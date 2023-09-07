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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: .
Чехия
FIFA #37
0:0
Перерыв
Албания
FIFA #65
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 124
Чехия 96.8% (120)
X 2.4% (3)
Албания 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чехия
Ничья
Албания
7.90
3.85
8.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Павленка
Иржи
3
Голеш
Томаш
4
Брабец
Якуб
7
Крейчи
Ладислав
II
5
Цоуфал
Владимир
22
Соучек
Томаш
21
Крал
Алекс
14
Провод
Лукас
17
Черны
Вацлав
11
Кухта
Ян
10
Чванчара
Томаш
1
Бериша
Этрит
4
Хюсай
Эльсейд
18
Исмайли
Ардиан
6
Джимсити
Берат
3
Митай
Марио
20
Рамадани
Юльбер
9
Асани
Ясир
10
Байрами
Недим
21
Аслани
Кристьян
15
Сулейманов
Таулан
16
Чикалеши
Сокол
Чехия
3-4-3
Албания
4-1-3-2

История личных встреч

Чехия
Албания

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 2 0.5
Крейчи Ладислав II 2 0.5
Кухта Ян 1 0.25
Чванчара Томаш 1 0.25
Цоуфал Владимир 0 0
Юречка Вацлав 0 0
Крал Алекс 0 0
Гложек Адам 0 0
Хитил Моймир 0 0
Журасек Давид 0 0
Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байрами Недим 2 0.5
Асани Ясир 1 0.25
Аслани Кристьян 1 0.25
Мучи Эрнест 1 0.25
Узуни Мюрто 0 0

Карточки

Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брабец Якуб 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Шевчик Петр 1 0
Соучек Томаш 1 0
Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хюсай Эльсейд 1 0
Ляци Казим 1 0
Митай Марио 1 0

Результаты матчей

Чехия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Албания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Чехия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Албания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Чехия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Албания
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чехия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1
Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Швеция - Чехия 1:0 Чехия - Эстония 2:0 Чехия - Кувейт 7:0 Беларусь - Чехия 0:2 Чехия - Уэльс 2:2 Чехия - Украина 1:1 Бельгия - Чехия 3:0
Албания
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0
Албания - Италия 1:3 Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Албания - Исландия 1:1 Израиль - Албания 2:1 Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2 Исландия - Албания 1:1 Албания - Грузия 0:0 Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0 Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0

Результаты матчей

Чехия
Албания

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Чехия
Албания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
2
1
2.5
1
2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
2.
Албания
 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
3.
Молдова
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
4.
Польша
 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
5.
Фарерские острова
 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Молдова
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
2.
Чехия
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Польша
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Албания
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Фарерские острова
 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Албания
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
3.
Фарерские острова
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Молдова
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
5.
Польша
 0:0 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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Прогнозы 124
Чехия 96.8% (120)
X 2.4% (3)
Албания 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чехия
Ничья
Албания
7.90
3.85
8.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Чехия 0:0 Албания

Исход игры
Чехия
96.8% (122)
Ничья
2.4% (3)
Албания
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.83% (67)
Меньше
44.17% (53)
Обе команды забьют
Да
51.67% (62)
Нет
48.33% (58)
Популярный счёт
2:1 Чехия
41.3% (52)
2:0 Чехия
24.6% (31)
1:0 Чехия
15.1% (19)
3:1 Чехия
6.3% (8)
4:0 Чехия
4% (5)
1:1 Ничья
1.6% (2)
3:0 Чехия
1.6% (2)
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