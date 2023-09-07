Тур: 5. Стадион: Стожице.
3:1
Перерыв
0'
1:0
3' ГолШпорар Андраж
1:1
7' ГолПрайс Айзек
2:1
17' ГолСтоянович Петар
3:1
42' ГолСеско Бенджамин
Ход матча
3'
1:0
7'
1:1
17'
2:1
42'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
1
Облак
Ян
13
Янжа
Эрик
10
Элшник
Тими
17
Млакар
Ян
22
Браун
Киарон
19
Чарльз
Ши
14
Прайс
Айзек
10
Чарльз
Дион
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Элшник ТимиПолузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Белек ВидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Дркушич ВаняЗащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
-
19 Захович ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Випотник ЖанНападающий
-
21 Целар ЖанНападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Браун КиаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Чарльз ШиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Прайс АйзекПолузащитник
-
10 Чарльз ДионНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хазард КонорВратарь
-
23 Саутвуд ЛюкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
8 Смит ПолПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: О'Нил Майкл
История личных встреч
Словения
Северная Ирландия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
0.8
0.2
Тотал матчей
0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
450
Бомбардиры внутри турнира
Словения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеско Бенджамин
|2
|0.4
|Шпорар Андраж
|2
|0.4
|Стоянович Петар
|1
|0.2
|Брекало Давид
|1
|0.2
|Випотник Жан
|1
|0.2
|Гнезда-Черин Адам
|0
|0
|Зайц Миха
|0
|0
|Бийол Яка
|0
|0
Северная Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чарльз Дион
|2
|0.4
|Прайс Айзек
|1
|0.2
|Кеннеди Мэттью
|0
|0
|Вашингтон Конор
|0
|0
|Льюис Джамал
|0
|0
Карточки
Словения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|1
|0
|Шпорар Андраж
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
Северная Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эванс Джонни
|1
|0
|Сэвилл Джордж
|1
|0
|Макнейр Пэдди
|1
|0
|Чарльз Дион
|1
|0
|Маккэнн Алистер
|1
|0
|Браун Киарон
|1
|0
|Хьюм Трай
|1
|0
|Майкл О'Нил
|1
|0
Результаты матчей
Словения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Северная Ирландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Словения
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Северная Ирландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
0
Словения
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Северная Ирландия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Словения
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2
Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1 Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1 Словения - Швеция 0:2 Катар - Словения 0:0 Хорватия - Словения 1:1 Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4 Хорватия - Словения 3:0 Словения - Мальта 1:0
Северная Ирландия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2
Греция - Северная Ирландия 3:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Литва - Северная Ирландия 1:4 Украина - Северная Ирландия 1:0
Результаты матчей
Словения
Северная Ирландия
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Словения
Северная Ирландия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
13
Группа H
Группа H
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|5
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 1
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Словения 3:1 Северная Ирландия
Исход игры
Словения
77% (97)
Ничья
19.8% (25)
Северная Ирландия
3.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
29.41% (35)
Меньше
70.59% (84)
Обе команды забьют
Да
48.74% (58)
Нет
51.26% (61)
Популярный счёт
1:0 Словения
42.1% (53)
2:1 Словения
25.4% (32)
1:1 Ничья
18.3% (23)
2:0 Словения
4% (5)
0:0 Ничья
1.6% (2)
1:2 Северная Ирландия
1.6% (2)
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