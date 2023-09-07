Тур: 5. Стадион: Фортуна Арена.
0'
52' Желтая карточкаАсани Ясир
1:0
56' ГолЧерны Вацлав
1:1
66' ГолБайрами Недим
67' Желтая карточкаБайрами Недим
90' Желтая карточкаПровод Лукас
90' Желтая карточкаХитил Моймир
90'+8
Ход матча
52'
56'
1:0
66'
1:1
67'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
3 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
22
Соучек
Томаш
21
Крал
Алекс
14
Провод
Лукас
17
Черны
Вацлав
11
Кухта
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Соучек ТомашПолузащитник
-
21 Крал АлексПолузащитник
-
14 Провод ЛукасПолузащитник
-
17 Черны ВацлавНападающий
-
11 Кухта ЯнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Коубек ТомашВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хитил МоймирНападающий
-
Главный тренер: Шилхавы Ярослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Михай ЭнеаЗащитник
-
14 Айети АрлиндЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Муйя АрбнорПолузащитник
-
11 Узуни МюртоНападающий
-
17 Мучи ЭрнестНападающий
-
19 Даку МирлиндНападающий
-
Главный тренер: Силвиньо
История личных встреч
Чехия
Албания
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Чехия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черны Вацлав
|3
|0.75
|Крейчи Ладислав II
|2
|0.5
|Кухта Ян
|1
|0.25
|Чванчара Томаш
|1
|0.25
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Юречка Вацлав
|0
|0
|Соучек Томаш
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
|Гложек Адам
|0
|0
|Хитил Моймир
|0
|0
|Журасек Давид
|0
|0
Албания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байрами Недим
|3
|0.75
|Асани Ясир
|1
|0.25
|Аслани Кристьян
|1
|0.25
|Мучи Эрнест
|1
|0.25
|Узуни Мюрто
|0
|0
Карточки
Чехия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брабец Якуб
|1
|0
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|Шевчик Петр
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Провод Лукас
|1
|0
|Хитил Моймир
|1
|0
Албания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асани Ясир
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Ляци Казим
|1
|0
|Байрами Недим
|1
|0
|Митай Марио
|1
|0
Результаты матчей
Чехия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Албания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
1
Чехия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Албания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Чехия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Албания
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Чехия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1
Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Швеция - Чехия 1:0 Чехия - Эстония 2:0 Чехия - Кувейт 7:0 Беларусь - Чехия 0:2 Чехия - Уэльс 2:2 Чехия - Украина 1:1 Бельгия - Чехия 3:0
Албания
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0
Албания - Италия 1:3 Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Албания - Исландия 1:1 Израиль - Албания 2:1 Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2 Исландия - Албания 1:1 Албания - Грузия 0:0 Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0 Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0
Результаты матчей
Чехия
Албания
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Чехия
Албания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
22
13
Группа E
Группа E
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|5
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 1
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Чехия 1:1 Албания
Исход игры
Чехия
96.8% (122)
Ничья
2.4% (3)
Албания
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.83% (67)
Меньше
44.17% (53)
Обе команды забьют
Да
51.67% (62)
Нет
48.33% (58)
Популярный счёт
2:1 Чехия
41.3% (52)
2:0 Чехия
24.6% (31)
1:0 Чехия
15.1% (19)
3:1 Чехия
6.3% (8)
4:0 Чехия
4% (5)
1:1 Ничья
1.6% (2)
3:0 Чехия
1.6% (2)
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