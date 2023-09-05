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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: .
Словакия
FIFA #47
 
Позже
Португалия
FIFA #9
Прогнозы 51
Словакия 2% (1)
X 11.8% (6)
Португалия 86.3% (44)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Словакия
Ничья
Португалия
8.00
4.60
1.47
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Словакия
Португалия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ММ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куцка Юрай 1 0.25
Мак Роберт 1 0.25
Вавро Денис 1 0.25
Гараслин Лукаш 1 0.25
Суслов Томаш 1 0.25
Гамшик Марек 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Полиевка Роберт 0 0
Ганцко Давид 0 0
Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 5 (1) 1.25
Силва Бернарду 3 0.75
Фернандеш Бруну 2 0.5
Леау Рафаэл 1 0.25
Отавио Эдмилсон 1 0.25
Канселу Жоау 1 0.25
Фелиш Жоау 1 0.25
Невеш Рубен 0 0
Мендеш Нуну 0 0
Пальинья Жоау 0 0
Инасиу Гонсалу 0 0

Карточки

Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекарик Петер 1 0
Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналду Криштиану 2 0
Силва Бернарду 1 0
Данилу Перейра 1 0
Далот Диогу 1 0

Результаты матчей

Словакия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Португалия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Словакия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Португалия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
7
Словакия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Португалия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
50%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
14
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
20%
3
21%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
2
40%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Словакия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0
Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1 Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2 Норвегия - Словакия 2:0 Мальта - Словакия 0:6 Словакия - Словения 2:2 Хорватия - Словакия 2:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 Словакия - Кипр 2:0 Словакия - Хорватия 0:1
Португалия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0
Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0

Результаты матчей

Словакия
Португалия

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:6
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Словакия
Португалия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 4 4 0 0 14 - 0 12
2.
Словакия
 Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Люксембург
 Заявка 4 2 1 1 4 - 6 7
4.
Исландия
 Заявка 4 1 0 3 8 - 6 3
5.
Босния и Герцеговина
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
6.
Лихтенштейн
 Заявка 4 0 0 4 0 - 14 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Словакия
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Босния и Герцеговина
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Люксембург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
5.
Исландия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
6.
Лихтенштейн
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Словакия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Люксембург
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Исландия
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
5.
Босния и Герцеговина
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
6.
Лихтенштейн
 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Словакия - Португалия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2023, осталось 2 дня 13 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 51
    Словакия 2% (1)
    X 11.8% (6)
    Португалия 86.3% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Словакия
    Ничья
    Португалия
    8.00
    4.60
    1.47
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Словакия - Португалия

    Исход игры
    Словакия
    2% (1)
    Ничья
    11.8% (6)
    Португалия
    86.3% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.18% (29)
    Меньше
    40.82% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    69.39% (34)
    Нет
    30.61% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Португалия
    47.1% (24)
    0:2 Португалия
    15.7% (8)
    1:1 Ничья
    11.8% (6)
    0:1 Португалия
    11.8% (6)
    1:3 Португалия
    3.9% (2)
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