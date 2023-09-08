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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Грузия
FIFA #78
1:4
Второй тайм: 60'
Испания
FIFA #10
0'
0:1
22' Гол
Мората Альваро
0:2
28' Гол в свои ворота
Кверквелия Соломон
0:3
38' Гол
Ольмо Дани
0:4
40' Гол
Мората Альваро
45' Желтая карточка
Гави
45' Желтая карточка
Абурджания Георгий
1:4
49' Гол
Чакветадзе Георгий
51' Желтая карточка
Кашия Гурам
60' Желтая карточка
Китеишвили Отар

Ход матча

22'
0:1
Мората Альваро
(Асенсио Марко)
28'
0:2
Кверквелия Соломон
38'
0:3
Ольмо Дани
40'
0:4
Мората Альваро
(Фабиан Руис)
44'
 
Ямаль Ламин
Ольмо Дани
44'
 
Уильямс Нико
Асенсио Марко
45'
 
Гави
45'
Абурджания Георгий
 
46'
Чакветадзе Георгий
Абурджания Георгий
 
46'
Давиташвили Зурико
Лобжанидзе Саба
 
46'
Меквабишвили Анзор
Гагнидзе Лука
 
49'
Чакветадзе Георгий
1:4
51'
Кашия Гурам
 
58'
 
Мерино Микель
Гави
60'
Китеишвили Отар
 

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 1 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 184 Количество передач 367
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 172
Грузия 9.9% (17)
X 5.2% (9)
Испания 84.9% (146)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Грузия
Ничья
Испания
9.40
5.60
10.70
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Мамардашвили
Георгий
2
Гочолеишвили
Гиорги
5
Кверквелия
Соломон
4
Кашия
Гурам
16
Азаров
Ираклий
11
Лобжанидзе
Саба
6
Абурджания
Георгий
23
Гагнидзе
Лука
7
Кварацхелия
Хвича
10
Китеишвили
Отар
22
Микаутадзе
Жорж
23
Унай
Симон
20
Карвахаль
Даниэль
5
Ле
Норман
Робен
14
Лапорт
Эмерик
18
Гайя
Хосе
9
Гави
16
Родри
Эрнандес
8
Фабиан
Руис
10
Асенсио
Марко
7
Мората
Альваро
21
Ольмо
Дани
Грузия
4-4-1-1
Испания
4-3-3

История личных встреч

Грузия
Испания

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ОМЧ2Е
4:0
ОМЧ2Е
1:2
ТМС
0:1
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.33

Среднее время на гол

180
270

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 2 0.5
Давиташвили Зурико 1 0.25
Кверквелия Соломон 0 0
Лобжанидзе Саба 0 0
Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 2 0.67
Мората Альваро 2 0.67
Ольмо Дани 2 0.67
Фабиан Руис 0 0
Асенсио Марко 0 0
Бальде Алехандро 0 0

Карточки

Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абурджания Георгий 2 0
Гочолеишвили Гиорги 2 0
Какабадзе Отар 1 0
Азаров Ираклий 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Гави 1 0

Результаты матчей

Грузия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Испания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Грузия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Испания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Грузия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Испания
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Грузия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1
Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Косово - Грузия 1:2 Грузия - Греция 0:2 Болгария - Грузия 4:1 Испания - Грузия 4:0 Грузия - Косово 0:1
Испания
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0
Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0 Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0 Греция - Испания 0:1 Испания - Франция 1:2

