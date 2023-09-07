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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: .
Польша
FIFA #26
2:0
Конец матча
Фарерские острова
FIFA #129
0'
22' Желтая карточка
Крыховяк Гжегож
58' Желтая карточка
Наттестад Сонни
1:0
73' Пенальти
Левандовски Роберт
2:0
83' Гол
Левандовски Роберт
90' Желтая карточка
Вшолек Павел
90'+6

Ход матча

22'
Крыховяк Гжегож
 
46'
Вшолек Павел
Скораш Михал
 
58'
 
Наттестад Сонни
59'
Шиманьски Себастьян
Берешиньски Бартош
 
59'
Свидерски Кароль
Милик Аркадиуш
 
61'
 
Ольсен Брандур
Бьярталид Йоаннес
61'
 
Ольсен Клеминт
Эдмундссон Йоан
73'
Левандовски Роберт
1:0
74'
 
Андреасен Якуп
Йоэнсен Рене
74'
 
Даниэльсен Йоаннес
Ролантссон Гилли
80'
Шиманьски Дамиан
Крыховяк Гжегож
 
83'
Левандовски Роберт
(Свидерски Кароль)
2:0
88'
Гросицки Камил
Каминьски Якуб
 
88'
 
Радославлевич Стефан
Ванхамар Гуннар
90'
Вшолек Павел
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Польша 98.4% (124)
X 1.6% (2)
Фарерские острова 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Щесны
Войцех
18
Берешиньски
Бартош
4
Кедзёра
Томаш
5
Беднарек
Ян
14
Кивёр
Якуб
15
Скораш
Михал
10
Крыховяк
Гжегож
20
Зелиньски
Пётр
13
Каминьски
Якуб
9
Левандовски
Роберт
7
Милик
Аркадиуш
23
Ламхауге
Маттиас
13
Аскхам
Хердур
15
Феро
Одмар
5
Наттестад
Сонни
14
Ролантссон
Гилли
3
Давидсен
Вильормур
10
Ватнхамар
Сольви
20
Йоэнсен
Рене
16
Ванхамар
Гуннар
7
Бьярталид
Йоаннес
9
Эдмундссон
Йоан
Польша
4-4-2
Фарерские острова
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 3 (1) 0.75
Милик Аркадиуш 1 0.25
Свидерски Кароль 1 0.25
Шиманьски Дамиан 1 0.25
Скораш Михал 0 0
Каминьски Якуб 0 0
Фарерские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феро Одмар 1 0.25
Миккельсен Мадс 1 0.25
Эдмундссон Йоан 0 0
Ольсен Мейнхард 0 0

Карточки

Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крыховяк Гжегож 1 0
Вшолек Павел 1 0
Линетти Кароль 1 0
Фарерские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ролантссон Гилли 2 0
Йоэнсен Рене 1 0
Ватнсдаль Хейни 1 0
Наттестад Сонни 1 0
Йонссон Видар 1 0
Ванхамар Гуннар 1 0
Андреасен Якуп 1 0
Ламхауге Маттиас 1 0

Результаты матчей

Польша
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фарерские острова
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Польша
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фарерские острова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

0
0
Польша
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Фарерские острова
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Польша
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0 Польша - Албания 1:0 Чехия - Польша 3:1
Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1 Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Нидерланды - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1
Фарерские острова
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Фарерские острова - Албания 1:3 Фарерские острова - Чехия 0:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Молдова - Фарерские острова 1:1
Косово - Фарерские острова 1:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Фарерские острова - Турция 2:1 Литва - Фарерские острова 1:1 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Фарерские острова - Литва 2:1 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Турция - Фарерские острова 4:0 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Дания - Фарерские острова 3:1 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Фарерские острова - Австрия 0:2 Фарерские острова - Молдова 2:1 Фарерские острова - Дания 0:1

Результаты матчей

Польша
Фарерские острова

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Польша
Фарерские острова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
2.
Албания
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
3.
Польша
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
4.
Молдова
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
5.
Фарерские острова
 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Польша
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Молдова
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Чехия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Албания
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Фарерские острова
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Албания
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Фарерские острова
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Молдова
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
5.
Польша
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 46'
      Скораш Михал уходит с поля. Вшолек Павел выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 22'
      Крыховяк Гжегож получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на National Stadium, Warsaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Польша 98.4% (124)
    X 1.6% (2)
    Фарерские острова 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Польша 2:0 Фарерские острова

    Исход игры
    Польша
    98.4% (124)
    Ничья
    1.6% (2)
    Фарерские острова
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.33% (76)
    Меньше
    36.67% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    15% (18)
    Нет
    85% (102)
    Популярный счёт
    3:0 Польша
    33.3% (42)
    2:0 Польша
    30.2% (38)
    4:0 Польша
    9.5% (12)
    3:1 Польша
    7.1% (9)
    1:0 Польша
    3.2% (4)
    2:1 Польша
    3.2% (4)
    5:0 Польша
    2.4% (3)
    6:0 Польша
    1.6% (2)
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