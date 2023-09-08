Георгий Чакветадзе отметился ударом по воротам пиренейцев с подступов к штрафной площади, но оказалось, что Унай Симон в этой ситуации надёжно держал всё под контролем.

Приличный дождь продолжает поливать Тбилиси, и вот поскальзывается Хвича Кварацхелия, со своей половины поля безадресно загоняя мяч аж в чужую штрафную площадь.

Что касается состояния поля, то дренаж выдерживает осадки. Напомним, что в июне матч Шотландия - Грузия из-за ливня откладывался на полтора часа. Но сейчас о таком не идёт речи.

Нико Уильямс продвинулся к лицевой линии на левом полуфланге и прострелил по диагонали, а Анзор Меквабишвили мягко вынес мяч из потенциально опасной зоны.

Микель Мерино выходит на замену в составе сборной Испании. Место на поле ему уступает Гави по решению Луиса де ла Фуэнте.

Нико Уильямс навесил слева со штрафного на дальнюю штангу, и Робен ле Норман пробил головой с отскоком от газона, а после отскока уже от перекладины возле крестовины мяч отправился за пределы поля.

Отар Китеишвили получил жёлтую карточку. Судя по всему, за неспортивное поведение. Испанцы готовятся вбросить аут на своей половине поля.

Тройная замена состоялась у сборной Грузии в перерыве: Анзор Меквабишвили, Георгий Чакветадзе и Зурико Давиташвили вышли вместо Луки Гагнидзе, Сабы Лобжанидзе и Георгия Абурджании.

Соломон Кверквелия из своей штрафной площади то ли от греха подальше, то ли из-за плохого морально-психического состояния выбил мяч в аут.

С левого края подавала своей первый угловой сборная Грузии, делал это Хвича Кварацхелия, а итогом стал аут в пользу испанцев на другом фланге.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:4! Георгий Чакветадзе! Пошёл у грузинской сборной прострел с левого фланга, затем из борьбы около ближней штанги мяч отскочил в центральную зону, откуда Чакветадзе из-под Гайя пробил низом в правый угол. Симон, казалось, поймал мяч, однако совершил Унай ошибку, пропустив его в сетку.

Капитан сборной Грузии Гурам Кашия откровенно срубил в подкате перед своей штрафной площадью Гави и получил заслуженную жёлтую карточку.

Долго готовилось пробитие штрафного удара у сборной Испании, прежде чем Фабиан Руис нанёс удар, заблокированный своим же для гостей - Эмериком Лапортом.

Контратака прорвалась у грузинской команды по левому флангу, и могло быть у неё интересное завершение, а в реальности в конце концов Гурам Кашия из-за пределов штрафной площади отправил мяч выше створа.

Нико Уильямс уже прострелил с левого фланга, но никого из его партнёров на пути мяча не оказалось, грузинские защитники подчистили ситуацию.

Гави получил жёлтую карточку за нарушение правил недалеко от чужой штрафной площадки против Георгия Абурджании.

Георгий Абурджания в центральном круге вцепился в Альваро Морату и также не избежал карточного предупреждения в свой адрес.

Очень нужен перерыв для футболистов сборной Грузии, чтобы хоть как-то прийти в себя и оправиться от холодного душа в виде четырёх пропущенных мячей на своём поле.

Но надо отдать должное хозяевам, которые рвутся в атаку правым флангом. Подачу оттуда сделать у грузин не получилось, однако сохранили они владение.

Хвича Кварацхелия не смог осуществить проход по левому флангу, ибо Дани Карвахаль чисто в подкате выбил мяч за боковую линию.

Длинная передача у сборной Грузии к чужой штрафной площади на Сабу Лобжанидзе, который оказывается в офайде.

Свисток на перерыв. Закончился крайне неудачный первый тайм для сборной Грузии, по итогам которого она проигрывает команде Испании со счётом 0:4. Дубль на счету Альваро Мораты, один гол забил Дани Ольмо, плюс ещё автогол на счету Соломона Кверквелии. Посмотрим, что случится на поле во второй половине встречи.

44' Двойная вынужденная замена у сборной Испании: Ламин Ямаль и Нико Уильямс вступают в игру вместо Дани Ольмо и Марко Асенсио. Для Ямаля из "Барселоны" это дебют за национальную команду в возрасте 16 лет.

