Стивенс после паузы. Энда показал, что с ним всё нормально, готов полузащитник сборной Ирландии продолжать матч.

Сборная Франции продолжает уверенно контролировать ход матча, всё же Ирландии тяжело играть как-то иначе, приходится рассчитывать только на контратаки.

Дембеле на правом фланге вновь убежал от Стивенса, а затем Усман от лицевой линии поля выполнил прострел к ближнему углу вратарской, Иган грамотно сыграл по позиции и выбил обратно мяч на правый фланг.

Кунде подключился к атаке по правому флангу, но в итоге Жюль перестарался и нарушил правила против Найта.

23' Тео Эрнандес с левого фланга выполнил прострел в центр к линии вратарской на Жиру, Оливье в борьбе с Иганом оказался на газоне, но Урс Шнидер показал, что нужно играть дальше.

22' Дембеле на правом фланге убежал от Стивенса и затем Усман от боковой линии штрафной площади выполнил передачу к радиусу штрафной, Рабио пробил в левый угол ворот на исполнение, мяч попал в защитника сборной Ирландии.

21' Сборная Франции смогла забить достаточно быстрый гол, а поэтому теперь мы всё же в полном праве рассчитывать на более атакующий футбол от Ирландии.

20' Браун со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Даффи выиграл верховую борьбу за мяч, но скидка в центр штрафной площади оказалась уже безадресной.

19' Фланговый защитник сборной Франции Тео Эрнандес получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Огбене.

18' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Тчуамени!!! Дембеле с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники сборной Ирландии выбили мяч к левому углу штрафной, где Мбаппе был первым на подборе, Килиан выдержал небольшую паузу и покатил мяч чуть назад на Тчуамени, а Орельен шикарно пробил в правую девятку.

17' Гризманн быстро разыграл корнер с партнёрами по команде, но затем с правого фланга подачи в штрафную площадь так и не последовало.

16' Рабио с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Стивенс не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой.

15' Огбене совершил рывок к правому углу штрафной площади и пробил по воротам, Тео грамотно подставил ногу, мяч в итоге слабо дошёл до Меньяна.

14' Гризманн со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, мяч выскочил из-за спин игроков для Базуну не очень удачно, голкипер сборной Ирландии в итоге отбил его перед собой, но партнёры по команде успели его подстраховать.

13' Моламби не по правилам атаковал соперника, Мбаппе показал, что это не дело. Без жёлтой обошёлся арбитр в этом эпизоде.

10' Самая большая сложность для ирландцев - насыщенная средняя линия хозяев. Если на старте был эффект неожиданности, то теперь волнорезы Франции справляются с попытками соперника пройти середину поля.

9' Ирландцы, кстати, уже не брезгуют и тактикой отправки мяча в аут, мелким фолом. Всё ради того, чтобы не позволить поймать себя на контратаке.

8' Французы продолжают играть первым номером, пытаясь прощупать подходы к чужим воротам. Получается пока слишком прямолинейно, но они стараются.

7' Базуну классно сыграл на выходе, перехватив мяч после навесной передачи. Всё под контролем у голкипера гостевой сборной.

6' Жиру оказали помощь врачи, с ним всё в порядке. Просто было игровое столкновение.

6' Мбаппе предлагал себя впереди, ему пришла передача, но вот у звезды Франции пробить не получилось точно. Надо было подготовить удар Килиану, а не впадать в авантюризм.

5' Ирландцы уже не идут быстро вперёд, понимают, что соперник справился с их неожиданным стартом, а теперь уже несёт непосредственную угрозу воротам.

4' Майк Меньян подал голосом команду защитникам, после чего сыграл на выходе. Надёжно всё у французов в обороне. В ответ последовала быстрая атака, завершившаяся ударом мимо ворот.

3' Рабио сейчас опередил оппонента, выбив мяч подальше. Адриен пока самый активный в составе хозяев поля, очень много в его зоне работы.

2' Ирландия активнее начала этот матч, пока что французы лишь обороняются. Не ожидали они такой прыти от соперника.