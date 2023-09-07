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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Спасенников Виталий
Дания
FIFA #19
3:0
Первый тайм: 45+'
Сан-Марино
FIFA #208
0'
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Капиккьони Лоренцо
1:0
26' Гол
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
2:0
28' Гол
Меле Йоаким
3:0
40' Гол
Винд Йонас

Ход матча

19'
 
Капиккьони Лоренцо
26'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
(Винд Йонас)
1:0
28'
Меле Йоаким
(Эриксен Кристиан)
2:0
40'
Винд Йонас
(Эриксен Кристиан)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 88 Владение мячом, % 12

Владение мячом

Прогнозы 121
Дания 98.3% (119)
X 0.8% (1)
Сан-Марино 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дания
Ничья
Сан-Марино
1.01
31.00
96.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шмейхель
Каспер
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
4
Кьяер
Симон
2
Андерсен
Йоаким
5
Меле
Йоаким
7
Йенсен
Матиас
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
10
Эриксен
Кристиан
11
Сков-Ольсен
Андреас
19
Винд
Йонас
12
Линдстрём
Йеспер
23
Бенедеттини
Элиа
15
Франчози
Симоне
13
Ди
Майо
Роберто
6
Росси
Данте
11
Баттистини
Мануэль
17
Голинуччи
Алессандро
4
Капиккьони
Лоренцо
21
Лаццари
Лоренцо
3
Тоси
Алессандро
18
Чеккароли
Лука
14
Томассини
Фабио
Дания
4-3-3
Сан-Марино
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 6 1.2
Винд Йонас 1 0.2
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.2
Меле Йоаким 1 0.2
Кьяер Симон 0 0
Эриксен Кристиан 0 0
Бах Александр 0 0
Сан-Марино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоргенсен Матиас Занка 1 0
Норгор Кристиан 1 0
Меле Йоаким 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Сан-Марино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капиккьони Лоренцо 1 0
Д'Аддарио Алессандро 1 0
Фаббри Филиппо 1 0
Франчози Симоне 1 0
Тоси Алессандро 1 0
Лаццари Лоренцо 1 0

Результаты матчей

Дания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сан-Марино
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Дания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сан-Марино
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

1
0
Дания
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сан-Марино
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

5
12
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
1
20%
4
33%
61-75
2
40%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Дания
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1
Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Нидерланды - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0
Сан-Марино
(20 матчей)
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 поражений
Финляндия - Сан-Марино 6:0 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Словения - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2
Сент-Люсия - Сан-Марино 1:0 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Сан-Марино - Сейшельские острова 0:0 Мальта - Сан-Марино 1:0 Сан-Марино - Исландия 0:1 Сан-Марино - Мальта 0:2 Эстония - Сан-Марино 2:0 Камподарсего - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Монтебеллуна 0:1 Клодьенсе - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - San Martino Speme 0:1 Эсте - Сан-Марино 3:2 Сан-Марино - Адриэзе 1:2 Арциньяно - Сан-Марино 5:1 Лупарензе - Сан-Марино 3:0

Результаты матчей

Дания
Сан-Марино

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
4 раза 100%

Тоталы голов в матче

Дания
Сан-Марино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Финляндия
 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
2.
Дания
 3:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
3.
Словения
 3:1 Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
4.
Казахстан
 Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
5.
Северная Ирландия
 1:3 Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
6.
Сан-Марино
 0:3 Заявка 5 0 0 5 0 - 16 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 3:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Словения
 3:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Финляндия
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
4.
Казахстан
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
5.
Северная Ирландия
 1:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
6.
Сан-Марино
 0:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Казахстан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Финляндия
 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
3.
Словения
 3:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Северная Ирландия
 1:3 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
5.
Дания
 3:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
6.
Сан-Марино
 0:3 Заявка 3 0 0 3 0 - 11 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • 46'
    Дания совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 45'
    Дания совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 45'
    Йенсен Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 45'
    Капиккьони Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 45'
    Стрюгер-Ларсен Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 45'
    Контроль мяча: Дания: 88%, Сан-Марино: 12%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Сан-Марино
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    Прогнозы 121
    Дания 98.3% (119)
    X 0.8% (1)
    Сан-Марино 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дания
    Ничья
    Сан-Марино
    1.01
    31.00
    96.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Дания 3:0 Сан-Марино онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дания 3:0 Сан-Марино

    Исход игры
    Дания
    97.6% (121)
    Ничья
    1.6% (2)
    Сан-Марино
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    88.24% (105)
    Меньше
    11.76% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    5.04% (6)
    Нет
    94.96% (113)
    Популярный счёт
    3:0 Дания
    24.2% (30)
    5:0 Дания
    22.6% (28)
    4:0 Дания
    21% (26)
    2:0 Дания
    8.9% (11)
    6:0 Дания
    8.1% (10)
    7:0 Дания
    4.8% (6)
    3:1 Дания
    3.2% (4)
    1:0 Дания
    1.6% (2)
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