Результаты матчей

Грузия
Испания

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Грузия
Испания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Испания
 4:1 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Норвегия
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
4.
Грузия
 1:4 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
5.
Кипр
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Испания
 4:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Норвегия
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Грузия
 1:4 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
5.
Кипр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Испания
 4:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
Грузия
 1:4 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Норвегия
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
5.
Кипр
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    60'
    Отар Китеишвили получил жёлтую карточку. Судя по всему, за неспортивное поведение. Испанцы готовятся вбросить аут на своей половине поля.
  • Штанга
    59'
    Нико Уильямс навесил слева со штрафного на дальнюю штангу, и Робен ле Норман пробил головой с отскоком от газона, а после отскока уже от перекладины возле крестовины мяч отправился за пределы поля.
  • Замена
    58'
    Микель Мерино выходит на замену в составе сборной Испании. Место на поле ему уступает Гави по решению Луиса де ла Фуэнте.
  • 57'
    Нико Уильямс продвинулся к лицевой линии на левом полуфланге и прострелил по диагонали, а Анзор Меквабишвили мягко вынес мяч из потенциально опасной зоны.
  • 56'
    Что касается состояния поля, то дренаж выдерживает осадки. Напомним, что в июне матч Шотландия - Грузия из-за ливня откладывался на полтора часа. Но сейчас о таком не идёт речи.
  • 55'
    Приличный дождь продолжает поливать Тбилиси, и вот поскальзывается Хвича Кварацхелия, со своей половины поля безадресно загоняя мяч аж в чужую штрафную площадь.
  • 54'
    Георгий Чакветадзе отметился ударом по воротам пиренейцев с подступов к штрафной площади, но оказалось, что Унай Симон в этой ситуации надёжно держал всё под контролем.
  • 53'
    Смакуют операторы чистый подкат Робена ле Нормана в центре поля на скользком газоне. Удалось игроку испанцев эффектно выбить мяч из-под ног Хвичи Кварацхелии.
  • 52'
    Контратака прорвалась у грузинской команды по левому флангу, и могло быть у неё интересное завершение, а в реальности в конце концов Гурам Кашия из-за пределов штрафной площади отправил мяч выше створа.
  • 51'
    Долго готовилось пробитие штрафного удара у сборной Испании, прежде чем Фабиан Руис нанёс удар, заблокированный своим же для гостей - Эмериком Лапортом.
  • Желтая карточка
    50'
    Капитан сборной Грузии Гурам Кашия откровенно срубил в подкате перед своей штрафной площадью Гави и получил заслуженную жёлтую карточку.
  • Описание гола
    49'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:4! Георгий Чакветадзе!
    Пошёл у грузинской сборной прострел с левого фланга, затем из борьбы около ближней штанги мяч отскочил в центральную зону, откуда Чакветадзе из-под Гайя пробил низом в правый угол. Симон, казалось, поймал мяч, однако совершил Унай ошибку, пропустив его в сетку.
  • Угловой
    47'
    С левого края подавала своей первый угловой сборная Грузии, делал это Хвича Кварацхелия, а итогом стал аут в пользу испанцев на другом фланге.
  • 46'
    Соломон Кверквелия из своей штрафной площади то ли от греха подальше, то ли из-за плохого морально-психического состояния выбил мяч в аут.
  • Замена
    46'
    Тройная замена состоялась у сборной Грузии в перерыве: Анзор Меквабишвили, Георгий Чакветадзе и Зурико Давиташвили вышли вместо Луки Гагнидзе, Сабы Лобжанидзе и Георгия Абурджании.
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. Закончился крайне неудачный первый тайм для сборной Грузии, по итогам которого она проигрывает команде Испании со счётом 0:4. Дубль на счету Альваро Мораты, один гол забил Дани Ольмо, плюс ещё автогол на счету Соломона Кверквелии. Посмотрим, что случится на поле во второй половине встречи.
    • Офсайд
      45'
      Длинная передача у сборной Грузии к чужой штрафной площади на Сабу Лобжанидзе, который оказывается в офайде.
    • 45'
      Хвича Кварацхелия не смог осуществить проход по левому флангу, ибо Дани Карвахаль чисто в подкате выбил мяч за боковую линию.
    • 45'
      Но надо отдать должное хозяевам, которые рвутся в атаку правым флангом. Подачу оттуда сделать у грузин не получилось, однако сохранили они владение.
    • 45'
      Очень нужен перерыв для футболистов сборной Грузии, чтобы хоть как-то прийти в себя и оправиться от холодного душа в виде четырёх пропущенных мячей на своём поле.
    • Желтая карточка
      45'
      Георгий Абурджания в центральном круге вцепился в Альваро Морату и также не избежал карточного предупреждения в свой адрес.
    • Желтая карточка
      45'
      Гави получил жёлтую карточку за нарушение правил недалеко от чужой штрафной площадки против Георгия Абурджании.
