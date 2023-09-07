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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: .
Сербия
FIFA #25
1:2
Первый тайм: 45+'
Венгрия
FIFA #36
0'
1:0
10' Гол в свои ворота
Салаи Аттила
1:1
34' Гол
Варга Барнабас
1:2
36' Гол
Орбан Вилли

Ход матча

10'
Салаи Аттила
1:0
34'
1:1
Варга Барнабас
(Шаллаи Роланд)
36'
1:2
Орбан Вилли
(Ланг Адам)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 132
Сербия 78% (103)
X 18.9% (25)
Венгрия 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сербия
Ничья
Венгрия
3.65
5.30
4.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Милинкович-Савич
Ваня
13
Велькович
Милош
6
Гудель
Неманья
2
Павлович
Страхинья
7
Радоньич
Неманья
11
Костич
Филип
5
Максимович
Неманья
20
Милинкович-Савич
Сергей
10
Тадич
Душан
18
Влахович
Душан
9
Митрович
Александар
1
Дибус
Денеш
2
Ланг
Адам
4
Салаи
Аттила
6
Орбан
Вилли
7
Него
Лоик
11
Керкез
Милош
8
Надь
Адам
17
Стайлс
Каллум
10
Собослаи
Доминик
20
Шаллаи
Роланд
19
Варга
Барнабас
Сербия
3-4-2-1
Венгрия
3-4-2-1

История личных встреч

Сербия
Венгрия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
0:1
ЛНУ
1:1
ЛНУ
0:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
90

Бомбардиры внутри турнира

Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 3 0.75
Тадич Душан 1 0.25
Лазович Дарко 1 0.25
Костич Филип 0 0
Младенович Филип 0 0
Лукич Саша 0 0
Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варга Барнабас 2 0.5
Орбан Вилли 1 0.25
Шаллаи Роланд 1 0.25
Собослаи Доминик 1 0.25
Вечеи Балинт 1 0.25
Адам Мартин 1 0.25
Ланг Адам 0 0
Салаи Аттила 0 0

Карточки

Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младенович Филип 1 0
Живкович Андрия 1 0
Миленкович Никола 1 0
Павлович Страхинья 1 0
Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орбан Вилли 1 0
Шаллаи Роланд 1 0
Чобот Кевин 1 0
Собослаи Доминик 1 0

Результаты матчей

Сербия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Венгрия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сербия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Венгрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Сербия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Венгрия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
20%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
20%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сербия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0
США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2 Сербия - Швеция 4:1 Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1 Сербия - Норвегия 0:1 Дания - Сербия 3:0 Венгрия - Сербия 0:1 Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0 Сербия - Азербайджан 3:1
Венгрия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Венгрия - Литва 2:0 Черногория - Венгрия 0:0 Венгрия - Болгария 3:0 Венгрия - Эстония 1:0
Венгрия - Греция 2:1 Люксембург - Венгрия 2:2 Венгрия - Италия 0:2 Германия - Венгрия 0:1 Англия - Венгрия 0:4 Венгрия - Германия 1:1 Италия - Венгрия 2:1 Венгрия - Англия 1:0 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Венгрия - Сербия 0:1 Польша - Венгрия 1:2 Венгрия - Сан-Марино 4:0 Англия - Венгрия 1:1 Венгрия - Албания 0:1 Венгрия - Андорра 2:1 Албания - Венгрия 1:0

