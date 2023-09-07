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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Шнидер Урс
Франция
FIFA #2
1:0
Первый тайм: 45+'
Ирландия
FIFA #53
0'
1:0
19' Гол
Тчуамени Орельен
21' Желтая карточка
Эрнандес Тео

Ход матча

19'
Тчуамени Орельен
(Мбаппе Килиан)
1:0
21'
Эрнандес Тео
 
26'
Тюрам Маркус
Жиру Оливье
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 152
Франция 97.4% (148)
X 1.3% (2)
Ирландия 1.3% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Франция
Ничья
Ирландия
15.50
6.40
6.17
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Меньян
Майк
5
Кунде
Жюль
4
Упамекано
Дайо
21
Эрнандес
Люка
22
Эрнандес
Тео
8
Тчуамени
Орельен
14
Рабио
Адриен
11
Дембеле
Усман
7
Гризманн
Антуан
10
Мбаппе
Килиан
9
Жиру
Оливье
1
Базуну
Гэвин
12
Коллинз
Натан
4
Даффи
Шейн
5
Иган
Джон
8
Браун
Алан
14
Моламби
Джейсон
6
Каллен
Джош
3
Стивенс
Энда
20
Огбене
Чидози
9
Айда
Адам
17
Найт
Джейсон
Франция
4-2-3-1
Ирландия
3-4-3

История личных встреч

Франция
Ирландия

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2ОМ
0:1
ТМС
2:0
Е2
2:1
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
0:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
112

Бомбардиры внутри турнира

Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 4 (2) 0.8
Тчуамени Орельен 1 0.2
Жиру Оливье 1 0.2
Гризманн Антуан 1 0.2
Павар Бенжамен 1 0.2
Упамекано Дайо 1 0.2
Коман Кингсли 0 0
Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фергюсон Эван 1 0.25
Джонстон Майкл 1 0.25
Айда Адам 1 0.25
Коллинз Натан 1 0.25
Макклин Джеймс 0 0

Карточки

Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 2 0
Рабио Адриен 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Конате Ибраима 1 0
Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доэрти Мэтт 1 1
Иган Джон 2 0
Макклин Джеймс 1 0
Айда Адам 1 0
Моламби Джейсон 1 0

Результаты матчей

Франция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ирландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Франция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ирландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3
Франция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Ирландия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Франция
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0
Аргентина - Франция 3:3 Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2
Ирландия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ирландия - Гибралтар 3:0 Греция - Ирландия 2:1 Ирландия - Франция 0:1 Ирландия - Латвия 3:2
Мальта - Ирландия 0:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Ирландия - Армения 3:2 Шотландия - Ирландия 2:1 Украина - Ирландия 1:1 Ирландия - Шотландия 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Армения - Ирландия 1:0 Ирландия - Литва 1:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Люксембург - Ирландия 0:3 Ирландия - Португалия 0:0 Ирландия - Катар 4:0 Азербайджан - Ирландия 0:3 Ирландия - Сербия 1:1 Ирландия - Азербайджан 1:1

