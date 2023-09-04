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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: .
Сербия
FIFA #25
 
Позже
Венгрия
FIFA #36
Прогнозы 53
Сербия 81.1% (43)
X 15.1% (8)
Венгрия 3.8% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сербия
Ничья
Венгрия
3.45
3.65
5.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Сербия
Венгрия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
0:1
ЛНУ
1:1
ЛНУ
0:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
90

Бомбардиры внутри турнира

Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 3 1
Тадич Душан 1 0.33
Лазович Дарко 1 0.33
Костич Филип 0 0
Младенович Филип 0 0
Лукич Саша 0 0
Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Собослаи Доминик 1 0.33
Вечеи Балинт 1 0.33
Шаллаи Роланд 1 0.33
Адам Мартин 1 0.33
Варга Барнабас 1 0.33
Орбан Вилли 0 0
Салаи Аттила 0 0

Карточки

Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младенович Филип 1 0
Живкович Андрия 1 0
Миленкович Никола 1 0
Павлович Страхинья 1 0
Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орбан Вилли 1 0
Шаллаи Роланд 1 0
Чобот Кевин 1 0
Собослаи Доминик 1 0

Результаты матчей

Сербия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Венгрия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сербия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Венгрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Сербия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Венгрия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
20%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
20%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сербия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0
США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2 Сербия - Швеция 4:1 Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1 Сербия - Норвегия 0:1 Дания - Сербия 3:0 Венгрия - Сербия 0:1 Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0 Сербия - Азербайджан 3:1
Венгрия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Венгрия - Литва 2:0 Черногория - Венгрия 0:0 Венгрия - Болгария 3:0 Венгрия - Эстония 1:0
Венгрия - Греция 2:1 Люксембург - Венгрия 2:2 Венгрия - Италия 0:2 Германия - Венгрия 0:1 Англия - Венгрия 0:4 Венгрия - Германия 1:1 Италия - Венгрия 2:1 Венгрия - Англия 1:0 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Венгрия - Сербия 0:1 Польша - Венгрия 1:2 Венгрия - Сан-Марино 4:0 Англия - Венгрия 1:1 Венгрия - Албания 0:1 Венгрия - Андорра 2:1 Албания - Венгрия 1:0

Результаты матчей

Сербия
Венгрия

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Сербия
Венгрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
2.
Сербия
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Черногория
 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
4.
Болгария
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
5.
Литва
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Сербия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Литва
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Болгария
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
5.
Черногория
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Черногория
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Венгрия
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Болгария
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
5.
Литва
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сербия - Венгрия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 сентября 2023, осталось 2 дня 14 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 53
    Сербия 81.1% (43)
    X 15.1% (8)
    Венгрия 3.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сербия
    Ничья
    Венгрия
    3.45
    3.65
    5.20
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Сербия - Венгрия

    Исход игры
    Сербия
    81.1% (43)
    Ничья
    15.1% (8)
    Венгрия
    3.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.71% (33)
    Меньше
    35.29% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    74.51% (38)
    Нет
    25.49% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Сербия
    50.9% (27)
    1:0 Сербия
    13.2% (7)
    2:0 Сербия
    9.4% (5)
    1:1 Ничья
    9.4% (5)
    1:2 Венгрия
    3.8% (2)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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