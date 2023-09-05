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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: .
Грузия
FIFA #78
 
Позже
Испания
FIFA #10
Прогнозы 55
Грузия 1.8% (1)
X 5.5% (3)
Испания 92.7% (51)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Грузия
Ничья
Испания
9.92
5.40
10.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Грузия
Испания

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ОМЧ2Е
4:0
ОМЧ2Е
1:2
ТМС
0:1
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.33

Среднее время на гол

180
270

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 2 0.67
Давиташвили Зурико 1 0.33
Кверквелия Соломон 0 0
Лобжанидзе Саба 0 0
Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 2 1
Ольмо Дани 1 0.5
Фабиан Руис 0 0
Бальде Алехандро 0 0

Карточки

Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гочолеишвили Гиорги 2 0
Какабадзе Отар 1 0
Абурджания Георгий 1 0
Азаров Ираклий 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0

Результаты матчей

Грузия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Испания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Грузия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Испания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Грузия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Испания
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Грузия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1
Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Косово - Грузия 1:2 Грузия - Греция 0:2 Болгария - Грузия 4:1 Испания - Грузия 4:0 Грузия - Косово 0:1
Испания
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0
Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0 Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0 Греция - Испания 0:1 Испания - Франция 1:2

Результаты матчей

Грузия
Испания

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Грузия
Испания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Грузия
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
3.
Норвегия
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
4.
Испания
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Кипр
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Испания
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Норвегия
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Грузия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Кипр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Грузия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Норвегия
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
4.
Испания
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
5.
Кипр
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Грузия - Испания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2023, осталось 2 дня 10 часов 36 минут.



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    • Прогнозы 55
    Грузия 1.8% (1)
    X 5.5% (3)
    Испания 92.7% (51)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Грузия
    Ничья
    Испания
    9.92
    5.40
    10.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Грузия - Испания

    Исход игры
    Грузия
    3.6% (2)
    Ничья
    5.4% (3)
    Испания
    91.1% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.7% (29)
    Меньше
    46.3% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (27)
    Нет
    50% (27)
    Популярный счёт
    0:2 Испания
    32.1% (18)
    1:2 Испания
    21.4% (12)
    1:3 Испания
    17.9% (10)
    1:1 Ничья
    5.4% (3)
    0:1 Испания
    5.4% (3)
    0:3 Испания
    5.4% (3)
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