43' Что касается погодных условий, то наблюдается дождь в Тбилиси. Поле при этом в хорошем состоянии, испанцы умело раскатывают мяч по скользкому газону.

42' Потребовалась медицинская помощь Марко Асенсио, в связи с чем игра приостановлена. И у Дани Ольмо тоже проблемы со здоровьем.

41' Дани Карвахаль с правого фланга покатил мяч в сторону центра штрафной площади, а набежавший Альваро Мората сходу пальнул мимо правой девятки.

40' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:4! Альваро Мората (дубль)!

Очередной провал сборной Грузии в районе своей штрафной площади стоил ей уже четвёртого пропущенного гола. Мората здорово разыграл мяч с Фабианом Руисом, откликнулся на ответный пас и с удовольствием поразил сетку.

39' То спокойно пиренейцы владели мячом вдали от чужих ворот, а то пронзили чужую оборону и ворота соперника третьим голом.

38' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:3! Дани Ольмо!

Получив передачу от Гави, Ольмо сместился с левого полуфланга в сторону центра и метров с пятнадцати поразил ближний угол. Защитники грузин пытались ему помешать, но не сумели.

37' Включили стерильное владение испанцы, катают мяч в середине поля, почти не пересекая центральную линию. Скучно смотреть такое.

36' Робен ле Норман хорошо сыграл в обороне против Хвичи Кварацхелии, не подпустив к мячу жадного до результативных действий атакующего хавбека "Наполи".

35' Всё-таки испанцы не отдали инициативу своим соперникам, когда повели в счёте. Только что Робен ле Норман забрасывал мяч вперёд по правому полуфлангу воображаемому партнёру.

34' Совсем как-то неуверенно стала действовать в обороне сборная Грузии. Нужно собраться подопечным Вилли Саньоля прямо сейчас, а то до перерыва ещё больше десяти минут.

33' МОМЕНТ! Фабио Руис должен был забивать сейчас, оказавшись с глазу на глаз с Георгием Мамардашвили, но прекрасно сыграл вратарь грузин, отразив эту попытку оппонента. Опасная атака испанцев продолжилась, и повезло хозяевам не пропустить третий мяч.

32' Дани Ольмо пробивал из левой части чужой штрафной площадки, этот удар был заблокирован грузинами, и мяч ушёл в аут, который вбросят испанцы.

31' Решение полевой судейской бригады подтверждено видеоассистентами - офсайд был у Фабиана Руиса. Так что игра продолжается при счёте 0:2.

30' Идёт ВАР-проверка. Может, ещё и засчитают третий гол испанцев.

30' ГОЛ! 0:3! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! СЧЁТ 0:2.

Фабиан Руис поразил ворота сборной Грузии из маленького положения "вне игры".

28' Хотел бывший защитник московского "Локомотива" Кверквелия не допустить мяч до готовившегося замыкать прострел Мораты и сам отправил мяч в рамку своих ворот - так тоже бывает.

27' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Соломон Кверквелия (в свои ворота)

Вновь перешла "фурия роха" к своей излюбленной игре первым номером с короткими-средними передачами. Фабиан Руис в итоге прострелил слева из пределов штрафной площади, а Кверквелия в подкате срезал мяч в свои ворота.

26' В арсенале хозяев есть длинные диагональные переводы влево на Кварацхелию. Только что была такая передача на Хвичу, который ничего не смог добиться.

25' Испанцы опустились на свою половину поля всем составом и отдали пока что мяч грузинам. Видимо, сказывается забитый гол гостевой команды.

24' Дани Ольмо подавал с левого фланга, но неудачно получилось, перспектив для опасного момента не просматривалось, и мяч финишировал в перчатках Георгия Мамардашвили.

23' Саба Лобжанидзе пытался отнять себе мяч на входе в правую часть штрафной площади сборной Испании, но вместо этого нарушил правила против Хосе Гайя.

22' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Альваро Мората!

Асенсио получил мяч на правом фланге и выполнил подачу на подступы к вратарской площади, где Мората выиграл верх у Гочолеишвили и результативно отправил мяч в левый угол.

21' Хвича Кварацхелия технично на левом фланге оставил не у дел троих соперников, после чего безадресно прострелил в центр штрафной, ведь Саба Лобжанидзе не смог ни нанести удар по воротам, ни приклеить мяч к своей ноге.

