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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: .
Словения
FIFA #61
3:1
Перерыв
Северная Ирландия
FIFA #64

Ход матча

3'
Шпорар Андраж
(Сеско Бенджамин)
1:0
7'
1:1
Прайс Айзек
(Кеннеди Мэттью)
17'
Стоянович Петар
(Бийол Яка)
2:1
20'
 
Каткарт Крейг
Браун Киарон
42'
Сеско Бенджамин
(Гнезда-Черин Адам)
3:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 123
Словения 77.2% (95)
X 19.5% (24)
Северная Ирландия 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словения
Ничья
Северная Ирландия
5.25
5.26
40.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Облак
Ян
2
Карничник
Зан
23
Брекало
Давид
6
Бийол
Яка
13
Янжа
Эрик
20
Стоянович
Петар
22
Гнезда-Черин
Адам
10
Элшник
Тими
17
Млакар
Ян
9
Шпорар
Андраж
11
Сеско
Бенджамин
1
Пикок-Фаррелл
Бэйли
17
Макнейр
Пэдди
5
Эванс
Джонни
22
Браун
Киарон
3
Хьюм
Трай
13
Кеннеди
Мэттью
19
Чарльз
Ши
6
Сэвилл
Джордж
14
Прайс
Айзек
10
Чарльз
Дион
7
Макменамин
Конор
Словения
4-4-2
Северная Ирландия
3-4-1-2

История личных встреч

Словения
Северная Ирландия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМС
1:0
Е2
0:0
Е2
0:1
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.8
0.2

Тотал матчей

0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
450

Бомбардиры внутри турнира

Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеско Бенджамин 2 0.4
Шпорар Андраж 2 0.4
Стоянович Петар 1 0.2
Брекало Давид 1 0.2
Випотник Жан 1 0.2
Гнезда-Черин Адам 0 0
Зайц Миха 0 0
Бийол Яка 0 0
Северная Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чарльз Дион 2 0.4
Прайс Айзек 1 0.2
Кеннеди Мэттью 0 0
Вашингтон Конор 0 0
Льюис Джамал 0 0

Карточки

Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 1 0
Шпорар Андраж 1 0
Брекало Давид 1 0
Северная Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эванс Джонни 1 0
Сэвилл Джордж 1 0
Макнейр Пэдди 1 0
Чарльз Дион 1 0
Маккэнн Алистер 1 0
Браун Киарон 1 0
Хьюм Трай 1 0
Майкл О'Нил 1 0

Результаты матчей

Словения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Северная Ирландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Словения
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Северная Ирландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
0
Словения
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Северная Ирландия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Словения
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2
Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1 Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1 Словения - Швеция 0:2 Катар - Словения 0:0 Хорватия - Словения 1:1 Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4 Хорватия - Словения 3:0 Словения - Мальта 1:0
Северная Ирландия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2
Греция - Северная Ирландия 3:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Литва - Северная Ирландия 1:4 Украина - Северная Ирландия 1:0

Результаты матчей

Словения
Северная Ирландия

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Словения
Северная Ирландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
2
1.5
1
3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Финляндия
 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
2.
Дания
 3:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
3.
Словения
 3:1 Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
4.
Казахстан
 Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
5.
Северная Ирландия
 1:3 Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
6.
Сан-Марино
 0:3 Заявка 5 0 0 5 0 - 16 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 3:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Словения
 3:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Финляндия
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
4.
Казахстан
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
5.
Северная Ирландия
 1:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
6.
Сан-Марино
 0:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Казахстан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Финляндия
 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
3.
Словения
 3:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Северная Ирландия
 1:3 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
5.
Дания
 3:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
6.
Сан-Марино
 0:3 Заявка 3 0 0 3 0 - 11 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
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Прогнозы 123
Словения 77.2% (95)
X 19.5% (24)
Северная Ирландия 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словения
Ничья
Северная Ирландия
5.25
5.26
40.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Словения 3:1 Северная Ирландия

Исход игры
Словения
77% (97)
Ничья
19.8% (25)
Северная Ирландия
3.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
29.41% (35)
Меньше
70.59% (84)
Обе команды забьют
Да
48.74% (58)
Нет
51.26% (61)
Популярный счёт
1:0 Словения
42.1% (53)
2:1 Словения
25.4% (32)
1:1 Ничья
18.3% (23)
2:0 Словения
4% (5)
0:0 Ничья
1.6% (2)
1:2 Северная Ирландия
1.6% (2)
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