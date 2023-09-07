  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024

ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: .
Нидерланды
FIFA #7
3:0
Первый тайм: 45'
Греция
FIFA #50
0'
12' Желтая карточка
Сиопис Манолис
1:0
17' Гол
Де Рон Мартен
2:0
31' Гол
Гакпо Коди
3:0
39' Гол
Вегхорст Ваут
43' Желтая карточка
Аке Натан
44' Желтая карточка
Цимикас Костас

Ход матча

12'
 
Сиопис Манолис
17'
Де Рон Мартен
1:0
31'
Гакпо Коди
(Дюмфрис Дензел)
2:0
39'
Вегхорст Ваут
(Дюмфрис Дензел)
3:0
43'
Аке Натан
 
44'
 
Цимикас Костас

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 138
Нидерланды 94.9% (131)
X 2.2% (3)
Греция 2.9% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нидерланды
Ничья
Греция
4.37
8.00
97.22
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Флеккен
Марк
2
Гертрейда
Лютсхарел
4
Ван
Дейк
Виргил
5
Аке
Натан
22
Дюмфрис
Дензел
15
Де
Рон
Мартен
21
Де
Йонг
Френки
17
Блинд
Дэйли
7
Симонс
Хави
9
Вегхорст
Ваут
8
Гакпо
Коди
1
Влаходимос
Одиссеас
15
Рота
Лазарос
4
Рецос
Панайотис
17
Хацидиакос
Пантелис
21
Цимикас
Костас
11
Бакасетас
Тасос
23
Сиопис
Манолис
6
Курбелис
Димитрис
7
Масурас
Гиоргос
9
Павлидис
Вангелис
20
Манталос
Петрос
Нидерланды
3-4-3
Греция
4-3-3

История личных встреч

Нидерланды
Греция

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМС
1:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аке Натан 2 0.67
Де Рон Мартен 1 0.33
Депай Мемфис 1 0.33
Гакпо Коди 1 0.33
Дюмфрис Дензел 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 2 (1) 0.5
Масурас Гиоргос 2 0.5
Сиопис Манолис 1 0.25
Манталос Петрос 0 0
Бэлдок Джордж 0 0
Пелкас Димитрис 0 0

Карточки

Нидерланды
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блинд Дэйли 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мавропанос Константинос 1 1
Сиопис Манолис 2 0
Манталос Петрос 1 0
Цавелас Георгиос 1 0
Бакасетас Тасос 1 0
Курбелис Димитрис 1 0
Пелкас Димитрис 1 0
Цимикас Костас 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0

Результаты матчей

Нидерланды
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Греция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Нидерланды
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Греция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Нидерланды
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Греция
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нидерланды
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0
Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4 Нидерланды - Германия 1:1 Нидерланды - Дания 4:2 Нидерланды - Норвегия 2:0 Черногория - Нидерланды 2:2 Нидерланды - Гибралтар 6:0
Греция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Франция - Греция 1:0 Греция - Ирландия 2:1 Греция - Литва 0:0 Гибралтар - Греция 0:3
Венгрия - Греция 2:1 Мальта - Греция 2:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Кипр - Греция 1:0 Греция - Косово 2:0 Греция - Кипр 3:0 Косово - Греция 0:1 Северная Ирландия - Греция 0:1 Черногория - Греция 1:0 Румыния - Греция 0:1 Греция - Косово 1:1 Греция - Испания 0:1 Швеция - Греция 2:0 Грузия - Греция 0:2 Греция - Швеция 2:1 Косово - Греция 1:1