Результаты матчей

Сербия
Венгрия

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Сербия
Венгрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 2:1 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Сербия
 1:2 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
3.
Черногория
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
4.
Болгария
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
5.
Литва
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 2:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Сербия
 1:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Литва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
4.
Болгария
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
5.
Черногория
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 1:2 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Черногория
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Венгрия
 2:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Болгария
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
5.
Литва
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    44'
    Тадич подал с углового флажка на Вельковича, но тот не сумел добраться до мяча. 
  • 43'
    Влахович принял мяч в штрафной соперника, но не смог придумать интересное продолжение. "Задавил" его венгерский защитник. 
  • 42'
    Радоньич хотел навесить в центр штрафной сборной Венгрии, но не смог перебросить ближайшего защитника. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Варга нарушил правила в атаке на Вельковиче, уложив соперника на газон в чужой штрафной площади.
  • 40'
    Едва не привезли себе момент сербы. Передача на вратаря получилась не очень удачной у защитника, но Милинкович-Савич вовремя успех к мячу. 
  • 39'
    Влахович попытался найти длинным забросом Митровича, но совсем не получилась передача у серба.
  • 38'
    Еще одна сборной Венгрии пошла по правому флангу, но в этот раз хозяева смогли оставить натиск соперника. 
  • Описание гола
    36'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! ОРБАН!!! Неразбериха получилась в штрафной Сербии после подачи углового, голкипер дважды неудачно сыграл на выходе и по итогу мяч попал к Лангу, который очень красивым забросом вывел на удар Орбана - Вилли просто оставалось подставить ногу и отправить мяч в ворота!
  • Угловой
    35'
    Шалаи имел хоршоую ударную позицию, но долго прицеливался и попал в защитника. Угловой.
  • Описание гола
    34'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! ВАРГА!!! Шалаи подхватил мяч после отскока и в касание пробил по воротам сборной Сербии - удар был парирован голкипером, но на добивании первым оказался Варга, отправив "снаряд" уже в пустой угол.
  • 32'
    Последовал заброс на правому флангу на Него, но Павлович легко забрал мяч у него. Недоволен остался игрок Венгрии из-за неназначенного фола.
  • 31'
    Не могут игроки сборной Венгрии отобрать мяч у соперника. На протяжении длительного времени перекатывают "снаряд" хозяева, но не могут продвинуться вперед.
  • 29'
    43% на 57% - статистика владения мячом в пользу Венгрии. 
  • Опасный момент
    28'
    МОМЕНТ! Костич получил мяч в штрафной, эффектно обработал его первым касанием, а вторым - мощно зарядил в ближний угол ворот сборной Венгрии, но не смог попасть в створ! 
  • 27'
    Радоньич довольно-таки долго не мог скинуть аут, потому что венгры хорошо разобрали соперников. Спустя какое-то время защитник смог разыграть мяч, но неудачно для своей команды. 
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    • 26'
      Милинкович-Савич неплохо сыграл в касание со своим партнером, но Керкез смог прервать потенциальную атаку хозяев. 
    • 25'
      Максимович загрузил в штрафную венгров, но первым на мяче оказался Дибус.
    • 24'
      Достаточно много потерь сегодня допускают футболисты обеих команды в самых простых ситуациях. 
    • 22'
      Снова атака по правому флангу прошла у Венгрии, но прострел в центр штрафной площади завершился выносом оттуда мяча защитником сборной Сербии. 
    • 21'
      Сошлись две "десятки" в диалоге, с которыми решил побеседовать главный арбитр, чтобы успокоить игроков. 
    • 20'
      Разрезающий пас последовал от игрока Венгрии в правый полуфланг соперника, но не успел к мячу Собослаи. 
    • 19'
      Пробуют гости переводить мяч с фланга на фланг, но последние минуты не могут добраться до чужой штрафной. 
    • 17'
      Сербы перекатывают мяч на своей половине, приглашая соперника. Стоит сказать, что венгры не особо прессингуют на данном участке поля, но активно включаются в районе центрального круга. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Шаллаи сбил с ног Павловича, ударив сзади.
    • 15'
      Получился наконец прорыв по правому краю у сборной Венгрии, но вот передача в центр на Собослаи не прошла. 
    • 14'
      Под контролем держит мяч сборная Венгрии, но хозяева поля пока неплохо справляются в обороне, встречая соперника средним блоком. 
    • 13'
      Великолепно распоряжаются свободным пространством хозяева поля, используя ошибки венгерской команды.
    • Опасный момент
      12'
      Радонич прорвался по правой бровке, вошел в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, откуда последовала передача в район одиннадцатиметровой отметки, но удар в касание с этой позиции оказался немного неточным!
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Салаи отправляет мяч в свои ворота! Великолепная разрезающая передача прошла в центр штрафной сборной Венгрии, где Тадич покатил под  удар на пустые ворота Влаховичу, который не смог как следует пробить, но мяч от ноги Салаи залетел в ворота Дибуса.
    • 9'
      В ответную атаку пошли хозяева. Митрович принял мяч спиной к воротам соперника, но не смог сохранить его.
    • 7'
      Собослаи навесил в штрафную площадь сборной Сербии, но никто из гостей не смог выиграть верховое единоборство. 
    • 6'
      Отличный перевод последовал на правый фланг на Лоика Него, который прострелил вдоль вратарской Сербии, но мяч не добрался до игроков сборной Венгрии. 
    • Офсайд
      5'
      Длинный кросс последовал на Керкеза, который выиграл верховое единоборство, но забрался в офсайд. 
    • 4'
      Венгры отобрали мяч в центре поля и попытались сразу выбежать в быструю атаку, но хозяева не позволили это сделать сопернику. 
    • 3'
      Первый подход венгров к чужим воротам не увенчался успехом, команда потеряла мяч. 
    • 2'
      Сборная Венгрии разыграла мяч с центра поля. Гости сегодня вышли на поле в белых футболках. Сербы — в красных.
    • Первый тайм начался
      1'
      Поехали!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сербия 1:2 Венгрия

    Исход игры
    Сербия
    78.6% (103)
    Ничья
    18.3% (24)
    Венгрия
    3.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.83% (67)
    Меньше
    44.17% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    68.33% (82)
    Нет
    31.67% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Сербия
    43.5% (57)
    1:0 Сербия
    19.1% (25)
    1:1 Ничья
    11.5% (15)
    2:0 Сербия
    7.6% (10)
    2:2 Ничья
    3.8% (5)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
    1:2 Венгрия
    2.3% (3)
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