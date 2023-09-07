Тур: 5. Стадион: Паркен. Главный судья: Спасенников Виталий
3:0
Первый тайм: 45+'
0'
19' Undefined phrase: football_event_Капиккьони Лоренцо
1:0
26' ГолХёйбьерг Пьер-Эмиль
2:0
28' ГолМеле Йоаким
3:0
40' ГолВинд Йонас
Ход матча
26'
28'
2:0
40'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 0
-
8 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
88 Владение мячом, % 12
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Винд
Йонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Винд ЙонасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юльманн Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Хирш ХосеНападающий
-
19 Andrea Magi
-
Главный тренер: Костантини Фабрицио
Бомбардиры внутри турнира
Дания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёйлунн Расмус
|6
|1.2
|Винд Йонас
|1
|0.2
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.2
|Меле Йоаким
|1
|0.2
|Кьяер Симон
|0
|0
|Эриксен Кристиан
|0
|0
|Бах Александр
|0
|0
Сан-Марино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Дания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоргенсен Матиас Занка
|1
|0
|Норгор Кристиан
|1
|0
|Меле Йоаким
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
Сан-Марино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капиккьони Лоренцо
|1
|0
|Д'Аддарио Алессандро
|1
|0
|Фаббри Филиппо
|1
|0
|Франчози Симоне
|1
|0
|Тоси Алессандро
|1
|0
|Лаццари Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
Дания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сан-Марино
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Дания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сан-Марино
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
1
0
Дания
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сан-Марино
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Забито
7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
1
20%
4
33%
61-75
2
40%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Дания
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1
Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Нидерланды - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0
Сан-Марино
(20 матчей)
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 поражений
Финляндия - Сан-Марино 6:0 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Словения - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2
Сент-Люсия - Сан-Марино 1:0 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Сан-Марино - Сейшельские острова 0:0 Мальта - Сан-Марино 1:0 Сан-Марино - Исландия 0:1 Сан-Марино - Мальта 0:2 Эстония - Сан-Марино 2:0 Камподарсего - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Монтебеллуна 0:1 Клодьенсе - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - San Martino Speme 0:1 Эсте - Сан-Марино 3:2 Сан-Марино - Адриэзе 1:2 Арциньяно - Сан-Марино 5:1 Лупарензе - Сан-Марино 3:0
Результаты матчей
Дания
Сан-Марино
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
4 раза 100%
Тоталы голов в матче
Дания
Сан-Марино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Группа H
Группа H
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|5
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 1
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дания 3:0 Сан-Марино
Исход игры
Дания
97.6% (121)
Ничья
1.6% (2)
Сан-Марино
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
88.24% (105)
Меньше
11.76% (14)
Обе команды забьют
Да
5.04% (6)
Нет
94.96% (113)
Популярный счёт
3:0 Дания
24.2% (30)
5:0 Дания
22.6% (28)
4:0 Дания
21% (26)
2:0 Дания
8.9% (11)
6:0 Дания
8.1% (10)
7:0 Дания
4.8% (6)
3:1 Дания
3.2% (4)
1:0 Дания
1.6% (2)
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