    • Дополнительное время
      45'
      +6 минут.
    • 45'
      Нико Уильямс уже прострелил с левого фланга, но никого из его партнёров на пути мяча не оказалось, грузинские защитники подчистили ситуацию. 
    • Замена
      44'
      Двойная вынужденная замена у сборной Испании: Ламин Ямаль и Нико Уильямс вступают в игру вместо Дани Ольмо и Марко Асенсио. Для Ямаля из "Барселоны" это дебют за национальную команду в возрасте 16 лет.
    • Дождь
      43'
      Что касается погодных условий, то наблюдается дождь в Тбилиси. Поле при этом в хорошем состоянии, испанцы умело раскатывают мяч по скользкому газону.
    • Травма, повреждение
      42'
      Потребовалась медицинская помощь Марко Асенсио, в связи с чем игра приостановлена. И у Дани Ольмо тоже проблемы со здоровьем.
    • Опасный момент
      41'
      Дани Карвахаль с правого фланга покатил мяч в сторону центра штрафной площади, а набежавший Альваро Мората сходу пальнул мимо правой девятки.
    • 2 гола - дубль!
      40'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:4! Альваро Мората (дубль)!
      Очередной провал сборной Грузии в районе своей штрафной площади стоил ей уже четвёртого       пропущенного гола. Мората здорово разыграл мяч с Фабианом Руисом, откликнулся на ответный пас и с удовольствием поразил сетку.
    • 39'
      То спокойно пиренейцы владели мячом вдали от чужих ворот, а то пронзили чужую оборону и ворота соперника третьим голом.
    • Описание гола
      38'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:3! Дани Ольмо!
      Получив передачу от Гави, Ольмо сместился с левого полуфланга в сторону центра и метров с пятнадцати поразил ближний угол. Защитники грузин пытались ему помешать, но не сумели. 
    • 37'
      Включили стерильное владение испанцы, катают мяч в середине поля, почти не пересекая центральную линию. Скучно смотреть такое.
    • 36'
      Робен ле Норман хорошо сыграл в обороне против Хвичи Кварацхелии, не подпустив к мячу жадного до результативных действий атакующего хавбека "Наполи".
    • 35'
      Всё-таки испанцы не отдали инициативу своим соперникам, когда повели в счёте. Только что Робен ле Норман забрасывал мяч вперёд по правому полуфлангу воображаемому партнёру.
    • 34'
      Совсем как-то неуверенно стала действовать в обороне сборная Грузии. Нужно собраться подопечным Вилли Саньоля прямо сейчас, а то до перерыва ещё больше десяти минут.
    • Опасный момент
      33'
      МОМЕНТ! Фабио Руис должен был забивать сейчас, оказавшись с глазу на глаз с Георгием Мамардашвили, но прекрасно сыграл вратарь грузин, отразив эту попытку оппонента. Опасная атака испанцев продолжилась, и повезло хозяевам не пропустить третий мяч.
    • 32'
      Дани Ольмо пробивал из левой части чужой штрафной площадки, этот удар был заблокирован грузинами, и мяч ушёл в аут, который вбросят испанцы.
    • Судья
      31'
      Решение полевой судейской бригады подтверждено видеоассистентами - офсайд был у Фабиана Руиса. Так что игра продолжается при счёте 0:2.
    • Видеоповтор
      30'
      Идёт ВАР-проверка. Может, ещё и засчитают третий гол испанцев.
    • Офсайд
      30'
      ГОЛ! 0:3! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! СЧЁТ 0:2.
      Фабиан Руис поразил ворота сборной Грузии из маленького положения "вне игры".
    • 28'
      Хотел бывший защитник московского "Локомотива" Кверквелия не допустить мяч до готовившегося замыкать прострел Мораты и сам отправил мяч в рамку своих ворот - так тоже бывает.
    • Гол в свои ворота
      27'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Соломон Кверквелия (в свои ворота)
      Вновь перешла "фурия роха" к своей излюбленной игре первым номером с короткими-средними передачами. Фабиан Руис в итоге прострелил слева из пределов штрафной площади, а Кверквелия в подкате срезал мяч в свои ворота. 
    • 26'
      В арсенале хозяев есть длинные диагональные переводы влево на Кварацхелию. Только что была такая передача на Хвичу, который ничего не смог добиться.
    • 25'
      Испанцы опустились на свою половину поля всем составом и отдали пока что мяч грузинам. Видимо, сказывается забитый гол гостевой команды.
    • 24'
      Дани Ольмо подавал с левого фланга, но неудачно получилось, перспектив для опасного момента не просматривалось, и мяч финишировал в перчатках Георгия Мамардашвили.
    • Фол, нарушение
      23'
      Саба Лобжанидзе пытался отнять себе мяч на входе в правую часть штрафной площади сборной Испании, но вместо этого нарушил правила против Хосе Гайя.
    • Описание гола
      22'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Альваро Мората!
      Асенсио получил мяч на правом фланге и выполнил подачу на подступы к вратарской площади, где Мората выиграл верх у Гочолеишвили и результативно отправил мяч в левый угол.
    • 21'
      Хвича Кварацхелия технично на левом фланге оставил не у дел троих соперников, после чего безадресно прострелил в центр штрафной, ведь Саба Лобжанидзе не смог ни нанести удар по воротам, ни приклеить мяч к своей ноге.
    • 20'
