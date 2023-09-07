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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: .
Польша
FIFA #26
0:0
Перерыв
Фарерские острова
FIFA #129
0'
22' Желтая карточка
Крыховяк Гжегож

Ход матча

22'
Крыховяк Гжегож
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогнозы 122
Польша 98.4% (120)
X 1.6% (2)
Фарерские острова 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Польша
Ничья
Фарерские острова
27.00
9.00
8.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Щесны
Войцех
18
Берешиньски
Бартош
4
Кедзёра
Томаш
5
Беднарек
Ян
14
Кивёр
Якуб
15
Скораш
Михал
10
Крыховяк
Гжегож
20
Зелиньски
Пётр
13
Каминьски
Якуб
9
Левандовски
Роберт
7
Милик
Аркадиуш
23
Ламхауге
Маттиас
13
Аскхам
Хердур
15
Феро
Одмар
5
Наттестад
Сонни
14
Ролантссон
Гилли
3
Давидсен
Вильормур
10
Ватнхамар
Сольви
20
Йоэнсен
Рене
16
Ванхамар
Гуннар
7
Бьярталид
Йоаннес
9
Эдмундссон
Йоан
Польша
4-4-2
Фарерские острова
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 1 0.25
Милик Аркадиуш 1 0.25
Шиманьски Дамиан 1 0.25
Свидерски Кароль 1 0.25
Скораш Михал 0 0
Каминьски Якуб 0 0
Фарерские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феро Одмар 1 0.25
Миккельсен Мадс 1 0.25
Эдмундссон Йоан 0 0
Ольсен Мейнхард 0 0

Карточки

Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крыховяк Гжегож 1 0
Линетти Кароль 1 0
Фарерские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ролантссон Гилли 2 0
Йоэнсен Рене 1 0
Ватнсдаль Хейни 1 0
Йонссон Видар 1 0
Ванхамар Гуннар 1 0
Андреасен Якуп 1 0
Ламхауге Маттиас 1 0

Результаты матчей

Польша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фарерские острова
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Польша
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фарерские острова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

0
0
Польша
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Фарерские острова
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Польша
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0 Польша - Албания 1:0 Чехия - Польша 3:1
Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1 Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Нидерланды - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1
Фарерские острова
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Фарерские острова - Албания 1:3 Фарерские острова - Чехия 0:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Молдова - Фарерские острова 1:1
Косово - Фарерские острова 1:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Фарерские острова - Турция 2:1 Литва - Фарерские острова 1:1 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Фарерские острова - Литва 2:1 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Турция - Фарерские острова 4:0 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Дания - Фарерские острова 3:1 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Фарерские острова - Австрия 0:2 Фарерские острова - Молдова 2:1 Фарерские острова - Дания 0:1

Результаты матчей

Польша
Фарерские острова

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Польша
Фарерские острова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
2.
Албания
 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
3.
Молдова
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
4.
Польша
 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
5.
Фарерские острова
 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Молдова
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
2.
Чехия
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Польша
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Албания
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Фарерские острова
 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Албания
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
3.
Фарерские острова
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Молдова
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
5.
Польша
 0:0 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 22'
    Крыховяк Гжегож получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на National Stadium, Warsaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы 122
Польша 98.4% (120)
X 1.6% (2)
Фарерские острова 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Польша
Ничья
Фарерские острова
27.00
9.00
8.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Польша 0:0 Фарерские острова онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Польша 0:0 Фарерские острова

Исход игры
Польша
98.4% (124)
Ничья
1.6% (2)
Фарерские острова
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.33% (76)
Меньше
36.67% (44)
Обе команды забьют
Да
15% (18)
Нет
85% (102)
Популярный счёт
3:0 Польша
33.3% (42)
2:0 Польша
30.2% (38)
4:0 Польша
9.5% (12)
3:1 Польша
7.1% (9)
1:0 Польша
3.2% (4)
2:1 Польша
3.2% (4)
5:0 Польша
2.4% (3)
6:0 Польша
1.6% (2)
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