Еще одна сборной Венгрии пошла по правому флангу, но в этот раз хозяева смогли оставить натиск соперника.

Влахович попытался найти длинным забросом Митровича, но совсем не получилась передача у серба.

Едва не привезли себе момент сербы. Передача на вратаря получилась не очень удачной у защитника, но Милинкович-Савич вовремя успех к мячу.

Варга нарушил правила в атаке на Вельковиче, уложив соперника на газон в чужой штрафной площади.

Радоньич хотел навесить в центр штрафной сборной Венгрии, но не смог перебросить ближайшего защитника.

Влахович принял мяч в штрафной соперника, но не смог придумать интересное продолжение. "Задавил" его венгерский защитник.

Тадич подал с углового флажка на Вельковича, но тот не сумел добраться до мяча.

36' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! ОРБАН!!! Неразбериха получилась в штрафной Сербии после подачи углового, голкипер дважды неудачно сыграл на выходе и по итогу мяч попал к Лангу, который очень красивым забросом вывел на удар Орбана - Вилли просто оставалось подставить ногу и отправить мяч в ворота!

35' Шалаи имел хоршоую ударную позицию, но долго прицеливался и попал в защитника. Угловой.

34' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! ВАРГА!!! Шалаи подхватил мяч после отскока и в касание пробил по воротам сборной Сербии - удар был парирован голкипером, но на добивании первым оказался Варга, отправив "снаряд" уже в пустой угол.

32' Последовал заброс на правому флангу на Него, но Павлович легко забрал мяч у него. Недоволен остался игрок Венгрии из-за неназначенного фола.

31' Не могут игроки сборной Венгрии отобрать мяч у соперника. На протяжении длительного времени перекатывают "снаряд" хозяева, но не могут продвинуться вперед.

29' 43% на 57% - статистика владения мячом в пользу Венгрии.

28' МОМЕНТ! Костич получил мяч в штрафной, эффектно обработал его первым касанием, а вторым - мощно зарядил в ближний угол ворот сборной Венгрии, но не смог попасть в створ!