      Испанцы имеют значительное территориальное преимущество, однако не могут пока что конвертировать его во взятие чужих ворот. Грузины же караулят возможности для собственных контратак.
    • 19'
      Команды Грузии и Испании на данный момент борются за вторую строчку в своей отборочной группе, поскольку первое место уверенно занимает сборная Шотландии.
    • Офсайд
      18'
      Дани Ольмо отдал пас вперёд по левому полуфлангу низом на Альваро Морату, который проиграл борьбу Гиорги Голочешвили и вообще-то попал в офсайд.
    • 17'
      Хвича Кварацхелия теперь не преуспел на левом фланге атаки, куда ему была направлена диагональ от партнёра. Дани Карвахаль успешно поставил корпус, и мяч ушёл за лицевую линию от атаковавших грузин.
    • 17'
      Хвича Кварацхелия подхватил мяч на своей половине поля и стал смещаться к левому флангу, где против него нарушил правила, уронив на газон, Марко Асенсио.
    • 16'
      Альваро Мората получил передачу от Родри и отправил дальше пас вперёд по зоне левого инсайда на Дани Ольмо, который не успел ускориться и вообще не побежал в чужую штрафную площадь.
    • Опасный момент
      15'
      Угловой испанцев уже был заигран, когда неприкрытый Робен ле Норман пробивал вторым этажом после подачи партнёра с левого фланга и не попал в правый угол створа.
    • Угловой
      14'
      Вновь на правом фланге Карвахаль проникающим пасом снабдил мячом Асенсио, который навешивал на голову Морате, и это наверняка был бы гол, если бы Кверквелия в отличном прыжке не выбил мяч головой за лицевую на корнер.
    • 13'
      Гави на правом фланге вроде как потерял мяч, однако не выключился из борьбы и оказал давление на соперника, в результате чего хозяева вынесли сферу за боковую линию.
    • 12'
      Георгий Мамардашвили выбил мяч из своей штрафной далеко вперёд, и не сумел Хвича Кварацхелия примагнитить к своим ногам игровой снаряд. Итог - новый аут для испанцев.
    • 11'
      Недавно грузины показали, что тоже хотят атаковать при удобном случае, но слишком много допускали невынужденных ошибок, отсюда и эпидемия аутов в исполнении подопечных Вилли Саньоля.
    • Опасный момент
      10'
      ОПАСНО! Дани Ольмо имел реальный голевой момент, однако промахнулся мимо створа. Убрал он мяч под правую и метров с тринадцати из-под Соломона Кверквелии запустил сферу выше перекладины.
    • 9'
      Прямо регулярно упускают мяч за боковые линии футболисты сборной Грузии. Сейчас вот на левом фланге атаки Жорж Микаутадзе не смог избежать такого сценария.
    • 8'
      Перевод на правый фланг следует у сборной Грузии в центре поля в направлении Сабы Лобжанидзе, который не успевает подцепить мяч ногой. Поэтому очередной аут получается в пользу испанцев.
    • Офсайд
      7'
      Гиорги Гочолеишвили оказался в положении "вне игры" на правом фланге, слишком рано стартовал игрок донецкого "Шахтёра" под проникающий пас партнёра.
    • 6'
      По центру не удалось сейчас прорваться в чужую штрафную испанцам, хорошо действовали в разрушении хозяева, а потом пошла контратака у грузин. На Кварацхелию отправился перевод с правого фланга на левый, и там на выносе здорово сработал Карвахаль.
    • 5'
      Первая атака грузин в матче не оказалась острой. Гиорги Гочолеишвили пробовал прорваться по правой бровке, однако не удержал мяч в пределах поля, будет аут в пользу испанцев.
    • 4'
      Асенсио на правом углу вратарской пристраивался к мячу после подачи партнёра с левого фланга, однако не смог Марко толком попасть по мячу и упустил возможность опасно пробить по воротам.
    • 4'
      Марко Асенсио подал угловой с правого края, и ничего опасного не получилось в штрафной площади сборной Грузии. При этом заработали гости аут на противоположном фланге.
    • Видеоповтор
      3'
      Главный арбитр прослушивает видеоассистентов. Кажется, возможен пенальти в ворота сборной Грузии... Нет, одиннадцатиметрового не будет, а вот угловой будет. 
    • Угловой
      2'
      С самого начала испанцы взяли мяч под свой контроль. Сейчас Карвахаль низко подал с правого фланга к ближней штанге, Морате не позволил пробить по воротам Кверквелия, зато это сумел сделать Асенсио, а Мамардашивли ногой отразил мяч на угловой.
    • 1'
      Сборная Грузии играет в полностью белой форме, тогда как у сборной Испании красно-тёмная расцветка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boris Paichadze Dinamo Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Грузия 1:4 Испания

    Исход игры
    Грузия
    9.9% (17)
    Ничья
    5.2% (9)
    Испания
    84.9% (146)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.1% (66)
    Меньше
    45.9% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    49.18% (60)
    Нет
    50.82% (62)
    Популярный счёт
    0:2 Испания
    21.5% (37)
    1:2 Испания
    18% (31)
    1:3 Испания
    11% (19)
    0:1 Испания
    6.4% (11)
    0:3 Испания
    4.1% (7)
    1:1 Ничья
    3.5% (6)
    0:4 Испания
    2.3% (4)
    1:4 Испания
    1.2% (2)
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