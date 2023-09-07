Бакасетас сместился с правого фланга к линии штрафной и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

Дюмфрис подавал вновь в штрафную с правого фланга. На этот раз пробить головой Гакпо помешал в верховой борьбе Рецос.

Мог убегать на ворота соперника Вегхорст после заброса от Де Йонга, но в последний момент мяч перехватил Хацидиакос.

Аке на своей половине поля заехал по ногам Масурасу в подкате, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

Две минуты компенсировал арбитр к времени первого тайма.

Со штрафного на силу пробивал Бакасетас низом, но мяч в падении смог отбить в сторону в падении Флеккен.

Откровенно сыграл рукой в центре поля Цимикас, срывая перспективную контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

С угла поля Де Йонг подавал в центр штрафной, где пробил головой Ван Дейк, но мяч застрял в гуще защитника.

Отдавал пас Аке поперек на ход Гакпо, но на пути мяча оказалась рука Сиописа. За такое пенальти назначен не будет.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Коди Гакпо! Удвоили свое преимущество нидерландцы. Подхватил мяч в чужой штрафной Дюмфрис и выдал на дальнюю штангу, где был совсем один Гакпо, который принял сферу на грудь и вторым касанием отправил ее точно в ближний нижний угол ворот.

Дальний заброс исполнял Гакпо в штрафную, куда забегал Вегхорст, но Рота отобрал мяч в верховой борьбе, выбив в аут.

После скидки головой от Вегхорста пробил с линии чужой штрафной Дюмфрис, но на этот раз гостей от гола спасла штанга.

Катают мяч нидерландцы на своей половине поля, пытаются они расшатать оборону соперника, который отошел всей командой назад.

Де Йонг с центра поля забросил в штрафную на ход Гакпо, но пробить ему в борьбе с защитником не удалось.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! Ваут Вегхорст! Довели счет до крупного хозяева. Подключился к атаке своей команды по правому флангу Дюмфрис и навесил на линию вратарской, куда ворвался Вегхорст и головой вколотил снаряд точно в нижний угол ворот Влаходимоса.

С углового навесил Цимикас на ближнюю штангу, но здесь головой Де Рон вынес снаряд обратно на фланг.

Прорывался по центру к штрафной соперника Вегхорст и отдал поперек на Гакпо, но сферу в подкате перехватил Цимикас.

В центре поля получил локтем по затылку Де Рон от Цимикаса. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Нидерландов.

Ушел от соперника финтом по правой бровке Дюмфрис и прострелил вдоль ворот. Рикошетом от ноги защитника мяч полетел в аут.

Долго катают мяч в центре поля игроки сборной Нидерландов, но до по-настоящему опасных моментов дело пока не доходит.

Налетел на соперника в центре поля Вегхорст и уложил того на газон. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.

Отдавал пас по флангу Сиопис на ход Цимикасу, но тот не смог обработать мяч и подарил его сопернику.

Накрутил соперника на фланге Рота и навесил на дальнюю штангу, но на выходе Флеккен спокойно забрал мяч в руки.

Мог убегать на ворота соперника Павлидис после паса от Курбелиса, но проиграл он скоростную дуэль Ван Дейку.

Отобрал мяч на фланге Симонс, протащил мяч к штрафной и пробил по воротам. После рикошета от ноги защитника мяч изменил траекторию и полетел под перекладину, но Влаходимос смог в падении перевести на угловой.

21' Убежал от соперника по флангу Цимикас и прострелил в штрафную, но здесь первым на мяче оказался Аке и вынес его на угловой.

20' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Мартен Де Рон! Смогли открыть счет в матче хозяева. После навеса с угла поля выиграл борьбу на дальней штанге Аке и головой сбросил в центр на Де Рона, которому никто не помешал пробить с ходу точно под перекладину.

19' Протащил мяч по флангу Симонс и прострелил вдоль ворот низом, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

18' Прорывался по центру в контратаку Бакасетас и отдал вперед на Павлидиса, но тому пробить не позволил в подкате Аке.

17' Диагональ исполнял Сиолис с центра поля на левый фланг, куда врывался Манталос, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

16' Подключился к атаке своей команды по флангу Цимикас и навесил на дальнюю штангу, но здесь пробить Рота не смог в борьбе с защитником.

15' Подавал со штрафного Де Йонг на дальнюю штангу, где пробивал в борьбе с защитником Гакпо, но мяч полетел мимо ворот.

14' На чужой половине поля грамотно подставился Де Йонг и получил по ногам от Сиолиса. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

13' Наступил Дюмфрис в центре поля на ногу сопернику в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут греки.

12' Подключился к атаке по флангу Павлидис и отдал поперек на Масураса, но тот выпустил мяч за боковую линию.

11' Теперь уже Гакпо навесил с углового на дальнюю штангу, где головой пробил Ван Дейк, но мяч полетел крайне неточно.

10' После навеса с угла поля от Де Йонга пробил с линии чужой штрафной Аке, но мяч полетел немного выше перекладины.

9' Перехватил сферу на фланге Симонс и отдал поперек на Вегхорста, который пробил в касание, но мяч от спины защитника полетел на угловой.

8' Диагональным пасом Блинд искал в чужой штрафной Дюмфриса, но на выходе забрал мяч в свои руки Влаходимос.

7' На флангу соперника руками на газон уложил в силовой борьбе Сиолис. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

6' Отобрал мяч на чужой половине поля Де Йонг и отдал вперед на Гакпо, но того опередил Рота и сбросил мяч в руки голкиперу.

5' По флангу отдавал пас Де Рон на ход Дюмфрису, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за боковую линию.

4' Диагональ исполнял в штрафную соперника Аке на ход Симонсу, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Цимикасу.

3' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Гакпо и сбросил вперед на ход Вегхорста, но тому пробить не позволил Рецос.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя оранжевых цветах, а гости выбрали себе синий комплект формы.