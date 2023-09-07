Тур: 5. Стадион: Национальный стадион (Варшава).
2:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаКрыховяк Гжегож
58' Желтая карточкаНаттестад Сонни
1:0
73' ПенальтиЛевандовски Роберт
2:0
83' ГолЛевандовски Роберт
90' Желтая карточкаВшолек Павел
90'+6
Ход матча
22'
58'
73'
83'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 1
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
14
Кивёр
Якуб
15
Скораш
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кивёр ЯкубЗащитник
-
15 Скораш МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Булка МарцинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Вшолек ПавелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Слиш БартошПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Феро ОдмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Йоэнсен РенеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Эриксон Хокан
Бомбардиры внутри турнира
Польша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|3 (1)
|0.75
|Милик Аркадиуш
|1
|0.25
|Свидерски Кароль
|1
|0.25
|Шиманьски Дамиан
|1
|0.25
|Скораш Михал
|0
|0
|Каминьски Якуб
|0
|0
Фарерские острова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феро Одмар
|1
|0.25
|Миккельсен Мадс
|1
|0.25
|Эдмундссон Йоан
|0
|0
|Ольсен Мейнхард
|0
|0
Карточки
Польша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крыховяк Гжегож
|1
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Линетти Кароль
|1
|0
Фарерские острова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ролантссон Гилли
|2
|0
|Йоэнсен Рене
|1
|0
|Ватнсдаль Хейни
|1
|0
|Наттестад Сонни
|1
|0
|Йонссон Видар
|1
|0
|Ванхамар Гуннар
|1
|0
|Андреасен Якуп
|1
|0
|Ламхауге Маттиас
|1
|0
Результаты матчей
Польша
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фарерские острова
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Польша
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фарерские острова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
0
0
Польша
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Фарерские острова
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Польша
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0 Польша - Албания 1:0 Чехия - Польша 3:1
Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1 Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Нидерланды - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1
Фарерские острова
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Фарерские острова - Албания 1:3 Фарерские острова - Чехия 0:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Молдова - Фарерские острова 1:1
Косово - Фарерские острова 1:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Фарерские острова - Турция 2:1 Литва - Фарерские острова 1:1 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Фарерские острова - Литва 2:1 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Турция - Фарерские острова 4:0 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Дания - Фарерские острова 3:1 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Фарерские острова - Австрия 0:2 Фарерские острова - Молдова 2:1 Фарерские острова - Дания 0:1
Результаты матчей
Польша
Фарерские острова
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Польша
Фарерские острова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Группа E
Группа E
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|5
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 1
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Польша 2:0 Фарерские острова
Исход игры
Польша
98.4% (124)
Ничья
1.6% (2)
Фарерские острова
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.33% (76)
Меньше
36.67% (44)
Обе команды забьют
Да
15% (18)
Нет
85% (102)
Популярный счёт
3:0 Польша
33.3% (42)
2:0 Польша
30.2% (38)
4:0 Польша
9.5% (12)
3:1 Польша
7.1% (9)
1:0 Польша
3.2% (4)
2:1 Польша
3.2% (4)
5:0 Польша
2.4% (3)
6:0 Польша
1.6% (2)
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