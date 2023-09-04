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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: .
Нидерланды
FIFA #7
 
Позже
Греция
FIFA #50
Прогнозы 52
Нидерланды 94.2% (49)
X 3.8% (2)
Греция 1.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нидерланды
Ничья
Греция
4.30
4.70
8.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Нидерланды
Греция

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМС
1:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аке Натан 2 1
Депай Мемфис 1 0.5
Дюмфрис Дензел 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 2 (1) 0.67
Масурас Гиоргос 2 0.67
Сиопис Манолис 1 0.33
Манталос Петрос 0 0
Бэлдок Джордж 0 0
Пелкас Димитрис 0 0

Карточки

Нидерланды
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блинд Дэйли 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мавропанос Константинос 1 1
Манталос Петрос 1 0
Цавелас Георгиос 1 0
Бакасетас Тасос 1 0
Курбелис Димитрис 1 0
Пелкас Димитрис 1 0
Сиопис Манолис 1 0
Цимикас Костас 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0

Результаты матчей

Нидерланды
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Греция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Нидерланды
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Греция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Нидерланды
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Греция
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нидерланды
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0
Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4 Нидерланды - Германия 1:1 Нидерланды - Дания 4:2 Нидерланды - Норвегия 2:0 Черногория - Нидерланды 2:2 Нидерланды - Гибралтар 6:0
Греция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Франция - Греция 1:0 Греция - Ирландия 2:1 Греция - Литва 0:0 Гибралтар - Греция 0:3
Венгрия - Греция 2:1 Мальта - Греция 2:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Кипр - Греция 1:0 Греция - Косово 2:0 Греция - Кипр 3:0 Косово - Греция 0:1 Северная Ирландия - Греция 0:1 Черногория - Греция 1:0 Румыния - Греция 0:1 Греция - Косово 1:1 Греция - Испания 0:1 Швеция - Греция 2:0 Грузия - Греция 0:2 Греция - Швеция 2:1 Косово - Греция 1:1

Результаты матчей

Нидерланды
Греция

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Нидерланды
Греция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
2
1
1
1
2.5
1
2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 4 4 0 0 9 - 0 12
2.
Греция
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
3.
Нидерланды
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Ирландия
 Заявка 3 1 0 2 4 - 3 3
5.
Гибралтар
 Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Нидерланды
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Греция
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ирландия
 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
5.
Гибралтар
 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Греция
 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
3.
Ирландия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Нидерланды
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
5.
Гибралтар
 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нидерланды - Греция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 сентября 2023, осталось 2 дня 14 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 52
    Нидерланды 94.2% (49)
    X 3.8% (2)
    Греция 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нидерланды
    Ничья
    Греция
    4.30
    4.70
    8.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Нидерланды - Греция

    Исход игры
    Нидерланды
    94.2% (49)
    Ничья
    3.8% (2)
    Греция
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46% (23)
    Меньше
    54% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (20)
    Нет
    60% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Нидерланды
    38.5% (20)
    2:1 Нидерланды
    25% (13)
    3:0 Нидерланды
    9.6% (5)
    1:0 Нидерланды
    7.7% (4)
    3:1 Нидерланды
    7.7% (4)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
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