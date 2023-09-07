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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: .
Словения
FIFA #61
4:2
Конец матча
Северная Ирландия
FIFA #64
0'
1:0
3' Гол
Шпорар Андраж
1:1
7' Гол
Прайс Айзек
2:1
17' Гол в свои ворота
Эванс Джонни
3:1
42' Гол
Сеско Бенджамин
48' Желтая карточка
Прайс Айзек
3:2
53' Гол
Эванс Джонни
4:2
56' Гол
Шпорар Андраж
58' Желтая карточка
Чарльз Ши
90' Желтая карточка
Маккэнн Алистер
90' Желтая карточка
Брекало Давид
90'+6

Ход матча

3'
Шпорар Андраж
(Сеско Бенджамин)
1:0
7'
1:1
Прайс Айзек
(Кеннеди Мэттью)
17'
Эванс Джонни
2:1
20'
 
Каткарт Крейг
Браун Киарон
42'
Сеско Бенджамин
(Гнезда-Черин Адам)
3:1
46'
 
Мадженнис Джош
Чарльз Дион
46'
 
Вашингтон Конор
Кеннеди Мэттью
48'
 
Прайс Айзек
53'
3:2
Эванс Джонни
56'
Шпорар Андраж
(Сеско Бенджамин)
4:2
58'
 
Чарльз Ши
64'
 
Маккэнн Алистер
Прайс Айзек
74'
Куртич Ясмин
Млакар Ян
 
76'
 
Смит Пол
Каткарт Крейг
85'
Випотник Жан
Сеско Бенджамин
 
85'
Балковец Юре
Янжа Эрик
 
90'
Элшник Тими
 
90'
 
Маккэнн Алистер
90'
Брекало Давид
 
90'
Ловрич Санди
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 359 Количество передач 380
  • 47 Владение мячом, % 53
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Словения 77.2% (98)
X 19.7% (25)
Северная Ирландия 3.1% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Облак
Ян
2
Карничник
Зан
23
Брекало
Давид
6
Бийол
Яка
13
Янжа
Эрик
20
Стоянович
Петар
22
Гнезда-Черин
Адам
10
Элшник
Тими
17
Млакар
Ян
9
Шпорар
Андраж
11
Сеско
Бенджамин
1
Пикок-Фаррелл
Бэйли
17
Макнейр
Пэдди
5
Эванс
Джонни
22
Браун
Киарон
3
Хьюм
Трай
13
Кеннеди
Мэттью
19
Чарльз
Ши
6
Сэвилл
Джордж
14
Прайс
Айзек
10
Чарльз
Дион
7
Макменамин
Конор
Словения
4-4-2
Северная Ирландия
3-4-1-2

История личных встреч

Словения
Северная Ирландия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМС
1:0
Е2
0:0
Е2
0:1
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.8
0.2

Тотал матчей

0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
450

Бомбардиры внутри турнира

Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шпорар Андраж 3 0.6
Сеско Бенджамин 2 0.4
Брекало Давид 1 0.2
Випотник Жан 1 0.2
Гнезда-Черин Адам 0 0
Стоянович Петар 0 0
Зайц Миха 0 0
Северная Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чарльз Дион 2 0.4
Эванс Джонни 1 0.2
Прайс Айзек 1 0.2
Кеннеди Мэттью 0 0
Вашингтон Конор 0 0
Льюис Джамал 0 0

Карточки

Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брекало Давид 2 0
Стоянович Петар 1 0
Шпорар Андраж 1 0
Северная Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккэнн Алистер 2 0
Эванс Джонни 1 0
Сэвилл Джордж 1 0
Макнейр Пэдди 1 0
Чарльз Дион 1 0
Браун Киарон 1 0
Хьюм Трай 1 0
Прайс Айзек 1 0
Чарльз Ши 1 0
Майкл О'Нил 1 0

Результаты матчей

Словения
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Северная Ирландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
3
Словения
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Северная Ирландия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
0
Словения
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Северная Ирландия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
25%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Словения
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2
Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1 Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1 Словения - Швеция 0:2 Катар - Словения 0:0 Хорватия - Словения 1:1 Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4 Хорватия - Словения 3:0 Словения - Мальта 1:0
Северная Ирландия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2
Греция - Северная Ирландия 3:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Литва - Северная Ирландия 1:4 Украина - Северная Ирландия 1:0

Результаты матчей

Словения
Северная Ирландия

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Словения
Северная Ирландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
3
2
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
3.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Финляндия
 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
2.
Дания
 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
3.
Словения
 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4.
Казахстан
 Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
5.
Северная Ирландия
 Заявка 5 1 0 4 4 - 7 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 5 0 0 5 0 - 17 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Словения
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Финляндия
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
4.
Казахстан
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
5.
Северная Ирландия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
6.
Сан-Марино
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Казахстан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Финляндия
 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
3.
Словения
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Северная Ирландия
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
5.
Дания
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
6.
Сан-Марино
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
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    Прогнозы 127
    Словения 77.2% (98)
    X 19.7% (25)
    Северная Ирландия 3.1% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Словения 4:2 Северная Ирландия

    Исход игры
    Словения
    77.2% (98)
    Ничья
    19.7% (25)
    Северная Ирландия
    3.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.17% (35)
    Меньше
    70.83% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    48.33% (58)
    Нет
    51.67% (62)
    Популярный счёт
    1:0 Словения
    42.5% (54)
    2:1 Словения
    25.2% (32)
    1:1 Ничья
    18.1% (23)
    2:0 Словения
    3.9% (5)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    1:2 Северная Ирландия
    1.6% (2)
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