Результаты матчей

Франция
Ирландия

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Франция
Ирландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2
2
2.5
1
2
1
3
3.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 1:0 Заявка 5 5 0 0 10 - 0 15
2.
Нидерланды
 3:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Греция
 0:3 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
4.
Ирландия
 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 4 3
5.
Гибралтар
 Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 1:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Нидерланды
 3:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Греция
 0:3 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ирландия
 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
5.
Гибралтар
 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Греция
 0:3 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
3.
Нидерланды
 3:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
4.
Ирландия
 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
5.
Гибралтар
 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Гризманн с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Тюрам под давлением Даффи головой вновь не смог как следует попасть по мячу и направить его в створ ворот. 
  • 45'
    Дембеле вновь на правом фланге попытался раскачать Стивенса, но на этот раз Энда выбил мяч на угловой. 
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты добавил Урс Шнидер к основному времени первого тайма. 
  • 45'
    Браун со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Тюрам хорошо отработал в обороне и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Люка Эрнандес на правой половине поля нарушил правила против Айда. Ирландия тщательно готовится к стандарту. 
  • 43'
    Дембеле на правом фланге уже по традиции ушёл от Стивенса, а затем Усман выполнил подачу в центр штрафной площади, но у Тюрама в борьбе с Коллинзом не получилось головой направить мяч в левый угол ворот. 
  • 42'
    Мбаппе попытался убежать в штрафную площадь по левому флангу, Килиан ушёл от Огбене, но вот Браун отлично сыграл в подкате и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Коллинз в центре поля нарушил правила против Тео. Игроки сборной Франции быстро разыграли стандарт. 
  • 40'
    Сборная Франции настроена забить второй гол до перерыва, чтобы далее чувствовать себя спокойнее, но пока что Ирландия держится. 
  • Офсайд
    39'
    Тчуамени из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на Мбаппе, Килиан оказался в явном офсайде. 
  • Угловой
    38'
    Гризманн с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Упамекано в борьбе с Коллинзом головой пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • 37'
    Мбаппе совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил подачу  в штрафную площадь, Браун грамотно подставил ногу и отправил мяч на угловой. 
  • 36'
    Мбаппе с левой половины поля из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил по воротам, мяч задел защитника сборной Ирландии и уже слабо полетел точно в руки Базуну. 
  • 35'
    Тео совершил проход вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Даффи хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих владений. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Дембеле в подкате на половине поля соперника сбил Найта и тем самым не позволил Ирландии попытаться провести контратаку. 
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    • Фол, нарушение
      33'
      Кунде подключился к атаке по правому флангу, но в итоге Жюль перестарался и нарушил правила против Найта. 
    • 32'
      Дембеле на правом фланге вновь убежал от Стивенса, а затем Усман от лицевой линии поля выполнил прострел к ближнему углу вратарской, Иган грамотно сыграл по позиции и выбил обратно мяч на правый фланг. 
    • 31'
      Сборная Франции продолжает уверенно контролировать ход матча, всё же Ирландии тяжело играть как-то иначе, приходится рассчитывать только на контратаки. 
    • 30'
      Поднялся Стивенс после паузы. Энда показал, что с ним всё нормально, готов полузащитник сборной Ирландии продолжать матч. 
    • Травма, повреждение
      29'
      Стивенс по итогам прошлого эпизода сам получил повреждение. Вышли на поле теперь уже и врачи сборной Ирландии. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Стивенс при входе в штрафную площадь с левого фланга отыгрался с Найтом, но затем в борьбе за мяч с Кунде Энда нарушил правила. 
    • 27'
      Огбене совершил рывок вперёд по правому флангу, но у угла штрафной площади Чидози уже сыграл неуверенно и выполнил пас назад. 
    • Замена
      26'
      В составе сборной Франции произошла замена. Вместо Оливье Жиру на поле вышел Маркус Тюрам. 
    • 25'
      В моменте с ударом по воротам из центра штрафной площади Жиру получил повреждение, тогда как раз Иган наступил на ногу французу уже после удара по воротам. 
