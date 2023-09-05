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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: .
Хорватия
FIFA #6
 
Позже
Латвия
FIFA #134
Прогнозы 51
Хорватия 100% (51)
X 0% (0)
Латвия 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хорватия
Ничья
Латвия
25.00
12.00
9.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Хорватия
Латвия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е2
2:0
Е2
0:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковачич Матео 2 1
Крамарич Андрей 1 0.5
Пашалич Марио 0 0
Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Савалниекс Робертс 1 0.33
Эмсис Эдуард 1 0.33
Кристерс Тоберс 1 0.33
Гутковский Владислав 0 0

Карточки

Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ливакович Доминик 1 0
Юранович Йосип 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмсис Эдуард 1 1
Кристерс Тоберс 2 0
Зюзин Артур 1 0
Ошс Марцис 1 0
Сорокин Владислав 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Черномордийс Антонийс 1 0
Савельевс Алексейс 1 0
Яунземс Алвис 1 0

Результаты матчей

Хорватия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Латвия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Хорватия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Латвия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Хорватия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Латвия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хорватия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1
Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1 Хорватия - Словения 1:1
Латвия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Армения - Латвия 2:1 Латвия - Турция 2:3 Уэльс - Латвия 1:0 Ирландия - Латвия 3:2
Латвия - Исландия 1:1 Латвия - Эстония 1:1 Андорра - Латвия 1:1 Латвия - Молдова 1:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Молдова - Латвия 2:4 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Латвия - Андорра 3:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Латвия - Кувейт 1:1 Гибралтар - Латвия 1:3 Норвегия - Латвия 0:0 Латвия - Турция 1:2 Латвия - Нидерланды 0:1 Черногория - Латвия 0:0 Латвия - Норвегия 0:2

Результаты матчей

Хорватия
Латвия

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хорватия
Латвия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
2.
Армения
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Хорватия
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Уэльс
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
5.
Латвия
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Армения
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
2.
Турция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Уэльс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Хорватия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Латвия
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Армения
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Хорватия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Уэльс
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
5.
Латвия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Латвия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2023, осталось 2 дня 13 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 51
    Хорватия 100% (51)
    X 0% (0)
    Латвия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хорватия
    Ничья
    Латвия
    25.00
    12.00
    9.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Хорватия - Латвия

    Исход игры
    Хорватия
    100% (51)
    Ничья
    0% (0)
    Латвия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42% (21)
    Меньше
    58% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    18% (9)
    Нет
    82% (41)
    Популярный счёт
    2:0 Хорватия
    49% (25)
    3:0 Хорватия
    19.6% (10)
    3:1 Хорватия
    9.8% (5)
    1:0 Хорватия
    7.8% (4)
    2:1 Хорватия
    5.9% (3)
    4:0 Хорватия
    3.9% (2)
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