Результаты матчей

Нидерланды
Греция

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Нидерланды
Греция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
2
1
1
1
2.5
1
2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 1:0 Заявка 5 5 0 0 10 - 0 15
2.
Нидерланды
 3:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Греция
 0:3 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
4.
Ирландия
 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 4 3
5.
Гибралтар
 Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 1:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Нидерланды
 3:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Греция
 0:3 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ирландия
 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
5.
Гибралтар
 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Греция
 0:3 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
3.
Нидерланды
 3:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
4.
Ирландия
 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
5.
Гибралтар
 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Откровенно сыграл рукой в центре поля Цимикас, срывая перспективную контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой. 
  • 45'
    Со штрафного на силу пробивал Бакасетас низом, но мяч в падении смог отбить в сторону в падении Флеккен.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты компенсировал арбитр к времени первого тайма.
  • Желтая карточка
    44'
    Аке на своей половине поля заехал по ногам Масурасу в подкате, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 43'
    Мог убегать на ворота соперника Вегхорст после заброса от Де Йонга, но в последний момент мяч перехватил Хацидиакос.
  • 42'
    Дюмфрис подавал вновь в штрафную с правого фланга. На этот раз пробить головой Гакпо помешал в верховой борьбе Рецос.
  • 41'
    Бакасетас сместился с правого фланга к линии штрафной и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
  • Описание гола
    40'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! Ваут Вегхорст! Довели счет до крупного хозяева. Подключился к атаке своей команды по правому флангу Дюмфрис и навесил на линию вратарской, куда ворвался Вегхорст и головой вколотил снаряд точно в нижний угол ворот Влаходимоса.
  • 39'
    Де Йонг с центра поля забросил в штрафную на ход Гакпо, но пробить ему в борьбе с защитником не удалось.
  • 38'
    Катают мяч нидерландцы на своей половине поля, пытаются они расшатать оборону соперника, который отошел всей командой назад.
  • Штанга
    37'
    После скидки головой от Вегхорста пробил с линии чужой штрафной Дюмфрис, но на этот раз гостей от гола спасла штанга.
  • 36'
    Дальний заброс исполнял Гакпо в штрафную, куда забегал Вегхорст, но Рота отобрал мяч в верховой борьбе, выбив в аут.
  • Описание гола
    34'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Коди Гакпо! Удвоили свое преимущество нидерландцы. Подхватил мяч в чужой штрафной Дюмфрис и выдал на дальнюю штангу, где был совсем один Гакпо, который принял сферу на грудь и вторым касанием отправил ее точно в ближний нижний угол ворот.
  • 33'
    Отдавал пас Аке поперек на ход Гакпо, но на пути мяча оказалась рука Сиописа. За такое пенальти назначен не будет.
  • 32'
    С угла поля Де Йонг подавал в центр штрафной, где пробил головой Ван Дейк, но мяч застрял в гуще защитника.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Опасный момент
      31'
      Отобрал мяч на фланге Симонс, протащил мяч к штрафной и пробил по воротам. После рикошета от ноги защитника мяч изменил траекторию и полетел под перекладину, но Влаходимос смог в падении перевести на угловой.
    • 30'
      Мог убегать на ворота соперника Павлидис после паса от Курбелиса, но проиграл он скоростную дуэль Ван Дейку.
    • 29'
      Накрутил соперника на фланге Рота и навесил на дальнюю штангу, но на выходе Флеккен спокойно забрал мяч в руки.
    • 28'
      Отдавал пас по флангу Сиопис на ход Цимикасу, но тот не смог обработать мяч и подарил его сопернику.
    • 27'
      Налетел на соперника в центре поля Вегхорст и уложил того на газон. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.
    • 26'
      Долго катают мяч в центре поля игроки сборной Нидерландов, но до по-настоящему опасных моментов дело пока не доходит. 
    • 25'
      Ушел от соперника финтом по правой бровке Дюмфрис и прострелил вдоль ворот. Рикошетом от ноги защитника мяч полетел в аут.
    • 24'
      В центре поля получил локтем по затылку Де Рон от Цимикаса. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Нидерландов. 
    • 23'
      Прорывался по центру к штрафной соперника Вегхорст и отдал поперек на Гакпо, но сферу в подкате перехватил Цимикас.
    • 22'
      С углового навесил Цимикас на ближнюю штангу, но здесь головой Де Рон вынес снаряд обратно на фланг.
    • Угловой
      21'
      Убежал от соперника по флангу Цимикас и прострелил в штрафную, но здесь первым на мяче оказался Аке и вынес его на угловой.
    • Описание гола
      20'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Мартен Де Рон! Смогли открыть счет в матче хозяева. После навеса с угла поля выиграл борьбу на дальней штанге Аке и головой сбросил в центр на Де Рона, которому никто не помешал пробить с ходу точно под перекладину.
    • Угловой
      19'
      Протащил мяч по флангу Симонс и прострелил вдоль ворот низом, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
    • 18'
      Прорывался по центру в контратаку Бакасетас и отдал вперед на Павлидиса, но тому пробить не позволил в подкате Аке.
    • 17'
      Диагональ исполнял Сиолис с центра поля на левый фланг, куда врывался Манталос, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 16'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Цимикас и навесил на дальнюю штангу, но здесь пробить Рота не смог в борьбе с защитником. 
    • 15'
      Подавал со штрафного Де Йонг на дальнюю штангу, где пробивал в борьбе с защитником Гакпо, но мяч полетел мимо ворот.
    • Желтая карточка
      14'
      На чужой половине поля грамотно подставился Де Йонг и получил по ногам от Сиолиса. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
    • 13'
      Наступил Дюмфрис в центре поля на ногу сопернику в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут греки.
    • 12'
      Подключился к атаке по флангу Павлидис и отдал поперек на Масураса, но тот выпустил мяч за боковую линию.
    • 11'
      Теперь уже Гакпо навесил с углового на дальнюю штангу, где головой пробил Ван Дейк, но мяч полетел крайне неточно.
    • 10'
      После навеса с угла поля от Де Йонга пробил с линии чужой штрафной Аке, но мяч полетел немного выше перекладины.
    • Угловой
      9'
      Перехватил сферу на фланге Симонс и отдал поперек на Вегхорста, который пробил в касание, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
    • 8'
      Диагональным пасом Блинд искал в чужой штрафной Дюмфриса, но на выходе забрал мяч в свои руки Влаходимос.
    • 7'
      На флангу соперника руками на газон уложил в силовой борьбе Сиолис. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 6'
      Отобрал мяч на чужой половине поля Де Йонг и отдал вперед на Гакпо, но того опередил Рота и сбросил мяч в руки голкиперу.
    • 5'
      По флангу отдавал пас Де Рон на ход Дюмфрису, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за боковую линию.
    • 4'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Аке на ход Симонсу, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Цимикасу. 
    • 3'
      Зацепился за мяч перед чужой штрафной Гакпо и сбросил вперед на ход Вегхорста, но тому пробить не позволил Рецос.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя оранжевых цветах, а гости выбрали себе синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты сборной Нидерландов!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 31.9% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Нидерланды 3:0 Греция онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нидерланды 3:0 Греция

    Исход игры
    Нидерланды
    94.9% (131)
    Ничья
    2.2% (3)
    Греция
    2.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.24% (62)
    Меньше
    48.76% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    46.28% (56)
    Нет
    53.72% (65)
    Популярный счёт
    2:0 Нидерланды
    31.9% (44)
    2:1 Нидерланды
    27.5% (38)
    3:1 Нидерланды
    10.1% (14)
    1:0 Нидерланды
    9.4% (13)
    3:0 Нидерланды
    5.1% (7)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     