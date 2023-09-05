Тур: 5. Стадион: Народны (Тегельне Поле).
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История личных встреч
Словакия
Португалия
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Словакия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куцка Юрай
|1
|0.25
|Мак Роберт
|1
|0.25
|Вавро Денис
|1
|0.25
|Гараслин Лукаш
|1
|0.25
|Суслов Томаш
|1
|0.25
|Гамшик Марек
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Полиевка Роберт
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
Португалия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|5 (1)
|1.25
|Силва Бернарду
|3
|0.75
|Фернандеш Бруну
|2
|0.5
|Леау Рафаэл
|1
|0.25
|Отавио Эдмилсон
|1
|0.25
|Канселу Жоау
|1
|0.25
|Фелиш Жоау
|1
|0.25
|Невеш Рубен
|0
|0
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Пальинья Жоау
|0
|0
|Инасиу Гонсалу
|0
|0
Карточки
Словакия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекарик Петер
|1
|0
Португалия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роналду Криштиану
|2
|0
|Силва Бернарду
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Далот Диогу
|1
|0
Результаты матчей
Словакия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Португалия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Словакия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Португалия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
7
Словакия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Португалия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
50%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
14
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
20%
3
21%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
2
40%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Словакия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0
Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1 Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2 Норвегия - Словакия 2:0 Мальта - Словакия 0:6 Словакия - Словения 2:2 Хорватия - Словакия 2:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 Словакия - Кипр 2:0 Словакия - Хорватия 0:1
Португалия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0
Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0
Результаты матчей
Словакия
Португалия
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:6
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Словакия
Португалия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 0
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|4.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 6
|3
|5.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|6.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 14
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|5.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|6.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|5.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|6.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|5
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 1
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
Прогнозы на матч Словакия - Португалия
Исход игры
Словакия
2% (1)
Ничья
11.8% (6)
Португалия
86.3% (44)
Тотал 2.5
Больше
59.18% (29)
Меньше
40.82% (20)
Обе команды забьют
Да
69.39% (34)
Нет
30.61% (15)
Популярный счёт
1:2 Португалия
47.1% (24)
0:2 Португалия
15.7% (8)
1:1 Ничья
11.8% (6)
0:1 Португалия
11.8% (6)
1:3 Португалия
3.9% (2)
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