    • Травма, повреждение
      24'
      Жиру присел на газон и показал, что у него проблемы с левой стопой, не сможет Оливье продолжить матч, в составе сборной Франции быстро готовится замена. 
    • Судья
      23'
      Тео Эрнандес с левого фланга выполнил прострел в центр к линии вратарской на Жиру, Оливье в борьбе с Иганом оказался на газоне, но Урс Шнидер показал, что нужно играть дальше. 
    • 22'
      Дембеле на правом фланге убежал от Стивенса и затем Усман от боковой линии штрафной площади выполнил передачу к радиусу штрафной, Рабио пробил в левый угол ворот на исполнение, мяч попал в защитника сборной Ирландии. 
    • 21'
      Сборная Франции смогла забить достаточно быстрый гол, а поэтому теперь мы всё же в полном праве рассчитывать на более атакующий футбол от Ирландии. 
    • 20'
      Браун со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Даффи выиграл верховую борьбу за мяч, но скидка в центр штрафной площади оказалась уже безадресной. 
    • Желтая карточка
      19'
      Фланговый защитник сборной Франции Тео Эрнандес получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Огбене. 
    • Описание гола
      18'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Тчуамени!!! Дембеле с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники сборной Ирландии выбили мяч к левому углу штрафной, где Мбаппе был первым на подборе, Килиан выдержал небольшую паузу и покатил мяч чуть назад на Тчуамени, а Орельен шикарно пробил в правую девятку. 
    • Угловой
      17'
      Гризманн быстро разыграл корнер с партнёрами по команде, но затем с правого фланга подачи в штрафную площадь так и не последовало. 
    • 16'
      Рабио с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Стивенс не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой. 
    • 15'
      Огбене совершил рывок к правому углу штрафной площади и пробил по воротам, Тео грамотно подставил ногу, мяч в итоге слабо дошёл до Меньяна. 
    • 14'
      Гризманн со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, мяч выскочил из-за спин игроков для Базуну не очень удачно, голкипер сборной Ирландии в итоге отбил его перед собой, но партнёры по команде успели его подстраховать. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Моламби не по правилам атаковал соперника, Мбаппе показал, что это не дело. Без жёлтой обошёлся арбитр в этом эпизоде. 
    • 10'
      Самая большая сложность для ирландцев - насыщенная средняя линия хозяев. Если на старте был эффект неожиданности, то теперь волнорезы Франции справляются с попытками соперника пройти середину поля.
    • 9'
      Ирландцы, кстати, уже не брезгуют и тактикой отправки мяча в аут, мелким фолом. Всё ради того, чтобы не позволить поймать себя на контратаке. 
    • 8'
      Французы продолжают играть первым номером, пытаясь прощупать подходы к чужим воротам. Получается пока слишком прямолинейно, но они стараются.
    • 7'
       Базуну классно сыграл на выходе, перехватив мяч после навесной передачи. Всё под контролем у голкипера гостевой сборной.
    • Травма, повреждение
      6'
      Жиру оказали помощь врачи, с ним всё в порядке. Просто было игровое столкновение.
    • 6'
      Мбаппе предлагал себя впереди, ему пришла передача, но вот у звезды Франции пробить не получилось точно. Надо было подготовить удар Килиану, а не впадать в авантюризм.
    • 5'
      Ирландцы уже не идут быстро вперёд, понимают, что соперник справился с их неожиданным стартом, а теперь уже несёт непосредственную угрозу воротам.
    • 4'
      Майк Меньян подал голосом команду защитникам, после чего сыграл на выходе. Надёжно всё у французов в обороне. В ответ последовала быстрая атака, завершившаяся ударом мимо ворот.
    • 3'
      Рабио сейчас опередил оппонента, выбив мяч подальше. Адриен пока самый активный в составе хозяев поля, очень много в его зоне работы.
    • 2'
      Ирландия активнее начала этот матч, пока что французы лишь обороняются. Не ожидали они такой прыти от соперника. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня сборная Франции конечно же считается у букмекеров безоговорочным фаворитом. Учитывая далеко не самый лучший подбор у сборной Ирландии, на сенсацию рассчитывать будет трудно, но всё же мы надеемся, что гости смогут забить хотя бы один мяч на "Парк де Пренс". 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 46.1% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Франция 1:0 Ирландия

    Исход игры
    Франция
    97.4% (148)
    Ничья
    1.3% (2)
    Ирландия
    1.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.1% (46)
    Меньше
    62.9% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    22.58% (28)
    Нет
    77.42% (96)
    Популярный счёт
    2:0 Франция
    46.1% (70)
    3:0 Франция
    11.8% (18)
    3:1 Франция
    9.9% (15)
    2:1 Франция
    6.6% (10)
    1:0 Франция
    4.6% (7)
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