20' Испанцы имеют значительное территориальное преимущество, однако не могут пока что конвертировать его во взятие чужих ворот. Грузины же караулят возможности для собственных контратак.

19' Команды Грузии и Испании на данный момент борются за вторую строчку в своей отборочной группе, поскольку первое место уверенно занимает сборная Шотландии.

18' Дани Ольмо отдал пас вперёд по левому полуфлангу низом на Альваро Морату, который проиграл борьбу Гиорги Голочешвили и вообще-то попал в офсайд.

17' Хвича Кварацхелия теперь не преуспел на левом фланге атаки, куда ему была направлена диагональ от партнёра. Дани Карвахаль успешно поставил корпус, и мяч ушёл за лицевую линию от атаковавших грузин.

17' Хвича Кварацхелия подхватил мяч на своей половине поля и стал смещаться к левому флангу, где против него нарушил правила, уронив на газон, Марко Асенсио.

16' Альваро Мората получил передачу от Родри и отправил дальше пас вперёд по зоне левого инсайда на Дани Ольмо, который не успел ускориться и вообще не побежал в чужую штрафную площадь.

15' Угловой испанцев уже был заигран, когда неприкрытый Робен ле Норман пробивал вторым этажом после подачи партнёра с левого фланга и не попал в правый угол створа.

14' Вновь на правом фланге Карвахаль проникающим пасом снабдил мячом Асенсио, который навешивал на голову Морате, и это наверняка был бы гол, если бы Кверквелия в отличном прыжке не выбил мяч головой за лицевую на корнер.

13' Гави на правом фланге вроде как потерял мяч, однако не выключился из борьбы и оказал давление на соперника, в результате чего хозяева вынесли сферу за боковую линию.

12' Георгий Мамардашвили выбил мяч из своей штрафной далеко вперёд, и не сумел Хвича Кварацхелия примагнитить к своим ногам игровой снаряд. Итог - новый аут для испанцев.

11' Недавно грузины показали, что тоже хотят атаковать при удобном случае, но слишком много допускали невынужденных ошибок, отсюда и эпидемия аутов в исполнении подопечных Вилли Саньоля.

10' ОПАСНО! Дани Ольмо имел реальный голевой момент, однако промахнулся мимо створа. Убрал он мяч под правую и метров с тринадцати из-под Соломона Кверквелии запустил сферу выше перекладины.

9' Прямо регулярно упускают мяч за боковые линии футболисты сборной Грузии. Сейчас вот на левом фланге атаки Жорж Микаутадзе не смог избежать такого сценария.

8' Перевод на правый фланг следует у сборной Грузии в центре поля в направлении Сабы Лобжанидзе, который не успевает подцепить мяч ногой. Поэтому очередной аут получается в пользу испанцев.

7' Гиорги Гочолеишвили оказался в положении "вне игры" на правом фланге, слишком рано стартовал игрок донецкого "Шахтёра" под проникающий пас партнёра.

6' По центру не удалось сейчас прорваться в чужую штрафную испанцам, хорошо действовали в разрушении хозяева, а потом пошла контратака у грузин. На Кварацхелию отправился перевод с правого фланга на левый, и там на выносе здорово сработал Карвахаль.

5' Первая атака грузин в матче не оказалась острой. Гиорги Гочолеишвили пробовал прорваться по правой бровке, однако не удержал мяч в пределах поля, будет аут в пользу испанцев.

4' Асенсио на правом углу вратарской пристраивался к мячу после подачи партнёра с левого фланга, однако не смог Марко толком попасть по мячу и упустил возможность опасно пробить по воротам.

4' Марко Асенсио подал угловой с правого края, и ничего опасного не получилось в штрафной площади сборной Грузии. При этом заработали гости аут на противоположном фланге.

3' Главный арбитр прослушивает видеоассистентов. Кажется, возможен пенальти в ворота сборной Грузии... Нет, одиннадцатиметрового не будет, а вот угловой будет.

2' С самого начала испанцы взяли мяч под свой контроль. Сейчас Карвахаль низко подал с правого фланга к ближней штанге, Морате не позволил пробить по воротам Кверквелия, зато это сумел сделать Асенсио, а Мамардашивли ногой отразил мяч на угловой.

1' Сборная Грузии играет в полностью белой форме, тогда как у сборной Испании красно-тёмная расцветка.