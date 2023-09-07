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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024

ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: .
Чехия
FIFA #37
1:1
Конец матча
Албания
FIFA #65
0'
52' Желтая карточка
Асани Ясир
1:0
56' Гол
Черны Вацлав
1:1
66' Гол
Байрами Недим
67' Желтая карточка
Байрами Недим
90' Желтая карточка
Провод Лукас
90' Желтая карточка
Хитил Моймир
90'+8

Ход матча

52'
 
Асани Ясир
56'
Черны Вацлав
(Соучек Томаш)
1:0
58'
 
Даку Мирлинд
Чикалеши Сокол
66'
1:1
Байрами Недим
67'
 
Байрами Недим
69'
 
Баре Кейди
Аслани Кристьян
69'
 
Муйя Арбнор
Асани Ясир
70'
Гложек Адам
Черны Вацлав
 
71'
Юречка Вацлав
Кухта Ян
 
84'
 
Узуни Мюрто
Сулейманов Таулан
84'
 
Гьясула Клаус
Байрами Недим
86'
Хитил Моймир
Крейчи Ладислав
 
87'
Лингр Ондржей
Чванчара Томаш
 
90'
Провод Лукас
 
90'
Хитил Моймир
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 3 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Чехия 96.8% (122)
X 2.4% (3)
Албания 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Павленка
Иржи
3
Голеш
Томаш
4
Брабец
Якуб
7
Крейчи
Ладислав
II
5
Цоуфал
Владимир
22
Соучек
Томаш
21
Крал
Алекс
14
Провод
Лукас
17
Черны
Вацлав
11
Кухта
Ян
10
Чванчара
Томаш
1
Бериша
Этрит
4
Хюсай
Эльсейд
18
Исмайли
Ардиан
6
Джимсити
Берат
3
Митай
Марио
20
Рамадани
Юльбер
9
Асани
Ясир
10
Байрами
Недим
21
Аслани
Кристьян
15
Сулейманов
Таулан
16
Чикалеши
Сокол
Чехия
3-4-3
Албания
4-1-3-2

История личных встреч

Чехия
Албания

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 3 0.75
Крейчи Ладислав II 2 0.5
Кухта Ян 1 0.25
Чванчара Томаш 1 0.25
Цоуфал Владимир 0 0
Юречка Вацлав 0 0
Соучек Томаш 0 0
Крал Алекс 0 0
Гложек Адам 0 0
Хитил Моймир 0 0
Журасек Давид 0 0
Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байрами Недим 3 0.75
Асани Ясир 1 0.25
Аслани Кристьян 1 0.25
Мучи Эрнест 1 0.25
Узуни Мюрто 0 0

Карточки

Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брабец Якуб 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Шевчик Петр 1 0
Соучек Томаш 1 0
Провод Лукас 1 0
Хитил Моймир 1 0
Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асани Ясир 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Ляци Казим 1 0
Байрами Недим 1 0
Митай Марио 1 0

Результаты матчей

Чехия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Албания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
Чехия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Албания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Чехия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Албания
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чехия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1
Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Швеция - Чехия 1:0 Чехия - Эстония 2:0 Чехия - Кувейт 7:0 Беларусь - Чехия 0:2 Чехия - Уэльс 2:2 Чехия - Украина 1:1 Бельгия - Чехия 3:0
Албания
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0
Албания - Италия 1:3 Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Албания - Исландия 1:1 Израиль - Албания 2:1 Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2 Исландия - Албания 1:1 Албания - Грузия 0:0 Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0 Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0

Результаты матчей

Чехия
Албания

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Чехия
Албания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
2
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
2
2
2.5
1
3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
2.
Албания
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
3.
Польша
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
4.
Молдова
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
5.
Фарерские острова
 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Польша
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Молдова
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Чехия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Албания
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Фарерские острова
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Албания
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Фарерские острова
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Молдова
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
5.
Польша
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 56'
      Г О О О О Л - Черны Вацлав бьет в цель!
    • 52'
      Асани Ясир получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогнозы 126
    Чехия 96.8% (122)
    X 2.4% (3)
    Албания 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Чехия 1:1 Албания

    Исход игры
    Чехия
    96.8% (122)
    Ничья
    2.4% (3)
    Албания
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.83% (67)
    Меньше
    44.17% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    51.67% (62)
    Нет
    48.33% (58)
    Популярный счёт
    2:1 Чехия
    41.3% (52)
    2:0 Чехия
    24.6% (31)
    1:0 Чехия
    15.1% (19)
    3:1 Чехия
    6.3% (8)
    4:0 Чехия
    4% (5)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
    3:0 Чехия
    1.6% (2)
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